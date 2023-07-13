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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
ДАК
2:1
Конец матча
Дила
0'
1:0
33' Гол
Труса Матей
2:0
36' Гол
Ammar Ramadan
2:1
43' Гол
Ковталюк Николай
45' Желтая карточка
Алеф
45' Желтая карточка
Ковталюк Николай
61' Желтая карточка
Качер Мирослав
61' Желтая карточка
Рисванис Спирос
77' Желтая карточка
Сардалишвили Мишико
90' Желтая карточка
Крстович Никола
90'+9

Ход матча

33'
Труса Матей
(Кальмар Жолт)
1:0
36'
Ammar Ramadan
(Качер Мирослав)
2:0
43'
2:1
Ковталюк Николай
45'
 
Алеф
45'
 
Ковталюк Николай
61'
Качер Мирослав
 
61'
Рисванис Спирос
 
64'
 
Кухианидзе Серго
Ковталюк Николай
64'
 
Сардалишвили Мишико
Otar Parulava
72'
Гаврич Желько
Качер Мирослав
 
72'
Milan Vitalis
Кальмар Жолт
 
72'
 
Bantu Mzwakali
Honore Gomis
77'
 
Сардалишвили Мишико
85'
Веселовски Доминик
Труса Матей
 
87'
 
Zurab Tevzadze
Ramaric Etou
90'
Крстович Никола
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 37 Владение мячом, % 63
Прогнозы 112
ДАК 85.7% (96)
X 10.7% (12)
Дила 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Петраш
Самуэл
78
Пинту
Алекс
44
Рисванис
Спирос
16
Брунетти
Матеус
17
Андзуана
Иоан
66
Качер
Мирослав
8
Димун
Милан
13
Кальмар
Жолт
46
Труса
Матей
45
Крстович
Никола
10
Ammar
Ramadan
21
Кучеренко
Евгений
30
Читеишвили
Реваз
26
Tornike
Dzotsenidze
33
Ramaric
Etou
25
Вандерсон
ду
Карму
23
Jean
Victor
5
Алеф
11
Otar
Parulava
7
Honore
Gomis
22
Ковталюк
Николай
10
Гэйл
Тььерри
ДАК
4-3-3
Дила
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 1 1
Ammar Ramadan 1 1
Качер Мирослав 0 0
Кальмар Жолт 0 0
Дила
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковталюк Николай 1 1

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Качер Мирослав 1 0
Рисванис Спирос 1 0
Крстович Никола 1 0
Дила
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сардалишвили Мишико 1 0
Алеф 1 0
Ковталюк Николай 1 0

Результаты матчей

ДАК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дила
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
ДАК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Дила
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
ДАК - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Жилина - ДАК 0:1 ДАК - Слован Братислава 2:3 Железярне Подбрезова - ДАК 2:0
Спартак Трнава - ДАК 1:1 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Слован Братислава - ДАК 2:1 ДАК - Жилина 1:0 ДАК - Спартак Трнава 3:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 2:3 Ружомберок - ДАК 0:1 ДАК - Скалица 2:1 Михаловце - ДАК 0:2 ДАК - Слован Братислава 1:1 ДАК - Ружомберок 1:0 Тренчин - ДАК 0:4 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:3 ДАК - Железярне Подбрезова 2:1 Злате Моравце - ДАК 2:2
Дила
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Дила - Телави 6:1 Самгурали Цхалтубо - Дила 2:2 Дила - Гагра 1:0
Самтредия - Дила 1:2 Шукура - Дила 2:3 Дила - Сабуртало 1:1 Динамо Батуми - Дила 0:2 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Динамо Тбилиси - Дила 1:2 Телави - Дила 2:2 Дила - Самгурали Цхалтубо 0:3 Гагра - Дила 0:0 Дила - Самтредия 1:0 Дила - Шукура 2:0 Сабуртало - Дила 0:0 Дила - Динамо Батуми 1:1 Торпедо Кутаиси - Дила 0:0 Дила - Динамо Тбилиси 1:2 Сабуртало - Дила 0:0

Результаты матчей

ДАК
Дила

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

ДАК
Дила

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Тобол Вукадинович Милян 2
Линфилд МакКи Крис 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Гиляни Arbnor Ramadani 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Марибор Судани Эль-Арби 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Ковталюк Николай получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Алеф получил желтую карточку от судьи
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    • До матча
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    Прогнозы 112
    ДАК 85.7% (96)
    X 10.7% (12)
    Дила 3.6% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ДАК 2:1 Дила

    Исход игры
    ДАК
    85.7% (96)
    Ничья
    10.7% (12)
    Дила
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.41% (35)
    Меньше
    67.59% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    39.81% (43)
    Нет
    60.19% (65)
    Популярный счёт
    1:0 ДАК
    32.1% (36)
    2:1 ДАК
    24.1% (27)
    2:0 ДАК
    19.6% (22)
    1:1 Ничья
    9.8% (11)
    0:1 Дила
    2.7% (3)
    3:1 ДАК
    2.7% (3)
    4:0 ДАК
    1.8% (2)
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