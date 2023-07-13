Тур: 1. Стадион: С. Дариус и С. Гиренас.
1:1
Первый тайм: 17'
Ход матча
11'
0:1
15'
1:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
32 Владение мячом, % 68
88
Путита
37
Albert
Diene
10
Dudu
V2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Туике МайклНападающий
-
-
-
-
-
-
-
45 Sato Misaki
-
-
Главный тренер: Andrius Skerla
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 ПутитаПолузащитник
-
37 Albert DieneПолузащитник
- Нападающий
-
10 Dudu V2Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
8 Адем АлиПолузащитник
-
21 Рамани ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сахити СуадПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Арслан Джихат
Результаты последних матчей
Хегельман Литауэн
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Джюгас Тельшяй - Хегельман Литауэн 1:2 Судува - Хегельман Литауэн 0:1 Шяуляй - Хегельман Литауэн 1:3 Хегельман Литауэн - Дайнава Алитус 0:0
Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Паневежис - Хегельман Литауэн 1:0 Ритеряй - Хегельман Литауэн 0:4 Хегельман Литауэн - Банга Гаргждай 5:0 Хегельман Литауэн - Шяуляй 2:3 Джюгас Тельшяй - Хегельман Литауэн 2:0 Хегельман Литауэн - Судува 6:0 Дайнава Алитус - Хегельман Литауэн 1:0 Хегельман Литауэн - Кауно Жальгирис 3:2 Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:0 Хегельман Литауэн - Ритеряй 0:1 Хегельман Литауэн - Паневежис 2:4 Банга Гаргждай - Хегельман Литауэн 0:5 Хегельман Литауэн - Джюгас Тельшяй 2:0 Шяуляй - Хегельман Литауэн 3:1 Судува - Хегельман Литауэн 2:0
Шкупи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Македония Джёрче Петров - Шкупи 0:3 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Эгнатия 1:1 Шкупи - Германнштадт 2:1
Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Македония Джёрче Петров 3:0 Шкупи - Шкендия 2:1 Силекс - Шкупи 0:2 Шкупи - Брегалница 3:0 Тиквеш - Шкупи 0:0 Победа Прилеп - Шкупи 0:6 Шкупи - Скопье 0:1 Локомотива Скопье - Шкупи 1:2 Академия Пандев - Шкупи 1:1 Шкупи - Работнички 3:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Академия Пандев 3:3 Силекс - Шкупи 2:1 Шкупи - Шкендия 2:0 Шкупи - Жальгирис 4:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Интер Эскальдес
|Ander El Haddadi
|1 (1)
|Пюник
|Джеймс
|1
|Гленторан
|Junior Ogedi-Uzokwe
|1
|Паневежис
|Смит Ариагнер
|1
|Гзира Юнайтед
|Тиагиньо
|1
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|Паневежис
|Сарпонг Джеффри
|1
|Викингур
|Грегерсен Атли
|1
|Македония Джёрче Петров
|Мисевски Филип
|1
Прогнозы на матч Хегельман Литауэн 1:1 Шкупи
Исход игры
Хегельман Литауэн
25% (27)
Ничья
25.9% (28)
Шкупи
49.1% (53)
Тотал 2.5
Больше
32.08% (34)
Меньше
67.92% (72)
Обе команды забьют
Да
53.77% (57)
Нет
46.23% (49)
Популярный счёт
0:1 Шкупи
27.8% (30)
1:1 Ничья
24.1% (26)
1:2 Шкупи
13.9% (15)
2:1 Хегельман Литауэн
11.1% (12)
1:0 Хегельман Литауэн
10.2% (11)
2:0 Хегельман Литауэн
2.8% (3)
0:3 Шкупи
2.8% (3)
1:3 Шкупи
1.9% (2)
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