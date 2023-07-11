Тур: 1. Стадион: Та-Кали. Главный судья: Donald Robertson
0:4
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаБорг Стив
0:1
41' ГолПьерро Францди
0:2
45' ГолДэвид Дин
0:3
64' ГолПьерро Францди
68' Желтая карточкаДжюранович Урош
0:4
85' ГолХалаили Анан
90'+43
Ход матча
19'
41'
0:1
45'
0:2
64'
0:3
68'
68'
74'
85'
0:4
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 8
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
12
Прша
Роко
98
Хонни
Кастро
14
Elionay
16
Ницан
Итамар
30
Сек
Абдулай
91
Саба
Диа
18
Goni
Naor
10
Чери
Тьяронн
27
Корню
Пьер
21
Дэвид
Дин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Прша РокоПолузащитник
-
98 Хонни КастроНападающий
- Нападающий
-
14 ElionayНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Билич КарлоЗащитник
- Защитник
-
10 Мбонг ДжозефПолузащитник
- Нападающий
-
17 Ненов ЮлиянНападающий
- Нападающий
-
30 Пэйнтсил СетНападающий
-
31 Tom III
-
77 Шайзен Аттар
-
Главный тренер: Luciano Zauri
- Основной состав
-
16 Ницан ИтамарВратарь
- Защитник
-
30 Сек АбдулайЗащитник
- Защитник
-
91 Саба ДиаПолузащитник
-
18 Goni NaorПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чери ТьяроннПолузащитник
-
27 Корню ПьерПолузащитник
-
21 Дэвид ДинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Дахан ОриЗащитник
-
23 Кандил МаорЗащитник
-
55 Гершон РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хаяй ИлайПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Халаили АнанПолузащитник
-
19 Шуранов ЭрикНападающий
-
34 Шибли ХамзаНападающий
-
40 Кайуф Шариф
-
Главный тренер: Messay Dego
Бомбардиры внутри турнира
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьерро Францди
|2
|2
|Дэвид Дин
|1
|1
|Халаили Анан
|1
|1
|Чери Тьяронн
|0
|0
|Сек Абдулай
|0
|0
|Саба Диа
|0
|0
Карточки
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Борг Стив
|1
|0
|Джюранович Урош
|1
|0
Маккаби Хайфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Маккаби Хайфа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Хамрун Спартанс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Маккаби Хайфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:2 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 2:0 Санта-Лючия Ф.К. - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Зеббудж Рейнджерс 4:0
Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Моста - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Хамрун Спартанс - Валлетта 1:0 Флориана - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Сиренс 3:0 Пьета Хотспурс - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Хибернианс 1:0 Марсашлокк - Хамрун Спартанс 0:1 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Зеббудж Рейнджерс - Хамрун Спартанс 4:2 Хамрун Спартанс - Бальцан 1:0 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 1:2 Хамрун Спартанс - Моста 2:1
Маккаби Хайфа
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Санкт-Пёльтен - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Университатя Клуж 3:0 Маккаби Хайфа - Арис Салоники 4:1
Маккаби Хайфа - Арис Салоники 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Катамон 5:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 1:5 Маккаби Хайфа - Маккаби Тель-Авив 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:1 Ашдод - Маккаби Хайфа 1:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 2:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 4:1 Маккаби Тель-Авив - Маккаби Хайфа 1:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Маккаби Хайфа - Ашдод 2:1 Хапоэль Тель-Авив - Маккаби Хайфа 0:1 Маккаби Хайфа - Хапоэль Хайфа 4:1 Маккаби Хайфа - Маккаби Нетания 1:2 Маккаби Хайфа - Бейтар Трамп 2:1 Ашдод - Маккаби Хайфа 3:1
Результаты матчей
Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа
Точный счет
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 100%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хамрун Спартанс
Маккаби Хайфа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|3 (1)
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|2
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Клаксвик
|Форрен Вегард
|1
|Флора Таллин
|Аллику Рауно
|1
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хамрун Спартанс 0:4 Маккаби Хайфа
Исход игры
Хамрун Спартанс
3.4% (4)
Ничья
8.6% (10)
Маккаби Хайфа
87.9% (102)
Тотал 2.5
Больше
51.35% (57)
Меньше
48.65% (54)
Обе команды забьют
Да
50.45% (56)
Нет
49.55% (55)
Популярный счёт
1:2 Маккаби Хайфа
32.8% (38)
0:2 Маккаби Хайфа
25% (29)
0:1 Маккаби Хайфа
12.9% (15)
1:3 Маккаби Хайфа
6.9% (8)
1:1 Ничья
6% (7)
0:3 Маккаби Хайфа
6% (7)
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