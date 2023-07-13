Замена в составе "Зимбру": вместо Эммануэля Аларибе на поле вышел Шахром Самиев.

Пас Джу по центру к штрафной площади на Самиева перехватил Нава.

Замена в составе "Ла-Фиориты": вместо Якопо Семприни на поле вышел Лука Парадиси.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! КЭРУНТУ!!! Кэрунту со штрафного точно пробил в правый верхний угол.

Дамена в составе "Зимбру": вместо Ибраимы Сумаха на поле вышел Илья Дамашкан.

Самиев с Кэрунту по центру подошли к штрафной площади, но прорваться внутрь не смогли.

Дамашкан справа с двадцати трёх метров пробил рядом с ближней штангой.

58' Дедечко у центрального круга отобрал мяч у Соттиле, но тут же сделал неточную передачу вперёд на Сумаха.

57' Каселле с двадцати двух метров пробил выше ворот.

56' Соттиле слева убежал в отрыв, но на вираже в штрафную площадь упустил мяч за пределы поля.

54' Раяляну в центре поля придержал руками Грасси.

52' Денис у центрального круга завалил на газон Дедечко.

50' Дедов от углового флага навесил к ближней штанге, где Штефан не смог сыграть на опережение. Мяч от ворот выбит.

48' Дедов справа сделал заброс в штрафную площадь на Делечко, но Денису сыграть соперники не позволили.