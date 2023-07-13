  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Македония Джёрче Петров
0:1
Конец матча
РФШ Рига
0'
22' Желтая карточка
Andrey Yago
0:1
34' Гол
Илич Андрей
45' Желтая карточка
Пренга Херди
90'+7

Ход матча

19'
 
Стейнбор Павел
Неругал Евгений
22'
Andrey Yago
 
34'
0:1
Илич Андрей
(Куадьо Седрик)
45'
 
Пренга Херди
60'
Карачанаков Антон
Скендери Эмир
 
66'
Пецов Християн
Philip Aleksovski
 
74'
 
Зеленков Дмитрий
Мареш Петер
74'
 
Икауниекс Янис
Сантана Эмерсон
83'
Басит Халид
Фазли Самир
 
83'
Darko Sekovski
Adama Samake
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
Прогнозы 114
Македония Джёрче Петров 34.2% (39)
X 32.5% (37)
РФШ Рига 33.3% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Hristijan
Stevkovski
17
Попзлатанов
Йован
4
Мисевски
Филип
5
Bojan
Ilievski
23
Philip
Aleksovski
15
Стойков
Драган
32
Kristijan
Stojkovski
24
Adama
Samake
29
Andrey
Yago
9
Скендери
Эмир
11
Фазли
Самир
13
Неругал
Евгений
11
Савалниекс
Робертс
23
Пренга
Херди
43
Липушчек
Жига
25
Мареш
Петер
27
Adam
Marhiev
26
Панич
Стефан
7
Диоманде
Исмаэль
17
Куадьо
Седрик
10
Сантана
Эмерсон
19
Илич
Андрей
Македония Джёрче Петров
4-3-3
РФШ Рига
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Македония Джёрче Петров
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
РФШ Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Илич Андрей 1 1
Куадьо Седрик 0 0

Карточки

Македония Джёрче Петров
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Andrey Yago 1 0
РФШ Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пренга Херди 1 0

Результаты матчей

Македония Джёрче Петров
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
РФШ Рига
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Македония Джёрче Петров
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
РФШ Рига
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Македония Джёрче Петров
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Македония Джёрче Петров - Шкупи 0:3 Македония Джёрче Петров - Чукарички 0:4 Радомлье - Македония Джёрче Петров 3:3 Целе - Македония Джёрче Петров 2:1
Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3 Македония Джёрче Петров - Струга Трим-Лум 1:1 Шкупи - Македония Джёрче Петров 3:0 Македония Джёрче Петров - Победа Прилеп 7:0 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Македония Джёрче Петров - Скопье 2:1 Силекс - Македония Джёрче Петров 1:0 Македония Джёрче Петров - Академия Пандев 0:0 Брегалница - Македония Джёрче Петров 2:1 Македония Джёрче Петров - Работнички 2:1 Македония Джёрче Петров - Вардар 2:0 Тиквеш - Македония Джёрче Петров 0:1 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0 Скопье - Македония Джёрче Петров 1:1 Македония Джёрче Петров - Тиквеш 3:0 Струга Трим-Лум - Македония Джёрче Петров 0:0
РФШ Рига
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
Лиепая - РФШ Рига 1:1 РФШ Рига - ФШ Елгава 1:0 Рига - РФШ Рига 2:2 РФШ Рига - ФК Валмиера 3:0
Метта - РФШ Рига 0:6 Супер Нова - РФШ Рига 1:6 РФШ Рига - Даугавпилс 3:1 РФШ Рига - Рига 0:0 РФШ Рига - Ауда 2:0 Лиепая - РФШ Рига 0:3 РФШ Рига - ФШ Елгава 4:0 Тукумс 2000 - РФШ Рига 1:7 РФШ Рига - ФК Валмиера 2:1 Метта - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - Супер Нова 2:1 Даугавпилс - РФШ Рига 0:5 РФШ Рига - Тукумс 2000 1:0 Ауда - РФШ Рига 0:0 РФШ Рига - Лиепая 2:0 ФШ Елгава - РФШ Рига 0:2

Результаты матчей

Македония Джёрче Петров
РФШ Рига

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Македония Джёрче Петров
РФШ Рига

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Тобол Вукадинович Милян 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Гиляни Arbnor Ramadani 2
Прогрес Де Алмейда Майрон 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Марибор Судани Эль-Арби 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Пренга Херди получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Cedric Kouadio сделал результативную передачу.
  • 34'
    Г О О О О Л - Илич Андрей бьет в цель!
  • 22'
    Andrey Yago получил желтую карточку от судьи
  • 19'
    Неругал Евгений уходит с поля. Стейнбор Павел выходит вместо него
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Training Centre Petar Milosevski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Македония Джёрче Петров 34.2% (39)
    X 32.5% (37)
    РФШ Рига 33.3% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Македония Джёрче Петров 0:1 РФШ Рига онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Македония Джёрче Петров 0:1 РФШ Рига

    Исход игры
    Македония Джёрче Петров
    34.2% (39)
    Ничья
    32.5% (37)
    РФШ Рига
    33.3% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.11% (39)
    Меньше
    63.89% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    64.81% (70)
    Нет
    35.19% (38)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.1% (32)
    1:0 Македония Джёрче Петров
    17.5% (20)
    1:2 РФШ Рига
    15.8% (18)
    2:1 Македония Джёрче Петров
    13.2% (15)
    0:1 РФШ Рига
    10.5% (12)
    2:0 Македония Джёрче Петров
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    1:3 РФШ Рига
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     