Тур: 1. Стадион: Та-Кали.
2:2
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаТиагиньо
0:0
2' Не забитый пенальтиJunior Ogedi-Uzokwe
0:1
9' ГолJunior Ogedi-Uzokwe
1:1
29' ГолВилксон
2:1
40' ГолБорг Бруклин
2:2
48' ГолМаршалл Рис
48' Желтая карточкаДиас Марсело II
75' Желтая карточкаMacula
81' Желтая карточкаДоннелли Джей
90' Желтая карточкаCarlos Chaba
90'+6
Ход матча
1'
2'
9'
29'
1:1
40'
2:1
48'
2:2
48'
75'
81'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
20
Farid
Romero
47
Борг
Бруклин
11
Macula
93
Тиагиньо
74
Вилксон
29
Уигтмен
Арон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Farid RomeroЗащитник
- Защитник
-
47 Борг БруклинПолузащитник
-
11 MaculaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 ТиагиньоНападающий
-
74 ВилксонНападающий
- Запасные игроки
-
15 Hytem Kadar
-
-
-
29 Deyan Pace
-
77 Aidan Pisani
-
14 Hasan Gomda
-
-
Главный тренер: Абдилла Даррен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Уигтмен АронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Fuad Sule
-
20 Joshua Kelly
-
22 Daniel McKee
-
-
31 Bailey Locke
-
27 Leon Boyd
-
35 Rhys Walsh
-
Главный тренер: Warren Feeney
Бомбардиры внутри турнира
Гзира Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилксон
|1
|1
|Борг Бруклин
|1
|1
|Macula
|0
|0
Гленторан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маршалл Рис
|1
|1
|Junior Ogedi-Uzokwe
|1
|1
|Маккартан Шэй
|0
|0
Карточки
Гзира Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тиагиньо
|1
|0
|Диас Марсело II
|1
|0
|Macula
|1
|0
|Carlos Chaba
|1
|0
Гленторан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннелли Джей
|1
|0
Результаты матчей
Гзира Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гленторан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Гзира Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гленторан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гзира Юнайтед
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гзира Юнайтед - Биркиркара 4:0 Гзира Юнайтед - Зеббудж Рейнджерс 4:0 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:3
Гзира Юнайтед - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 1:0 Гзира Юнайтед - Валлетта 1:2 Флориана - Гзира Юнайтед 1:1 Гзира Юнайтед - Сиренс 1:0 Пьета Хотспурс - Гзира Юнайтед 0:6 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:0 Марсашлокк - Гзира Юнайтед 0:3 Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 1:1 Санта-Лючия Ф.К. - Гзира Юнайтед 0:1 Зеббудж Рейнджерс - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Интер Милан 1:6 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1 Биркиркара - Гзира Юнайтед 1:1 Моста - Гзира Юнайтед 0:2 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 1:2
Гленторан
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гленторан - Бангор 4:1 Гленторан - Килмарнок 1:0 Харлэнд и Вульф Велдерс - Гленторан 0:3 Гленторан - Сент-Миррен 0:0
Гленторан - Клифтонвилл 2:0 Гленторан - Гленавон 5:0 Крузейдерс - Гленторан 1:2 Гленторан - Колрейн 3:0 Гленторан - Клифтонвилл 3:0 Линфилд - Гленторан 1:1 Ларн - Гленторан 2:0 Гленторан - Портадаун 5:1 Каррик Рейнджерс - Гленторан 0:4 Гленторан - Баллимена Юнайтед 1:0 Гленторан - Гленавон 0:2 Каррик Рейнджерс - Гленторан 1:5 Крузейдерс - Гленторан 1:0 Гленторан - Гленавон 0:0 Клифтонвилл - Гленторан 2:1 Баллимена Юнайтед - Гленторан 1:3
Результаты матчей
Гзира Юнайтед
Гленторан
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Гзира Юнайтед
Гленторан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Линфилд
|МакКи Крис
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Гиляни
|Arbnor Ramadani
|2
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Домжале
|Хусмани Зени
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Марибор
|Судани Эль-Арби
|1
Прогнозы на матч Гзира Юнайтед 2:2 Гленторан
Исход игры
Гзира Юнайтед
30.4% (34)
Ничья
42% (47)
Гленторан
27.7% (31)
Тотал 2.5
Больше
28.7% (31)
Меньше
71.3% (77)
Обе команды забьют
Да
65.74% (71)
Нет
34.26% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (41)
1:0 Гзира Юнайтед
15.2% (17)
1:2 Гленторан
13.4% (15)
0:1 Гленторан
11.6% (13)
2:1 Гзира Юнайтед
10.7% (12)
0:0 Ничья
2.7% (3)
2:0 Гзира Юнайтед
2.7% (3)
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