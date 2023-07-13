Тур: 1. Стадион: Training Centre Petar Milosevski.
0:1
Конец матча
Ход матча
22'
34'
0:1
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 2
-
6 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
Прогноз на матч от Liveresult
24
Adama
Samake
29
Andrey
Yago
11
Фазли
Самир
23
Пренга
Херди
25
Мареш
Петер
27
Adam
Marhiev
26
Панич
Стефан
19
Илич
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Adama SamakeПолузащитник
-
29 Andrey YagoНападающий
- Нападающий
-
11 Фазли СамирНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
20 Altin Aliji
-
-
Главный тренер: Mite Mitev
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пренга ХердиЗащитник
- Защитник
-
25 Мареш ПетерЗащитник
-
27 Adam MarhievПолузащитник
-
26 Панич СтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Илич АндрейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
52 Ошс МарцисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зелейко ГлебПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мороз Виктор
Бомбардиры внутри турнира
Македония Джёрче Петров
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
РФШ Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Илич Андрей
|1
|1
|Куадьо Седрик
|0
|0
Карточки
Македония Джёрче Петров
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Andrey Yago
|1
|0
РФШ Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пренга Херди
|1
|0
Результаты матчей
Македония Джёрче Петров
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Македония Джёрче Петров
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Македония Джёрче Петров
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Македония Джёрче Петров - Шкупи 0:3 Македония Джёрче Петров - Чукарички 0:4 Радомлье - Македония Джёрче Петров 3:3 Целе - Македония Джёрче Петров 2:1
Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1 Шкупи - Македония Джёрче Петров 3:0 Македония Джёрче Петров - Победа Прилеп 7:0 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Македония Джёрче Петров - Скопье 2:1 Силекс - Македония Джёрче Петров 1:0 Македония Джёрче Петров - Академия Пандев 0:0 Брегалница - Македония Джёрче Петров 2:1 Македония Джёрче Петров - Работнички 2:1 Македония Джёрче Петров - Вардар 2:0 Тиквеш - Македония Джёрче Петров 0:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Скопье - Македония Джёрче Петров 1:1 Македония Джёрче Петров - Тиквеш 3:0 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0
РФШ Рига
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Лиепая - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - ФШ Елгава 1:0 Рига - РФШ Рига 2:2 РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0
Метта - РФШ Рига 0:6 Супер Нова - РФШ Рига 1:6 РФШ Рига - Даугавпилс 3:1 РФШ Рига - Рига 0:0 РФШ Рига - Ауда 2:0 Лиепая - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - ФШ Елгава 4:0 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:7 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Метта - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - Супер Нова 2:1 Даугавпилс - РФШ Рига 0:5 РФШ Рига - Тукумс 2000 1:0 Ауда - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - Лиепая 2:0 ФШ Елгава - РФШ Рига 0:2
Результаты матчей
Македония Джёрче Петров
РФШ Рига
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Македония Джёрче Петров
РФШ Рига
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Гиляни
|Arbnor Ramadani
|2
|Прогрес
|Де Алмейда Майрон
|1 (1)
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Домжале
|Хусмани Зени
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Марибор
|Судани Эль-Арби
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Македония Джёрче Петров 0:1 РФШ Рига
Исход игры
Македония Джёрче Петров
34.2% (39)
Ничья
32.5% (37)
РФШ Рига
33.3% (38)
Тотал 2.5
Больше
36.11% (39)
Меньше
63.89% (69)
Обе команды забьют
Да
64.81% (70)
Нет
35.19% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.1% (32)
1:0 Македония Джёрче Петров
17.5% (20)
1:2 РФШ Рига
15.8% (18)
2:1 Македония Джёрче Петров
13.2% (15)
0:1 РФШ Рига
10.5% (12)
2:0 Македония Джёрче Петров
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
1:3 РФШ Рига
1.8% (2)
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