Тур: 1. Стадион: Виктория (Гибралтар).
Ход матча
46'
55'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 3
-
1 Угловые 3
-
4 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
34 Владение мячом, % 66
23
Joe
18
Jack
Storer
11
Кашаро
Кайл
28
О'Кейн
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 JoeПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Jack StorerПолузащитник
-
11 Кашаро КайлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Liam NashНападающий
-
-
19 Dan Bent
-
-
-
-
-
77 Shay Jones
-
Главный тренер: Alfonso Cortijo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 О'Кейн РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Черри ПитерВратарь
- Защитник
-
30 Бирн МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
-
25 Anthony Mayo
-
-
-
11 John Martin2
-
Главный тренер: Stephen O'Donnell
Результаты последних матчей
Мэгпайс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мэгпайс - Линкольн 1:1 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - ФК Европа 1:2 Линкс - Мэгпайс 0:5
Мэгпайс - Сент-Джозефс 0:1 Линкольн - Мэгпайс 3:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0 ФК Европа - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - Линкс 1:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:3 Мэгпайс - Линкольн 1:5 Линкольн - Мэгпайс 1:3 Мэгпайс - Лайонз Гибралтар 2:0 Колледж 1975 - Мэгпайс 0:4 Мэгпайс - Монс Кальпе 2:0 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Линкс 0:1 Мэгпайс - Европа Поинт 7:0 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Манчестер-62 1:0
Дандолк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Богемианс Дублин - Дандолк 3:2 Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Дандолк - Сент-Патрикс 1:1 Дроэда Юнайтед - Дандолк 1:2
Корк Сити - Дандолк 1:2 Дандолк - ЮК Дублин 4:1 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:1 Дандолк - Богемианс Дублин 2:2 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Дандолк - Корк Сити 2:1 Слайго Роверс - Дандолк 0:1 ЮК Дублин - Дандолк 0:2 Дандолк - Дроэда Юнайтед 3:2 Шелбурн - Дандолк 1:1 Дандолк - Дерри Сити 2:2 Корк Сити - Дандолк 1:0 Дандолк - Слайго Роверс 1:2 Дандолк - Шемрок Роверс 0:4 Дроэда Юнайтед - Дандолк 0:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Интер Эскальдес
|Ander El Haddadi
|1 (1)
|Пюник
|Джеймс
|1
|Гленторан
|Junior Ogedi-Uzokwe
|1
|Паневежис
|Смит Ариагнер
|1
|Гзира Юнайтед
|Тиагиньо
|1
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|Паневежис
|Сарпонг Джеффри
|1
|Викингур
|Грегерсен Атли
|1
|Македония Джёрче Петров
|Мисевски Филип
|1
Прогнозы на матч Мэгпайс 0:0 Дандолк
Исход игры
Мэгпайс
5.3% (6)
Ничья
18.6% (21)
Дандолк
76.1% (86)
Тотал 2.5
Больше
44.04% (48)
Меньше
55.96% (61)
Обе команды забьют
Да
55.05% (60)
Нет
44.95% (49)
Популярный счёт
1:2 Дандолк
29.2% (33)
0:1 Дандолк
25.7% (29)
1:1 Ничья
15% (17)
0:2 Дандолк
11.5% (13)
1:3 Дандолк
2.7% (3)
0:3 Дандолк
2.7% (3)
2:1 Мэгпайс
1.8% (2)
0:4 Дандолк
1.8% (2)
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