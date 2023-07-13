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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Домжале
0:1
Первый тайм: 16'
Бальцан
0'
0:1
8' Гол
Aleksa Andrejic

Ход матча

8'
0:1
Aleksa Andrejic

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 111
Домжале 83.8% (93)
X 13.5% (15)
Бальцан 2.7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Домжале
Ничья
Бальцан
2.50
5.20
7.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Gasper
Tratnik
2
Мутавчич
Мирко
20
Abraham
Nwankwo
3
Andrej
Djuric
21
Дапо
Ян
4
Маркус
Бенджамин
77
Штурм
Даниел
19
Репас
Жига
18
Юларджия
Эдин
9
Ковачевич
Франко
11
Mario
Krstovski
99
Danilo
Golovic
27
Рашо
Момчило
5
Samir
Arab2
24
Nikola
Braunovic
2
Божович
Иван
7
Каруана
Тристан
8
Фенек
Пол
21
Греч
Джейк
77
Aleksa
Andrejic
10
Angel
Torres
17
Peter
Olawale
Домжале
4-1-4-1
Бальцан
3-5-2

История личных встреч

Домжале
Бальцан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
3:4

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Результаты последних матчей

Домжале
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ядран Декани - Домжале 1:1 Сараево - Домжале 3:1 Вараждин - Домжале 3:2 Риека - Домжале 0:1
Локомотив Загреб - Домжале 2:0 Радомлье - Домжале 1:0 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Копер - Домжале 2:3 Домжале - Горица 1:1 Марибор - Домжале 1:0 Домжале - Браво 2:2 Табор Сежана - Домжале 1:1 Домжале - Мура 0:0 Домжале - Горица 1:3 Целе - Домжале 1:0 Домжале - Радомлье 1:2 Олимпия Любляна - Домжале 1:4 Копер - Домжале 2:0 Домжале - Копер 0:0 Горица - Домжале 0:2
Бальцан
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Раднички 1923 - Бальцан 1:1 Хибернианс - Бальцан 2:3 Бальцан - Биркиркара 2:1 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2
Моста - Бальцан 2:3 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Валлетта - Бальцан 0:0 Бальцан - Флориана 3:1 Сиренс - Бальцан 1:3 Бальцан - Пьета Хотспурс 3:2 Хибернианс - Бальцан 1:2 Бальцан - Марсашлокк 0:0 Гудья Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Санта-Лючия Ф.К. 3:1 Зеббудж Рейнджерс - Бальцан 2:3 Биркиркара - Бальцан 2:1 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Бальцан 1:0 Бальцан - Валлетта 1:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Тобол Вукадинович Милян 2
Интер Эскальдес Ander El Haddadi 1 (1)
Пюник Джеймс 1
Гленторан Junior Ogedi-Uzokwe 1
Паневежис Смит Ариагнер 1
Весь список

Топ нарушителей
Гзира Юнайтед Тиагиньо 1
Милсами Болохан Вадим 1
Паневежис Сарпонг Джеффри 1
Викингур Грегерсен Атли 1
Македония Джёрче Петров Мисевски Филип 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Г О О О О Л - Aleksa Andrejic бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sportni Park Domzale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 74 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 111
Домжале 83.8% (93)
X 13.5% (15)
Бальцан 2.7% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Домжале
Ничья
Бальцан
2.50
5.20
7.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Домжале 0:1 Бальцан онлайн

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Прогнозы на матч Домжале 0:1 Бальцан

Исход игры
Домжале
83.8% (93)
Ничья
13.5% (15)
Бальцан
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
30.84% (33)
Меньше
69.16% (74)
Обе команды забьют
Да
38.32% (41)
Нет
61.68% (66)
Популярный счёт
2:0 Домжале
35.1% (39)
1:0 Домжале
18.9% (21)
2:1 Домжале
18% (20)
1:1 Ничья
10.8% (12)
3:1 Домжале
4.5% (5)
3:0 Домжале
2.7% (3)
1:2 Бальцан
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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