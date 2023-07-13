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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Мэгпайс
0:0
Второй тайм: 56'
Дандолк
0'
55' Желтая карточка
Хэнкинс Джейлен

Ход матча

46'
Liam Nash
Jack Storer
 
55'
Хэнкинс Джейлен
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 3
  • 4 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 34 Владение мячом, % 66
Прогнозы 113
Мэгпайс 5.3% (6)
X 18.6% (21)
Дандолк 76.1% (86)
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Лучшие коэффициенты
Мэгпайс
Ничья
Дандолк
4.50
2.40
2.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Хэнкинс
Джейлен
2
Андре
Дос-Сантос
4
Ruben
Diaz
6
Гонсалес
Ольмо
3
Чиполина
Джозеф
8
Carlos
García
III
23
Joe
10
Кумбес
Джеймс
18
Jack
Storer
11
Кашаро
Кайл
9
Jose
Giraldez
1
Nathan
Sheppard
2
Дэйвис
Арчи
3
Лихи
Даррах
5
Эннсли
Лу
4
Бойл
Энди
7
Келли
Дэниэл
10
Слоггетт
Грегори
20
Или-Кокко
Йоханнес
28
О'Кейн
Райан
27
Маллей
Коннор
9
Хобан
Патрик
Мэгпайс
4-2-3-1
Дандолк
4-4-2

Результаты последних матчей

Мэгпайс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мэгпайс - Линкольн 1:1 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - ФК Европа 1:2 Линкс - Мэгпайс 0:5
Мэгпайс - Сент-Джозефс 0:1 Линкольн - Мэгпайс 3:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0 ФК Европа - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - Линкс 1:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:3 Мэгпайс - Линкольн 1:5 Линкольн - Мэгпайс 1:3 Мэгпайс - Лайонз Гибралтар 2:0 Колледж 1975 - Мэгпайс 0:4 Мэгпайс - Монс Кальпе 2:0 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Линкс 0:1 Мэгпайс - Европа Поинт 7:0 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Манчестер-62 1:0
Дандолк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Богемианс Дублин - Дандолк 3:2 Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Дандолк - Сент-Патрикс 1:1 Дроэда Юнайтед - Дандолк 1:2
Корк Сити - Дандолк 1:2 Дандолк - ЮК Дублин 4:1 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:1 Дандолк - Богемианс Дублин 2:2 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Дандолк - Корк Сити 2:1 Слайго Роверс - Дандолк 0:1 ЮК Дублин - Дандолк 0:2 Дандолк - Дроэда Юнайтед 3:2 Шелбурн - Дандолк 1:1 Дандолк - Дерри Сити 2:2 Корк Сити - Дандолк 1:0 Дандолк - Слайго Роверс 1:2 Дандолк - Шемрок Роверс 0:4 Дроэда Юнайтед - Дандолк 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Тобол Вукадинович Милян 2
Интер Эскальдес Ander El Haddadi 1 (1)
Пюник Джеймс 1
Гленторан Junior Ogedi-Uzokwe 1
Паневежис Смит Ариагнер 1
Весь список

Топ нарушителей
Гзира Юнайтед Тиагиньо 1
Милсами Болохан Вадим 1
Паневежис Сарпонг Джеффри 1
Викингур Грегерсен Атли 1
Македония Джёрче Петров Мисевски Филип 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Хэнкинс Джейлен получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Jack Storer уходит с поля. Лиам Нэш выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Victoria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 29.2% пользователей.
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Прогнозы 113
Мэгпайс 5.3% (6)
X 18.6% (21)
Дандолк 76.1% (86)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Мэгпайс
Ничья
Дандолк
4.50
2.40
2.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Мэгпайс 0:0 Дандолк онлайн

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Прогнозы на матч Мэгпайс 0:0 Дандолк

Исход игры
Мэгпайс
5.3% (6)
Ничья
18.6% (21)
Дандолк
76.1% (86)
Тотал 2.5
Больше
44.04% (48)
Меньше
55.96% (61)
Обе команды забьют
Да
55.05% (60)
Нет
44.95% (49)
Популярный счёт
1:2 Дандолк
29.2% (33)
0:1 Дандолк
25.7% (29)
1:1 Ничья
15% (17)
0:2 Дандолк
11.5% (13)
1:3 Дандолк
2.7% (3)
0:3 Дандолк
2.7% (3)
2:1 Мэгпайс
1.8% (2)
0:4 Дандолк
1.8% (2)
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