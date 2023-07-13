Тур: 1. Стадион: Урарту.
0:0
Первый тайм: 16'
Ход матча
10'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
77
Мужек
Матео
5
Вбеймар
95
Агдон
29
Чавор
Марко
13
Мараш
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
77 Мужек МатеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
5 ВбеймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 АгдонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 МимитоПолузащитник
-
Главный тренер: Геворгян Ваге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Чавор МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Мараш ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Куч АдисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Никач ДаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Трипкович Зоран
Результаты последних матчей
Алашкерт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Алашкерт - Мес Рафсанжан 1:2 Ван - Алашкерт 1:2 Алашкерт - Пюник 1:2 Ван - Алашкерт 0:1
Алашкерт - Урарту 3:2 Ширак - Алашкерт 0:1 Алашкерт - ЦСКА Ереван 1:2 Арарат-Армения - Алашкерт 0:1 Алашкерт - Лернаин Арцах 1:0 Арарат - Алашкерт 2:4 Алашкерт - Ноа Ереван 3:0 Пюник - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ван 3:1 Урарту - Алашкерт 1:0 Алашкерт - Ширак 3:0 ЦСКА Ереван - Алашкерт 1:1 Алашкерт - Арарат-Армения 0:0 Лернаин Арцах - Алашкерт 1:3 Заря - Алашкерт 0:2 Алашкерт - Енисей 0:1
Арсенал Тиват
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Раднички 1923 - Арсенал Тиват 2:1 Железничар - Арсенал Тиват 2:0 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 1:1 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 0:1
Рудар Плевля - Арсенал Тиват 1:2 Арсенал Тиват - Дечич 0:0 Будучность Подгорица - Арсенал Тиват 1:0 Арсенал Тиват - Искра Даниловград 2:3 Морнар - Арсенал Тиват 0:1 Арсенал Тиват - Езеро Плав 1:0 Единство Биело-Поле - Арсенал Тиват 0:0 Петровац - Арсенал Тиват 0:3 Сутьеска Никшич - Арсенал Тиват 2:2 Арсенал Тиват - Рудар Плевля 0:1 Дечич - Арсенал Тиват 0:0 Арсенал Тиват - Будучность Подгорица 1:1 Искра Даниловград - Арсенал Тиват 0:1 Арсенал Тиват - Морнар 0:0 Езеро Плав - Арсенал Тиват 1:0 Арсенал Тиват - Единство Биело-Поле 1:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Интер Эскальдес
|Ander El Haddadi
|1 (1)
|Пюник
|Джеймс
|1
|Гленторан
|Junior Ogedi-Uzokwe
|1
|Паневежис
|Смит Ариагнер
|1
|Гзира Юнайтед
|Тиагиньо
|1
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|Паневежис
|Сарпонг Джеффри
|1
|Викингур
|Грегерсен Атли
|1
|Македония Джёрче Петров
|Мисевски Филип
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алашкерт 0:0 Арсенал Тиват
Исход игры
Алашкерт
88.8% (103)
Ничья
7.8% (9)
Арсенал Тиват
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.32% (41)
Меньше
61.68% (66)
Обе команды забьют
Да
41.12% (44)
Нет
58.88% (63)
Популярный счёт
1:0 Алашкерт
32.8% (38)
2:1 Алашкерт
26.7% (31)
2:0 Алашкерт
18.1% (21)
1:1 Ничья
6% (7)
3:0 Алашкерт
3.4% (4)
3:1 Алашкерт
2.6% (3)
1:2 Арсенал Тиват
1.7% (2)
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