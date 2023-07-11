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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Тобол
 
Позже
Хонка
Прогнозы 53
Тобол 73.6% (39)
X 15.1% (8)
Хонка 11.3% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Тобол
Ничья
Хонка
2.12
3.90
5.34
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Тобол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Атырау - Тобол 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Тобол - Атырау 1:0 Атырау - Тобол 3:0
Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Тобол - Кызыл-Жар 1:0 Окжетпес - Тобол 1:2 Тобол - Мактаарал 1:0 Тобол - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Тобол 1:0 Тобол - Кайрат 2:3 Аксу - Тобол 2:1 Тобол - Актобе 2:2 Тобол - Аксу 2:0 Ордабасы - Тобол 4:1 Тобол - Астана 0:1 Жетысу - Тобол 1:1 Тобол - Шахтёр Караганда 2:1 Каспий - Тобол 0:1 Тобол - Аксу 3:1
Хонка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0
Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Текстовая онлайн трансляция матча Тобол - Хонка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июля 2023, осталось 2 дня 9 часов 36 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 32.1% пользователей.
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    • Прогнозы 53
    Тобол 73.6% (39)
    X 15.1% (8)
    Хонка 11.3% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тобол
    Ничья
    Хонка
    2.12
    3.90
    5.34
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Тобол - Хонка онлайн

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    Прогнозы на матч Тобол - Хонка

    Исход игры
    Тобол
    73.6% (39)
    Ничья
    15.1% (8)
    Хонка
    11.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.18% (21)
    Меньше
    58.82% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    52.94% (27)
    Нет
    47.06% (24)
    Популярный счёт
    1:0 Тобол
    32.1% (17)
    2:1 Тобол
    32.1% (17)
    1:1 Ничья
    11.3% (6)
    2:0 Тобол
    7.5% (4)
    1:3 Хонка
    3.8% (2)
    0:1 Хонка
    3.8% (2)
    1:2 Хонка
    3.8% (2)
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    Тобол
    Хонка
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