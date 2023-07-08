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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Линкольн
 
Позже
Карабах
Прогнозы 73
Линкольн 6.8% (5)
X 9.6% (7)
Карабах 83.6% (61)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Линкольн
Ничья
Карабах
9.80
5.20
1.36
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Линкольн
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Мэгпайс - Линкольн 1:1 Линкольн - ФК Европа 1:2 Сент-Джозефс - Линкольн 0:3 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 0:5
Линкольн - Линкс 4:0 Линкольн - Мэгпайс 3:1 ФК Европа - Линкольн 0:2 Линкольн - Сент-Джозефс 1:0 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 4:1 Линкс - Линкольн 1:4 Мэгпайс - Линкольн 1:5 Линкольн - Мэгпайс 1:3 ФК Европа - Линкольн 0:1 Линкольн - Лайонз Гибралтар 6:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:5 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 4:1 Линкс - Линкольн 1:2 Линкольн - Европа Поинт 10:0 Сент-Джозефс - Линкольн 2:2
Карабах
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЦСКА София - Карабах 0:1 Легия - Карабах 2:0 Ференцварош - Карабах 3:3 Карабах - Туран Товуз 3:1
Карабах - Сумгаит 1:2 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Габала 3:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Карабах - Зира 2:2 Сабах Баку - Карабах 2:1 Карабах - Кяпаз 3:1 Шамахы - Карабах 0:1 Карабах - Галатасарай 1:2 Сумгаит - Карабах 0:6 Карабах - Сабаил 3:0 Габала - Карабах 1:3 Карабах - Нефтчи 1:1 Гент - Карабах 1:0 Зира - Карабах 0:1 Карабах - Гент 1:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 2
Будучность Подгорица Секулич Балша 2
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Интер Милан Лукаку Ромелу 1
Будучность Подгорица Павловски Марко 1
Манчестер Сити Эдерсон Мораес 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Линкольн - Карабах от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июля 2023, осталось 2 дня 10 часов 5 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:3 – на это поставили 31.5% пользователей.
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    • Прогнозы 73
    Линкольн 6.8% (5)
    X 9.6% (7)
    Карабах 83.6% (61)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Линкольн
    Ничья
    Карабах
    9.80
    5.20
    1.36
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Линкольн - Карабах

    Исход игры
    Линкольн
    6.8% (5)
    Ничья
    9.6% (7)
    Карабах
    83.6% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.09% (39)
    Меньше
    40.91% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    31.82% (21)
    Нет
    68.18% (45)
    Популярный счёт
    0:3 Карабах
    31.5% (23)
    0:2 Карабах
    15.1% (11)
    0:1 Карабах
    12.3% (9)
    1:2 Карабах
    9.6% (7)
    1:1 Ничья
    8.2% (6)
    1:3 Карабах
    5.5% (4)
    2:1 Линкольн
    4.1% (3)
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    Линкольн
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