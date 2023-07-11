Тур: 1. Стадион: Центральный стадион Костаная.
Результаты последних матчей
Тобол
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Атырау - Тобол 0:1 Тобол - Атырау 1:0 Тобол - Атырау 1:0 Атырау - Тобол 3:0
Шахтёр Караганда - Тобол 1:0 Тобол - Кызыл-Жар 1:0 Окжетпес - Тобол 1:2 Тобол - Мактаарал 1:0 Тобол - Шахтёр Караганда 2:0 Кайсар - Тобол 1:0 Тобол - Кайрат 2:3 Аксу - Тобол 2:1 Тобол - Актобе 2:2 Тобол - Аксу 2:0 Ордабасы - Тобол 4:1 Тобол - Астана 0:1 Жетысу - Тобол 1:1 Тобол - Шахтёр Караганда 2:1 Каспий - Тобол 0:1 Тобол - Аксу 3:1
Хонка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
СЯК Сейнайоки - Хонка 1:0 СалПа - Хонка 1:3 Хонка - ХИК 1:1 Хонка - ВПС 1:0
Хонка - Хонка Академия 5:1 Ильвес - Хонка 1:1 Хонка - Мариехамн 2:1 Интер Турку - Хонка 2:0 ХИК - Хонка 1:1 Хонка - КТП 0:1 Оулу - Хонка 1:3 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - Хака 0:2 Хонка - Лахти 3:0 ВПС - Хонка 0:0 Хака - Хонка 1:1 КуПС - Хонка 0:1 Хонка - СЯК Сейнайоки 0:0 КТП - Хонка 0:4 ХИК - Хонка 2:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Тобол - Хонка
Исход игры
Тобол
73.6% (39)
Ничья
15.1% (8)
Хонка
11.3% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.18% (21)
Меньше
58.82% (30)
Обе команды забьют
Да
52.94% (27)
Нет
47.06% (24)
Популярный счёт
1:0 Тобол
32.1% (17)
2:1 Тобол
32.1% (17)
1:1 Ничья
11.3% (6)
2:0 Тобол
7.5% (4)
1:3 Хонка
3.8% (2)
0:1 Хонка
3.8% (2)
1:2 Хонка
3.8% (2)
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