Тур: 1. Стадион: Комуналь Андорра-ла-Велья.
2:1
Конец матча
0'
1:0
28' ГолФехер Рауль
43' Желтая карточкаБардарсон Олаф
2:0
45' ГолAnder El Haddadi
50' Желтая карточкаЭллингсгор Арон
2:1
59' ПенальтиВатнхамар Сольви
64' Желтая карточкаЙохансен Якуп
78' Желтая карточкаDomi Berlanga
88' Желтая карточкаГрегерсен Атли
90'+5
Ход матча
28'
1:0
43'
45'
50'
59'
2:1
64'
78'
88'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
12
Фехер
Рауль
14
Javi
Duro
20
Niko
Kata
22
Кабалье
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Фехер РаульЗащитник
-
14 Javi DuroЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Niko KataПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Кабалье МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
48 ЧетеЗащитник
- Полузащитник
-
23 Рока ЖордиПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Otger Canals
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Ольсен АриПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johan Poulsen
Бомбардиры внутри турнира
Интер Эскальдес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ander El Haddadi
|1
|1
|Фехер Рауль
|1
|1
|Гальего Адриа
|0
|0
Викингур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ватнхамар Сольви
|1 (1)
|1
Карточки
Интер Эскальдес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Domi Berlanga
|1
|0
Викингур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Атли
|1
|0
|Йохансен Якуп
|1
|0
|Эллингсгор Арон
|1
|0
|Бардарсон Олаф
|1
|0
Результаты матчей
Интер Эскальдес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Викингур
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Интер Эскальдес
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Викингур
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Эскальдес
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:2 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 Интер Эскальдес - Пенья Энкарнада 1:0 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:5
Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:0 Ордино - Интер Эскальдес 3:5 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 0:0 Интер Эскальдес - Энгордани 2:0 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 1:2 ФК Санта-Колома - Интер Эскальдес 1:1 Интер Эскальдес - УЭ Санта-Колома 1:0 Пенья Энкарнада - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - Ордино 0:1 Сан-Жулиа - Интер Эскальдес 0:6 Интер Эскальдес - ФК Санта-Колома 2:1 Атлетик Эскальдес - Интер Эскальдес 2:2 УЭ Санта-Колома - Интер Эскальдес 2:2 Интер Эскальдес - Сан-Жулиа 12:0 Энгордани - Интер Эскальдес 0:4 Интер Эскальдес - Пенья Энкарнада 8:0
Викингур
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Стреймур - Викингур 0:2 Викингур - Фуглафйордур 5:0 Вестур - Викингур 3:2 Б-36 - Викингур 2:1
Викингур - Б-68 1:1 Викингур - Торсхавн 0:2 Аргир - Викингур 0:4 Викингур - Аргир 5:0 Вестур - Викингур 1:2 Викингур - Стреймур 1:0 Торсхавн - Викингур 1:1 Клаксвик - Викингур 2:0 Б-68 - Викингур 3:3 Фуглафйордур - Викингур 0:1 Викингур - Творойри 7:0 Викингур - Б-36 0:3 Клаксвик - Викингур 0:1 Викингур - Стреймур 4:0 Аргир - Викингур 0:0 Викингур - Рунавик 2:1
Результаты матчей
Интер Эскальдес
Викингур
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Интер Эскальдес
Викингур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Интер Эскальдес
|Ander El Haddadi
|1 (1)
|Пюник
|Джеймс
|1
|Гленторан
|Junior Ogedi-Uzokwe
|1
|Паневежис
|Смит Ариагнер
|1
|Гзира Юнайтед
|Тиагиньо
|1
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|Паневежис
|Сарпонг Джеффри
|1
|Викингур
|Грегерсен Атли
|1
|Македония Джёрче Петров
|Мисевски Филип
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Интер Эскальдес 2:1 Викингур
Исход игры
Интер Эскальдес
25.2% (29)
Ничья
34.8% (40)
Викингур
40% (46)
Тотал 2.5
Больше
37.04% (40)
Меньше
62.96% (68)
Обе команды забьют
Да
69.44% (75)
Нет
30.56% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.2% (37)
1:2 Викингур
18.3% (21)
0:1 Викингур
13% (15)
2:1 Интер Эскальдес
11.3% (13)
0:2 Викингур
6.1% (7)
1:0 Интер Эскальдес
6.1% (7)
2:0 Интер Эскальдес
1.7% (2)
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