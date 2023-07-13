Тур: 1. Стадион: Мариямполе.
0'
16' Желтая карточкаТымбур Эмил
1:0
17' ПенальтиЧадженович Йован
1:0
27' Не забитый пенальтиЧадженович Йован
45' Желтая карточкаБолохан Вадим
46' Желтая карточкаСарпонг Джеффри
2:0
48' ГолСмит Ариагнер
49' Желтая карточкаМакрицкий Валериий
2:1
50' ПенальтиГынсарь Раду
Ход матча
16'
17'
1:0
27'
1:0
45'
46'
48'
2:0
50'
2:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
Прогноз на матч от Liveresult
17
Сирвис
Пиюс
45
Щедрый
Артём
22
Граур
Дини
10
Гынсарь
Раду
17
Пунтус
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Сирвис ПиюсЗащитник
-
45 Щедрый АртёмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Мбо НоэльНападающий
-
Главный тренер: Джино Леттьери
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Граур ДиниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гынсарь РадуНападающий
-
17 Пунтус АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
31 Чобан МихаилВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дубровин Сергей
История личных встреч
Паневежис
Милсами
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Паневежис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смит Ариагнер
|1
|1
|Чадженович Йован
|1 (1)
|1
|Ремейкис Матиюс
|0
|0
Милсами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гынсарь Раду
|1 (1)
|1
Карточки
Паневежис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарпонг Джеффри
|1
|0
Милсами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болохан Вадим
|1
|0
|Макрицкий Валериий
|1
|0
|Тымбур Эмил
|1
|0
Результаты последних матчей
Паневежис
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Паневежис - Кауно Жальгирис 3:0 Паневежис - Ритеряй 1:0 Банга Гаргждай - Паневежис 0:1 Паневежис - Рига 1:0
Паневежис - Джюгас Тельшяй 4:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:1 Паневежис - Хегельман Литауэн 1:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Шяуляй - Паневежис 0:0 Паневежис - Судува 0:0 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Паневежис - Ритеряй 3:1 Паневежис - Банга Гаргждай 2:0 Джюгас Тельшяй - Паневежис 0:3 Паневежис - Дайнава Алитус 0:0 Паневежис - Жальгирис 0:0 Хегельман Литауэн - Паневежис 2:4 Паневежис - Шяуляй 3:1 Паневежис - Кауно Жальгирис 2:1 Судува - Паневежис 0:2
Милсами
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Зимбру - Милсами 0:0 Шериф - Милсами 4:0 Милсами - Бельцы 1:0 Милсами - Сфынтул Георге 3:0
Зимбру - Милсами 0:1 Милсами - Петрокуб 0:2 Шериф - Милсами 2:1 Бельцы - Милсами 2:2 Сфынтул Георге - Милсами 1:1 Милсами - Зимбру 0:3 Петрокуб - Милсами 2:1 Милсами - Самтредия 3:0 Фремад Амагер - Милсами 0:0 Милсами - Шериф 0:2 Зимбру - Милсами 1:1 Сфынтул Георге - Милсами 1:0 Милсами - Дачия-Буюканы 1:1 Петрокуб - Милсами 2:1 Милсами - Бельцы 1:0 Динамо-Авто - Милсами 1:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Интер Эскальдес
|Ander El Haddadi
|1 (1)
|Пюник
|Джеймс
|1
|Гленторан
|Junior Ogedi-Uzokwe
|1
|Паневежис
|Смит Ариагнер
|1
|Гзира Юнайтед
|Тиагиньо
|1
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|Паневежис
|Сарпонг Джеффри
|1
|Викингур
|Грегерсен Атли
|1
|Македония Джёрче Петров
|Мисевски Филип
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Паневежис 2:1 Милсами
Исход игры
Паневежис
71.3% (82)
Ничья
13.9% (16)
Милсами
14.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
33.64% (37)
Меньше
66.36% (73)
Обе команды забьют
Да
42.73% (47)
Нет
57.27% (63)
Популярный счёт
1:0 Паневежис
35.7% (41)
2:1 Паневежис
22.6% (26)
1:1 Ничья
10.4% (12)
2:0 Паневежис
8.7% (10)
0:1 Милсами
5.2% (6)
1:2 Милсами
4.3% (5)
0:2 Милсами
2.6% (3)
3:0 Паневежис
1.7% (2)
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