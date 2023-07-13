Тур: 1. Стадион: Спортни Парк Домжале.
0'
0:1
8' ГолAleksa Andrejic
23' Желтая карточкаГреч Джейк
34' Желтая карточкаNikola Braunovic
38' Желтая карточкаAleksa Andrejic
0:2
44' ПенальтиГреч Джейк
45' Желтая карточкаAndrej Djuric
0:3
53' ГолPeter Olawale
1:3
57' ПенальтиКовачевич Франко
58' Желтая карточкаФенек Пол
88' Красная карточкаХусмани Зени
1:4
90' ГолNikola Zerjal
90'+7
Ход матча
8'
0:1
23'
34'
38'
44'
0:2
45'
53'
0:3
57'
1:3
58'
88'
90'
1:4
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 7
-
10 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
21
Дапо
Ян
77
Штурм
Даниел
19
Репас
Жига
27
Рашо
Момчило
21
Греч
Джейк
10
Angel
Torres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Дапо ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
77 Штурм ДаниелПолузащитник
-
19 Репас ЖигаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
90 Хусмани ЗениПолузащитник
-
32 Черне ГашперНападающий
-
-
31 Jost Pisek
-
-
16 Denny Tiganj
-
-
-
-
Главный тренер: Рожман Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Рашо МомчилоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Греч ДжейкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Angel TorresНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Грек ЗакариЗащитник
- Защитник
-
-
-
-
4 Andre I
-
-
Главный тренер: Спитери Оливер
История личных встреч
Домжале
Бальцан
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
1
4
Среднее время на гол
90
22
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Домжале
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковачевич Франко
|1 (1)
|1
Бальцан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Греч Джейк
|1 (1)
|1
|Peter Olawale
|1
|1
|Nikola Zerjal
|1
|1
|Aleksa Andrejic
|1
|1
|Angel Torres
|0
|0
Карточки
Домжале
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хусмани Зени
|0
|1
|Andrej Djuric
|1
|0
Бальцан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фенек Пол
|1
|0
|Греч Джейк
|1
|0
|Aleksa Andrejic
|1
|0
|Nikola Braunovic
|1
|0
Результаты матчей
Домжале
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бальцан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Домжале
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бальцан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Домжале
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ядран Декани - Домжале 1:1 Сараево - Домжале 3:1 Вараждин - Домжале 3:2 Риека - Домжале 0:1
Локомотив Загреб - Домжале 2:0 Радомлье - Домжале 1:0 Домжале - Олимпия Любляна 2:1 Копер - Домжале 2:3 Домжале - Горица 1:1 Марибор - Домжале 1:0 Домжале - Браво 2:2 Табор Сежана - Домжале 1:1 Домжале - Мура 0:0 Домжале - Горица 1:3 Целе - Домжале 1:0 Домжале - Радомлье 1:2 Олимпия Любляна - Домжале 1:4 Копер - Домжале 2:0 Домжале - Копер 0:0 Горица - Домжале 0:2
Бальцан
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Раднички 1923 - Бальцан 1:1 Хибернианс - Бальцан 2:3 Бальцан - Биркиркара 2:1 Бальцан - Гзира Юнайтед 0:2
Моста - Бальцан 2:3 Бальцан - Хамрун Спартанс 0:4 Валлетта - Бальцан 0:0 Бальцан - Флориана 3:1 Сиренс - Бальцан 1:3 Бальцан - Пьета Хотспурс 3:2 Хибернианс - Бальцан 1:2 Бальцан - Марсашлокк 0:0 Гудья Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Санта-Лючия Ф.К. 3:1 Зеббудж Рейнджерс - Бальцан 2:3 Биркиркара - Бальцан 2:1 Гзира Юнайтед - Бальцан 0:1 Бальцан - Моста 1:2 Хамрун Спартанс - Бальцан 1:0 Бальцан - Валлетта 1:3
Результаты матчей
Домжале
Бальцан
Точный счет
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:4
1 раз 100%
1:4
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
4
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Домжале
Бальцан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Линфилд
|МакКи Крис
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Гиляни
|Arbnor Ramadani
|2
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Домжале
|Хусмани Зени
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Марибор
|Судани Эль-Арби
|1
Прогнозы на матч Домжале 1:4 Бальцан
Исход игры
Домжале
83.8% (93)
Ничья
13.5% (15)
Бальцан
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
30.84% (33)
Меньше
69.16% (74)
Обе команды забьют
Да
38.32% (41)
Нет
61.68% (66)
Популярный счёт
2:0 Домжале
35.1% (39)
1:0 Домжале
18.9% (21)
2:1 Домжале
18% (20)
1:1 Ничья
10.8% (12)
3:1 Домжале
4.5% (5)
3:0 Домжале
2.7% (3)
1:2 Бальцан
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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