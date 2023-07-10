Тур: 1. Стадион: Олимпийский (Серравалле).
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Результаты последних матчей
Ла-Фиорита
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ла-Фиорита - Космос 1:2 Ла-Фиорита - Виртус 2:1 Виртус - Ла-Фиорита 0:0 Ювенес-Догана - Ла-Фиорита 0:3
Ла-Фиорита - Ювенес-Догана 2:0 Ла-Фиорита - Тре Фьори 1:0 Сан-Джованни - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Мурата 2:0 Фаэтано - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - Пеннаросса 2:0 СП Либертас1 - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - ФК Фьорентино 3:1 Тре Пенне - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Ла-Фиорита - Доманьяно 2:3 Космос - Ла-Фиорита 1:1 Кайлунго - Ла-Фиорита 0:1 Ювенес-Догана - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Фольгоре Фальчано 2:0 Тре Фьори - Ла-Фиорита 1:1
Зимбру
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Зимбру - Петрокуб 0:1 Зимбру - Дачия-Буюканы 2:1 Зимбру - Милсами 0:0 Бельцы - Зимбру 1:1
Зимбру - Петрокуб 1:2 Шериф - Зимбру 0:0 Зимбру - Милсами 0:1 Сфынтул Георге - Зимбру 0:2 Зимбру - Бельцы 1:0 Петрокуб - Зимбру 3:2 Зимбру - Шериф 0:2 Милсами - Зимбру 0:3 Зимбру - Сфынтул Георге 0:0 Сфынтул Георге - Зимбру 0:1 Зимбру - Милсами 1:1 Дачия-Буюканы - Зимбру 0:0 Зимбру - Петрокуб 2:1 Бельцы - Зимбру 0:2 Зимбру - Динамо-Авто 2:1 Шериф - Зимбру 0:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Ла-Фиорита - Зимбру
Исход игры
Ла-Фиорита
21.7% (10)
Ничья
26.1% (12)
Зимбру
52.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
48.89% (22)
Меньше
51.11% (23)
Обе команды забьют
Да
64.44% (29)
Нет
35.56% (16)
Популярный счёт
1:2 Зимбру
30.4% (14)
1:1 Ничья
19.6% (9)
0:1 Зимбру
13% (6)
2:1 Ла-Фиорита
10.9% (5)
1:0 Ла-Фиорита
8.7% (4)
0:2 Зимбру
4.3% (2)
0:3 Зимбру
4.3% (2)
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