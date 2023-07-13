Тур: 1. Стадион: Олимпийский (Серравалле).
1:1
Второй тайм: 70'
0'
8' Желтая карточкаРайляну Влад
1:0
34' ГолКаселла Франческо
1:1
64' ГолКарунту Марин
Ход матча
8'
34'
64'
64'
1:1
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
94
Нава
Валерио
19
Денис
Херман
77
Райляну
Влад
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
94 Нава ВалериоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Манфредини
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Райляну ВладНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Исеану ДинисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Stefan Bitca
-
Главный тренер: Попеску Лилиан
Бомбардиры внутри турнира
Ла-Фиорита
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каселла Франческо
|1
|1
Зимбру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карунту Марин
|1
|1
Карточки
Ла-Фиорита
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Зимбру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райляну Влад
|1
|0
Результаты последних матчей
Ла-Фиорита
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ла-Фиорита - Космос 1:2 Ла-Фиорита - Виртус 2:1 Виртус - Ла-Фиорита 0:0 Ювенес-Догана - Ла-Фиорита 0:3
Ла-Фиорита - Ювенес-Догана 2:0 Ла-Фиорита - Тре Фьори 1:0 Сан-Джованни - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Мурата 2:0 Фаэтано - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - Пеннаросса 2:0 СП Либертас1 - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - ФК Фьорентино 3:1 Тре Пенне - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Ла-Фиорита - Доманьяно 2:3 Космос - Ла-Фиорита 1:1 Кайлунго - Ла-Фиорита 0:1 Ювенес-Догана - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Фольгоре Фальчано 2:0 Тре Фьори - Ла-Фиорита 1:1
Зимбру
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Зимбру - Петрокуб 0:1 Зимбру - Дачия-Буюканы 2:1 Зимбру - Милсами 0:0 Бельцы - Зимбру 1:1
Зимбру - Петрокуб 1:2 Шериф - Зимбру 0:0 Зимбру - Милсами 0:1 Сфынтул Георге - Зимбру 0:2 Зимбру - Бельцы 1:0 Петрокуб - Зимбру 3:2 Зимбру - Шериф 0:2 Милсами - Зимбру 0:3 Зимбру - Сфынтул Георге 0:0 Сфынтул Георге - Зимбру 0:1 Зимбру - Милсами 1:1 Дачия-Буюканы - Зимбру 0:0 Зимбру - Петрокуб 2:1 Бельцы - Зимбру 0:2 Зимбру - Динамо-Авто 2:1 Шериф - Зимбру 0:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Гиляни
|Arbnor Ramadani
|2
|Прогрес
|Де Алмейда Майрон
|1 (1)
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Домжале
|Хусмани Зени
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Марибор
|Судани Эль-Арби
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ла-Фиорита 1:1 Зимбру
Исход игры
Ла-Фиорита
13.3% (16)
Ничья
20.8% (25)
Зимбру
65.8% (79)
Тотал 2.5
Больше
45.05% (50)
Меньше
54.95% (61)
Обе команды забьют
Да
54.05% (60)
Нет
45.95% (51)
Популярный счёт
1:2 Зимбру
23.3% (28)
0:1 Зимбру
18.3% (22)
1:1 Ничья
16.7% (20)
0:2 Зимбру
9.2% (11)
0:3 Зимбру
7.5% (9)
2:1 Ла-Фиорита
5.8% (7)
1:0 Ла-Фиорита
4.2% (5)
1:3 Зимбру
2.5% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!