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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Паневежис
 
Позже
Милсами
Прогнозы 51
Паневежис 60.8% (31)
X 15.7% (8)
Милсами 23.5% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Паневежис
Ничья
Милсами
1.72
3.80
5.40
Все Коэффициенты

История личных встреч

Паневежис
Милсами

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
2:0
ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
0

Результаты последних матчей

Паневежис
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Паневежис - Кауно Жальгирис 3:0 Паневежис - Ритеряй 1:0 Банга Гаргждай - Паневежис 0:1 Паневежис - Рига 1:0
Паневежис - Джюгас Тельшяй 4:0 Дайнава Алитус - Паневежис 0:1 Паневежис - Хегельман Литауэн 1:0 Жальгирис - Паневежис 2:1 Шяуляй - Паневежис 0:0 Паневежис - Судува 0:0 Кауно Жальгирис - Паневежис 0:1 Паневежис - Ритеряй 3:1 Паневежис - Банга Гаргждай 2:0 Джюгас Тельшяй - Паневежис 0:3 Паневежис - Дайнава Алитус 0:0 Паневежис - Жальгирис 0:0 Хегельман Литауэн - Паневежис 2:4 Паневежис - Шяуляй 3:1 Паневежис - Кауно Жальгирис 2:1 Судува - Паневежис 0:2
Милсами
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Зимбру - Милсами 0:0 Шериф - Милсами 4:0 Милсами - Бельцы 1:0 Милсами - Сфынтул Георге 3:0
Зимбру - Милсами 0:1 Милсами - Петрокуб 0:2 Шериф - Милсами 2:1 Бельцы - Милсами 2:2 Сфынтул Георге - Милсами 1:1 Милсами - Зимбру 0:3 Петрокуб - Милсами 2:1 Милсами - Самтредия 3:0 Фремад Амагер - Милсами 0:0 Милсами - Шериф 0:2 Зимбру - Милсами 1:1 Сфынтул Георге - Милсами 1:0 Милсами - Дачия-Буюканы 1:1 Петрокуб - Милсами 2:1 Милсами - Бельцы 1:0 Динамо-Авто - Милсами 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Текстовая онлайн трансляция матча Паневежис - Милсами от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июля 2023, осталось 2 дня 10 часов 36 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 27.5% пользователей.
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    • Прогнозы 51
    Паневежис 60.8% (31)
    X 15.7% (8)
    Милсами 23.5% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Паневежис
    Ничья
    Милсами
    1.72
    3.80
    5.40
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Паневежис - Милсами онлайн

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    Прогнозы на матч Паневежис - Милсами

    Исход игры
    Паневежис
    60.8% (31)
    Ничья
    15.7% (8)
    Милсами
    23.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (20)
    Меньше
    58.33% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    52.08% (25)
    Нет
    47.92% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Паневежис
    27.5% (14)
    1:0 Паневежис
    25.5% (13)
    1:1 Ничья
    11.8% (6)
    0:1 Милсами
    9.8% (5)
    1:2 Милсами
    5.9% (3)
    2:0 Паневежис
    3.9% (2)
    0:2 Милсами
    3.9% (2)
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