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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Тирана
1:1
Конец матча
Динамо Батуми
0'
63' Желтая карточка
Гиорбелидзе Гурам
0:1
66' Гол
Фламарион
90' Желтая карточка
Чичкан Антон
1:1
90' Гол
Лушкья Реги
90'+6

Ход матча

46'
 
Бидзинашвили Ираклий
Якобсен Александер
63'
 
Гиорбелидзе Гурам
66'
0:1
Фламарион
(Бидзинашвили Ираклий)
67'
 
Paata Ghudushauri
Зария Георгий
67'
 
Капанадзе Торнике
Цитаишвили Георгий
69'
Пергджони Флорьян
Мици Гледи
 
71'
 
Мосиашвили Цотнэ
Литвиненко Иван
78'
Лушкья Реги
Йонузи Фьоарт
 
78'
Лулай Бруно
Ходжалари Эрион
 
78'
Rimal Haxhiu
Лятифи Лиридон
 
86'
 
Чабрадзе Григол
Фламарион
90'
 
Чичкан Антон
90'
Лушкья Реги
(Rimal Haxhiu)
1:1

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 113
Тирана 42.5% (48)
X 34.5% (39)
Динамо Батуми 23% (26)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
23
Селмани
Гентьян
28
Ходжалари
Эрион
27
Хиля
Ардит
5
Найдовски
Филип
3
Мици
Гледи
17
Дока
Альби
8
Йонузи
Фьоарт
22
Делиу
Ардит
11
Лятифи
Лиридон
7
Абазай
Кристал
9
Хасани
Флорент
31
Чичкан
Антон
17
Мамучашвили
Владимир
23
Кобахидзе
Мамука
33
Балич
Саша
2
Гиорбелидзе
Гурам
3
Тейди
Бенжамин
5
Литвиненко
Иван
20
Цитаишвили
Георгий
7
Зария
Георгий
8
Якобсен
Александер
40
Фламарион
Тирана
4-4-2
Динамо Батуми
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Тирана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лушкья Реги 1 1
Rimal Haxhiu 0 0
Динамо Батуми
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фламарион 1 1
Бидзинашвили Ираклий 0 0

Карточки

Тирана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динамо Батуми
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чичкан Антон 1 0
Гиорбелидзе Гурам 1 0

Результаты матчей

Тирана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Батуми
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Тирана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Батуми
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Тирана
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тирана - Струга Трим-Лум 2:1 Тирана - Эгнатия 0:1 Эрзени - Тирана 1:2 Тирана - Бюлис 2:2
Лачи - Тирана 1:3 Тирана - Партизани 1:1 Теута - Тирана 0:0 Теута - Тирана 2:1 Тирана - Кастриоти 1:0 Тирана - Теута 3:0 Влазния Шкодер - Тирана 0:1 Тирана - Эгнатия 2:1 Тирана - Кукес 2:1 Тирана - Эрзени 3:1 Бюлис - Тирана 1:1 Тирана - Лачи 3:2 Партизани - Тирана 2:0 Тирана - Теута 0:2 Кастриоти - Тирана 0:1 Тирана - Влазния Шкодер 0:1
Динамо Батуми
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Динамо Батуми - Сабуртало 2:1 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 1:1 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2 Динамо Батуми - Телави 2:0
Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 1:1 Динамо Батуми - Гагра 3:1 Самтредия - Динамо Батуми 1:2 Динамо Батуми - Дила 0:2 Сабуртало - Динамо Батуми 3:3 Шукура - Динамо Батуми 1:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:2 Телави - Динамо Батуми 1:4 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 2:0 Гагра - Динамо Батуми 1:4 Динамо Батуми - Самтредия 3:2 Дила - Динамо Батуми 1:1 Динамо Батуми - Сабуртало 3:1 Динамо Батуми - Шукура 2:1 Пахтакор - Динамо Батуми 0:2

Результаты матчей

Тирана
Динамо Батуми

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тирана
Динамо Батуми

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Тобол Вукадинович Милян 2
Линфилд МакКи Крис 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Гиляни Arbnor Ramadani 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Марибор Судани Эль-Арби 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Прогнозы 113
    Тирана 42.5% (48)
    X 34.5% (39)
    Динамо Батуми 23% (26)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тирана 1:1 Динамо Батуми

    Исход игры
    Тирана
    42.5% (48)
    Ничья
    34.5% (39)
    Динамо Батуми
    23% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.25% (42)
    Меньше
    60.75% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    71.03% (76)
    Нет
    28.97% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31% (35)
    1:0 Тирана
    19.5% (22)
    1:2 Динамо Батуми
    16.8% (19)
    2:1 Тирана
    15% (17)
    2:0 Тирана
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    0:1 Динамо Батуми
    2.7% (3)
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