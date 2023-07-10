Тур: 1. Стадион: Мариямполе.
История личных встреч
Паневежис
Милсами
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
0
Результаты последних матчей
Паневежис
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Паневежис - Кауно Жальгирис 3:0 Паневежис - Ритеряй 1:0 Банга Гаргждай - Паневежис 0:1 Паневежис - Рига 1:0
Паневежис - Джюгас Тельшяй 4:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:1 Паневежис - Хегельман Литауэн 1:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Шяуляй - Паневежис 0:0 Паневежис - Судува 0:0 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Паневежис - Ритеряй 3:1 Паневежис - Банга Гаргждай 2:0 Джюгас Тельшяй - Паневежис 0:3 Паневежис - Дайнава Алитус 0:0 Паневежис - Жальгирис 0:0 Хегельман Литауэн - Паневежис 2:4 Паневежис - Шяуляй 3:1 Паневежис - Кауно Жальгирис 2:1 Судува - Паневежис 0:2
Милсами
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Зимбру - Милсами 0:0 Шериф - Милсами 4:0 Милсами - Бельцы 1:0 Милсами - Сфынтул Георге 3:0
Зимбру - Милсами 0:1 Милсами - Петрокуб 0:2 Шериф - Милсами 2:1 Бельцы - Милсами 2:2 Сфынтул Георге - Милсами 1:1 Милсами - Зимбру 0:3 Петрокуб - Милсами 2:1 Милсами - Самтредия 3:0 Фремад Амагер - Милсами 0:0 Милсами - Шериф 0:2 Зимбру - Милсами 1:1 Сфынтул Георге - Милсами 1:0 Милсами - Дачия-Буюканы 1:1 Петрокуб - Милсами 2:1 Милсами - Бельцы 1:0 Динамо-Авто - Милсами 1:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Паневежис - Милсами
Исход игры
Паневежис
60.8% (31)
Ничья
15.7% (8)
Милсами
23.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (20)
Меньше
58.33% (28)
Обе команды забьют
Да
52.08% (25)
Нет
47.92% (23)
Популярный счёт
2:1 Паневежис
27.5% (14)
1:0 Паневежис
25.5% (13)
1:1 Ничья
11.8% (6)
0:1 Милсами
9.8% (5)
1:2 Милсами
5.9% (3)
2:0 Паневежис
3.9% (2)
0:2 Милсами
3.9% (2)
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