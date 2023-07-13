Тур: 1. Стадион: SDM Glass Stadium.
1:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаMiguel Lopez
34' Желтая карточкаРеффелл Кейон
0:1
36' ГолMario Mourelo
1:1
66' ГолКрис Венаблес
86' Желтая карточкаDavid Crespo2
90'+6
Ход матча
29'
34'
36'
0:1
66'
1:1
86'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
23
Харрис
Алекс
14
Йорверт
Джош
18
Miguel
Lopez
30
Хила
Элой
- Основной состав
-
23 Харрис АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Йорверт ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Джонс ГенриПолузащитник
-
-
-
16 Billy Borge
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rhys Griffiths
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Miguel LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Хила ЭлойНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
12 Eric Ruiz
-
21 Octavio Paez
-
-
-
Главный тренер: Черышев Дмитрий
Бомбардиры внутри турнира
Пенибонт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крис Венаблес
|1
|1
ФК Санта-Колома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mario Mourelo
|1
|1
Карточки
Пенибонт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Реффелл Кейон
|1
|0
ФК Санта-Колома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Lopez
|1
|0
|David Crespo2
|1
|0
Результаты матчей
Пенибонт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Санта-Колома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Пенибонт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Санта-Колома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пенибонт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пенибонт - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Кардифф Сити - Пенибонт 2:0 Пенибонт - Pontardawe 6:0 Пенибонт - Ньютаун 2:1
Коннас Куэй - Пенибонт 0:0 Пенибонт - ТНС 2:5 Кардифф МЮ - Пенибонт 2:3 Пенибонт - Бала Таун 2:2 Ньютаун - Пенибонт 0:1 Пенибонт - Коннас Куэй 1:1 Пенибонт - ТНС 0:2 ТНС - Пенибонт 1:1 Пенибонт - Кардифф МЮ 2:1 Бала Таун - Пенибонт 0:0 Пенибонт - Ньютаун 3:0 Аберистуит - Пенибонт 0:3 Пенибонт - Каернарфон Таун 5:1 Пенибонт - Эйрбас 2:0 Кардифф МЮ - Пенибонт 0:0 Пенибонт - Кардифф МЮ 1:3
ФК Санта-Колома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2 Пенья Энкарнада - ФК Санта-Колома 2:0 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0
ФК Санта-Колома - Ордино 3:1 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:7 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:3 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Пенья Энкарнада 3:2 Ордино - ФК Санта-Колома 1:4 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 ФК Санта-Колома - УЭ Санта-Колома 3:0 Сан-Жулиа - ФК Санта-Колома 0:3 ФК Санта-Колома - Энгордани 6:0 Пенья Энкарнада - ФК Санта-Колома 0:3
Результаты матчей
Пенибонт
ФК Санта-Колома
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Пенибонт
ФК Санта-Колома
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Гиляни
|Arbnor Ramadani
|2
|Прогрес
|Де Алмейда Майрон
|1 (1)
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Домжале
|Хусмани Зени
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Марибор
|Судани Эль-Арби
|1
Прогнозы на матч Пенибонт 1:1 ФК Санта-Колома
Исход игры
Пенибонт
69.7% (76)
Ничья
15.6% (17)
ФК Санта-Колома
14.7% (16)
Тотал 2.5
Больше
30.48% (32)
Меньше
69.52% (73)
Обе команды забьют
Да
38.1% (40)
Нет
61.9% (65)
Популярный счёт
1:0 Пенибонт
38.5% (42)
2:1 Пенибонт
16.5% (18)
2:0 Пенибонт
12.8% (14)
1:1 Ничья
9.2% (10)
1:2 ФК Санта-Колома
9.2% (10)
0:1 ФК Санта-Колома
3.7% (4)
0:0 Ничья
2.8% (3)
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