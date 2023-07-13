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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Дукаджини
2:1
Конец матча
ФК Европа
0'
1:0
30' Гол
Шабани Буяр
36' Желтая карточка
Manu Heredia
36' Желтая карточка
Шала Арбер
43' Желтая карточка
Antonio Bello
45' Желтая карточка
Даллку Ардин
1:1
45' Гол
Jesus Pozo
82' Желтая карточка
Cipri
2:1
90' Гол
Зульфийи Ильяса
90' Желтая карточка
Blerind Morina
90' Вторая желтая карточка
Даллку Ардин
90'+16

Ход матча

30'
Шабани Буяр
1:0
36'
 
Manu Heredia
36'
Шала Арбер
 
43'
 
Antonio Bello
45'
Даллку Ардин
 
45'
1:1
Jesus Pozo
(Кинтана Альберто)
46'
 
Cristian Orihuela
Antonio Vera
69'
 
Эрнандес Эндрю
Manu Heredia
72'
Фека Дрен
Гонсалвес Иран
 
79'
 
Хассан Мохамед Бадр
Gonzalo Gimenez
80'
Blerind Morina
Шала Арбер
 
80'
 
Andoni Tello
Antonio Bello
80'
Cendrim Kameraj
Уго Витор
 
81'
Granit Elezaj
Янузи Ахмед
 
82'
 
Cipri
90'
 
Juan Labrador
Руис Алдаир
90'
Зульфийи Ильяса
(Altin Merlaku)
2:1
90'
Blerind Morina
 
90'
Dior Zabergja
Granit Elezaj
 
90'
Даллку Ардин
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 6 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 110
Дукаджини 65.5% (72)
X 12.7% (14)
ФК Европа 21.8% (24)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Kenan
Haxhihamza
44
Даллку
Ардин
6
Ilir
Syla
5
Elton
Basriu
3
Шала
Арбер
95
Гонсалвес
Иран
77
Уго
Витор
25
Шабани
Буяр
23
Зульфийи
Ильяса
27
Янузи
Ахмед
10
Altin
Merlaku
1
Marcos
Zappacosta
21
Antonio
Vera
18
Antonio
Bello
16
Lucas
Olmos
11
Manu
Heredia
15
Jesus
Pozo
10
Кинтана
Альберто
14
Fran
Paul
24
Gonzalo
Gimenez
29
Руис
Алдаир
9
Cipri
Дукаджини
4-3-3
ФК Европа
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Дукаджини
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шабани Буяр 1 1
Зульфийи Ильяса 1 1
Altin Merlaku 0 0
ФК Европа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jesus Pozo 1 1
Кинтана Альберто 0 0

Карточки

Дукаджини
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даллку Ардин 1 1
Шала Арбер 1 0
Blerind Morina 1 0
ФК Европа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Antonio Bello 1 0
Manu Heredia 1 0
Cipri 1 0

Результаты матчей

Дукаджини
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Европа
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Дукаджини
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Европа
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Дукаджини
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Феризай Урошевац - Дукаджини 2:1 Дукаджини - Трепча 3:1 Дреница - Дукаджини 1:4 Дукаджини - Малишева 1:0
Гиляни - Дукаджини 2:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 КФ Лапи - Дукаджини 1:1 Дукаджини - Дрита 0:0 Приштина - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Феризай Урошевац 3:1 Трепча - Дукаджини 2:1 Дукаджини - Дреница 2:0 Малишева - Дукаджини 1:2 Дукаджини - Гиляни 0:1 ФК Балкани - Дукаджини 1:1 Дукаджини - КФ Лапи 0:1 Дрита - Дукаджини 5:1 Дукаджини - Приштина 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Варта Познань - Дукаджини 1:0
ФК Европа
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
ФК Европа - Хиберниан 0:2 Портсмут - ФК Европа 1:0 Линкольн - ФК Европа 1:2 Мэгпайс - ФК Европа 1:2
ФК Европа - Сент-Джозефс 3:0 Глэйсиз Юнайтед - ФК Европа 0:1 Линкс - ФК Европа 2:0 ФК Европа - Линкольн 0:2 ФК Европа - Мэгпайс 0:0 Сент-Джозефс - ФК Европа 2:0 ФК Европа - Глэйсиз Юнайтед 4:2 ФК Европа - Линкс 2:1 ФК Европа - Линкольн 0:1 Лайонз Гибралтар - ФК Европа 0:3 ФК Европа - Колледж 1975 5:0 Монс Кальпе - ФК Европа 0:2 ФК Европа - Глэйсиз Юнайтед 7:0 ФК Европа - Линкс 2:1 Европа Поинт - ФК Европа 0:9 ФК Европа - Сент-Джозефс 1:0

Результаты матчей

Дукаджини
ФК Европа

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Дукаджини
ФК Европа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Тобол Вукадинович Милян 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Гиляни Arbnor Ramadani 2
Прогрес Де Алмейда Майрон 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Марибор Судани Эль-Арби 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 106'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 104'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 104'
    Даллку Ардин получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 103'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 100'
    Granit Elezaj уходит с поля. Dior Zabergja выходит вместо него
  • 100'
    Blerind Morina получил желтую карточку от судьи
  • 96'
    Altin Merlaku сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Кинтана Альберто сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Jesus Pozo бьет в цель!
    • 50'
      Даллку Ардин получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      Antonio Bello получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Arber Shala получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Manu Heredia получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Г О О О О Л - Шабани Буяр бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fadil Vokrri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Дукаджини 65.5% (72)
    X 12.7% (14)
    ФК Европа 21.8% (24)
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    Где смотреть матч Дукаджини 2:1 ФК Европа онлайн

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    Прогнозы на матч Дукаджини 2:1 ФК Европа

    Исход игры
    Дукаджини
    65.5% (72)
    Ничья
    12.7% (14)
    ФК Европа
    21.8% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.57% (43)
    Меньше
    59.43% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    50.94% (54)
    Нет
    49.06% (52)
    Популярный счёт
    1:0 Дукаджини
    29.1% (32)
    2:1 Дукаджини
    22.7% (25)
    1:2 ФК Европа
    12.7% (14)
    1:1 Ничья
    11.8% (13)
    2:0 Дукаджини
    8.2% (9)
    0:1 ФК Европа
    6.4% (7)
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