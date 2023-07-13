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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Тобол
 
Позже
Хонка
Прогнозы 116
Тобол 81% (94)
X 13.8% (16)
Хонка 5.2% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тобол
Ничья
Хонка
2.33
3.40
4.12
Все Коэффициенты
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Коновалов
Иван
15
Габараев
Альберт
4
Рогач
Иван
30
Bojan
Mladjovic
3
Асранкулов
Роман
14
Жарынбетов
Самат
10
Мужиков
Серикжан
11
Чесноков
Ислам
20
Оразов
Рамазан
21
Вукадинович
Милян
8
Дебле
Серж
1
Рудаков
Максим
20
Рале
Матиас
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
47
Elias
Aijala
24
Банахене
Насиру
7
Бук
Клесио
32
Mateo
Ortiz
13
Ерёменко
Роман
10
Кауфманн
Лукас
88
Коскинен
Отсо
Тобол
4-2-3-1
Хонка
4-1-4-1

Результаты последних матчей

Тобол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Атырау - Тобол 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Тобол - Атырау 1:0 Атырау - Тобол 3:0
Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Тобол - Кызыл-Жар 1:0 Окжетпес - Тобол 1:2 Тобол - Мактаарал 1:0 Тобол - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Тобол 1:0 Тобол - Кайрат 2:3 Аксу - Тобол 2:1 Тобол - Актобе 2:2 Тобол - Аксу 2:0 Ордабасы - Тобол 4:1 Тобол - Астана 0:1 Жетысу - Тобол 1:1 Тобол - Шахтёр Караганда 2:1 Каспий - Тобол 0:1 Тобол - Аксу 3:1
Хонка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0
Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Сент-Патрикс Mark Doyle 1
Дюделанж Румер Якюро 1
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 1
Дюделанж Уассьеро Жан-Сильвио 0 (1)
Дюделанж Фрере Бруно 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пайде Линнамеесконд Салисте Йозеф 1
Б-36 Нильсен Эли 1
Дюделанж Уассьеро Жан-Сильвио 1
Б-36 Эгильссон Магнус 1
Сент-Патрикс Норман Дэвид 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тобол - Хонка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июля 2023, осталось 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 116
    Тобол 81% (94)
    X 13.8% (16)
    Хонка 5.2% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тобол
    Ничья
    Хонка
    2.33
    3.40
    4.12
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тобол - Хонка онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тобол - Хонка

    Исход игры
    Тобол
    81.4% (96)
    Ничья
    13.6% (16)
    Хонка
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.74% (43)
    Меньше
    61.26% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    48.65% (54)
    Нет
    51.35% (57)
    Популярный счёт
    1:0 Тобол
    37.3% (44)
    2:1 Тобол
    32.2% (38)
    1:1 Ничья
    9.3% (11)
    2:0 Тобол
    6.8% (8)
    0:0 Ничья
    2.5% (3)
    1:3 Хонка
    1.7% (2)
    0:1 Хонка
    1.7% (2)
    1:2 Хонка
    1.7% (2)
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    Тобол
    Хонка
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