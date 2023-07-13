Тур: 1. Стадион: Фадиль Вокри.
0'
1:0
30' ГолШабани Буяр
36' Желтая карточкаManu Heredia
36' Желтая карточкаШала Арбер
43' Желтая карточкаAntonio Bello
45' Желтая карточкаДаллку Ардин
1:1
45' ГолJesus Pozo
82' Желтая карточкаCipri
2:1
90' ГолЗульфийи Ильяса
90' Желтая карточкаBlerind Morina
90' Вторая желтая карточкаДаллку Ардин
90'+16
Ход матча
30'
1:0
36'
36'
43'
45'
45'
1:1
82'
90'
2:1
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
6 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
44
Даллку
Ардин
77
Уго
Витор
25
Шабани
Буяр
27
Янузи
Ахмед
21
Antonio
Vera
16
Lucas
Olmos
11
Manu
Heredia
15
Jesus
Pozo
14
Fran
Paul
29
Руис
Алдаир
9
Cipri
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Даллку АрдинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Уго ВиторПолузащитник
-
25 Шабани БуярПолузащитник
- Нападающий
-
27 Янузи АхмедНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
55 Rion Selimi
-
-
19 Rinor Kuqi
-
-
9 Marclei
-
Главный тренер: Armend Dallku
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Antonio VeraЗащитник
- Защитник
-
16 Lucas OlmosЗащитник
-
11 Manu HerediaЗащитник
-
15 Jesus PozoПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Fran PaulПолузащитник
- Нападающий
-
29 Руис АлдаирНападающий
-
9 CipriНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
22 Mitch Gibson
-
Главный тренер: Miguel Berlanga
Бомбардиры внутри турнира
Дукаджини
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шабани Буяр
|1
|1
|Зульфийи Ильяса
|1
|1
|Altin Merlaku
|0
|0
ФК Европа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jesus Pozo
|1
|1
|Кинтана Альберто
|0
|0
Карточки
Дукаджини
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даллку Ардин
|1
|1
|Шала Арбер
|1
|0
|Blerind Morina
|1
|0
ФК Европа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Antonio Bello
|1
|0
|Manu Heredia
|1
|0
|Cipri
|1
|0
Результаты матчей
Дукаджини
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Европа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Дукаджини
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Европа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Дукаджини
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Феризай Урошевац - Дукаджини 2:1 Дукаджини - Трепча 3:1 Дреница - Дукаджини 1:4 Дукаджини - Малишева 1:0
Гиляни - Дукаджини 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 КФ Лапи - Дукаджини 1:1 Дукаджини - Дрита 0:0 Приштина - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Феризай Урошевац 3:1 Трепча - Дукаджини 2:1 Дукаджини - Дреница 2:0 Малишева - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Гиляни 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Дукаджини - КФ Лапи 0:1 Дрита - Дукаджини 5:1 Дукаджини - Приштина 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Варта Познань - Дукаджини 1:0
ФК Европа
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
ФК Европа - Хиберниан 0:2 Портсмут - ФК Европа 1:0 Линкольн - ФК Европа 1:2 Мэгпайс - ФК Европа 1:2
ФК Европа - Сент-Джозефс 3:0 Глэйсиз Юнайтед - ФК Европа 0:1 Линкс - ФК Европа 2:0 ФК Европа - Линкольн 0:2 ФК Европа - Мэгпайс 0:0 Сент-Джозефс - ФК Европа 2:0 ФК Европа - Глэйсиз Юнайтед 4:2 ФК Европа - Линкс 2:1 ФК Европа - Линкольн 0:1 Лайонз Гибралтар - ФК Европа 0:3 ФК Европа - Колледж 1975 5:0 Монс Кальпе - ФК Европа 0:2 ФК Европа - Глэйсиз Юнайтед 7:0 ФК Европа - Линкс 2:1 Европа Поинт - ФК Европа 0:9 ФК Европа - Сент-Джозефс 1:0
Результаты матчей
Дукаджини
ФК Европа
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Дукаджини
ФК Европа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Гиляни
|Arbnor Ramadani
|2
|Прогрес
|Де Алмейда Майрон
|1 (1)
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Домжале
|Хусмани Зени
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Марибор
|Судани Эль-Арби
|1
Прогнозы на матч Дукаджини 2:1 ФК Европа
Исход игры
Дукаджини
65.5% (72)
Ничья
12.7% (14)
ФК Европа
21.8% (24)
Тотал 2.5
Больше
40.57% (43)
Меньше
59.43% (63)
Обе команды забьют
Да
50.94% (54)
Нет
49.06% (52)
Популярный счёт
1:0 Дукаджини
29.1% (32)
2:1 Дукаджини
22.7% (25)
1:2 ФК Европа
12.7% (14)
1:1 Ничья
11.8% (13)
2:0 Дукаджини
8.2% (9)
0:1 ФК Европа
6.4% (7)
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