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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Хегельман Литауэн
0:5
Конец матча
Шкупи
0'
0:1
11' Гол
Сепас Реналдо
0:2
23' Гол
Путита
43' Желтая карточка
Dudu V2
0:3
45' Гол
Сепас Реналдо
0:4
56' Гол
Сепас Реналдо
58' Желтая карточка
Тимовски Ангелче
0:5
62' Гол
Сепас Реналдо
90'+3

Ход матча

11'
0:1
Сепас Реналдо
(Dudu V2)
23'
0:2
Путита
(Тимовски Ангелче)
43'
 
Dudu V2
45'
0:3
Сепас Реналдо
46'
 
Ацковски Кристиян
Dudu V2
46'
Alex Negueba
Didis Lutumba-Pitah
 
56'
0:4
Сепас Реналдо
58'
 
Тимовски Ангелче
59'
Patrick Popescu
Петкявичюс Наурис
 
62'
0:5
Сепас Реналдо
67'
 
Адем Али
Путита
67'
 
Рамани Хамза
Тимовски Ангелче
67'
Туике Майкл
Одуеньи Угочукву
 
67'
Leif Fernandez
Gavi Thompson
 
76'
 
Воша Арби
Трапановски Кристиан
86'
 
Сахити Суад
Сепас Реналдо
86'
Sato Misaki
Aleksandras Levsinas
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 108
Хегельман Литауэн 25% (27)
X 25.9% (28)
Шкупи 49.1% (53)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
55
Шведкаускас
Томас
12
Lukas
Cerkauskas
3
Одеойбо
Самуэль
2
Aleksandras
Levsinas
9
Упстас
Клаудиюс
13
Didis
Lutumba-Pitah
28
Петкявичюс
Наурис
14
Матулявичюс
Гедрюс
19
Gavi
Thompson
94
Одуеньи
Угочукву
10
Дангубич
Филип
1
Илязи
Артан
5
Тосевски
Кристиан
42
Michal
Pinter
96
Илиески
Дарко
22
Mario
Richkov
32
Тимовски
Ангелче
88
Путита
37
Albert
Diene
29
Сепас
Реналдо
10
Dudu
V2
11
Трапановски
Кристиан
Хегельман Литауэн
5-3-2
Шкупи
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хегельман Литауэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкупи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сепас Реналдо 4 4
Путита 1 1
Тимовски Ангелче 0 0
Dudu V2 0 0

Карточки

Хегельман Литауэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шкупи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тимовски Ангелче 1 0
Dudu V2 1 0

Результаты матчей

Хегельман Литауэн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шкупи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Хегельман Литауэн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шкупи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хегельман Литауэн
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Джюгас Тельшяй - Хегельман Литауэн 1:2 Судува - Хегельман Литауэн 0:1 Шяуляй - Хегельман Литауэн 1:3 Хегельман Литауэн - Дайнава Алитус 0:0
Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Паневежис - Хегельман Литауэн 1:0 Ритеряй - Хегельман Литауэн 0:4 Хегельман Литауэн - Банга Гаргждай 5:0 Хегельман Литауэн - Шяуляй 2:3 Джюгас Тельшяй - Хегельман Литауэн 2:0 Хегельман Литауэн - Судува 6:0 Дайнава Алитус - Хегельман Литауэн 1:0 Хегельман Литауэн - Кауно Жальгирис 3:2 Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:0 Хегельман Литауэн - Ритеряй 0:1 Хегельман Литауэн - Паневежис 2:4 Банга Гаргждай - Хегельман Литауэн 0:5 Хегельман Литауэн - Джюгас Тельшяй 2:0 Шяуляй - Хегельман Литауэн 3:1 Судува - Хегельман Литауэн 2:0
Шкупи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Македония Джёрче Петров - Шкупи 0:3 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Эгнатия 1:1 Шкупи - Германнштадт 2:1
Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Македония Джёрче Петров 3:0 Шкупи - Шкендия 2:1 Силекс - Шкупи 0:2 Шкупи - Брегалница 3:0 Тиквеш - Шкупи 0:0 Победа Прилеп - Шкупи 0:6 Шкупи - Скопье 0:1 Локомотива Скопье - Шкупи 1:2 Академия Пандев - Шкупи 1:1 Шкупи - Работнички 3:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Академия Пандев 3:3 Силекс - Шкупи 2:1 Шкупи - Шкендия 2:0 Шкупи - Жальгирис 4:0

Результаты матчей

Хегельман Литауэн
Шкупи

Точный счет

0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:5
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хегельман Литауэн
Шкупи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Тобол Вукадинович Милян 2
Линфилд МакКи Крис 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Гиляни Arbnor Ramadani 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Марибор Судани Эль-Арби 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Сепас Реналдо бьет в цель!
    • 43'
      Dudu получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Тимовски Ангелче сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Путита бьет в цель!
    • 15'
      Г О О О О Л - Одуеньи Угочукву бьет в цель!
    • 11'
      Dudu сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Сепас Реналдо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на S. Darius & S. Girenas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Хегельман Литауэн 25% (27)
    X 25.9% (28)
    Шкупи 49.1% (53)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Хегельман Литауэн 0:5 Шкупи

    Исход игры
    Хегельман Литауэн
    25% (27)
    Ничья
    25.9% (28)
    Шкупи
    49.1% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.08% (34)
    Меньше
    67.92% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    53.77% (57)
    Нет
    46.23% (49)
    Популярный счёт
    0:1 Шкупи
    27.8% (30)
    1:1 Ничья
    24.1% (26)
    1:2 Шкупи
    13.9% (15)
    2:1 Хегельман Литауэн
    11.1% (12)
    1:0 Хегельман Литауэн
    10.2% (11)
    2:0 Хегельман Литауэн
    2.8% (3)
    0:3 Шкупи
    2.8% (3)
    1:3 Шкупи
    1.9% (2)
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