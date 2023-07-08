Тур: 1. Стадион: Виктория (Гибралтар).
Результаты последних матчей
Линкольн
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Мэгпайс - Линкольн 1:1 Линкольн - ФК Европа 1:2 Сент-Джозефс - Линкольн 0:3 Глэйсиз Юнайтед - Линкольн 0:5
Линкольн - Линкс 4:0 Линкольн - Мэгпайс 3:1 ФК Европа - Линкольн 0:2 Линкольн - Сент-Джозефс 1:0 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 4:1 Линкс - Линкольн 1:4 Мэгпайс - Линкольн 1:5 Линкольн - Мэгпайс 1:3 ФК Европа - Линкольн 0:1 Линкольн - Лайонз Гибралтар 6:0 Колледж 1975 - Линкольн 0:5 Линкольн - Монс Кальпе 2:1 Линкольн - Глэйсиз Юнайтед 4:1 Линкс - Линкольн 1:2 Линкольн - Европа Поинт 10:0 Сент-Джозефс - Линкольн 2:2
Карабах
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ЦСКА София - Карабах 0:1 Легия - Карабах 2:0 Ференцварош - Карабах 3:3 Карабах - Туран Товуз 3:1
Карабах - Сумгаит 1:2 Сабаил - Карабах 0:3 Карабах - Габала 3:0 Нефтчи - Карабах 2:4 Карабах - Зира 2:2 Сабах Баку - Карабах 2:1 Карабах - Кяпаз 3:1 Шамахы - Карабах 0:1 Карабах - Галатасарай 1:2 Сумгаит - Карабах 0:6 Карабах - Сабаил 3:0 Габала - Карабах 1:3 Карабах - Нефтчи 1:1 Гент - Карабах 1:0 Зира - Карабах 0:1 Карабах - Гент 1:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|3
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|2
|Будучность Подгорица
|Секулич Балша
|2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|1
|Будучность Подгорица
|Павловски Марко
|1
|Манчестер Сити
|Эдерсон Мораес
|1
Прогнозы на матч Линкольн - Карабах
Исход игры
Линкольн
6.8% (5)
Ничья
9.6% (7)
Карабах
83.6% (61)
Тотал 2.5
Больше
59.09% (39)
Меньше
40.91% (27)
Обе команды забьют
Да
31.82% (21)
Нет
68.18% (45)
Популярный счёт
0:3 Карабах
31.5% (23)
0:2 Карабах
15.1% (11)
0:1 Карабах
12.3% (9)
1:2 Карабах
9.6% (7)
1:1 Ничья
8.2% (6)
1:3 Карабах
5.5% (4)
2:1 Линкольн
4.1% (3)
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