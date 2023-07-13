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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Хегельман Литауэн
1:1
Первый тайм: 17'
Шкупи

Ход матча

11'
0:1
Сепас Реналдо
(Dudu V2)
15'
Одуеньи Угочукву
1:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 32 Владение мячом, % 68
Прогнозы 107
Хегельман Литауэн 25.2% (27)
X 25.2% (27)
Шкупи 49.5% (53)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хегельман Литауэн
Ничья
Шкупи
2.75
3.25
2.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
55
Шведкаускас
Томас
12
Lukas
Cerkauskas
3
Одеойбо
Самуэль
2
Aleksandras
Levsinas
9
Упстас
Клаудиюс
13
Didis
Lutumba-Pitah
28
Петкявичюс
Наурис
14
Матулявичюс
Гедрюс
19
Gavi
Thompson
94
Одуеньи
Угочукву
10
Дангубич
Филип
1
Илязи
Артан
5
Тосевски
Кристиан
42
Michal
Pinter
96
Илиески
Дарко
22
Mario
Richkov
32
Тимовски
Ангелче
88
Путита
37
Albert
Diene
29
Сепас
Реналдо
10
Dudu
V2
11
Трапановски
Кристиан
Хегельман Литауэн
5-3-2
Шкупи
4-3-3

Результаты последних матчей

Хегельман Литауэн
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Джюгас Тельшяй - Хегельман Литауэн 1:2 Судува - Хегельман Литауэн 0:1 Шяуляй - Хегельман Литауэн 1:3 Хегельман Литауэн - Дайнава Алитус 0:0
Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Паневежис - Хегельман Литауэн 1:0 Ритеряй - Хегельман Литауэн 0:4 Хегельман Литауэн - Банга Гаргждай 5:0 Хегельман Литауэн - Шяуляй 2:3 Джюгас Тельшяй - Хегельман Литауэн 2:0 Хегельман Литауэн - Судува 6:0 Дайнава Алитус - Хегельман Литауэн 1:0 Хегельман Литауэн - Кауно Жальгирис 3:2 Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:0 Хегельман Литауэн - Ритеряй 0:1 Хегельман Литауэн - Паневежис 2:4 Банга Гаргждай - Хегельман Литауэн 0:5 Хегельман Литауэн - Джюгас Тельшяй 2:0 Шяуляй - Хегельман Литауэн 3:1 Судува - Хегельман Литауэн 2:0
Шкупи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Македония Джёрче Петров - Шкупи 0:3 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Эгнатия 1:1 Шкупи - Германнштадт 2:1
Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Македония Джёрче Петров 3:0 Шкупи - Шкендия 2:1 Силекс - Шкупи 0:2 Шкупи - Брегалница 3:0 Тиквеш - Шкупи 0:0 Победа Прилеп - Шкупи 0:6 Шкупи - Скопье 0:1 Локомотива Скопье - Шкупи 1:2 Академия Пандев - Шкупи 1:1 Шкупи - Работнички 3:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Академия Пандев 3:3 Силекс - Шкупи 2:1 Шкупи - Шкендия 2:0 Шкупи - Жальгирис 4:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Тобол Вукадинович Милян 2
Интер Эскальдес Ander El Haddadi 1 (1)
Пюник Джеймс 1
Гленторан Junior Ogedi-Uzokwe 1
Паневежис Смит Ариагнер 1
Весь список

Топ нарушителей
Гзира Юнайтед Тиагиньо 1
Милсами Болохан Вадим 1
Паневежис Сарпонг Джеффри 1
Викингур Грегерсен Атли 1
Македония Джёрче Петров Мисевски Филип 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на S. Darius & S. Girenas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 107
Хегельман Литауэн 25.2% (27)
X 25.2% (27)
Шкупи 49.5% (53)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хегельман Литауэн
Ничья
Шкупи
2.75
3.25
2.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Хегельман Литауэн 1:1 Шкупи онлайн

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Прогнозы на матч Хегельман Литауэн 1:1 Шкупи

Исход игры
Хегельман Литауэн
25% (27)
Ничья
25.9% (28)
Шкупи
49.1% (53)
Тотал 2.5
Больше
32.08% (34)
Меньше
67.92% (72)
Обе команды забьют
Да
53.77% (57)
Нет
46.23% (49)
Популярный счёт
0:1 Шкупи
27.8% (30)
1:1 Ничья
24.1% (26)
1:2 Шкупи
13.9% (15)
2:1 Хегельман Литауэн
11.1% (12)
1:0 Хегельман Литауэн
10.2% (11)
2:0 Хегельман Литауэн
2.8% (3)
0:3 Шкупи
2.8% (3)
1:3 Шкупи
1.9% (2)
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