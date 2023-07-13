Тур: 1. Стадион: Уиндзор Парк.
3:1
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаЧешмеджиев Константин
42' Желтая карточкаКупер Джэл
45' Желтая карточкаФинлейсон Дэниэл
45' Желтая карточкаБошняку Лорик
1:0
57' ГолМакКи Крис
2:0
68' ГолМакКи Крис
73' Желтая карточкаMatthew Fitzpatrick
3:0
76' ГолСкотт Джек
88' Вторая желтая карточкаФинлейсон Дэниэл
3:1
89' ГолMarko Juric
90' Желтая карточкаНьюберри Михаэль
90'+5
Ход матча
42'
45'
45'
57'
1:0
68'
2:0
69'
76'
3:0
88'
89'
3:1
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
14 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 10
-
5 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
15
Холл
Бен
17
МакКи
Крис
23
Хакай
Эрсин
20
Эсат
Мала
11
Mehdi
Coba
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Холл БенЗащитник
-
16 Кларк МэттьюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 МакКи КрисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
51 Уолш ДэвидВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Девайн ЭтанПолузащитник
-
34 Кларк ЭндрюНападающий
- Нападающий
-
-
36 Rhys Annett
-
37 Ryan McKay
-
-
Главный тренер: Хили Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Хакай ЭрсинПолузащитник
-
20 Эсат МалаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Mehdi CobaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
66 Саля ЭслитПолузащитник
- Нападающий
-
22 Darko Dodev
-
-
-
-
-
-
12 Aron Jukaj
-
-
14 Elidon Dulaj
-
Главный тренер: Миген Мемелли
Бомбардиры внутри турнира
Линфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|МакКи Крис
|2
|2
|Скотт Джек
|1
|1
|Купер Джэл
|0
|0
Влазния Шкодер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marko Juric
|1
|1
|Балай Беким
|0
|0
Карточки
Линфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Финлейсон Дэниэл
|1
|1
|Купер Джэл
|1
|0
|Ньюберри Михаэль
|1
|0
|Matthew Fitzpatrick
|1
|0
Влазния Шкодер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чешмеджиев Константин
|1
|0
|Бошняку Лорик
|1
|0
Результаты матчей
Линфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Влазния Шкодер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Линфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Влазния Шкодер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Линфилд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Линфилд - Килмарнок 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 0:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:2 Ларн - Линфилд 1:1
Колрейн - Линфилд 0:1 Линфилд - Гленторан 1:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Линфилд 0:5 Линфилд - АФК Ньюри Сити 7:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Ларн - Линфилд 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Каррик Рейнджерс 2:0 Гленторан - Линфилд 3:0 Линфилд - Клифтонвилл 1:0 Ларн - Линфилд 1:1 Портадаун - Линфилд 1:6 Крузейдерс - Линфилд 2:0 Линфилд - Баллимена Юнайтед 3:0 Гленавон - Линфилд 1:6
Влазния Шкодер
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Игман Коньич - Влазния Шкодер 0:0 Бюлис - Влазния Шкодер 1:2 Влазния Шкодер - Лачи 1:1 Партизани - Влазния Шкодер 2:1
Влазния Шкодер - Теута 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 1:0 Кастриоти - Влазния Шкодер 2:2 Влазния Шкодер - Эгнатия 0:4 Влазния Шкодер - Эгнатия 1:1 Влазния Шкодер - Тирана 0:1 Кукес - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Эрзени 3:1 Влазния Шкодер - Бюлис 0:0 Лачи - Влазния Шкодер 2:0 Влазния Шкодер - Партизани 1:1 Теута - Влазния Шкодер 1:1 Влазния Шкодер - Кастриоти 0:1 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:0 Тирана - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Кукес 2:0
Результаты матчей
Линфилд
Влазния Шкодер
Точный счет
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Линфилд
Влазния Шкодер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Железничар
|Хараджич Дзенан
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Домжале
|Хусмани Зени
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Линфилд 3:1 Влазния Шкодер
Исход игры
Линфилд
83.9% (94)
Ничья
12.5% (14)
Влазния Шкодер
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
33.03% (36)
Меньше
66.97% (73)
Обе команды забьют
Да
41.28% (45)
Нет
58.72% (64)
Популярный счёт
1:0 Линфилд
42% (47)
2:1 Линфилд
25% (28)
2:0 Линфилд
11.6% (13)
1:1 Ничья
8.9% (10)
3:1 Линфилд
4.5% (5)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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