Тур: 1. Стадион: С. Дариус и С. Гиренас.
0:5
Конец матча
0'
0:1
11' ГолСепас Реналдо
0:2
23' ГолПутита
43' Желтая карточкаDudu V2
0:3
45' ГолСепас Реналдо
0:4
56' ГолСепас Реналдо
58' Желтая карточкаТимовски Ангелче
0:5
62' ГолСепас Реналдо
90'+3
Ход матча
11'
0:1
23'
0:2
43'
45'
0:3
56'
0:4
58'
62'
0:5
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
88
Путита
37
Albert
Diene
10
Dudu
V2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Туике МайклНападающий
-
-
-
-
-
-
-
45 Sato Misaki
-
-
Главный тренер: Andrius Skerla
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 ПутитаПолузащитник
-
37 Albert DieneПолузащитник
- Нападающий
-
10 Dudu V2Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
8 Адем АлиПолузащитник
-
21 Рамани ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сахити СуадПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Арслан Джихат
Бомбардиры внутри турнира
Хегельман Литауэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Шкупи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сепас Реналдо
|4
|4
|Путита
|1
|1
|Тимовски Ангелче
|0
|0
|Dudu V2
|0
|0
Карточки
Хегельман Литауэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Шкупи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тимовски Ангелче
|1
|0
|Dudu V2
|1
|0
Результаты матчей
Хегельман Литауэн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шкупи
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Хегельман Литауэн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шкупи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хегельман Литауэн
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Джюгас Тельшяй - Хегельман Литауэн 1:2 Судува - Хегельман Литауэн 0:1 Шяуляй - Хегельман Литауэн 1:3 Хегельман Литауэн - Дайнава Алитус 0:0
Хегельман Литауэн - Жальгирис 0:1 Паневежис - Хегельман Литауэн 1:0 Ритеряй - Хегельман Литауэн 0:4 Хегельман Литауэн - Банга Гаргждай 5:0 Хегельман Литауэн - Шяуляй 2:3 Джюгас Тельшяй - Хегельман Литауэн 2:0 Хегельман Литауэн - Судува 6:0 Дайнава Алитус - Хегельман Литауэн 1:0 Хегельман Литауэн - Кауно Жальгирис 3:2 Жальгирис - Хегельман Литауэн 1:0 Хегельман Литауэн - Ритеряй 0:1 Хегельман Литауэн - Паневежис 2:4 Банга Гаргждай - Хегельман Литауэн 0:5 Хегельман Литауэн - Джюгас Тельшяй 2:0 Шяуляй - Хегельман Литауэн 3:1 Судува - Хегельман Литауэн 2:0
Шкупи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Македония Джёрче Петров - Шкупи 0:3 Шкупи - Германнштадт 1:0 Шкупи - Эгнатия 1:1 Шкупи - Германнштадт 2:1
Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Македония Джёрче Петров 3:0 Шкупи - Шкендия 2:1 Силекс - Шкупи 0:2 Шкупи - Брегалница 3:0 Тиквеш - Шкупи 0:0 Победа Прилеп - Шкупи 0:6 Шкупи - Скопье 0:1 Локомотива Скопье - Шкупи 1:2 Академия Пандев - Шкупи 1:1 Шкупи - Работнички 3:1 Струга Трим-Лум - Шкупи 2:1 Шкупи - Академия Пандев 3:3 Силекс - Шкупи 2:1 Шкупи - Шкендия 2:0 Шкупи - Жальгирис 4:0
Результаты матчей
Хегельман Литауэн
Шкупи
Точный счет
0:5
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:5
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хегельман Литауэн
Шкупи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Линфилд
|МакКи Крис
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Гиляни
|Arbnor Ramadani
|2
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Домжале
|Хусмани Зени
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Марибор
|Судани Эль-Арби
|1
Прогнозы на матч Хегельман Литауэн 0:5 Шкупи
Исход игры
Хегельман Литауэн
25% (27)
Ничья
25.9% (28)
Шкупи
49.1% (53)
Тотал 2.5
Больше
32.08% (34)
Меньше
67.92% (72)
Обе команды забьют
Да
53.77% (57)
Нет
46.23% (49)
Популярный счёт
0:1 Шкупи
27.8% (30)
1:1 Ничья
24.1% (26)
1:2 Шкупи
13.9% (15)
2:1 Хегельман Литауэн
11.1% (12)
1:0 Хегельман Литауэн
10.2% (11)
2:0 Хегельман Литауэн
2.8% (3)
0:3 Шкупи
2.8% (3)
1:3 Шкупи
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!