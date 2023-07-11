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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Donald Robertson
Хамрун Спартанс
0:4
Конец матча
Маккаби Хайфа
0'
19' Желтая карточка
Борг Стив
0:1
41' Гол
Пьерро Францди
0:2
45' Гол
Дэвид Дин
0:3
64' Гол
Пьерро Францди
68' Желтая карточка
Джюранович Урош
0:4
85' Гол
Халаили Анан
90'+43

Ход матча

19'
Борг Стив
 
41'
0:1
Пьерро Францди
(Саба Диа)
45'
0:2
Дэвид Дин
(Чери Тьяронн)
61'
 
Рафаэлов Лиор
Дэвид Дин
64'
0:3
Пьерро Францди
(Сек Абдулай)
68'
Джюранович Урош
 
68'
Ненов Юлиян
Elionay
 
68'
Эдерсон Бруно Домингос
Nemanja Krstic
 
74'
 
Халаили Анан
Саба Диа
74'
 
Джабер Махмуд
Мохамед Али II
74'
 
Шуранов Эрик
Пьерро Францди
76'
Мбонг Джозеф
Корболан Хуан
 
76'
Монтебельо Лука
Хонни Кастро
 
85'
0:4
Халаили Анан
86'
 
Шибли Хамза
Чери Тьяронн

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 8
  • 4 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Хамрун Спартанс 3.4% (4)
X 8.6% (10)
Маккаби Хайфа 87.9% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Маркетти
Федерико
28
Корболан
Хуан
4
Борг
Стив
94
Камензули
Райан
42
Nemanja
Krstic
91
Эмерсон
Марселина
27
Бьеличич
Огнен
12
Прша
Роко
98
Хонни
Кастро
23
Джюранович
Урош
14
Elionay
16
Ницан
Итамар
2
Сундгрен
Даниэль
30
Сек
Абдулай
3
Гольдберг
Шон
91
Саба
Диа
18
Goni
Naor
4
Мохамед
Али
II
10
Чери
Тьяронн
27
Корню
Пьер
21
Дэвид
Дин
9
Пьерро
Францди
Хамрун Спартанс
3-4-3
Маккаби Хайфа
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Хамрун Спартанс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьерро Францди 2 2
Дэвид Дин 1 1
Халаили Анан 1 1
Чери Тьяронн 0 0
Сек Абдулай 0 0
Саба Диа 0 0

Карточки

Хамрун Спартанс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Борг Стив 1 0
Джюранович Урош 1 0
Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Хамрун Спартанс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Маккаби Хайфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хамрун Спартанс
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:2 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 2:0 Санта-Лючия Ф.К. - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Зеббудж Рейнджерс 4:0
Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Моста - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Хамрун Спартанс - Валлетта 1:0 Флориана - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Сиренс 3:0 Пьета Хотспурс - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Хибернианс 1:0 Марсашлокк - Хамрун Спартанс 0:1 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Зеббудж Рейнджерс - Хамрун Спартанс 4:2 Хамрун Спартанс - Бальцан 1:0 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Моста 2:1
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Санкт-Пёльтен - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1
Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 5:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 1:5 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Ашдод - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа - Ашдод 2:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа 4:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 1:2 Маккаби Хайфа - Бейтар Трамп 2:1 Ашдод - Маккаби Хайфа 3:1

Результаты матчей

Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа

Точный счет

0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 3 (1)
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 2
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 2
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Клаксвик Форрен Вегард 1
Флора Таллин Аллику Рауно 1
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Чери Тьяронн сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Дэвид Дин бьет в цель!
    • 41'
      Саба Диа сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Пьерро Францди бьет в цель!
    • 19'
      Борг Стив получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ta' Qali. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Хамрун Спартанс 3.4% (4)
    X 8.6% (10)
    Маккаби Хайфа 87.9% (102)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хамрун Спартанс 0:4 Маккаби Хайфа

    Исход игры
    Хамрун Спартанс
    3.4% (4)
    Ничья
    8.6% (10)
    Маккаби Хайфа
    87.9% (102)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.35% (57)
    Меньше
    48.65% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    50.45% (56)
    Нет
    49.55% (55)
    Популярный счёт
    1:2 Маккаби Хайфа
    32.8% (38)
    0:2 Маккаби Хайфа
    25% (29)
    0:1 Маккаби Хайфа
    12.9% (15)
    1:3 Маккаби Хайфа
    6.9% (8)
    1:1 Ничья
    6% (7)
    0:3 Маккаби Хайфа
    6% (7)
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