Тур: 1. Стадион: Центральный стадион Костаная.
Прогноз на матч от Liveresult
20
Рале
Матиас
21
Коски
Вилле
47
Elias
Aijala
32
Mateo
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
99 Сульич АсмирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
51 Beybit Galym
-
Главный тренер: Milic Curcic
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
47 Elias AijalaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Mateo OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
17 Lauri Laine
-
26 Dario Naamo
-
-
60 Jussi Tanska
-
Главный тренер: Весара Веса
Результаты последних матчей
Тобол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Атырау - Тобол 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Тобол - Атырау 1:0 Атырау - Тобол 3:0
Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Тобол - Кызыл-Жар 1:0 Окжетпес - Тобол 1:2 Тобол - Мактаарал 1:0 Тобол - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Тобол 1:0 Тобол - Кайрат 2:3 Аксу - Тобол 2:1 Тобол - Актобе 2:2 Тобол - Аксу 2:0 Ордабасы - Тобол 4:1 Тобол - Астана 0:1 Жетысу - Тобол 1:1 Тобол - Шахтёр Караганда 2:1 Каспий - Тобол 0:1 Тобол - Аксу 3:1
Хонка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0
Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Сент-Патрикс
|Mark Doyle
|1
|Дюделанж
|Румер Якюро
|1
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|1
|Дюделанж
|Уассьеро Жан-Сильвио
|0 (1)
|Дюделанж
|Фрере Бруно
|0 (1)
|Пайде Линнамеесконд
|Салисте Йозеф
|1
|Б-36
|Нильсен Эли
|1
|Дюделанж
|Уассьеро Жан-Сильвио
|1
|Б-36
|Эгильссон Магнус
|1
|Сент-Патрикс
|Норман Дэвид
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тобол - Хонка
Исход игры
Тобол
81.4% (96)
Ничья
13.6% (16)
Хонка
5.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
38.74% (43)
Меньше
61.26% (68)
Обе команды забьют
Да
48.65% (54)
Нет
51.35% (57)
Популярный счёт
1:0 Тобол
37.3% (44)
2:1 Тобол
32.2% (38)
1:1 Ничья
9.3% (11)
2:0 Тобол
6.8% (8)
0:0 Ничья
2.5% (3)
1:3 Хонка
1.7% (2)
0:1 Хонка
1.7% (2)
1:2 Хонка
1.7% (2)
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