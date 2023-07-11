Тур: 1. Стадион: Фадиль Вокри. Главный судья: Gal Leibovitz
2:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаПластун Игорь
43' Желтая карточкаТраши Лоренц
1:0
45' ГолКореница Меритон
2:0
55' ГолЗюба Чендрим
90' Желтая карточкаТачи Арменд
90'+6
Ход матча
19'
30'
43'
45'
1:0
55'
2:0
69'
77'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
19
Траши
Лоренц
20
Куц
Эдвин
11
Зюба
Чендрим
10
Грипши
Назми
22
Руссо
Франко
23
Кафумана
Шоу
77
Кайо
Ранхел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Траши ЛоренцЗащитник
- Полузащитник
-
20 Куц ЭдвинПолузащитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Грипши НазмиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Капра АльбинЗащитник
-
18 Шаля ЛеонардПолузащитник
-
25 Туша ВетонНападающий
- Нападающий
-
99 Толай БлеартНападающий
-
12 Andrea Hoxha
-
-
-
-
-
Главный тренер: Дайя Илир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Руссо ФранкоЗащитник
- Защитник
-
23 Кафумана ШоуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Кайо РанхелНападающий
- Запасные игроки
-
12 Слуга СимонВратарь
-
2 ПипаЗащитник
- Защитник
-
18 РайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Делев СпасПолузащитник
- Нападающий
-
68 Umut Habil
-
Главный тренер: Петев Ивайло
Бомбардиры внутри турнира
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кореница Меритон
|1
|1
|Зюба Чендрим
|1
|1
Лудогорец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траши Лоренц
|1
|0
|Тачи Арменд
|1
|0
Лудогорец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пластун Игорь
|1
|0
Результаты матчей
ФК Балкани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
ФК Балкани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Балкани
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Гиляни - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - Феризай Урошевац 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0
Дрита - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Приштина 1:1 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 7:2 Дреница - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:0 КФ Лапи - ФК Балкани 3:2 ФК Балкани - Дрита 1:1 Приштина - ФК Балкани 2:2 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Трепча - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:1 Малишева - ФК Балкани 2:4 Александрия - ФК Балкани 2:5
Лудогорец
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1
Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Лудогорец - Черно Море 1:2 Ботев Пловдив - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Берое 2:1 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Черно Море - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Локомотив София 1:0 Арда Карджали - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Ботев Враца 8:1 Лудогорец - Спартак Варна 2:1 Хебар Пазарджик - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Черно Море 3:2
Результаты матчей
ФК Балкани
Лудогорец
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ФК Балкани
Лудогорец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|3 (1)
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|2
|Маккаби Хайфа
|Пьерро Францди
|2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Клаксвик
|Форрен Вегард
|1
|Флора Таллин
|Аллику Рауно
|1
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФК Балкани 2:0 Лудогорец
Исход игры
ФК Балкани
2.6% (3)
Ничья
17.2% (20)
Лудогорец
80.2% (93)
Тотал 2.5
Больше
52.68% (59)
Меньше
47.32% (53)
Обе команды забьют
Да
64.29% (72)
Нет
35.71% (40)
Популярный счёт
1:2 Лудогорец
33.6% (39)
0:1 Лудогорец
21.6% (25)
1:1 Ничья
12.9% (15)
1:3 Лудогорец
9.5% (11)
0:2 Лудогорец
9.5% (11)
2:2 Ничья
2.6% (3)
2:3 Лудогорец
2.6% (3)
0:3 Лудогорец
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!