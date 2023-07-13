Первый тайм

16' "Арсенал" из Тивата стал в прошлом чемпионате Черногории третьим, опередив по дополнительным показателям "Дечич" и сильно отстав от "Сутьески".

14' Выход "Арсенала" в атаку через левый фланг завершается попаданием Муховича в положение "вне игры".

13' А вот с игры получилось интереснее - Хурцидзе после прострела с левого фланга пробивал в касание метров с 12, но мяч прошел рядом со штангой.

12' Два угловых кряду исполнили футболисты "Алашкерта", однако найти варианты для точного удара головой или как-то еще им не удалось.

11' Едигарян со штрафного исполняет подачу на дальнюю штангу, Пулетич сначала не рассчитал выход из ворот, но вовремя спохватился и отбил мяч на угловой.

10' Первая желтая карточка у нас - проход Устинова по правому флангу ценой предупреждения срывает Мараш.