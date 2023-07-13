Тур: 1. Стадион: Стадион под Дубном.
1:1
Второй тайм: 89'
0'
1:0
7' ГолДурис Давид
39' Желтая карточкаXavier Adang
1:1
51' ГолЭйджийри Эрнест
57' Желтая карточкаБурама Фомба
59' Желтая карточкаSamuel Gidi
63' Желтая карточкаAntoin Essomba
63' Желтая карточкаСтойчевски Андрей
84' Желтая карточкаПеэтсон Расмус
86' Желтая карточкаШеннинг-Ларсен Микаэль
Ход матча
7'
1:0
39'
51'
1:1
57'
59'
63'
84'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 9
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
23
Минарик
Ян
25
Немчик
Томаш
66
Руснак
Матуш
11
Samuel
Gidi
29
Дурис
Давид
3
Heitor
26
Бурама
Фомба
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
-
25 Немчик ТомашЗащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Samuel GidiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
13 Henry Addo
-
Главный тренер: Jaroslav Hynek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 HeitorЗащитник
-
26 Бурама ФомбаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Вяля ХенриПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Велиев МурадПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кирсс РобертНападающий
-
36 Педро ЖоаоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Curro Torres
Бомбардиры внутри турнира
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурис Давид
|1
|1
|Samuel Gidi
|0
|0
Левадия Таллин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйджийри Эрнест
|1
|1
Карточки
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойчевски Андрей
|1
|0
|Samuel Gidi
|1
|0
|Antoin Essomba
|1
|0
|Xavier Adang
|1
|0
Левадия Таллин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеэтсон Расмус
|1
|0
|Бурама Фомба
|1
|0
|Шеннинг-Ларсен Микаэль
|1
|0
Результаты последних матчей
Жилина
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Вольфсбергер - Жилина 2:2 Университатя Клуж - Жилина 1:1 Фастав Злин - Жилина 2:2 Поважска-Бистрица - Жилина 1:4
Жилина - Ружомберок 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:3 Спартак Трнава - Жилина 4:2 Жилина - ДАК 0:1 Жилина - Железярне Подбрезова 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 1:1 Жилина - Слован Братислава 2:4 Жилина - Спартак Трнава 1:1 Железярне Подбрезова - Жилина 3:2 ДАК - Жилина 1:0 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 6:4 Слован Братислава - Жилина 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Жилина 1:2 Жилина - Ружомберок 2:0 Железярне Подбрезова - Жилина 3:1 Жилина - Скалица 1:0
Левадия Таллин
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Левадия Таллин - Нымме Калью 3:0 Левадия Таллин - Нарва Транс 3:0 Левадия Таллин - Флора Таллин 0:0 Левадия Таллин - Калев 2:1
Курессааре - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Нымме Калью 2:1 Пярну Вапрус - Левадия Таллин 0:0 Таммека Тарту - Левадия Таллин 2:2 Нарва Транс - Левадия Таллин 0:1 Харью Лаагри - Левадия Таллин 2:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Нымме Калью - Левадия Таллин 0:1 Флора Таллин - Левадия Таллин 0:2 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 1:1 Левадия Таллин - Харью Лаагри 6:1 Калев - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Курессааре 4:1 Нарва Транс - Левадия Таллин 0:2 Левадия Таллин - Таммека Тарту 3:0 Левадия Таллин - Пярну Вапрус 0:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Интер Эскальдес
|Ander El Haddadi
|1 (1)
|Пюник
|Джеймс
|1
|Гленторан
|Junior Ogedi-Uzokwe
|1
|Паневежис
|Смит Ариагнер
|1
|Гзира Юнайтед
|Тиагиньо
|1
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|Паневежис
|Сарпонг Джеффри
|1
|Викингур
|Грегерсен Атли
|1
|Македония Джёрче Петров
|Мисевски Филип
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жилина 1:1 Левадия Таллин
Исход игры
Жилина
88.9% (104)
Ничья
6.8% (8)
Левадия Таллин
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
50.45% (56)
Меньше
49.55% (55)
Обе команды забьют
Да
51.35% (57)
Нет
48.65% (54)
Популярный счёт
2:1 Жилина
36.8% (43)
1:0 Жилина
22.2% (26)
2:0 Жилина
18.8% (22)
1:1 Ничья
4.3% (5)
3:1 Жилина
3.4% (4)
3:0 Жилина
2.6% (3)
3:2 Жилина
1.7% (2)
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