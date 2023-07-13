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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Ла-Фиорита
1:1
Второй тайм: 70'
Зимбру
0'
8' Желтая карточка
Райляну Влад
1:0
34' Гол
Каселла Франческо
64' Желтая карточка
1:1
64' Гол
Карунту Марин

Ход матча

8'
 
Райляну Влад
34'
Каселла Франческо
1:0
46'
 
Штефан Михаил
Фуртунэ Денис
46'
 
Карунту Марин
Бургиу Штефан
60'
 
Самиев Шахром
Аларибе Эммануэль
64'
Парадиси Лука
Семприни Якопо
 
64'
 
64'
1:1
Карунту Марин
66'
 
Дамашкан Илья
Сумах Ибраима

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 120
Ла-Фиорита 13.3% (16)
X 20.8% (25)
Зимбру 65.8% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ла-Фиорита
Ничья
Зимбру
13.50
6.85
9.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
27
Виван
Джанлука
3
Бриги
Андреа
4
Фатика
Лоренцо
31
Арригони
Николас
94
Нава
Валерио
11
Семприни
Якопо
21
Амати
Армандо
8
Грасси
Андреа
77
Соттиле
Фабио
19
Денис
Херман
17
Каселла
Франческо
31
Мостовей
Игорь
44
Фуртунэ
Денис
3
Бургиу
Штефан
25
Мисараш
Александру
10
Дедов
Александр
69
Дедечко
Денис
8
Джу
Джесси
18
Сумах
Ибраима
30
Макрицкий
Андрей
20
Аларибе
Эммануэль
77
Райляну
Влад
Ла-Фиорита
3-5-2
Зимбру
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Ла-Фиорита
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каселла Франческо 1 1
Зимбру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карунту Марин 1 1

Карточки

Ла-Фиорита
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зимбру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райляну Влад 1 0

Результаты последних матчей

Ла-Фиорита
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ла-Фиорита - Космос 1:2 Ла-Фиорита - Виртус 2:1 Виртус - Ла-Фиорита 0:0 Ювенес-Догана - Ла-Фиорита 0:3
Ла-Фиорита - Ювенес-Догана 2:0 Ла-Фиорита - Тре Фьори 1:0 Сан-Джованни - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Мурата 2:0 Фаэтано - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - Пеннаросса 2:0 СП Либертас1 - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - ФК Фьорентино 3:1 Тре Пенне - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Ла-Фиорита - Доманьяно 2:3 Космос - Ла-Фиорита 1:1 Кайлунго - Ла-Фиорита 0:1 Ювенес-Догана - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Фольгоре Фальчано 2:0 Тре Фьори - Ла-Фиорита 1:1
Зимбру
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Зимбру - Петрокуб 0:1 Зимбру - Дачия-Буюканы 2:1 Зимбру - Милсами 0:0 Бельцы - Зимбру 1:1
Зимбру - Петрокуб 1:2 Шериф - Зимбру 0:0 Зимбру - Милсами 0:1 Сфынтул Георге - Зимбру 0:2 Зимбру - Бельцы 1:0 Петрокуб - Зимбру 3:2 Зимбру - Шериф 0:2 Милсами - Зимбру 0:3 Зимбру - Сфынтул Георге 0:0 Сфынтул Георге - Зимбру 0:1 Зимбру - Милсами 1:1 Дачия-Буюканы - Зимбру 0:0 Зимбру - Петрокуб 2:1 Бельцы - Зимбру 0:2 Зимбру - Динамо-Авто 2:1 Шериф - Зимбру 0:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Тобол Вукадинович Милян 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Гиляни Arbnor Ramadani 2
Прогрес Де Алмейда Майрон 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Марибор Судани Эль-Арби 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 70'
    Дамашкан справа с двадцати трёх метров пробил рядом с ближней штангой.
  • 68'
    Самиев с Кэрунту по центру подошли к штрафной площади, но прорваться внутрь не смогли.
  • Замена
    66'
    Дамена в составе "Зимбру": вместо Ибраимы Сумаха на поле вышел Илья Дамашкан.
  • Описание гола
    64'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    КЭРУНТУ!!! Кэрунту со штрафного точно пробил в правый верхний угол.
  • Замена
    63'
    Замена в составе "Ла-Фиориты": вместо Якопо Семприни на поле вышел Лука Парадиси.
  • 62'
    Пас Джу по центру к штрафной площади на Самиева перехватил Нава.
  • Замена
    60'
    Замена в составе "Зимбру": вместо Эммануэля Аларибе на поле вышел Шахром Самиев.
  • 58'
    Дедечко у центрального круга отобрал мяч у Соттиле, но тут же сделал неточную передачу вперёд на Сумаха.
  • 57'
    Каселле с двадцати двух метров пробил выше ворот.
  • 56'
    Соттиле слева убежал в отрыв, но на вираже в штрафную площадь упустил мяч за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    54'
    Раяляну в центре поля придержал руками Грасси.
  • Фол, нарушение
    52'
    Денис у центрального круга завалил на газон Дедечко.
  • Угловой
    50'
    Дедов от углового флага навесил к ближней штанге, где Штефан не смог сыграть на опережение. Мяч от ворот выбит.
  • 48'
    Дедов справа сделал заброс в штрафную площадь на Делечко, но Денису сыграть соперники не позволили.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Зимбру" прооизошли замены: вместо Штефана Бургиу и Дениса Фуртунэ на поле вышли Марин Кэрунту и Михаил Штефан.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Серравалле!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Ла-Фиорита" (Монтеджардино Сан-Марино) - "Зимбру" (Кишинёв, Молдова) - 1:0.
    • Фол, нарушение
      44'
      Семприни у центрального круга в верховой борьбе ударил локтем Фуртунэ.
    • Угловой
      42'
      Амати от углового флага навесил к воротам, откуда мяч кулаками выбил Мостовей.
    • 40'
      Сумах справа сделал заброс на ход Дедову, но Алекусандр поскользнулся и продолжить атаку не смог.
    • Фол, нарушение
      38'
      Бургиу у угла штрафной площади сбил Денриса.
    • 36'
      Удар Дедова с двадцати двух метров по воротам заблокировал Фатика.
    • Описание гола
      34'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      КАСЕЛЛА!!! Каселла точным ударом с линии штрафной площади в правый угол открыл счёт в матче.
    • 33'
      Навес Каселлы справа к дальней штанге получился слишком сильным. Мяч улетел за пределы поля.
    • 32'
      Дедов с Джу продвинулись вперёд по правому флангу, но перевести игру в центр так и не смогли.
    • 30'
      Заброс Каселлы вперёд по центру на Дениса вверху сумел перехватить Фуртунэ.
    • Фол, нарушение
      28'
      Дедов у центрального круга сбил Семприни.
    • Фол, нарушение
      27'
      Сумах на фланге попытался выбить мяч у Семприни, но попал по ноге сопернику.
    • Фол, нарушение
      26'
      Сумах в центре сбил Граси.
    • 25'
      Дедечко с двадцати трёх метров пробил выше ворот.
    • Фол, нарушение
      24'
      Грасси у центрального круга прихватил за футболку Райляну.
    • Угловой
      22'
      Амати от углового флага навесил на Арригони, который головой пробил выше ворот.
    • 21'
      Денис с восемнадцати метров пробил по центру ворот. Мостовей сумел отбить мяч.
    • Фол, нарушение
      20'
      Джу у центрального круга сбил Дениса.
    • Офсайд
      18'
      Каселла забрался в офсайд.
    • 16'
      Макрицкий сделал длинный заброс вперёд на Дедечко, который не смог сделать точную скидку на Райляну.
    • Угловой
      14'
      Амати от углового флага навесил к ближней штанге, откуда гости мяч выбили.
    • Фол, нарушение
      12'
      Бургиу на фланге сбил Арригони.
    • 10'
      Сумах по центру прорвался к штрафной площади, но по воротам соперники пробить Ибраиме не дали.
    • Желтая карточка
      9'
      Райляну в центре поля сбил Семприни и получил жёлтую карточку.
    • 8'
      Длинный заброс Соттиле вперёд по левому флангу оказался неточным.
    • 6'
      Денис справа попытался убежать в отрыв, но был настигнут Бургиу. Штефан мяч выбил аккуратно.
    • Фол, нарушение
      5'
      Арригони у центрального круга подтолкнул в спину Джу.
    • 4'
      Дедечко справа навесил в штрафную площадь, где Райляну не смог выиграть борьбу вверху.
    • 3'
      Дедов по центру сделал заброс к штрафной площади на Аларибе, но соперники перехватили мяч.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на Олимпийском стадионе!
    • До матча
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию первого матча первого отборочного раунда Лиги конференций, в котором сыграют «Ла-Фиорита» из Сан-Марино и молдавский «Зимбру». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 23.3% пользователей.
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      • Прогнозы 120
      Ла-Фиорита 13.3% (16)
      X 20.8% (25)
      Зимбру 65.8% (79)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Ла-Фиорита
      Ничья
      Зимбру
      13.50
      6.85
      9.00
      Все Коэффициенты
      Новости LiveResult
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Г О О О О Л - Каселла Франческо бьет в цель!
    • 8'
      Райляну Влад получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico San Marino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 23.3% пользователей.
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    Где смотреть матч Ла-Фиорита 1:1 Зимбру онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ла-Фиорита 1:1 Зимбру

    Исход игры
    Ла-Фиорита
    13.3% (16)
    Ничья
    20.8% (25)
    Зимбру
    65.8% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.05% (50)
    Меньше
    54.95% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    54.05% (60)
    Нет
    45.95% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Зимбру
    23.3% (28)
    0:1 Зимбру
    18.3% (22)
    1:1 Ничья
    16.7% (20)
    0:2 Зимбру
    9.2% (11)
    0:3 Зимбру
    7.5% (9)
    2:1 Ла-Фиорита
    5.8% (7)
    1:0 Ла-Фиорита
    4.2% (5)
    1:3 Зимбру
    2.5% (3)
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    Зимбру
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