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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Интер Эскальдес
2:1
Конец матча
Викингур
0'
1:0
28' Гол
Фехер Рауль
43' Желтая карточка
Бардарсон Олаф
2:0
45' Гол
Ander El Haddadi
50' Желтая карточка
Эллингсгор Арон
2:1
59' Пенальти
Ватнхамар Сольви
64' Желтая карточка
Йохансен Якуп
78' Желтая карточка
Domi Berlanga
88' Желтая карточка
Грегерсен Атли
90'+5

Ход матча

28'
Фехер Рауль
(Ander El Haddadi)
1:0
43'
 
Бардарсон Олаф
45'
Ander El Haddadi
(Гальего Адриа)
2:0
50'
 
Эллингсгор Арон
59'
2:1
Ватнхамар Сольви
64'
 
Йохансен Якуп
66'
Де ла Торре Анхель
Ander El Haddadi
 
66'
Domi Berlanga
Ассубре Жан
 
74'
 
Poul Kallsberg
Бардарсон Олаф
78'
Domi Berlanga
 
88'
 
Грегерсен Атли
90'
Артигас Жерар
Кабалье Марк
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 115
Интер Эскальдес 25.2% (29)
X 34.8% (40)
Викингур 40% (46)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Муньоз
Адриан
49
Гальего
Адриа
12
Фехер
Рауль
14
Javi
Duro
4
Де
Нова
Иван
21
Ander
El
Haddadi
20
Niko
Kata
19
Мартинес
Виктор
8
Ассубре
Жан
22
Кабалье
Марк
9
Андреу
Саша
1
Рейнатред
А
Бардюр
3
Брунни
Сигнар
4
Грегерсен
Атли
18
Свенссон
Арнбьорн
14
Йонхардссон
Инги
11
Бардарсон
Олаф
19
Эллингсгор
Арон
15
Тури
Давид
Геза
7
Йохансен
Якуп
9
Martin
Joensen
10
Ватнхамар
Сольви
Интер Эскальдес
4-4-2
Викингур
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Интер Эскальдес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ander El Haddadi 1 1
Фехер Рауль 1 1
Гальего Адриа 0 0
Викингур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ватнхамар Сольви 1 (1) 1

Карточки

Интер Эскальдес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Domi Berlanga 1 0
Викингур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Атли 1 0
Йохансен Якуп 1 0
Эллингсгор Арон 1 0
Бардарсон Олаф 1 0

Результаты матчей

Интер Эскальдес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Викингур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Интер Эскальдес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Викингур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Эскальдес
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Интер Эскальдес - Пенья Энкарнада 1:0 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:5
Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:0 Ордино - Интер Эскальдес 3:5 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - Энгордани 2:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:0 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - Ордино 0:1 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:6 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:2 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - Сан-Жулиа 12:0 Энгордани - Интер Эскальдес 0:4 Интер Эскальдес - Пенья Энкарнада 8:0
Викингур
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стреймур - Викингур 0:2 Викингур - Фуглафйордур 5:0 Вестур - Викингур 3:2 Б-36 - Викингур 2:1
Викингур - Б-68 1:1 Викингур - Торсхавн 0:2 Аргир - Викингур 0:4 Викингур - Аргир 5:0 Вестур - Викингур 1:2 Викингур - Стреймур 1:0 Торсхавн - Викингур 1:1 Клаксвик - Викингур 2:0 Б-68 - Викингур 3:3 Фуглафйордур - Викингур 0:1 Викингур - Творойри 7:0 Викингур - Б-36 0:3 Клаксвик - Викингур 0:1 Викингур - Стреймур 4:0 Аргир - Викингур 0:0 Викингур - Рунавик 2:1

Результаты матчей

Интер Эскальдес
Викингур

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Интер Эскальдес
Викингур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Тобол Вукадинович Милян 2
Интер Эскальдес Ander El Haddadi 1 (1)
Пюник Джеймс 1
Гленторан Junior Ogedi-Uzokwe 1
Паневежис Смит Ариагнер 1
Весь список

Топ нарушителей
Гзира Юнайтед Тиагиньо 1
Милсами Болохан Вадим 1
Паневежис Сарпонг Джеффри 1
Викингур Грегерсен Атли 1
Македония Джёрче Петров Мисевски Филип 1
Весь список
  • 59'
    Г О О О О Л - Ватнхамар Сольви из команды Викингур забивает с точки!
  • 50'
    Эллингсгор Арон получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Гальего Адриа сделал результативную передачу.
  • 46'
    Г О О О О Л - Ander El Haddadi бьет в цель!
  • 43'
    Бардарсон Олаф получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Ander El Haddadi сделал результативную передачу.
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    • 28'
      Г О О О О Л - Raul Feher бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Comunal Andorra la Vella. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Интер Эскальдес 25.2% (29)
    X 34.8% (40)
    Викингур 40% (46)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Интер Эскальдес 2:1 Викингур

    Исход игры
    Интер Эскальдес
    25.2% (29)
    Ничья
    34.8% (40)
    Викингур
    40% (46)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.04% (40)
    Меньше
    62.96% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    69.44% (75)
    Нет
    30.56% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.2% (37)
    1:2 Викингур
    18.3% (21)
    0:1 Викингур
    13% (15)
    2:1 Интер Эскальдес
    11.3% (13)
    0:2 Викингур
    6.1% (7)
    1:0 Интер Эскальдес
    6.1% (7)
    2:0 Интер Эскальдес
    1.7% (2)
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