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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Ла-Фиорита
 
Позже
Зимбру
Прогнозы 46
Ла-Фиорита 21.7% (10)
X 26.1% (12)
Зимбру 52.2% (24)
Все прогнозы

Результаты последних матчей

Ла-Фиорита
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Ла-Фиорита - Космос 1:2 Ла-Фиорита - Виртус 2:1 Виртус - Ла-Фиорита 0:0 Ювенес-Догана - Ла-Фиорита 0:3
Ла-Фиорита - Ювенес-Догана 2:0 Ла-Фиорита - Тре Фьори 1:0 Сан-Джованни - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Мурата 2:0 Фаэтано - Ла-Фиорита 0:3 Ла-Фиорита - Пеннаросса 2:0 СП Либертас1 - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - ФК Фьорентино 3:1 Тре Пенне - Ла-Фиорита 1:1 Ла-Фиорита - Виртус 0:1 Ла-Фиорита - Доманьяно 2:3 Космос - Ла-Фиорита 1:1 Кайлунго - Ла-Фиорита 0:1 Ювенес-Догана - Ла-Фиорита 0:1 Ла-Фиорита - Фольгоре Фальчано 2:0 Тре Фьори - Ла-Фиорита 1:1
Зимбру
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Зимбру - Петрокуб 0:1 Зимбру - Дачия-Буюканы 2:1 Зимбру - Милсами 0:0 Бельцы - Зимбру 1:1
Зимбру - Петрокуб 1:2 Шериф - Зимбру 0:0 Зимбру - Милсами 0:1 Сфынтул Георге - Зимбру 0:2 Зимбру - Бельцы 1:0 Петрокуб - Зимбру 3:2 Зимбру - Шериф 0:2 Милсами - Зимбру 0:3 Зимбру - Сфынтул Георге 0:0 Сфынтул Георге - Зимбру 0:1 Зимбру - Милсами 1:1 Дачия-Буюканы - Зимбру 0:0 Зимбру - Петрокуб 2:1 Бельцы - Зимбру 0:2 Зимбру - Динамо-Авто 2:1 Шериф - Зимбру 0:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Текстовая онлайн трансляция матча Ла-Фиорита - Зимбру от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июля 2023, осталось 2 дня 13 часов 21 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Ла-Фиорита 21.7% (10)
    X 26.1% (12)
    Зимбру 52.2% (24)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Ла-Фиорита - Зимбру онлайн

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    Прогнозы на матч Ла-Фиорита - Зимбру

    Исход игры
    Ла-Фиорита
    21.7% (10)
    Ничья
    26.1% (12)
    Зимбру
    52.2% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.89% (22)
    Меньше
    51.11% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    64.44% (29)
    Нет
    35.56% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Зимбру
    30.4% (14)
    1:1 Ничья
    19.6% (9)
    0:1 Зимбру
    13% (6)
    2:1 Ла-Фиорита
    10.9% (5)
    1:0 Ла-Фиорита
    8.7% (4)
    0:2 Зимбру
    4.3% (2)
    0:3 Зимбру
    4.3% (2)
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    Ла-Фиорита
    Зимбру
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