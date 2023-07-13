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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Мэгпайс
0:0
Конец матча
Дандолк
0'
55' Желтая карточка
Хэнкинс Джейлен
58' Желтая карточка
Joe
59' Желтая карточка
Кумбес Джеймс
75' Желтая карточка
Ruben Diaz
83' Желтая карточка
Льюис Алфи
90'+8

Ход матча

46'
Liam Nash
Jack Storer
 
55'
Хэнкинс Джейлен
 
58'
Joe
 
59'
Кумбес Джеймс
 
59'
Juan Blanko1
Кашаро Кайл
 
73'
 
Льюис Алфи
О'Кейн Райан
74'
Dan Bent
Joe
 
74'
Эрнандес Энтони
Jose Giraldez
 
75'
Ruben Diaz
 
83'
 
Льюис Алфи
87'
 
John Martin2
Или-Кокко Йоханнес
89'
Баллентайн Скотт
Чиполина Джозеф
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 4 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 33 Владение мячом, % 67
Прогнозы 113
Мэгпайс 5.3% (6)
X 18.6% (21)
Дандолк 76.1% (86)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Хэнкинс
Джейлен
2
Андре
Дос-Сантос
4
Ruben
Diaz
6
Гонсалес
Ольмо
3
Чиполина
Джозеф
8
Carlos
García
III
23
Joe
10
Кумбес
Джеймс
18
Jack
Storer
11
Кашаро
Кайл
9
Jose
Giraldez
1
Nathan
Sheppard
2
Дэйвис
Арчи
3
Лихи
Даррах
5
Эннсли
Лу
4
Бойл
Энди
7
Келли
Дэниэл
10
Слоггетт
Грегори
20
Или-Кокко
Йоханнес
28
О'Кейн
Райан
27
Маллей
Коннор
9
Хобан
Патрик
Мэгпайс
4-2-3-1
Дандолк
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Мэгпайс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ruben Diaz 1 0
Joe 1 0
Хэнкинс Джейлен 1 0
Кумбес Джеймс 1 0
Дандолк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Льюис Алфи 1 0

Результаты последних матчей

Мэгпайс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мэгпайс - Линкольн 1:1 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - ФК Европа 1:2 Линкс - Мэгпайс 0:5
Мэгпайс - Сент-Джозефс 0:1 Линкольн - Мэгпайс 3:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0 ФК Европа - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - Линкс 1:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:3 Мэгпайс - Линкольн 1:5 Линкольн - Мэгпайс 1:3 Мэгпайс - Лайонз Гибралтар 2:0 Колледж 1975 - Мэгпайс 0:4 Мэгпайс - Монс Кальпе 2:0 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Линкс 0:1 Мэгпайс - Европа Поинт 7:0 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Манчестер-62 1:0
Дандолк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Богемианс Дублин - Дандолк 3:2 Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Дандолк - Сент-Патрикс 1:1 Дроэда Юнайтед - Дандолк 1:2
Корк Сити - Дандолк 1:2 Дандолк - ЮК Дублин 4:1 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:1 Дандолк - Богемианс Дублин 2:2 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Дандолк - Корк Сити 2:1 Слайго Роверс - Дандолк 0:1 ЮК Дублин - Дандолк 0:2 Дандолк - Дроэда Юнайтед 3:2 Шелбурн - Дандолк 1:1 Дандолк - Дерри Сити 2:2 Корк Сити - Дандолк 1:0 Дандолк - Слайго Роверс 1:2 Дандолк - Шемрок Роверс 0:4 Дроэда Юнайтед - Дандолк 0:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Тобол Вукадинович Милян 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Гиляни Arbnor Ramadani 2
Прогрес Де Алмейда Майрон 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Марибор Судани Эль-Арби 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Victoria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Мэгпайс 5.3% (6)
    X 18.6% (21)
    Дандолк 76.1% (86)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Мэгпайс 0:0 Дандолк онлайн

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    Прогнозы на матч Мэгпайс 0:0 Дандолк

    Исход игры
    Мэгпайс
    5.3% (6)
    Ничья
    18.6% (21)
    Дандолк
    76.1% (86)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.04% (48)
    Меньше
    55.96% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    55.05% (60)
    Нет
    44.95% (49)
    Популярный счёт
    1:2 Дандолк
    29.2% (33)
    0:1 Дандолк
    25.7% (29)
    1:1 Ничья
    15% (17)
    0:2 Дандолк
    11.5% (13)
    1:3 Дандолк
    2.7% (3)
    0:3 Дандолк
    2.7% (3)
    2:1 Мэгпайс
    1.8% (2)
    0:4 Дандолк
    1.8% (2)
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