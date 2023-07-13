Тур: 1. Стадион: Эйр Албания.
1:1
Конец матча
0'
63' Желтая карточкаГиорбелидзе Гурам
0:1
66' ГолФламарион
90' Желтая карточкаЧичкан Антон
1:1
90' ГолЛушкья Реги
90'+6
Ход матча
66'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
27
Хиля
Ардит
17
Дока
Альби
22
Делиу
Ардит
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Хиля АрдитЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дока АльбиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Делиу АрдитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Кири ТомасВратарь
-
44 Лулай БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лушкья РегиПолузащитник
- Нападающий
-
30 Dijar Nikqi
-
14 Rimal Haxhiu
-
-
12 Leon Kozi
-
33 Ermal Meta
-
77 Dion Ahmetaj
-
Главный тренер: Шехи Оргес
- Основной состав
-
31 Чичкан АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Балич СашаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 ФламарионНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вацадзе МатэНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Гегучадзе Георгий
Бомбардиры внутри турнира
Тирана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лушкья Реги
|1
|1
|Rimal Haxhiu
|0
|0
Динамо Батуми
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фламарион
|1
|1
|Бидзинашвили Ираклий
|0
|0
Карточки
Тирана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Динамо Батуми
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чичкан Антон
|1
|0
|Гиорбелидзе Гурам
|1
|0
Результаты матчей
Тирана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Батуми
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Тирана
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Динамо Батуми
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Тирана
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тирана - Струга Трим-Лум 2:1 Тирана - Эгнатия 0:1 Эрзени - Тирана 1:2 Тирана - Бюлис 2:2
Лачи - Тирана 1:3 Тирана - Партизани 1:1 Теута - Тирана 0:0 Теута - Тирана 2:1 Тирана - Кастриоти 1:0 Тирана - Теута 3:0 Влазния Шкодер - Тирана 0:1 Тирана - Эгнатия 2:1 Тирана - Кукес 2:1 Тирана - Эрзени 3:1 Бюлис - Тирана 1:1 Тирана - Лачи 3:2 Партизани - Тирана 2:0 Тирана - Теута 0:2 Кастриоти - Тирана 0:1 Тирана - Влазния Шкодер 0:1
Динамо Батуми
(20 матчей)
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 1 поражение
Динамо Батуми - Сабуртало 2:1 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 1:1 Динамо Тбилиси - Динамо Батуми 1:2 Динамо Батуми - Телави 2:0
Самгурали Цхалтубо - Динамо Батуми 1:1 Динамо Батуми - Гагра 3:1 Самтредия - Динамо Батуми 1:2 Динамо Батуми - Дила 0:2 Сабуртало - Динамо Батуми 3:3 Шукура - Динамо Батуми 1:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:0 Динамо Батуми - Динамо Тбилиси 2:2 Телави - Динамо Батуми 1:4 Динамо Батуми - Самгурали Цхалтубо 2:0 Гагра - Динамо Батуми 1:4 Динамо Батуми - Самтредия 3:2 Дила - Динамо Батуми 1:1 Динамо Батуми - Сабуртало 3:1 Динамо Батуми - Шукура 2:1 Пахтакор - Динамо Батуми 0:2
Результаты матчей
Тирана
Динамо Батуми
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Тирана
Динамо Батуми
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Линфилд
|МакКи Крис
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Гиляни
|Arbnor Ramadani
|2
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Домжале
|Хусмани Зени
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Марибор
|Судани Эль-Арби
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тирана 1:1 Динамо Батуми
Исход игры
Тирана
42.5% (48)
Ничья
34.5% (39)
Динамо Батуми
23% (26)
Тотал 2.5
Больше
39.25% (42)
Меньше
60.75% (65)
Обе команды забьют
Да
71.03% (76)
Нет
28.97% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31% (35)
1:0 Тирана
19.5% (22)
1:2 Динамо Батуми
16.8% (19)
2:1 Тирана
15% (17)
2:0 Тирана
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
0:1 Динамо Батуми
2.7% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!