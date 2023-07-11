Тур: 1. Стадион: Эйр Албания. Главный судья: Вербоомен Натан
Прогноз на матч от Liveresult
60
Кирко
Пано
44
Хадрой
Энди
28
Сота
Эльджон
34
Сембен
Салиу
90
Мба
Кристиан
22
Кара
Теди
- Основной состав
-
60 Кирко ПаноВратарь
-
44 Хадрой ЭндиЗащитник
-
28 Сота ЭльджонЗащитник
-
34 Сембен СалиуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Мба КристианНападающий
-
22 Кара ТедиНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ходжа АлбанВратарь
-
11 Грезда ЭросПолузащитник
-
17 Телуши БруноПолузащитник
-
88 Биляли СабитПолузащитник
- Нападающий
-
-
10 Кеко Альберс
-
-
-
-
-
Главный тренер: Зекич Зоран
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Жимо ШерифЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альшевский Кирилл
Результаты последних матчей
Партизани
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Партизани - Струга Трим-Лум 1:0 Партизани - Теута 2:0 Кастриоти - Партизани 1:4 Партизани - Влазния Шкодер 2:1
Тирана - Партизани 1:1 Партизани - Кукес 3:1 Эрзени - Партизани 1:2 Партизани - Бюлис 2:1 Лачи - Партизани 3:2 Эгнатия - Партизани 1:1 Теута - Партизани 0:2 Партизани - Кастриоти 4:1 Влазния Шкодер - Партизани 1:1 Партизани - Тирана 2:0 Кукес - Партизани 1:0 Партизани - Эрзени 3:0 Бюлис - Партизани 0:1 Партизани - Лачи 1:2 Партизани - Эгнатия 1:1 Партизани - Теута 0:2
БАТЭ
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
БАТЭ - Шахтёр Солигорск 2:0 Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Миоры - БАТЭ 0:13 БАТЭ - Нафтан 1:2
Слуцк - БАТЭ 1:0 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 0:2 БАТЭ - Славия Мозырь 1:1 Ислочь Минск - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Торпедо-БелАЗ 1:2 Белшина Бобруйск - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Сморгонь 2:0 Динамо-Брест - БАТЭ 1:2 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Минск - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Энергетик-БГУ 1:1 ФК Гомель - БАТЭ 0:2 БАТЭ - Днепр Могилёв 1:3 БАТЭ - Барановичи 1:0 БАТЭ - Нафтан 3:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|3
|Брейдаблик
|Хлюнссон Агуст
|2 (1)
|Брейдаблик
|Сигурдарсон Стефан Инги
|2 (1)
|Брейдаблик
|Эйнарссон Виктор
|2
|Будучность Подгорица
|Секулич Балша
|2
|Будучность Подгорица
|Джуричкович Миомир
|1 2
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Струга Трим-Лум
|Ибраими Бесарт
|1
|Интер Милан
|Лукаку Ромелу
|1
|Зриньски
|Билбия Неманья
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Партизани - БАТЭ
Исход игры
Партизани
22.6% (28)
Ничья
46.8% (58)
БАТЭ
30.6% (38)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (30)
Меньше
72.73% (80)
Обе команды забьют
Да
70.91% (78)
Нет
29.09% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.7% (48)
1:0 Партизани
11.3% (14)
1:2 БАТЭ
10.5% (13)
2:1 Партизани
8.9% (11)
0:1 БАТЭ
8.1% (10)
0:2 БАТЭ
4% (5)
2:2 Ничья
2.4% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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