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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Алашкерт
0:0
Первый тайм: 16'
Арсенал Тиват
0'
10' Желтая карточка
Мараш Лука

Ход матча

10'
 
Мараш Лука

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогнозы 114
Алашкерт 88.6% (101)
X 7.9% (9)
Арсенал Тиват 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Алашкерт
Ничья
Арсенал Тиват
1.48
6.60
7.16
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Чанчаревич
Огньен
33
Устинов
Виталий
77
Мужек
Матео
3
Восканян
Тарон
27
Каррильо
Даниэль
II
20
Гарегинян
Юрий
5
Вбеймар
10
Хурцидзе
Давид
17
Едигарян
Артак
95
Агдон
99
Рисинес
Эйсон
Босса
1
Пулетич
Душан
26
Живкович
Радуле
16
Манойлович
Сетко
3
Челебич
Никола
29
Чавор
Марко
8
Шахман
Ирфан
10
Миркович
Йован
21
Кояшевич
Дамир
11
Монтенегро
Хулиан
13
Мараш
Лука
22
Мухович
Ясмин
Алашкерт
4-3-3
Арсенал Тиват
4-2-3-1

Результаты последних матчей

Алашкерт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Алашкерт - Мес Рафсанжан 1:2 Ван - Алашкерт 1:2 Алашкерт - Пюник 1:2 Ван - Алашкерт 0:1
Алашкерт - Урарту 3:2 Ширак - Алашкерт 0:1 Алашкерт - ЦСКА Ереван 1:2 Арарат-Армения - Алашкерт 0:1 Алашкерт - Лернаин Арцах 1:0 Арарат - Алашкерт 2:4 Алашкерт - Ноа Ереван 3:0 Пюник - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ван 3:1 Урарту - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ширак 3:0 ЦСКА Ереван - Алашкерт 1:1 Алашкерт - Арарат-Армения 0:0 Лернаин Арцах - Алашкерт 1:3 Заря - Алашкерт 0:2 Алашкерт - Енисей 0:1
Арсенал Тиват
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Раднички 1923 - Арсенал Тиват 2:1 Железничар - Арсенал Тиват 2:0 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 1:1 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 0:1
Рудар Плевля - Арсенал Тиват 1:2 Арсенал Тиват - Дечич 0:0 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 1:0 Арсенал Тиват - Искра Даниловград 2:3 Морнар - Арсенал Тиват 0:1 Арсенал Тиват - Езеро Плав 1:0 Единство Биело-Поле - Арсенал Тиват 0:0 Петровац - Арсенал Тиват 0:3 Сутьеска Никшич - Арсенал Тиват 2:2 Арсенал Тиват - Рудар Плевля 0:1 Дечич - Арсенал Тиват 0:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 1:1 Искра Даниловград - Арсенал Тиват 0:1 Арсенал Тиват - Морнар 0:0 Езеро Плав - Арсенал Тиват 1:0 Арсенал Тиват - Единство Биело-Поле 1:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Тобол Вукадинович Милян 2
Интер Эскальдес Ander El Haddadi 1 (1)
Пюник Джеймс 1
Гленторан Junior Ogedi-Uzokwe 1
Паневежис Смит Ариагнер 1
Весь список

Топ нарушителей
Гзира Юнайтед Тиагиньо 1
Милсами Болохан Вадим 1
Паневежис Сарпонг Джеффри 1
Викингур Грегерсен Атли 1
Македония Джёрче Петров Мисевски Филип 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 16'
    "Арсенал" из Тивата стал в прошлом чемпионате Черногории третьим, опередив по дополнительным показателям "Дечич" и сильно отстав от "Сутьески". 
  • Офсайд
    14'
    Выход "Арсенала" в атаку через левый фланг завершается попаданием Муховича в положение "вне игры".
  • 13'
    А вот с игры получилось интереснее - Хурцидзе после прострела с левого фланга пробивал в касание метров с 12, но мяч прошел рядом со штангой.
  • Угловой
    12'
    Два угловых кряду исполнили футболисты "Алашкерта", однако найти варианты для точного удара головой или как-то еще им не удалось.
  • 11'
    Едигарян со штрафного исполняет подачу на дальнюю штангу, Пулетич сначала не рассчитал выход из ворот, но вовремя спохватился и отбил мяч на угловой.
  • Желтая карточка
    10'
    Первая желтая карточка у нас - проход Устинова по правому флангу ценой предупреждения срывает Мараш.
  • Угловой
    8'
    Два угловых почти подряд исполнили представители черногорского клуба, однако ничего серьезного эти "стандарты" не принесли.
  • 7'
    Напомним, что чемпион Армении "Урарту" под руководством Дмитрия Гунько стартовал в квалификации Лиги чемпионов во вторник, проиграли они на своем поле боснийскому "Зриньски Мостар" - 0:1.
  • Травма, повреждение
    6'
    Нашлась у нас работа для врачей черногорского клуба, Живкович подстрадал в одном из единоборств, но быстро защитник "Арсенала" возвращается на ноги.
  • 4'
    Напомним, что "Алашкерт" стал четвертым в минувшем сезоне чемпионата Армении и стартует в квалификации вместе с "Араратом" и "Пюником". Первые сыграли вничью с "Эгнатией" (1:1), вторые обыграли "Нарва Транс" (2:0).
  • 3'
    Пока в дебюте игры соперники не форсируют события, "Алашкерт" больше владеет мячом, "Арсенал" максимально использует каждую паузу.
  • 2'
    Отметим, что победитель этого противостояния в следующем раунде квалификации сыграет против венгерского "Дебрецена".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • Первый тайм
  • 10'
    Мараш Лука получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Urartu Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 32.8% пользователей.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Алашкерт 0:0 Арсенал Тиват

Исход игры
Алашкерт
88.8% (103)
Ничья
7.8% (9)
Арсенал Тиват
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.32% (41)
Меньше
61.68% (66)
Обе команды забьют
Да
41.12% (44)
Нет
58.88% (63)
Популярный счёт
1:0 Алашкерт
32.8% (38)
2:1 Алашкерт
26.7% (31)
2:0 Алашкерт
18.1% (21)
1:1 Ничья
6% (7)
3:0 Алашкерт
3.4% (4)
3:1 Алашкерт
2.6% (3)
1:2 Арсенал Тиват
1.7% (2)
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