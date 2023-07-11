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Лига чемпионов
2023-2024

Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Вербоомен Натан
Партизани
 
Позже
БАТЭ
Прогнозы 119
Партизани 23.5% (28)
X 47.1% (56)
БАТЭ 29.4% (35)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Партизани
Ничья
БАТЭ
2.59
3.14
3.40
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
60
Кирко
Пано
44
Хадрой
Энди
28
Сота
Эльджон
34
Сембен
Салиу
3
Атанаскоски
Давид
99
Ррапай
Аринальдо
7
Мехмети
Аднард
21
Муратай
Валентино
77
Да
Силва
Виктор
90
Мба
Кристиан
22
Кара
Теди
35
Кудравец
Андрей
17
Нечаев
Данила
3
Хадаркевич
Руслан
5
Бане
Сиди
14
Жимо
Шериф
10
Громыко
Валерий
15
Бочеров
Валерий
18
Гречихо
Денис
44
Малькевич
Владислав
90
Антилевский
Дмитрий
80
Концевой
Артём
Александрович
Партизани
4-3-3
БАТЭ
4-3-3

Результаты последних матчей

Партизани
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Партизани - Теута 2:0 Кастриоти - Партизани 1:4 Партизани - Влазния Шкодер 2:1
Тирана - Партизани 1:1 Партизани - Кукес 3:1 Эрзени - Партизани 1:2 Партизани - Бюлис 2:1 Лачи - Партизани 3:2 Эгнатия - Партизани 1:1 Теута - Партизани 0:2 Партизани - Кастриоти 4:1 Влазния Шкодер - Партизани 1:1 Партизани - Тирана 2:0 Кукес - Партизани 1:0 Партизани - Эрзени 3:0 Бюлис - Партизани 0:1 Партизани - Лачи 1:2 Партизани - Эгнатия 1:1 Партизани - Теута 0:2
БАТЭ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
БАТЭ - Шахтёр Солигорск 2:0 Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Миоры - БАТЭ 0:13 БАТЭ - Нафтан 1:2
Слуцк - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ - Славия Мозырь 1:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Белшина Бобруйск - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Сморгонь 2:0 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 ФК Гомель - БАТЭ 0:2 БАТЭ - Днепр Могилёв 1:3 БАТЭ - Барановичи 1:0 БАТЭ - Нафтан 3:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 3
Брейдаблик Хлюнссон Агуст 2 (1)
Брейдаблик Сигурдарсон Стефан Инги 2 (1)
Брейдаблик Эйнарссон Виктор 2
Будучность Подгорица Секулич Балша 2
Весь список

Топ нарушителей
Будучность Подгорица Джуричкович Миомир 1 2
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Струга Трим-Лум Ибраими Бесарт 1
Интер Милан Лукаку Ромелу 1
Зриньски Билбия Неманья 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Партизани - БАТЭ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июля 2023, осталось 12 минут.

    Главный судья: Вербоомен Натан

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    • Прогнозы 119
    Партизани 23.5% (28)
    X 47.1% (56)
    БАТЭ 29.4% (35)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Партизани
    Ничья
    БАТЭ
    2.59
    3.14
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Партизани - БАТЭ онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Партизани - БАТЭ

    Исход игры
    Партизани
    22.6% (28)
    Ничья
    46.8% (58)
    БАТЭ
    30.6% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.27% (30)
    Меньше
    72.73% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    70.91% (78)
    Нет
    29.09% (32)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    38.7% (48)
    1:0 Партизани
    11.3% (14)
    1:2 БАТЭ
    10.5% (13)
    2:1 Партизани
    8.9% (11)
    0:1 БАТЭ
    8.1% (10)
    0:2 БАТЭ
    4% (5)
    2:2 Ничья
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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    Партизани
    БАТЭ
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