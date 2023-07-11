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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Gal Leibovitz
ФК Балкани
2:0
Конец матча
Лудогорец
0'
19' Желтая карточка
Пластун Игорь
43' Желтая карточка
Траши Лоренц
1:0
45' Гол
Кореница Меритон
2:0
55' Гол
Зюба Чендрим
90' Желтая карточка
Тачи Арменд
90'+6

Ход матча

19'
 
Пластун Игорь
30'
 
Пипа
Витри Аслак Фонн
43'
Траши Лоренц
 
45'
Кореница Меритон
1:0
46'
 
Янков Доминик
Нонато Густаво
46'
 
Педринью Роша
Кафумана Шоу
55'
Зюба Чендрим
(Кореница Меритон)
2:0
69'
 
Делев Спас
Тиссера Матиас
69'
 
Рай
Кайо Ранхел
77'
Туша Ветон
Куц Эдвин
 
77'
Бериша Альбин
Рахмани Альбион
 
77'
Потоку Арбер
Траши Лоренц
 
88'
Almir Kryeziu
Кореница Меритон
 
90'
Грипши Назми
 
90'
Тачи Арменд
 
90'
Капра Альбин
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 116
ФК Балкани 2.6% (3)
X 17.2% (20)
Лудогорец 80.2% (93)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Количи
Энеа
2
Тачи
Арменд
5
Делова
Люмбардх
32
Яшаница
Байрам
19
Траши
Лоренц
6
Эмерлаху
Линдон
20
Куц
Эдвин
11
Зюба
Чендрим
7
Кореница
Меритон
9
Рахмани
Альбион
10
Грипши
Назми
1
Падт
Серджио
16
Витри
Аслак
Фонн
32
Пластун
Игорь
22
Руссо
Франко
44
Хайстер
Марсель
23
Кафумана
Шоу
8
Гонсалвеш
Клод
20
Нонато
Густаво
11
Десподов
Кирилл
10
Тиссера
Матиас
77
Кайо
Ранхел
ФК Балкани
4-3-3
Лудогорец
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ФК Балкани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кореница Меритон 1 1
Зюба Чендрим 1 1
Лудогорец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

ФК Балкани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траши Лоренц 1 0
Тачи Арменд 1 0
Лудогорец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пластун Игорь 1 0

Результаты матчей

ФК Балкани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
ФК Балкани
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Лудогорец
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Балкани
(20 матчей)
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 1 поражение
Струга Трим-Лум - ФК Балкани 2:2 Гиляни - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - Феризай Урошевац 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 1:0
Дрита - ФК Балкани 1:2 ФК Балкани - Приштина 1:1 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Трепча 7:2 Дреница - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Малишева 2:2 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Феризай Урошевац - ФК Балкани 0:0 КФ Лапи - ФК Балкани 3:2 ФК Балкани - Дрита 1:1 Приштина - ФК Балкани 2:2 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Трепча - ФК Балкани 0:1 ФК Балкани - Дреница 2:1 Малишева - ФК Балкани 2:4 Александрия - ФК Балкани 2:5
Лудогорец
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Университатя Крайова - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 3:0 Лудогорец - Марек 1:0 Черно Море - Лудогорец 0:1
Лудогорец - Левски София 3:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 2:2 ЦСКА-1948 - Лудогорец 1:3 Лудогорец - ЦСКА София 2:2 Лудогорец - Локомотив Пловдив 1:0 Лудогорец - Черно Море 1:2 Ботев Пловдив - Лудогорец 0:2 Лудогорец - Берое 2:1 ЦСКА София - Лудогорец 0:1 Черно Море - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Локомотив София 1:0 Арда Карджали - Лудогорец 1:2 Лудогорец - Ботев Враца 8:1 Лудогорец - Спартак Варна 2:1 Хебар Пазарджик - Лудогорец 1:3 Лудогорец - Черно Море 3:2

Результаты матчей

ФК Балкани
Лудогорец

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ФК Балкани
Лудогорец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 3 (1)
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 2
Маккаби Хайфа Пьерро Францди 2
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Клаксвик Форрен Вегард 1
Флора Таллин Аллику Рауно 1
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 1
Весь список
  • 77'
    Куц Эдвин уходит с поля. Туша Ветон выходит вместо него
  • 69'
    Кайо уходит с поля. Рай выходит вместо него
  • 69'
    Тиссера Матиас уходит с поля. Делев Спас выходит вместо него
  • 55'
    Meriton Korenica сделал результативную передачу.
  • 55'
    Г О О О О Л - Qendrim Zyba бьет в цель!
  • 46'
    Кафумана Шоу уходит с поля. Педриньо выходит вместо него
  • 46'
    Нонато Густаво уходит с поля. Янков Доминик выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Meriton Korenica бьет в цель!
    • 43'
      Траши Лоренц получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Витри Аслак Фонн уходит с поля. Пипа выходит вместо него
    • 19'
      Пластун Игорь получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    ФК Балкани 2.6% (3)
    X 17.2% (20)
    Лудогорец 80.2% (93)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ФК Балкани 2:0 Лудогорец

    Исход игры
    ФК Балкани
    2.6% (3)
    Ничья
    17.2% (20)
    Лудогорец
    80.2% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.68% (59)
    Меньше
    47.32% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (72)
    Нет
    35.71% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Лудогорец
    33.6% (39)
    0:1 Лудогорец
    21.6% (25)
    1:1 Ничья
    12.9% (15)
    1:3 Лудогорец
    9.5% (11)
    0:2 Лудогорец
    9.5% (11)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    2:3 Лудогорец
    2.6% (3)
    0:3 Лудогорец
    1.7% (2)
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