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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Паневежис
2:1
Второй тайм: 57'
Милсами
0'
16' Желтая карточка
Тымбур Эмил
1:0
17' Пенальти
Чадженович Йован
1:0
27' Не забитый пенальти
Чадженович Йован
45' Желтая карточка
Болохан Вадим
46' Желтая карточка
Сарпонг Джеффри
2:0
48' Гол
Смит Ариагнер
49' Желтая карточка
Макрицкий Валериий
2:1
50' Пенальти
Гынсарь Раду

Ход матча

16'
 
Тымбур Эмил
17'
Чадженович Йован
1:0
27'
Чадженович Йован
1:0
29'
 
Камара Мамаду
Ламбарский Игорь
45'
 
Болохан Вадим
46'
Сарпонг Джеффри
 
48'
Смит Ариагнер
(Ремейкис Матиюс)
2:0
49'
 
Макрицкий Валериий
50'
2:1
Гынсарь Раду

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 115
Паневежис 71.3% (82)
X 13.9% (16)
Милсами 14.8% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Паневежис
Ничья
Милсами
1.49
7.90
7.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Черняускас
Витаутас
2
Климавичюс
Линас
33
Кейта
Сейдина
29
Бенета
Маркас
17
Сирвис
Пиюс
45
Щедрый
Артём
21
Ремейкис
Матиюс
48
Тигруджа
Шафик
20
Чадженович
Йован
23
Сарпонг
Джеффри
11
Смит
Ариагнер
1
Тымбур
Эмил
22
Граур
Дини
5
Терехов
Ярослав
23
Болохан
Вадим
6
Свинаренко
Сергей
16
Антонюк
Александр
19
Ламбарский
Игорь
13
Макрицкий
Валериий
7
Спатару
Дану
10
Гынсарь
Раду
17
Пунтус
Артём
Паневежис
5-3-2
Милсами
4-4-2

История личных встреч

Паневежис
Милсами

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
2:0
ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Паневежис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит Ариагнер 1 1
Чадженович Йован 1 (1) 1
Ремейкис Матиюс 0 0
Милсами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гынсарь Раду 1 (1) 1

Карточки

Паневежис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарпонг Джеффри 1 0
Милсами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болохан Вадим 1 0
Макрицкий Валериий 1 0
Тымбур Эмил 1 0

Результаты последних матчей

Паневежис
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Паневежис - Кауно Жальгирис 3:0 Паневежис - Ритеряй 1:0 Банга Гаргждай - Паневежис 0:1 Паневежис - Рига 1:0
Паневежис - Джюгас Тельшяй 4:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:1 Паневежис - Хегельман Литауэн 1:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Шяуляй - Паневежис 0:0 Паневежис - Судува 0:0 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Паневежис - Ритеряй 3:1 Паневежис - Банга Гаргждай 2:0 Джюгас Тельшяй - Паневежис 0:3 Паневежис - Дайнава Алитус 0:0 Паневежис - Жальгирис 0:0 Хегельман Литауэн - Паневежис 2:4 Паневежис - Шяуляй 3:1 Паневежис - Кауно Жальгирис 2:1 Судува - Паневежис 0:2
Милсами
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Зимбру - Милсами 0:0 Шериф - Милсами 4:0 Милсами - Бельцы 1:0 Милсами - Сфынтул Георге 3:0
Зимбру - Милсами 0:1 Милсами - Петрокуб 0:2 Шериф - Милсами 2:1 Бельцы - Милсами 2:2 Сфынтул Георге - Милсами 1:1 Милсами - Зимбру 0:3 Петрокуб - Милсами 2:1 Милсами - Самтредия 3:0 Фремад Амагер - Милсами 0:0 Милсами - Шериф 0:2 Зимбру - Милсами 1:1 Сфынтул Георге - Милсами 1:0 Милсами - Дачия-Буюканы 1:1 Петрокуб - Милсами 2:1 Милсами - Бельцы 1:0 Динамо-Авто - Милсами 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Тобол Вукадинович Милян 2
Интер Эскальдес Ander El Haddadi 1 (1)
Пюник Джеймс 1
Гленторан Junior Ogedi-Uzokwe 1
Паневежис Смит Ариагнер 1
Весь список

Топ нарушителей
Гзира Юнайтед Тиагиньо 1
Милсами Болохан Вадим 1
Паневежис Сарпонг Джеффри 1
Викингур Грегерсен Атли 1
Македония Джёрче Петров Мисевски Филип 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    58'
    Макрицкий в центре поля врезал по ногам Ремейкису и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    56'
    Смит в чужой штрафной площади сыграл рукой.
  • 55'
    Антонюк слева пасом через себя отправил к воротам Пунтуса, но против Артёма грамотно сыграл Кейта, не позволивший состояться удару.
  • 54'
    Навес Спатару слева к воротам прервал Климавичюс.
  • 53'
    Болохан не позволил Сирвису справа доставить мяч к воротам.
  • 52'
    После перерыва "Милсами" заиграл заметно активнее. Гости стали больше времени проводить на чужой половине поля.
  • Пенальти
    51'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    ГЫНСАРЬ!!! Гынсарь с одиннадцатиметровой отметки аккуратно покатил мяч под правую штангу, а Черняускас прыгнул в другую сторону.
  • Пенальти!
    50'
    Пенальти! Кейта в штрафной площади сбил Гынсаря.
  • Желтая карточка
    50'
    Макрицкий получил жёлтую карт очку за недисциплинированное поведение.
  • Описание гола
    48'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    СМИТ!!! Быстрая контратака прошла у хозяев. Смит откликнулся на длинный заброс вперёд, убежал от соперников, уходом влево обыграл Тымбура и отправил мяч в ворота.
  • Угловой
    47'
    Антонюк разыграл угловой удар со Спатару. Навес Дану слева к воротам партнёров не нашёл.
  • 47'
    Подачу Спатару слева к воротам заблокировал Сирвис.
  • Желтая карточка
    46'
    Сарпонг у центрального круга грубо сыграл против Гынсаря и получил жёлтую карточку.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Мариямполе!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Паневежис" (Литва) - "Милсами" (Оргеев, Молдова) - 1:0.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Угловой
      45'
      Тигруджа от углового флага покатил мяч на Сарпонга, которому справа не удалось прорваться к воротам.
    • 45'
      Штрафной удар хозяева разыграли неудачно.
    • Желтая карточка
      45'
      Гынсарь на фланге ударил по ногам Ремейкиса, а жёлтую карточку за недисциплинированное поведение получил Болохан.
    • Дополнительное время
      45'
      3 минуты добавил Бандич в первом тайме.
    • Опасный момент
      44'
      Сарпонг слева убежал один на один с голкипером. Тымбур смело выдвинулся на Джеффри и броском в ноги  сумел забрать мяч.
    • 43'
      Камара постоянно оказывается в центре событий, но большинство эпизодов завершает либо неудачной обработкой мяча, либо неточным пасом.
    • 42'
      Антонюк с Пунтусом покомбинировали на левом фланге, откуда мяч к воротам доставить не смогли.
    • 40'
      Бенета слева прострелил в центр штрафной площади на Смита, у которого возникли большие проблемы с приёмом мяча. До удара по воротам дело не дошло.
    • Травма, повреждение
      39'
      Что-то случилось с Антонюком. Александр лежит на газоне у центрального круга и ждёт выхода медиков.
    • Фол, нарушение
      38'
      Тигруджа в центре поля сбил Гынсаря.
    • 36'
      Спатару слева с дальней дистанции пробил рядом с ближней штангой.
    • 35'
      Антлнюк по центру пошёл к штрафной площади где у него мяч в подкате выбил Ремейкис.
    • 34'
      Климавичюс справа вывел к воротам Тигруджу, удар которого соперники заблокировали.
    • Фол, нарушение
      33'
      Пунтус у чужой штрафной площади сбил Климавичюса.
    • 32'
      Гынсарь справа подошёл к штрафной площадь, но пас внутрь на Пунтуса сделал слишком слабо. Соперники мяч перехватили.
    • Замена
      31'
      Замена в составе "Милсами": вместо Игоря Ламбарского на поле вышел Мамаду Камара.
    • Травма, повреждение
      30'
      Ламбарскому потребовалась помощь медиков. Вторая небольшая пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      29'
      Чадженович у чужой штрафной площади подтолкнул в спину Ламбарского.
    • Не забитый пенальти
      28'
      Второй пенальти Чадженович не реализовал, послав мяч в левую штангу.
    • Пенальти!
      27'
      ...Где рукой сыграл Терехов. Второй пенальти в ворота гостей.
    • Угловой
      27'
      Спрпонг от углового флага навесил к воротам, где...
    • Опасный момент
      26'
      Тигруджа слева вывел к воротам Смита, где удар Ариагнера в ближний угол Тымбур отразил.
    • 24'
      Ремейкис справа покатил мяч в штрафную площадь, а Климавичюс с рывком сильно запоздал.
    • Опасный момент
      23'
      Спатару слева ушёл от соперника и прострелил на Пунтуса, чей удар в упор Черняускас отразил.
    • 22'
      Сарпонг слева навес к дальней штанге исполнил немного сильно. Партнёры мяч вверху достать не смогли.
    • Фол, нарушение
      21'
      Гынсарь на чужой половине поля толкнул в спину Климавичюса.
    • 20'
      Граур справа вперёд не пошёл, а перевод налево на Спатару точным не получился.
    • 19'
      Длинный заброс вперёд на Антонюка точным не получился. Хозяева вбросят мяч из аута.
    • Пенальти
      17'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:0!!!
      ЧАДЖЕНОВИЧ!!! Чадженович с одиннадцатиметровой отметки сильно пробил в левый угол. Тымбур в прыжке задел мяч, но отбить его не смог.
    • Травма, повреждение
      17'
      Щедрому медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.
    • Желтая карточка
      16'
      Жёлтую карточку получил Тымбур.
    • Пенальти!
      16'
      Пенальти! Тымбур неосмотрительно выскочил навстречу Щедрому и сбил соперника в штрафной площади.
    • 15'
      Спатару слева прошёл вперёд, но его навес к воротам соперники заблокировали.
    • 14'
      Прострел Бенеты слева в центр штрафной площади соперники перехватили.
    • 12'
      "Милсами" подержал мяч у центрального круга.
    • 11'
      Первую атаку провели гости. Ламбарский в штрафной площади покатил мяч налево на Антонюка, который промедлил с ударом. Литовские защитники успели  заблокировать Александра.
    • 10'
      У "Милсами" в стартовые минуты игра впереди не клеится. Молдаване полностью сосредоточились на обороне.
    • Опасный момент
      9'
      Сарпонг с двадцати трёх метров хлёстко пробил в левый угол. Тымбур не без труда отбил мяч в сторону.
    • Фол, нарушение
      8'
      Антонюк в центре поля сбил Бенету.
    • 7'
      Тигруджа справа навесил к воротам. Мяч отскочил к Чадженовичу. Йован слева от угла штрафной площади пробил в Сарпонга, от которого мяч отскочил в руки Тымбуру.
    • Угловой
      6'
      Подачу от углового флага исполнил Щедрый. Молдаване мяч от ворот выбили.
    • 5'
      Смит слева прошёл вперёд и навесил в штрафную площадь, заработав первый угловой удар.
    • 4'
      Сарпонг с Бенетой здорово комбинируют на левом фланге. А вот их навесам в штрафную площадь немного не хватает точности.
    • 3'
      Хозяева активно начали встречу. Проходы слева литовцы стремятся завершать навесами к воротам.
    • 2'
      "Паневежис" играет в синей форме, "Милсами" - в белой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Мариямполе"!
    • Второй тайм
    • 50'
      Г О О О О Л - Гынсарь Раду из команды Милсами забивает с точки!
    • 49'
      Макрицкий Валериий получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Matijus Remeikis сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Смит Ариагнер бьет в цель!
    • 46'
      Сарпонг Джеффри получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marijampole Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Паневежис 2:1 Милсами

    Исход игры
    Паневежис
    71.3% (82)
    Ничья
    13.9% (16)
    Милсами
    14.8% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.64% (37)
    Меньше
    66.36% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    42.73% (47)
    Нет
    57.27% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Паневежис
    35.7% (41)
    2:1 Паневежис
    22.6% (26)
    1:1 Ничья
    10.4% (12)
    2:0 Паневежис
    8.7% (10)
    0:1 Милсами
    5.2% (6)
    1:2 Милсами
    4.3% (5)
    0:2 Милсами
    2.6% (3)
    3:0 Паневежис
    1.7% (2)
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    Паневежис
    Милсами
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