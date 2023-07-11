Тур: 1. Стадион: Stadion Rakow. Главный судья: Arda Kardesler
1:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаАллику Рауно
29' Желтая карточкаПясецки Фабиан
49' Желтая карточкаОямаа Хенрик
1:0
54' ГолКочергин Владислав
90'+6
Ход матча
22'
29'
49'
54'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 4
-
11 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
68 Владение мячом, % 32
Прогноз на матч от Liveresult
27
Новак
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Новак БартошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Dawid Szwarga
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Лапа КристенВратарь
-
16 Тоугяс ЭркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Хенн Юрген
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кочергин Владислав
|1
|1
Флора Таллин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пясецки Фабиан
|1
|0
Флора Таллин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллику Рауно
|1
|0
|Оямаа Хенрик
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Флора Таллин
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Флора Таллин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ракув - Университатя Клуж 2:1 Славия Прага - Ракув 2:1 Ракув - Пуща Неполомице 4:0 Ракув - Заглембе Любин 1:1
Висла Плоцк - Ракув 1:2 Ракув - Лех 0:2 Корона Кельце - Ракув 1:0 Легия - Ракув 0:0 Ракув - Лехия Гданьск 4:0 Медзь Легница - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 2:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:1 Легия - Ракув 3:1 Ракув - Гурник Забже 1:3 Ракув - Краковия 4:1 Ракув - Шленск Вроцлав 4:1 Погонь Щецин - Ракув 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:3 Ягеллония Белосток - Ракув 1:2
Флора Таллин
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 0:0 Флора Таллин - Таммека Тарту 3:0 Левадия Таллин - Флора Таллин 0:0 Пярну Вапрус - Флора Таллин 1:5
Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Флора Таллин - Нарва Транс 1:2 Флора Таллин - Калев 3:0 Нарва Транс - Флора Таллин 0:1 Харью Лаагри - Флора Таллин 0:1 Курессааре - Флора Таллин 0:3 Флора Таллин - Нымме Калью 3:1 Таммека Тарту - Флора Таллин 0:3 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 1:3 Флора Таллин - Левадия Таллин 0:2 Нымме Калью - Флора Таллин 2:2 Флора Таллин - Пярну Вапрус 4:0 Курессааре - Флора Таллин 1:4 Флора Таллин - Таммека Тарту 1:1 Калев - Флора Таллин 0:2 Флора Таллин - Нарва Транс 5:0
Результаты матчей
Ракув
Флора Таллин
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Ракув
Флора Таллин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|3 (1)
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|2
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Клаксвик
|Форрен Вегард
|1
|Флора Таллин
|Аллику Рауно
|1
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ракув 1:0 Флора Таллин
Исход игры
Ракув
79.1% (91)
Ничья
13% (15)
Флора Таллин
7.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
29.73% (33)
Меньше
70.27% (78)
Обе команды забьют
Да
31.53% (35)
Нет
68.47% (76)
Популярный счёт
2:0 Ракув
36.5% (42)
1:0 Ракув
17.4% (20)
2:1 Ракув
11.3% (13)
1:1 Ничья
11.3% (13)
3:0 Ракув
7% (8)
1:2 Флора Таллин
3.5% (4)
3:1 Ракув
3.5% (4)
0:1 Флора Таллин
2.6% (3)
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