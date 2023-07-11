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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Arda Kardesler
Ракув
1:0
Конец матча
Флора Таллин
0'
22' Желтая карточка
Аллику Рауно
29' Желтая карточка
Пясецки Фабиан
49' Желтая карточка
Оямаа Хенрик
1:0
54' Гол
Кочергин Владислав
90'+6

Ход матча

12'
 
Аллику Рауно
Крейда Владислав
22'
 
Аллику Рауно
29'
Пясецки Фабиан
 
46'
Замора Джон
Новак Бартош
 
46'
Сореску Деян
Салес Жеан Карлос
 
49'
 
Оямаа Хенрик
54'
Кочергин Владислав
1:0
64'
Вдовяк Матеуш
Цебуля Марчин
 
67'
 
Кураксин Данил
Миххаилов Никита
76'
 
Ярвисте Михкель
Рейнкорт Стэн
78'
Зволински Лукаш
Пясецки Фабиан
 
82'
Берггрен Густав
Лидерман Бен
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 4
  • 11 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 115
Ракув 79.1% (91)
X 13% (15)
Флора Таллин 7.8% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ковачевич
Владан
4
Сварнас
Стратос
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
30
Кочергин
Владислав
8
Лидерман
Бен
20
Салес
Жеан
Карлос
27
Новак
Бартош
99
Пясецки
Фабиан
77
Цебуля
Марчин
33
Грунвальд
Эверт
27
Лиландер
Михаэл
2
Кууск
Мяртен
43
Сеппик
Марккус
26
Хуссар
Кристо
5
Крейда
Владислав
14
Васильев
Константин
13
Миххаилов
Никита
10
Миллер
Мартин
8
Оямаа
Хенрик
21
Рейнкорт
Стэн
Ракув
3-4-3
Флора Таллин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кочергин Владислав 1 1
Флора Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пясецки Фабиан 1 0
Флора Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллику Рауно 1 0
Оямаа Хенрик 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Флора Таллин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Флора Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1
Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь Легница - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шленск Вроцлав 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония Белосток - Ракув 1:2
Флора Таллин
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 0:0 Флора Таллин - Таммека Тарту 3:0 Левадия Таллин - Флора Таллин 0:0 Пярну Вапрус - Флора Таллин 1:5
Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Флора Таллин - Нарва Транс 1:2 Флора Таллин - Калев 3:0 Нарва Транс - Флора Таллин 0:1 Харью Лаагри - Флора Таллин 0:1 Курессааре - Флора Таллин 0:3 Флора Таллин - Нымме Калью 3:1 Таммека Тарту - Флора Таллин 0:3 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Левадия Таллин 0:2 Нымме Калью - Флора Таллин 2:2 Флора Таллин - Пярну Вапрус 4:0 Курессааре - Флора Таллин 1:4 Флора Таллин - Таммека Тарту 1:1 Калев - Флора Таллин 0:2 Флора Таллин - Нарва Транс 5:0

Результаты матчей

Ракув
Флора Таллин

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ракув
Флора Таллин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 3 (1)
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 2
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 2
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Клаксвик Форрен Вегард 1
Флора Таллин Аллику Рауно 1
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 1
Весь список
  • 49'
    Оямаа Хенрик получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Jean Carlos уходит с поля. Сореску Деян выходит вместо него
  • 46'
    Новак Бартош уходит с поля. Замора Джон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Rakow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Ракув 79.1% (91)
    X 13% (15)
    Флора Таллин 7.8% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ракув 1:0 Флора Таллин

    Исход игры
    Ракув
    79.1% (91)
    Ничья
    13% (15)
    Флора Таллин
    7.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.73% (33)
    Меньше
    70.27% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    31.53% (35)
    Нет
    68.47% (76)
    Популярный счёт
    2:0 Ракув
    36.5% (42)
    1:0 Ракув
    17.4% (20)
    2:1 Ракув
    11.3% (13)
    1:1 Ничья
    11.3% (13)
    3:0 Ракув
    7% (8)
    1:2 Флора Таллин
    3.5% (4)
    3:1 Ракув
    3.5% (4)
    0:1 Флора Таллин
    2.6% (3)
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