  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Рига
0:0
Первый тайм: 17'
Викингур Рейкьявик
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогнозы 117
Рига 63.2% (74)
X 18.8% (22)
Викингур Рейкьявик 17.9% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рига
Ничья
Викингур Рейкьявик
1.81
3.96
5.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Пуринс
Нильс
13
Юрковскис
Райвис
34
Черномордийс
Антонийс
15
Босанчич
Петар
25
Музинга
Нгонда
11
Сойсало
Микаэль
14
Бабец
Хрвое
10
Douglas
Franco2
18
Регжа
Марко
8
Йойич
Милош
30
Brian
Pena
1
Йонссон
Ингвар
24
Атласон
Давид-Эрн
4
Экрот
Оливер
6
Ванхамар
Гуннар
12
Сигурдссон
Халльдоур-Смари
27
Вильяльмссон
Маттиас
10
Пуньед
Пабло
3
Томассон
Логи
7
Агнарссон
Эрлингюр
23
Хансен
Николай
II
19
Джурич
Даниэл-Деян
Рига
4-3-1-2
Викингур Рейкьявик
4-3-3

Результаты последних матчей

Рига
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Рига - Ауда 1:0 Рига - Лиепая 3:1 Рига - РФШ Рига 2:2 ФШ Елгава - Рига 1:3
Паневежис - Рига 1:0 ФК Валмиера - Рига 1:0 Метта - Рига 0:2 Рига - Супер Нова 5:1 РФШ Рига - Рига 0:0 Рига - Тукумс 2000 5:1 Ауда - Рига 0:2 Лиепая - Рига 0:4 Рига - Даугавпилс 1:0 ФШ Елгава - Рига 1:3 Рига - ФК Валмиера 3:0 Рига - Метта 4:0 Супер Нова - Рига 0:4 Даугавпилс - Рига 1:1 Тукумс 2000 - Рига 0:2 Рига - Ауда 2:0
Викингур Рейкьявик
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Кеблавик - Викингур Рейкьявик 3:3 Филкир Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 1:3 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 2:0 Викингур Рейкьявик - Фрам 3:1
Тор Акурейри - Викингур Рейкьявик 1:2 Брейдаблик - Викингур Рейкьявик 2:2 Викингур Рейкьявик - Валюр Рейкьявик 2:3 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Викингур Рейкьявик 1:2 Викингур Рейкьявик - Гротта 2:1 Викингур Рейкьявик - Хабнарфьордюр 2:0 Вестманнаэйяр - Викингур Рейкьявик 0:1 Викингур Рейкьявик - Кеблавик 4:1 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 1:0 Викингур Рейкьявик - КР Рейкьявик 3:0 Викингур Рейкьявик - Магни 6:2 Викингур Рейкьявик - Филкир Рейкьявик 2:0 Стьярнан - Викингур Рейкьявик 0:2 Валюр Рейкьявик - Викингур Рейкьявик 1:1 Викингур Рейкьявик - Стьярнан 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Тобол Вукадинович Милян 2
Интер Эскальдес Ander El Haddadi 1 (1)
Пюник Джеймс 1
Гленторан Junior Ogedi-Uzokwe 1
Паневежис Смит Ариагнер 1
Весь список

Топ нарушителей
Гзира Юнайтед Тиагиньо 1
Милсами Болохан Вадим 1
Паневежис Сарпонг Джеффри 1
Викингур Грегерсен Атли 1
Македония Джёрче Петров Мисевски Филип 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skonto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 56 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 117
Рига 63.2% (74)
X 18.8% (22)
Викингур Рейкьявик 17.9% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рига
Ничья
Викингур Рейкьявик
1.81
3.96
5.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Рига 0:0 Викингур Рейкьявик онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Рига 0:0 Викингур Рейкьявик

Исход игры
Рига
63% (75)
Ничья
19.3% (23)
Викингур Рейкьявик
17.6% (21)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (52)
Меньше
51.85% (56)
Обе команды забьют
Да
65.74% (71)
Нет
34.26% (37)
Популярный счёт
2:1 Рига
32.8% (39)
1:0 Рига
21.8% (26)
1:1 Ничья
16% (19)
1:2 Викингур Рейкьявик
5% (6)
0:1 Викингур Рейкьявик
3.4% (4)
1:3 Викингур Рейкьявик
2.5% (3)
0:2 Викингур Рейкьявик
2.5% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Рига
Викингур Рейкьявик
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 