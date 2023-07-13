Тур: 1. Стадион: Виктория (Гибралтар).
0'
55' Желтая карточкаХэнкинс Джейлен
58' Желтая карточкаJoe
59' Желтая карточкаКумбес Джеймс
75' Желтая карточкаRuben Diaz
83' Желтая карточкаЛьюис Алфи
90'+8
Ход матча
46'
55'
58'
59'
75'
83'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
4 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
33 Владение мячом, % 67
23
Joe
18
Jack
Storer
11
Кашаро
Кайл
28
О'Кейн
Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 JoeПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Jack StorerПолузащитник
-
11 Кашаро КайлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Liam NashНападающий
-
-
19 Dan Bent
-
-
-
-
-
77 Shay Jones
-
Главный тренер: Alfonso Cortijo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 О'Кейн РайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Черри ПитерВратарь
- Защитник
-
30 Бирн МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
-
25 Anthony Mayo
-
-
-
11 John Martin2
-
Главный тренер: Stephen O'Donnell
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Мэгпайс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ruben Diaz
|1
|0
|Joe
|1
|0
|Хэнкинс Джейлен
|1
|0
|Кумбес Джеймс
|1
|0
Дандолк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Льюис Алфи
|1
|0
Результаты последних матчей
Мэгпайс
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мэгпайс - Линкольн 1:1 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - ФК Европа 1:2 Линкс - Мэгпайс 0:5
Мэгпайс - Сент-Джозефс 0:1 Линкольн - Мэгпайс 3:1 Мэгпайс - Глэйсиз Юнайтед 3:0 ФК Европа - Мэгпайс 0:0 Мэгпайс - Линкс 1:1 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:3 Мэгпайс - Линкольн 1:5 Линкольн - Мэгпайс 1:3 Мэгпайс - Лайонз Гибралтар 2:0 Колледж 1975 - Мэгпайс 0:4 Мэгпайс - Монс Кальпе 2:0 Глэйсиз Юнайтед - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Линкс 0:1 Мэгпайс - Европа Поинт 7:0 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:2 Мэгпайс - Манчестер-62 1:0
Дандолк
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Богемианс Дублин - Дандолк 3:2 Дандолк - Шемрок Роверс 2:0 Дандолк - Сент-Патрикс 1:1 Дроэда Юнайтед - Дандолк 1:2
Корк Сити - Дандолк 1:2 Дандолк - ЮК Дублин 4:1 Шемрок Роверс - Дандолк 2:0 Сент-Патрикс - Дандолк 2:1 Дандолк - Богемианс Дублин 2:2 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Дандолк - Корк Сити 2:1 Слайго Роверс - Дандолк 0:1 ЮК Дублин - Дандолк 0:2 Дандолк - Дроэда Юнайтед 3:2 Шелбурн - Дандолк 1:1 Дандолк - Дерри Сити 2:2 Корк Сити - Дандолк 1:0 Дандолк - Слайго Роверс 1:2 Дандолк - Шемрок Роверс 0:4 Дроэда Юнайтед - Дандолк 0:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Гиляни
|Arbnor Ramadani
|2
|Прогрес
|Де Алмейда Майрон
|1 (1)
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Домжале
|Хусмани Зени
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Марибор
|Судани Эль-Арби
|1
Прогнозы на матч Мэгпайс 0:0 Дандолк
Исход игры
Мэгпайс
5.3% (6)
Ничья
18.6% (21)
Дандолк
76.1% (86)
Тотал 2.5
Больше
44.04% (48)
Меньше
55.96% (61)
Обе команды забьют
Да
55.05% (60)
Нет
44.95% (49)
Популярный счёт
1:2 Дандолк
29.2% (33)
0:1 Дандолк
25.7% (29)
1:1 Ничья
15% (17)
0:2 Дандолк
11.5% (13)
1:3 Дандолк
2.7% (3)
0:3 Дандолк
2.7% (3)
2:1 Мэгпайс
1.8% (2)
0:4 Дандолк
1.8% (2)
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