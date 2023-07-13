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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Шкендия
1:0
Конец матча
Хаверфордуэст Каунти
0'
19' Желтая карточка
Almir Rexhepi
41' Желтая карточка
Кака Камер
1:0
47' Гол
Шала Аденис
90' Желтая карточка
Адили Мевлан
90'+4

Ход матча

19'
Almir Rexhepi
 
30'
 
Ricky Watts
Jack Wilson
41'
Кака Камер
 
47'
Шала Аденис
(Лимани Ардиан)
1:0
60'
Велия Башким
Almir Rexhepi
 
60'
Almir Aganspahic
Элези Дашмир
 
79'
 
Rio Dyer
Тейлор-Кроссдейл Мартелл
86'
Максимов Методи
Шала Аденис
 
90'
Адили Мевлан
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 3
  • 5 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 110
Шкендия 91.8% (101)
X 7.3% (8)
Хаверфордуэст Каунти 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
95
Талески
Давор
6
Лимани
Ардиан
85
Адили
Мевлан
5
Цаке
Клисман
3
Almir
Rexhepi
8
Тотре
Эннур
28
Кака
Камер
10
Красники
Эндрит
7
Эральдо
Синари
9
Элези
Дашмир
17
Шала
Аденис
1
Zac
Jones2
2
Ричардс
Джаз
15
Lee
Jenkins
20
Борг
Оскар
22
Jack
Wilson
8
Kai
Whitmore
18
Tyrese
Owen
3
Rhys
Abbruzzese
9
Ben
Fawcett
11
Тейлор-Кроссдейл
Мартелл
10
Daniel
Hawkins
Шкендия
4-3-3
Хаверфордуэст Каунти
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Шкендия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шала Аденис 1 1
Лимани Ардиан 0 0
Хаверфордуэст Каунти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Шкендия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кака Камер 1 0
Адили Мевлан 1 0
Almir Rexhepi 1 0
Хаверфордуэст Каунти
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Шкендия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хаверфордуэст Каунти
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Шкендия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хаверфордуэст Каунти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шкендия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шкендия - Горица 2:0 Сараево - Шкендия 2:0 Рогашка - Шкендия 0:1 Петролул Плоешти - Шкендия 2:3
Работнички - Шкендия 1:2 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Шкупи - Шкендия 2:1 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Шкендия - Силекс 0:0 Брегалница - Шкендия 0:1 Шкендия - Тиквеш 4:1 Шкендия - Победа Прилеп 2:0 Скопье - Шкендия 0:2 Шкендия - Академия Пандев 2:1 Шкендия - Работнички 3:1 Брегалница - Шкендия 0:0 Шкендия - Победа Прилеп 1:0 Шкупи - Шкендия 2:0 Шкендия - ФК Валмиера 2:2 Шкендия - Динамо Киев 0:1
Хаверфордуэст Каунти
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Пенибонт - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Ларн - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Кармартен Таун - Хаверфордуэст Каунти 2:3 Ньютаун - Хаверфордуэст Каунти 1:1
Кардифф МЮ - Хаверфордуэст Каунти 0:0 Эйрбас - Хаверфордуэст Каунти 1:4 Хаверфордуэст Каунти - Аберистуит 1:1 Хаверфордуэст Каунти - Понтипридд таун 2:0 Флинт Таун Юнайтед - Хаверфордуэст Каунти 0:2 Хаверфордуэст Каунти - Каернарфон Таун 2:2 Хаверфордуэст Каунти - Эйрбас 4:0 Аберистуит - Хаверфордуэст Каунти 0:1 Понтипридд таун - Хаверфордуэст Каунти 2:1 Хаверфордуэст Каунти - Флинт Таун Юнайтед 3:1 Каернарфон Таун - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Хаверфордуэст Каунти - Коннас Куэй 2:1 ТНС - Хаверфордуэст Каунти 3:1 Хаверфордуэст Каунти - Понтипридд таун 1:1 Понтипридд таун - Хаверфордуэст Каунти 3:2 Хаверфордуэст Каунти - Аберистуит 3:1

Результаты матчей

Шкендия
Хаверфордуэст Каунти

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Шкендия
Хаверфордуэст Каунти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Тобол Вукадинович Милян 2
Линфилд МакКи Крис 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Гиляни Arbnor Ramadani 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Марибор Судани Эль-Арби 1
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Кака Камер получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Jack Wilson уходит с поля. Ricky Watts выходит вместо него
  • 19'
    Almir Rexhepi получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Todor Proeski Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 110
Шкендия 91.8% (101)
X 7.3% (8)
Хаверфордуэст Каунти 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Шкендия 1:0 Хаверфордуэст Каунти

Исход игры
Шкендия
91.8% (101)
Ничья
7.3% (8)
Хаверфордуэст Каунти
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
40.57% (43)
Меньше
59.43% (63)
Обе команды забьют
Да
32.08% (34)
Нет
67.92% (72)
Популярный счёт
2:0 Шкендия
38.2% (42)
2:1 Шкендия
20% (22)
1:0 Шкендия
13.6% (15)
3:0 Шкендия
9.1% (10)
3:1 Шкендия
5.5% (6)
1:1 Ничья
4.5% (5)
4:0 Шкендия
2.7% (3)
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