Тур: 1. Стадион: Спортни Парк Домжале.
Ход матча
8'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 3
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
21
Дапо
Ян
77
Штурм
Даниел
19
Репас
Жига
27
Рашо
Момчило
21
Греч
Джейк
10
Angel
Torres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Дапо ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
77 Штурм ДаниелПолузащитник
-
19 Репас ЖигаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
90 Хусмани ЗениПолузащитник
-
32 Черне ГашперНападающий
-
-
31 Jost Pisek
-
-
16 Denny Tiganj
-
-
-
-
Главный тренер: Рожман Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Рашо МомчилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Греч ДжейкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Angel TorresНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Грек ЗакариЗащитник
- Защитник
-
-
-
-
4 Andre I
-
-
Главный тренер: Спитери Оливер
История личных встреч
Домжале
Бальцан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
45
Результаты последних матчей
Домжале
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ядран Декани - Домжале 1:1 Сараево - Домжале 3:1 Вараждин - Домжале 3:2 Риека - Домжале 0:1
Локомотив Загреб - Домжале 2:0 Радомлье - Домжале 1:0 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Копер - Домжале 2:3 Домжале - Горица 1:1 Марибор - Домжале 1:0 Домжале - Браво 2:2 Табор Сежана - Домжале 1:1 Домжале - Мура 0:0 Домжале - Горица 1:3 Целе - Домжале 1:0 Домжале - Радомлье 1:2 Олимпия Любляна - Домжале 1:4 Копер - Домжале 2:0 Домжале - Копер 0:0 Горица - Домжале 0:2
Бальцан
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Раднички 1923 - Бальцан 1:1 Хибернианс - Бальцан 2:3 Бальцан - Биркиркара 2:1 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2
Моста - Бальцан 2:3 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Валлетта - Бальцан 0:0 Бальцан - Флориана 3:1 Сиренс - Бальцан 1:3 Бальцан - Пьета Хотспурс 3:2 Хибернианс - Бальцан 1:2 Бальцан - Марсашлокк 0:0 Гудья Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Санта-Лючия Ф.К. 3:1 Зеббудж Рейнджерс - Бальцан 2:3 Биркиркара - Бальцан 2:1 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Бальцан 1:0 Бальцан - Валлетта 1:3
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Интер Эскальдес
|Ander El Haddadi
|1 (1)
|Пюник
|Джеймс
|1
|Гленторан
|Junior Ogedi-Uzokwe
|1
|Паневежис
|Смит Ариагнер
|1
|Гзира Юнайтед
|Тиагиньо
|1
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|Паневежис
|Сарпонг Джеффри
|1
|Викингур
|Грегерсен Атли
|1
|Македония Джёрче Петров
|Мисевски Филип
|1
Прогнозы на матч Домжале 0:1 Бальцан
Исход игры
Домжале
83.8% (93)
Ничья
13.5% (15)
Бальцан
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
30.84% (33)
Меньше
69.16% (74)
Обе команды забьют
Да
38.32% (41)
Нет
61.68% (66)
Популярный счёт
2:0 Домжале
35.1% (39)
1:0 Домжале
18.9% (21)
2:1 Домжале
18% (20)
1:1 Ничья
10.8% (12)
3:1 Домжале
4.5% (5)
3:0 Домжале
2.7% (3)
1:2 Бальцан
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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