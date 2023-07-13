Тур: 1. Стадион: Тодор Проески.
1:0
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаAlmir Rexhepi
41' Желтая карточкаКака Камер
1:0
47' ГолШала Аденис
90' Желтая карточкаАдили Мевлан
90'+4
Ход матча
19'
41'
47'
1:0
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 0
-
5 Угловые 3
-
5 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
85
Адили
Мевлан
28
Кака
Камер
17
Шала
Аденис
15
Lee
Jenkins
20
Борг
Оскар
22
Jack
Wilson
18
Tyrese
Owen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
85 Адили МевланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кака КамерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Шала АденисНападающий
- Запасные игроки
-
30 Рамани ФератВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Велия БашкимПолузащитник
- Нападающий
-
-
27 Lorik Kaba
-
38 Amir Nuhija
-
-
Главный тренер: Ardijan Nuhiji
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Lee JenkinsЗащитник
-
20 Борг ОскарЗащитник
-
22 Jack WilsonПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Tyrese OwenПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
14 Harri John
-
17 Rio Dyer
-
21 Lucas Davies
-
-
46 Callum Shirt
-
12 Ifan Knott
-
Главный тренер: Tony Pennock
Бомбардиры внутри турнира
Шкендия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шала Аденис
|1
|1
|Лимани Ардиан
|0
|0
Хаверфордуэст Каунти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Шкендия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кака Камер
|1
|0
|Адили Мевлан
|1
|0
|Almir Rexhepi
|1
|0
Хаверфордуэст Каунти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Шкендия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хаверфордуэст Каунти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Шкендия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хаверфордуэст Каунти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шкендия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шкендия - Горица 2:0 Сараево - Шкендия 2:0 Рогашка - Шкендия 0:1 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3
Работнички - Шкендия 1:2 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Шкупи - Шкендия 2:1 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Шкендия - Силекс 0:0 Брегалница - Шкендия 0:1 Шкендия - Тиквеш 4:1 Шкендия - Победа Прилеп 2:0 Скопье - Шкендия 0:2 Шкендия - Академия Пандев 2:1 Шкендия - Работнички 3:1 Брегалница - Шкендия 0:0 Шкендия - Победа Прилеп 1:0 Шкупи - Шкендия 2:0 Шкендия - ФК Валмиера 2:2 Шкендия - Динамо Киев 0:1
Хаверфордуэст Каунти
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пенибонт - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Ларн - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Кармартен Таун - Хаверфордуэст Каунти 2:3 Ньютаун - Хаверфордуэст Каунти 1:1
Кардифф МЮ - Хаверфордуэст Каунти 0:0 Эйрбас - Хаверфордуэст Каунти 1:4 Хаверфордуэст Каунти - Аберистуит 1:1 Хаверфордуэст Каунти - Понтипридд таун 2:0 Флинт Таун Юнайтед - Хаверфордуэст Каунти 0:2 Хаверфордуэст Каунти - Каернарфон Таун 2:2 Хаверфордуэст Каунти - Эйрбас 4:0 Аберистуит - Хаверфордуэст Каунти 0:1 Понтипридд таун - Хаверфордуэст Каунти 2:1 Хаверфордуэст Каунти - Флинт Таун Юнайтед 3:1 Каернарфон Таун - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Хаверфордуэст Каунти - Коннас Куэй 2:1 ТНС - Хаверфордуэст Каунти 3:1 Хаверфордуэст Каунти - Понтипридд таун 1:1 Понтипридд таун - Хаверфордуэст Каунти 3:2 Хаверфордуэст Каунти - Аберистуит 3:1
Результаты матчей
Шкендия
Хаверфордуэст Каунти
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Шкендия
Хаверфордуэст Каунти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Линфилд
|МакКи Крис
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Гиляни
|Arbnor Ramadani
|2
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Домжале
|Хусмани Зени
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Марибор
|Судани Эль-Арби
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Шкендия 1:0 Хаверфордуэст Каунти
Исход игры
Шкендия
91.8% (101)
Ничья
7.3% (8)
Хаверфордуэст Каунти
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.57% (43)
Меньше
59.43% (63)
Обе команды забьют
Да
32.08% (34)
Нет
67.92% (72)
Популярный счёт
2:0 Шкендия
38.2% (42)
2:1 Шкендия
20% (22)
1:0 Шкендия
13.6% (15)
3:0 Шкендия
9.1% (10)
3:1 Шкендия
5.5% (6)
1:1 Ничья
4.5% (5)
4:0 Шкендия
2.7% (3)
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