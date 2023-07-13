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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Жилина
1:1
Второй тайм: 89'
Левадия Таллин
0'
1:0
7' Гол
Дурис Давид
39' Желтая карточка
Xavier Adang
1:1
51' Гол
Эйджийри Эрнест
57' Желтая карточка
Бурама Фомба
59' Желтая карточка
Samuel Gidi
63' Желтая карточка
Antoin Essomba
63' Желтая карточка
Стойчевски Андрей
84' Желтая карточка
Пеэтсон Расмус
86' Желтая карточка
Шеннинг-Ларсен Микаэль

Ход матча

7'
Дурис Давид
(Samuel Gidi)
1:0
27'
 
Ioan Yakovlev
Ilya Markovski
39'
Xavier Adang
 
46'
Зауэр Марио
Xavier Adang
 
46'
Antoin Essomba
Капралик Адриан
 
51'
1:1
Эйджийри Эрнест
57'
 
Бурама Фомба
59'
Samuel Gidi
 
63'
Antoin Essomba
 
63'
Стойчевски Андрей
 
73'
Яворчек Доминик
Бари Кристиан
 
74'
Henry Addo
Ямбор Тимотей
 
76'
 
Рооснупп Марк-Оливер
Mollo Bessala
76'
 
Кирсс Роберт
Эйджийри Эрнест
84'
 
Пеэтсон Расмус
86'
 
Шеннинг-Ларсен Микаэль

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 9
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 117
Жилина 88.9% (104)
X 6.8% (8)
Левадия Таллин 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Жилина
Ничья
Левадия Таллин
4.10
3.74
9.30
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
18
Стойчевски
Андрей
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
6
Xavier
Adang
11
Samuel
Gidi
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
19
Ямбор
Тимотей
29
Дурис
Давид
99
Валлнер
Карл-Андре
7
Тур
Эдгар
3
Heitor
26
Бурама
Фомба
2
Шеннинг-Ларсен
Микаэль
6
Пеэтсон
Расмус
11
Айнсалу
Михкель
14
Эйджийри
Эрнест
15
Мавретич
Тиль
97
Ilya
Markovski
20
Mollo
Bessala
Жилина
3-4-3
Левадия Таллин
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурис Давид 1 1
Samuel Gidi 0 0
Левадия Таллин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйджийри Эрнест 1 1

Карточки

Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойчевски Андрей 1 0
Samuel Gidi 1 0
Antoin Essomba 1 0
Xavier Adang 1 0
Левадия Таллин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеэтсон Расмус 1 0
Бурама Фомба 1 0
Шеннинг-Ларсен Микаэль 1 0

Результаты последних матчей

Жилина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4
Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Жилина - Скалица 1:0
Левадия Таллин
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Левадия Таллин - Нымме Калью 3:0 Левадия Таллин - Нарва Транс 3:0 Левадия Таллин - Флора Таллин 0:0 Левадия Таллин - Калев 2:1
Курессааре - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Нымме Калью 2:1 Пярну Вапрус - Левадия Таллин 0:0 Таммека Тарту - Левадия Таллин 2:2 Нарва Транс - Левадия Таллин 0:1 Харью Лаагри - Левадия Таллин 2:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Нымме Калью - Левадия Таллин 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 0:2 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 1:1 Левадия Таллин - Харью Лаагри 6:1 Калев - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Курессааре 4:1 Нарва Транс - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Таммека Тарту 3:0 Левадия Таллин - Пярну Вапрус 0:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Тобол Вукадинович Милян 2
Интер Эскальдес Ander El Haddadi 1 (1)
Пюник Джеймс 1
Гленторан Junior Ogedi-Uzokwe 1
Паневежис Смит Ариагнер 1
Весь список

Топ нарушителей
Гзира Юнайтед Тиагиньо 1
Милсами Болохан Вадим 1
Паневежис Сарпонг Джеффри 1
Викингур Грегерсен Атли 1
Македония Джёрче Петров Мисевски Филип 1
Весь список
  • 63'
    Antoin Essomba получил желтую карточку от судьи
  • 59'
    Samuel Gidi получил желтую карточку от судьи
  • 57'
    Fomba Bourama получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Г О О О О Л - Эйджийри Эрнест бьет в цель!
  • 46'
    Капралик Адриан уходит с поля. Antoin Essomba выходит вместо него
  • 46'
    Xavier Adang уходит с поля. Зауэр Марио выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 39'
      Xavier Adang получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Ilya Markovski уходит с поля. Ioan Yakovlev выходит вместо него
    • 7'
      Samuel Gidi сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Дурис Давид бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогнозы 117
    Жилина 88.9% (104)
    X 6.8% (8)
    Левадия Таллин 4.3% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Жилина
    Ничья
    Левадия Таллин
    4.10
    3.74
    9.30
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Жилина 1:1 Левадия Таллин онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жилина 1:1 Левадия Таллин

    Исход игры
    Жилина
    88.9% (104)
    Ничья
    6.8% (8)
    Левадия Таллин
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.45% (56)
    Меньше
    49.55% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    51.35% (57)
    Нет
    48.65% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Жилина
    36.8% (43)
    1:0 Жилина
    22.2% (26)
    2:0 Жилина
    18.8% (22)
    1:1 Ничья
    4.3% (5)
    3:1 Жилина
    3.4% (4)
    3:0 Жилина
    2.6% (3)
    3:2 Жилина
    1.7% (2)
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    Левадия Таллин
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