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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Македония Джёрче Петров
0:1
Второй тайм: 84'
РФШ Рига
0'
22' Желтая карточка
Мисевски Филип
0:1
34' Гол
Илич Андрей
45' Желтая карточка
Пренга Херди

Ход матча

19'
 
Стейнбор Павел
Неругал Евгений
22'
Мисевски Филип
 
34'
0:1
Илич Андрей
(Куадьо Седрик)
45'
 
Пренга Херди
60'
Карачанаков Антон
Скендери Эмир
 
66'
Пецов Християн
Philip Aleksovski
 
74'
 
Зеленков Дмитрий
Мареш Петер
74'
 
Икауниекс Янис
Сантана Эмерсон
83'
Басит Халид
Фазли Самир
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 0 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 3
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 114
Македония Джёрче Петров 34.2% (39)
X 32.5% (37)
РФШ Рига 33.3% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Македония Джёрче Петров
Ничья
РФШ Рига
44.00
9.50
1.78
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Hristijan
Stevkovski
17
Попзлатанов
Йован
4
Мисевски
Филип
5
Bojan
Ilievski
23
Philip
Aleksovski
15
Стойков
Драган
32
Kristijan
Stojkovski
24
Adama
Samake
29
Andrey
Yago
9
Скендери
Эмир
11
Фазли
Самир
13
Неругал
Евгений
11
Савалниекс
Робертс
23
Пренга
Херди
43
Липушчек
Жига
25
Мареш
Петер
27
Adam
Marhiev
26
Панич
Стефан
7
Диоманде
Исмаэль
17
Куадьо
Седрик
10
Сантана
Эмерсон
19
Илич
Андрей
Македония Джёрче Петров
4-3-3
РФШ Рига
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Македония Джёрче Петров
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 1 1
Куадьо Седрик 0 0

Карточки

Македония Джёрче Петров
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мисевски Филип 1 0
РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пренга Херди 1 0

Результаты последних матчей

Македония Джёрче Петров
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Македония Джёрче Петров - Шкупи 0:3 Македония Джёрче Петров - Чукарички 0:4 Радомлье - Македония Джёрче Петров 3:3 Целе - Македония Джёрче Петров 2:1
Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1 Шкупи - Македония Джёрче Петров 3:0 Македония Джёрче Петров - Победа Прилеп 7:0 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Македония Джёрче Петров - Скопье 2:1 Силекс - Македония Джёрче Петров 1:0 Македония Джёрче Петров - Академия Пандев 0:0 Брегалница - Македония Джёрче Петров 2:1 Македония Джёрче Петров - Работнички 2:1 Македония Джёрче Петров - Вардар 2:0 Тиквеш - Македония Джёрче Петров 0:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Скопье - Македония Джёрче Петров 1:1 Македония Джёрче Петров - Тиквеш 3:0 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0
РФШ Рига
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Лиепая - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - ФШ Елгава 1:0 Рига - РФШ Рига 2:2 РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0
Метта - РФШ Рига 0:6 Супер Нова - РФШ Рига 1:6 РФШ Рига - Даугавпилс 3:1 РФШ Рига - Рига 0:0 РФШ Рига - Ауда 2:0 Лиепая - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - ФШ Елгава 4:0 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:7 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Метта - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - Супер Нова 2:1 Даугавпилс - РФШ Рига 0:5 РФШ Рига - Тукумс 2000 1:0 Ауда - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - Лиепая 2:0 ФШ Елгава - РФШ Рига 0:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Тобол Вукадинович Милян 2
Интер Эскальдес Ander El Haddadi 1 (1)
Пюник Джеймс 1
Гленторан Junior Ogedi-Uzokwe 1
Паневежис Смит Ариагнер 1
Весь список

Топ нарушителей
Гзира Юнайтед Тиагиньо 1
Милсами Болохан Вадим 1
Паневежис Сарпонг Джеффри 1
Викингур Грегерсен Атли 1
Македония Джёрче Петров Мисевски Филип 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Training Centre Petar Milosevski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 28.1% пользователей.
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Прогнозы 114
Македония Джёрче Петров 34.2% (39)
X 32.5% (37)
РФШ Рига 33.3% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Македония Джёрче Петров
Ничья
РФШ Рига
44.00
9.50
1.78
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Македония Джёрче Петров 0:1 РФШ Рига онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Македония Джёрче Петров 0:1 РФШ Рига

Исход игры
Македония Джёрче Петров
34.2% (39)
Ничья
32.5% (37)
РФШ Рига
33.3% (38)
Тотал 2.5
Больше
36.11% (39)
Меньше
63.89% (69)
Обе команды забьют
Да
64.81% (70)
Нет
35.19% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.1% (32)
1:0 Македония Джёрче Петров
17.5% (20)
1:2 РФШ Рига
15.8% (18)
2:1 Македония Джёрче Петров
13.2% (15)
0:1 РФШ Рига
10.5% (12)
2:0 Македония Джёрче Петров
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
1:3 РФШ Рига
1.8% (2)
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