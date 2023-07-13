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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Пенибонт
1:1
Конец матча
ФК Санта-Колома
0'
29' Желтая карточка
Miguel Lopez
34' Желтая карточка
Реффелл Кейон
0:1
36' Гол
Mario Mourelo
1:1
66' Гол
Крис Венаблес
86' Желтая карточка
David Crespo2
90'+6

Ход матча

29'
 
Miguel Lopez
34'
Реффелл Кейон
 
36'
0:1
Mario Mourelo
46'
Daniel Jefferies
Lewis Clutton
 
64'
Джонс Генри
Ryan Reynolds
 
66'
Крис Венаблес
1:1
76'
 
Ньерга Марк
Miguel Lopez
81'
 
Ivan Garrido II
Mario Mourelo
84'
Gabe Kircough
Ashley Evans
 
86'
 
David Crespo2
90'
 
Eric Ruiz
David Virgili
90'
 
Octavio Paez
Торибио Даниэль

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 109
Пенибонт 69.7% (76)
X 15.6% (17)
ФК Санта-Колома 14.7% (16)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Харрис
Алекс
6
Mael
Davies
2
Литтл
Марк
14
Йорверт
Джош
3
Kane
Owen
20
Ryan
Reynolds
4
Ashley
Evans
8
Lewis
Harling
11
Lewis
Clutton
9
Крис
Венаблес
22
Реффелл
Кейон
1
Гомес
Хосеп
26
Маркович
Андрей
3
Gerard
Gomez
15
Serhio
Hurtado
III
22
David
Crespo2
5
Ребес
Марк
18
Miguel
Lopez
6
Торибио
Даниэль
32
Mario
Mourelo
30
Хила
Элой
11
David
Virgili
Пенибонт
4-3-3
ФК Санта-Колома
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Пенибонт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крис Венаблес 1 1
ФК Санта-Колома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mario Mourelo 1 1

Карточки

Пенибонт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реффелл Кейон 1 0
ФК Санта-Колома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Lopez 1 0
David Crespo2 1 0

Результаты матчей

Пенибонт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Санта-Колома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Пенибонт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
ФК Санта-Колома
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пенибонт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пенибонт - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Кардифф Сити - Пенибонт 2:0 Пенибонт - Pontardawe 6:0 Пенибонт - Ньютаун 2:1
Коннас Куэй - Пенибонт 0:0 Пенибонт - ТНС 2:5 Кардифф МЮ - Пенибонт 2:3 Пенибонт - Бала Таун 2:2 Ньютаун - Пенибонт 0:1 Пенибонт - Коннас Куэй 1:1 Пенибонт - ТНС 0:2 ТНС - Пенибонт 1:1 Пенибонт - Кардифф МЮ 2:1 Бала Таун - Пенибонт 0:0 Пенибонт - Ньютаун 3:0 Аберистуит - Пенибонт 0:3 Пенибонт - Каернарфон Таун 5:1 Пенибонт - Эйрбас 2:0 Кардифф МЮ - Пенибонт 0:0 Пенибонт - Кардифф МЮ 1:3
ФК Санта-Колома
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2 Пенья Энкарнада - ФК Санта-Колома 2:0 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0
ФК Санта-Колома - Ордино 3:1 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:7 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:1 ФК Санта-Колома - Сан-Жулиа 4:0 Энгордани - ФК Санта-Колома 0:3 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 ФК Санта-Колома - Атлетик Эскальдес 0:3 УЭ Санта-Колома - ФК Санта-Колома 0:0 ФК Санта-Колома - Пенья Энкарнада 3:2 Ордино - ФК Санта-Колома 1:4 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 ФК Санта-Колома - УЭ Санта-Колома 3:0 Сан-Жулиа - ФК Санта-Колома 0:3 ФК Санта-Колома - Энгордани 6:0 Пенья Энкарнада - ФК Санта-Колома 0:3

Результаты матчей

Пенибонт
ФК Санта-Колома

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Пенибонт
ФК Санта-Колома

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Тобол Вукадинович Милян 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Гиляни Arbnor Ramadani 2
Прогрес Де Алмейда Майрон 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Марибор Судани Эль-Арби 1
Весь список
  • 64'
    Ryan Reynolds уходит с поля. Джонс Генри выходит вместо него
  • 46'
    Lewis Clutton уходит с поля. Daniel Jefferies выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Г О О О О Л - Mario Mourelo бьет в цель!
  • 34'
    Реффелл Кейон получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Miguel Lopez получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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    • До матча
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    Прогнозы 109
    Пенибонт 69.7% (76)
    X 15.6% (17)
    ФК Санта-Колома 14.7% (16)
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    Прогнозы на матч Пенибонт 1:1 ФК Санта-Колома

    Исход игры
    Пенибонт
    69.7% (76)
    Ничья
    15.6% (17)
    ФК Санта-Колома
    14.7% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.48% (32)
    Меньше
    69.52% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    38.1% (40)
    Нет
    61.9% (65)
    Популярный счёт
    1:0 Пенибонт
    38.5% (42)
    2:1 Пенибонт
    16.5% (18)
    2:0 Пенибонт
    12.8% (14)
    1:1 Ничья
    9.2% (10)
    1:2 ФК Санта-Колома
    9.2% (10)
    0:1 ФК Санта-Колома
    3.7% (4)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
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