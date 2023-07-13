Тур: 1. Стадион: MOL Arena.
0'
1:0
33' ГолТруса Матей
2:0
36' ГолAmmar Ramadan
2:1
43' ГолКовталюк Николай
45' Желтая карточкаАлеф
45' Желтая карточкаКовталюк Николай
61' Желтая карточкаКачер Мирослав
61' Желтая карточкаРисванис Спирос
77' Желтая карточкаСардалишвили Мишико
90' Желтая карточкаКрстович Никола
90'+9
Ход матча
33'
1:0
36'
2:0
43'
2:1
45'
45'
61'
61'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
Прогноз на матч от Liveresult
78
Пинту
Алекс
13
Кальмар
Жолт
46
Труса
Матей
33
Ramaric
Etou
23
Jean
Victor
5
Алеф
10
Гэйл
Тььерри
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Каша ФилипЗащитник
- Полузащитник
-
14 Мате СолгаиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
55 Riquelme
-
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ramaric EtouЗащитник
- Защитник
-
23 Jean VictorПолузащитник
-
5 АлефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Гэйл ТььерриНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andrey Demchenko
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|1
|1
|Ammar Ramadan
|1
|1
|Качер Мирослав
|0
|0
|Кальмар Жолт
|0
|0
Дила
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковталюк Николай
|1
|1
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Качер Мирослав
|1
|0
|Рисванис Спирос
|1
|0
|Крстович Никола
|1
|0
Дила
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сардалишвили Мишико
|1
|0
|Алеф
|1
|0
|Ковталюк Николай
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дила
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
ДАК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дила
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0
Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Михаловце - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2
Дила
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Дила - Телави 6:1 Самгурали Цхалтубо - Дила 2:2 Дила - Гагра 1:0
Самтредия - Дила 1:2 Шукура - Дила 2:3 Дила - Сабуртало 1:1 Динамо Батуми - Дила 0:2 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Динамо Тбилиси - Дила 1:2 Телави - Дила 2:2 Дила - Самгурали Цхалтубо 0:3 Гагра - Дила 0:0 Дила - Самтредия 1:0 Дила - Шукура 2:0 Сабуртало - Дила 0:0 Дила - Динамо Батуми 1:1 Торпедо Кутаиси - Дила 0:0 Дила - Динамо Тбилиси 1:2 Сабуртало - Дила 0:0
Результаты матчей
ДАК
Дила
Точный счет
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
ДАК
Дила
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Линфилд
|МакКи Крис
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Гиляни
|Arbnor Ramadani
|2
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Домжале
|Хусмани Зени
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Марибор
|Судани Эль-Арби
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ДАК 2:1 Дила
Исход игры
ДАК
85.7% (96)
Ничья
10.7% (12)
Дила
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
32.41% (35)
Меньше
67.59% (73)
Обе команды забьют
Да
39.81% (43)
Нет
60.19% (65)
Популярный счёт
1:0 ДАК
32.1% (36)
2:1 ДАК
24.1% (27)
2:0 ДАК
19.6% (22)
1:1 Ничья
9.8% (11)
0:1 Дила
2.7% (3)
3:1 ДАК
2.7% (3)
4:0 ДАК
1.8% (2)
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