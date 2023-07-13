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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Линфилд
2:0
Второй тайм: 70'
Влазния Шкодер
0'
34' Желтая карточка
Чешмеджиев Константин
42' Желтая карточка
Купер Джэл
45' Желтая карточка
Финлейсон Дэниэл
45' Желтая карточка
Бошняку Лорик
1:0
57' Гол
МакКи Крис
2:0
68' Гол
МакКи Крис

Ход матча

34'
 
Чешмеджиев Константин
42'
Купер Джэл
 
45'
Финлейсон Дэниэл
 
45'
 
Бошняку Лорик
57'
МакКи Крис
1:0
68'
МакКи Крис
(Купер Джэл)
2:0
69'
 
Саля Эслит
Бошняку Лорик
69'
 
Darko Dodev
Эсат Мала

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 1
  • 12 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Прогнозы 112
Линфилд 83.9% (94)
X 12.5% (14)
Влазния Шкодер 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Линфилд
Ничья
Влазния Шкодер
1.80
9.90
5.27
Все Коэффициенты
1
Джонс
Кристофер
2
Финлейсон
Дэниэл
5
Шилдс
Крис
15
Холл
Бен
16
Кларк
Мэттью
II
6
Скотт
Джек
8
Макклин
Кайл
9
Купер
Джэл
7
Миллар
Кирк
29
Matthew
Fitzpatrick
17
МакКи
Крис
1
Kristi
Qarri
27
Redon
Dragoshi
34
Milos
Stojanovic
II
4
Marko
Juric
29
Чешмеджиев
Константин
23
Хакай
Эрсин
20
Эсат
Мала
77
Rejan
Alivoda
17
Бошняку
Лорик
11
Mehdi
Coba
9
Балай
Беким
Линфилд
4-3-3
Влазния Шкодер
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Линфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Купер Джэл 1 0
Финлейсон Дэниэл 1 0
Влазния Шкодер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чешмеджиев Константин 1 0
Бошняку Лорик 1 0

Результаты последних матчей

Линфилд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Линфилд - Килмарнок 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 0:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:2 Ларн - Линфилд 1:1
Колрейн - Линфилд 0:1 Линфилд - Гленторан 1:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Линфилд 0:5 Линфилд - АФК Ньюри Сити 7:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Ларн - Линфилд 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Каррик Рейнджерс 2:0 Гленторан - Линфилд 3:0 Линфилд - Клифтонвилл 1:0 Ларн - Линфилд 1:1 Портадаун - Линфилд 1:6 Крузейдерс - Линфилд 2:0 Линфилд - Баллимена Юнайтед 3:0 Гленавон - Линфилд 1:6
Влазния Шкодер
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Игман Коньич - Влазния Шкодер 0:0 Бюлис - Влазния Шкодер 1:2 Влазния Шкодер - Лачи 1:1 Партизани - Влазния Шкодер 2:1
Влазния Шкодер - Теута 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 1:0 Кастриоти - Влазния Шкодер 2:2 Влазния Шкодер - Эгнатия 0:4 Влазния Шкодер - Эгнатия 1:1 Влазния Шкодер - Тирана 0:1 Кукес - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Эрзени 3:1 Влазния Шкодер - Бюлис 0:0 Лачи - Влазния Шкодер 2:0 Влазния Шкодер - Партизани 1:1 Теута - Влазния Шкодер 1:1 Влазния Шкодер - Кастриоти 0:1 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:0 Тирана - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Кукес 2:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Тобол Вукадинович Милян 2
Линфилд МакКи Крис 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Гиляни Arbnor Ramadani 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Марибор Судани Эль-Арби 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 69'
    Lorik Boshnjaku уходит с поля. Саля Эслит выходит вместо него
  • 69'
    Эсат Мала уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 68'
    Купер Джэл сделал результативную передачу.
  • 68'
    Г О О О О Л - МакКи Крис бьет в цель!
  • 57'
    Г О О О О Л - МакКи Крис бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • До матча
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  • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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Прогнозы 112
Линфилд 83.9% (94)
X 12.5% (14)
Влазния Шкодер 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Линфилд
Ничья
Влазния Шкодер
1.80
9.90
5.27
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Линфилд 2:0 Влазния Шкодер онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Линфилд 2:0 Влазния Шкодер

Исход игры
Линфилд
83.9% (94)
Ничья
12.5% (14)
Влазния Шкодер
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
33.03% (36)
Меньше
66.97% (73)
Обе команды забьют
Да
41.28% (45)
Нет
58.72% (64)
Популярный счёт
1:0 Линфилд
42% (47)
2:1 Линфилд
25% (28)
2:0 Линфилд
11.6% (13)
1:1 Ничья
8.9% (10)
3:1 Линфилд
4.5% (5)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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