ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! ГЫНСАРЬ!!! Гынсарь с одиннадцатиметровой отметки аккуратно покатил мяч под правую штангу, а Черняускас прыгнул в другую сторону.

После перерыва "Милсами" заиграл заметно активнее. Гости стали больше времени проводить на чужой половине поля.

Болохан не позволил Сирвису справа доставить мяч к воротам.

Антонюк слева пасом через себя отправил к воротам Пунтуса, но против Артёма грамотно сыграл Кейта, не позволивший состояться удару.

Макрицкий в центре поля врезал по ногам Ремейкису и получил жёлтую карточку.

Второй тайм в Мариямполе!

Сарпонг у центрального круга грубо сыграл против Гынсаря и получил жёлтую карточку.

Антонюк разыграл угловой удар со Спатару. Навес Дану слева к воротам партнёров не нашёл.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! СМИТ!!! Быстрая контратака прошла у хозяев. Смит откликнулся на длинный заброс вперёд, убежал от соперников, уходом влево обыграл Тымбура и отправил мяч в ворота.

Что-то случилось с Антонюком. Александр лежит на газоне у центрального круга и ждёт выхода медиков.

Бенета слева прострелил в центр штрафной площади на Смита, у которого возникли большие проблемы с приёмом мяча. До удара по воротам дело не дошло.

Антонюк с Пунтусом покомбинировали на левом фланге, откуда мяч к воротам доставить не смогли.

Камара постоянно оказывается в центре событий, но большинство эпизодов завершает либо неудачной обработкой мяча, либо неточным пасом.

Сарпонг слева убежал один на один с голкипером. Тымбур смело выдвинулся на Джеффри и броском в ноги сумел забрать мяч.

Гынсарь на фланге ударил по ногам Ремейкиса, а жёлтую карточку за недисциплинированное поведение получил Болохан.

Тигруджа от углового флага покатил мяч на Сарпонга, которому справа не удалось прорваться к воротам.

36' Спатару слева с дальней дистанции пробил рядом с ближней штангой.

35' Антлнюк по центру пошёл к штрафной площади где у него мяч в подкате выбил Ремейкис.

34' Климавичюс справа вывел к воротам Тигруджу, удар которого соперники заблокировали.

33' Пунтус у чужой штрафной площади сбил Климавичюса.

32' Гынсарь справа подошёл к штрафной площадь, но пас внутрь на Пунтуса сделал слишком слабо. Соперники мяч перехватили.

31' Замена в составе "Милсами": вместо Игоря Ламбарского на поле вышел Мамаду Камара.

30' Ламбарскому потребовалась помощь медиков. Вторая небольшая пауза в матче.

29' Чадженович у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Ламбарского.

28' Второй пенальти Чадженович не реализовал, послав мяч в левую штангу.

27' ...Где рукой сыграл Терехов. Второй пенальти в ворота гостей.

27' Спрпонг от углового флага навесил к воротам, где...

26' Тигруджа слева вывел к воротам Смита, где удар Ариагнера в ближний угол Тымбур отразил.

24' Ремейкис справа покатил мяч в штрафную площадь, а Климавичюс с рывком сильно запоздал.

23' Спатару слева ушёл от соперника и прострелил на Пунтуса, чей удар в упор Черняускас отразил.

22' Сарпонг слева навес к дальней штанге исполнил немного сильно. Партнёры мяч вверху достать не смогли.

21' Гынсарь на чужой половине поля толкнул в спину Климавичюса.

20' Граур справа вперёд не пошёл, а перевод налево на Спатару точным не получился.

19' Длинный заброс вперёд на Антонюка точным не получился. Хозяева вбросят мяч из аута.

17' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ЧАДЖЕНОВИЧ!!! Чадженович с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил в левый угол. Тымбур в прыжке задел мяч, но отбить его не смог.

17' Щедрому медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.

16' Жёлтую карточку получил Тымбур.

16' Пенальти! Тымбур неосмотрительно выскочил навстречу Щедрому и сбил соперника в штрафной площади.

15' Спатару слева прошёл вперёд, но его навес к воротам соперники заблокировали.

14' Прострел Бенеты слева в центр штрафной площади соперники перехватили.

12' "Милсами" подержал мяч у центрального круга.

11' Первую атаку провели гости. Ламбарский в штрафной площади покатил мяч налево на Антонюка, который промедлил с ударом. Литовские защитники успели заблокировать Александра.

10' У "Милсами" в стартовые минуты игра впереди не клеится. Молдаване полностью сосредоточились на обороне.

9' Сарпонг с двадцати трёх метров хлёстко пробил в левый угол. Тымбур не без труда отбил мяч в сторону.

8' Антонюк в центре поля сбил Бенету.

7' Тигруджа справа навесил к воротам. Мяч отскочил к Чадженовичу. Йован слева от угла штрафной площади пробил в Сарпонга, от которого мяч отскочил в руки Тымбуру.

6' Подачу от углового флага исполнил Щедрый. Молдаване мяч от ворот выбили.

5' Смит слева прошёл вперёд и навесил в штрафную площадь, заработав первый угловой удар.

4' Сарпонг с Бенетой здорово комбинируют на левом фланге. А вот их навесам в штрафную площадь немного не хватает точности.

3' Хозяева активно начали встречу. Проходы слева литовцы стремятся завершать навесами к воротам.

2' "Паневежис" играет в синей форме, "Милсами" - в белой.