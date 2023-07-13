Тур: 1. Стадион: Сконто.
0:0
Первый тайм: 17'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
16
Пуринс
Нильс
14
Бабец
Хрвое
18
Регжа
Марко
30
Brian
Pena
- Основной состав
-
16 Пуринс НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бабец ХрвоеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Регжа МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
30 Brian PenaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
21 Муса БабаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 РангелНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Tomislav Stipic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Пуньед ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гуннлаугссон Арнар
Результаты последних матчей
Рига
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Рига - Ауда 1:0 Рига - Лиепая 3:1 Рига - РФШ Рига 2:2 ФШ Елгава - Рига 1:3
Паневежис - Рига 1:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 Метта - Рига 0:2 Рига - Супер Нова 5:1 РФШ Рига - Рига 0:0 Рига - Тукумс 2000 5:1 Ауда - Рига 0:2 Лиепая - Рига 0:4 Рига - Даугавпилс 1:0 ФШ Елгава - Рига 1:3 Рига - ФК Валмиера 3:0 Рига - Метта 4:0 Супер Нова - Рига 0:4 Даугавпилс - Рига 1:1 Тукумс 2000 - Рига 0:2 Рига - Ауда 2:0
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Кеблавик - Викингур Рейкьявик 3:3 Филкир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:0 Викингур Рейкьявик - Фрам 3:1
Тор Акурейри - Викингур Рейкьявик 1:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 2:3 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Гротта 2:1 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:0 Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:1 Викингур Рейкьявик - Кеблавик 4:1 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 1:0 Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 3:0 Викингур Рейкьявик - Магни 6:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 2:0 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:2 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 1:1 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Интер Эскальдес
|Ander El Haddadi
|1 (1)
|Пюник
|Джеймс
|1
|Гленторан
|Junior Ogedi-Uzokwe
|1
|Паневежис
|Смит Ариагнер
|1
|Гзира Юнайтед
|Тиагиньо
|1
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|Паневежис
|Сарпонг Джеффри
|1
|Викингур
|Грегерсен Атли
|1
|Македония Джёрче Петров
|Мисевски Филип
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Рига 0:0 Викингур Рейкьявик
Исход игры
Рига
63% (75)
Ничья
19.3% (23)
Викингур Рейкьявик
17.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (52)
Меньше
51.85% (56)
Обе команды забьют
Да
65.74% (71)
Нет
34.26% (37)
Популярный счёт
2:1 Рига
32.8% (39)
1:0 Рига
21.8% (26)
1:1 Ничья
16% (19)
1:2 Викингур Рейкьявик
5% (6)
0:1 Викингур Рейкьявик
3.4% (4)
1:3 Викингур Рейкьявик
2.5% (3)
0:2 Викингур Рейкьявик
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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