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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Гзира Юнайтед
2:2
Конец матча
Гленторан
0'
1' Желтая карточка
Тиагиньо
0:0
2' Не забитый пенальти
Junior Ogedi-Uzokwe
0:1
9' Гол
Junior Ogedi-Uzokwe
1:1
29' Гол
Вилксон
2:1
40' Гол
Борг Бруклин
2:2
48' Гол
Маршалл Рис
48' Желтая карточка
Диас Марсело II
75' Желтая карточка
Macula
81' Желтая карточка
Доннелли Джей
90' Желтая карточка
Carlos Chaba
90'+6

Ход матча

1'
Тиагиньо
 
2'
0:0
Junior Ogedi-Uzokwe
9'
0:1
Junior Ogedi-Uzokwe
(Маккартан Шэй)
29'
Вилксон
1:1
40'
Борг Бруклин
(Macula)
2:1
46'
 
Fuad Sule
Уигтмен Арон
48'
2:2
Маршалл Рис
48'
Диас Марсело II
 
68'
 
Доннелли Джей
Junior Ogedi-Uzokwe
74'
Georges Essaka
Вилксон
 
75'
Macula
 
80'
 
Доннелли Рори
Daire O'Connor
81'
 
Доннелли Джей
90'
Carlos Chaba
 
90'
 
Joshua Kelly
Маккартан Шэй

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 112
Гзира Юнайтед 30.4% (34)
X 42% (47)
Гленторан 27.7% (31)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кассар
Дэвид
4
Andy
Borg
2
Carlos
Chaba
20
Farid
Romero
8
Диас
Марсело
II
47
Борг
Бруклин
11
Macula
23
Ewertton
Silva
98
Jackson
Mendonza
93
Тиагиньо
74
Вилксон
1
Маккари
Аарон
8
Маршалл
Рис
5
Уилсон
Эйден
4
Маккалох
Люк
12
Синглтон
Джеймс
11
Daire
O'Connor
6
Бернс
Бобби
29
Уигтмен
Арон
7
Маккартан
Шэй
38
Макгинн
Найалл
40
Junior
Ogedi-Uzokwe
Гзира Юнайтед
4-3-3
Гленторан
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Гзира Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилксон 1 1
Борг Бруклин 1 1
Macula 0 0
Гленторан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маршалл Рис 1 1
Junior Ogedi-Uzokwe 1 1
Маккартан Шэй 0 0

Карточки

Гзира Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тиагиньо 1 0
Диас Марсело II 1 0
Macula 1 0
Carlos Chaba 1 0
Гленторан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннелли Джей 1 0

Результаты матчей

Гзира Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гленторан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Гзира Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гленторан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гзира Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гзира Юнайтед - Биркиркара 4:0 Гзира Юнайтед - Зеббудж Рейнджерс 4:0 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:3
Гзира Юнайтед - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Гзира Юнайтед - Валлетта 1:2 Флориана - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Сиренс 1:0 Пьета Хотспурс - Гзира Юнайтед 0:6 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:0 Марсашлокк - Гзира Юнайтед 0:3 Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 1:1 Санта-Лючия Ф.К. - Гзира Юнайтед 0:1 Зеббудж Рейнджерс - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1 Биркиркара - Гзира Юнайтед 1:1 Моста - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 1:2
Гленторан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гленторан - Бангор 4:1 Гленторан - Килмарнок 1:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Гленторан 0:3 Гленторан - Сент-Миррен 0:0
Гленторан - Клифтонвилл 2:0 Гленторан - Гленавон 5:0 Крузейдерс - Гленторан 1:2 Гленторан - Колрейн 3:0 Гленторан - Клифтонвилл 3:0 Линфилд - Гленторан 1:1 Ларн - Гленторан 2:0 Гленторан - Портадаун 5:1 Каррик Рейнджерс - Гленторан 0:4 Гленторан - Баллимена Юнайтед 1:0 Гленторан - Гленавон 0:2 Каррик Рейнджерс - Гленторан 1:5 Крузейдерс - Гленторан 1:0 Гленторан - Гленавон 0:0 Клифтонвилл - Гленторан 2:1 Баллимена Юнайтед - Гленторан 1:3

Результаты матчей

Гзира Юнайтед
Гленторан

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Гзира Юнайтед
Гленторан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Тобол Вукадинович Милян 2
Линфилд МакКи Крис 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Гиляни Arbnor Ramadani 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Марибор Судани Эль-Арби 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Macula сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Борг Бруклин бьет в цель!
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    Прогнозы 112
    Гзира Юнайтед 30.4% (34)
    X 42% (47)
    Гленторан 27.7% (31)
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    Прогнозы на матч Гзира Юнайтед 2:2 Гленторан

    Исход игры
    Гзира Юнайтед
    30.4% (34)
    Ничья
    42% (47)
    Гленторан
    27.7% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.7% (31)
    Меньше
    71.3% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    65.74% (71)
    Нет
    34.26% (37)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.6% (41)
    1:0 Гзира Юнайтед
    15.2% (17)
    1:2 Гленторан
    13.4% (15)
    0:1 Гленторан
    11.6% (13)
    2:1 Гзира Юнайтед
    10.7% (12)
    0:0 Ничья
    2.7% (3)
    2:0 Гзира Юнайтед
    2.7% (3)
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