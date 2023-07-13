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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Домжале
1:4
Конец матча
Бальцан
0'
0:1
8' Гол
Aleksa Andrejic
23' Желтая карточка
Греч Джейк
34' Желтая карточка
Nikola Braunovic
38' Желтая карточка
Aleksa Andrejic
0:2
44' Пенальти
Греч Джейк
45' Желтая карточка
Andrej Djuric
0:3
53' Гол
Peter Olawale
1:3
57' Пенальти
Ковачевич Франко
58' Желтая карточка
Фенек Пол
88' Красная карточка
Хусмани Зени
1:4
90' Гол
Nikola Zerjal
90'+7

Ход матча

8'
0:1
Aleksa Andrejic
23'
 
Греч Джейк
34'
 
Nikola Braunovic
38'
 
Aleksa Andrejic
44'
0:2
Греч Джейк
45'
Andrej Djuric
 
46'
Jost Pisek
Юларджия Эдин
 
53'
0:3
Peter Olawale
(Греч Джейк)
57'
Ковачевич Франко
1:3
58'
 
Фенек Пол
58'
Luka Topalovic
Штурм Даниел
 
61'
 
Ryohei Michibuchi
Фенек Пол
64'
Хусмани Зени
Jost Pisek
 
71'
 
Aguek Manyluak
Peter Olawale
80'
Черне Гашпер
Mario Krstovski
 
83'
 
Nikola Zerjal
Aleksa Andrejic
88'
Хусмани Зени
 
90'
1:4
Nikola Zerjal
(Angel Torres)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 7
  • 10 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 111
Домжале 83.8% (93)
X 13.5% (15)
Бальцан 2.7% (3)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Gasper
Tratnik
2
Мутавчич
Мирко
20
Abraham
Nwankwo
3
Andrej
Djuric
21
Дапо
Ян
4
Маркус
Бенджамин
77
Штурм
Даниел
19
Репас
Жига
18
Юларджия
Эдин
9
Ковачевич
Франко
11
Mario
Krstovski
99
Danilo
Golovic
27
Рашо
Момчило
5
Samir
Arab2
24
Nikola
Braunovic
2
Божович
Иван
7
Каруана
Тристан
8
Фенек
Пол
21
Греч
Джейк
77
Aleksa
Andrejic
10
Angel
Torres
17
Peter
Olawale
Домжале
4-1-4-1
Бальцан
3-5-2

История личных встреч

Домжале
Бальцан

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:0
ЛЕ
3:4

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

1
4

Среднее время на гол

90
22

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Домжале
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковачевич Франко 1 (1) 1
Бальцан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Греч Джейк 1 (1) 1
Peter Olawale 1 1
Nikola Zerjal 1 1
Aleksa Andrejic 1 1
Angel Torres 0 0

Карточки

Домжале
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хусмани Зени 0 1
Andrej Djuric 1 0
Бальцан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фенек Пол 1 0
Греч Джейк 1 0
Aleksa Andrejic 1 0
Nikola Braunovic 1 0

Результаты матчей

Домжале
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бальцан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Домжале
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бальцан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Домжале
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ядран Декани - Домжале 1:1 Сараево - Домжале 3:1 Вараждин - Домжале 3:2 Риека - Домжале 0:1
Локомотив Загреб - Домжале 2:0 Радомлье - Домжале 1:0 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Копер - Домжале 2:3 Домжале - Горица 1:1 Марибор - Домжале 1:0 Домжале - Браво 2:2 Табор Сежана - Домжале 1:1 Домжале - Мура 0:0 Домжале - Горица 1:3 Целе - Домжале 1:0 Домжале - Радомлье 1:2 Олимпия Любляна - Домжале 1:4 Копер - Домжале 2:0 Домжале - Копер 0:0 Горица - Домжале 0:2
Бальцан
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Раднички 1923 - Бальцан 1:1 Хибернианс - Бальцан 2:3 Бальцан - Биркиркара 2:1 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2
Моста - Бальцан 2:3 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Валлетта - Бальцан 0:0 Бальцан - Флориана 3:1 Сиренс - Бальцан 1:3 Бальцан - Пьета Хотспурс 3:2 Хибернианс - Бальцан 1:2 Бальцан - Марсашлокк 0:0 Гудья Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Санта-Лючия Ф.К. 3:1 Зеббудж Рейнджерс - Бальцан 2:3 Биркиркара - Бальцан 2:1 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Бальцан 1:0 Бальцан - Валлетта 1:3

Результаты матчей

Домжале
Бальцан

Точный счет

1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:4
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Домжале
Бальцан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Тобол Вукадинович Милян 2
Линфилд МакКи Крис 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Гиляни Arbnor Ramadani 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Марибор Судани Эль-Арби 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Angel Torres сделал результативную передачу.
  • 94'
    Г О О О О Л - Nikola Zerjal бьет в цель!
  • 88'
    УДАЛЕНИЕ! - Хусмани Зени увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 83'
    Aleksa Andrejic уходит с поля. Nikola Zerjal выходит вместо него
  • 80'
    Mario Krstovski уходит с поля. Черне Гашпер выходит вместо него
  • 71'
    Peter Olawale уходит с поля. Manyluak Aguek выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Andrej Djuric получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Г О О О О Л - Греч Джейк из команды Бальцан забивает с точки!
    • 38'
      Aleksa Andrejic получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Nikola Braunovic получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Греч Джейк получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Г О О О О Л - Aleksa Andrejic бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sportni Park Domzale. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Домжале 83.8% (93)
    X 13.5% (15)
    Бальцан 2.7% (3)
    Все прогнозы
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    Где смотреть матч Домжале 1:4 Бальцан онлайн

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    Прогнозы на матч Домжале 1:4 Бальцан

    Исход игры
    Домжале
    83.8% (93)
    Ничья
    13.5% (15)
    Бальцан
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.84% (33)
    Меньше
    69.16% (74)
    Обе команды забьют
    Да
    38.32% (41)
    Нет
    61.68% (66)
    Популярный счёт
    2:0 Домжале
    35.1% (39)
    1:0 Домжале
    18.9% (21)
    2:1 Домжале
    18% (20)
    1:1 Ничья
    10.8% (12)
    3:1 Домжале
    4.5% (5)
    3:0 Домжале
    2.7% (3)
    1:2 Бальцан
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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