  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Линфилд
3:1
Конец матча
Влазния Шкодер
0'
34' Желтая карточка
Чешмеджиев Константин
42' Желтая карточка
Купер Джэл
45' Желтая карточка
Финлейсон Дэниэл
45' Желтая карточка
Бошняку Лорик
1:0
57' Гол
МакКи Крис
2:0
68' Гол
МакКи Крис
73' Желтая карточка
Matthew Fitzpatrick
3:0
76' Гол
Скотт Джек
88' Вторая желтая карточка
Финлейсон Дэниэл
3:1
89' Гол
Marko Juric
90' Желтая карточка
Ньюберри Михаэль
90'+5

Ход матча

34'
 
Чешмеджиев Константин
42'
Купер Джэл
 
45'
Финлейсон Дэниэл
 
45'
 
Бошняку Лорик
57'
МакКи Крис
1:0
68'
МакКи Крис
(Купер Джэл)
2:0
69'
 
Саля Эслит
Бошняку Лорик
69'
 
Darko Dodev
Эсат Мала
71'
 
Geralb Smajli
Redon Dragoshi
73'
Matthew Fitzpatrick
 
76'
Скотт Джек
(МакКи Крис)
3:0
80'
 
Flori Spahija
Хакай Эрсин
80'
Робертсон Джон
Matthew Fitzpatrick
 
86'
Liam McStravick
МакКи Крис
 
86'
Малгрю Джейми
Макклин Кайл
 
88'
Финлейсон Дэниэл
 
89'
3:1
Marko Juric
(Балай Беким)
90'
Ньюберри Михаэль
Купер Джэл
 
90'
Ньюберри Михаэль
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 14 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 10
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогнозы 112
Линфилд 83.9% (94)
X 12.5% (14)
Влазния Шкодер 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Джонс
Кристофер
2
Финлейсон
Дэниэл
5
Шилдс
Крис
15
Холл
Бен
16
Кларк
Мэттью
II
6
Скотт
Джек
8
Макклин
Кайл
9
Купер
Джэл
7
Миллар
Кирк
29
Matthew
Fitzpatrick
17
МакКи
Крис
1
Kristi
Qarri
27
Redon
Dragoshi
34
Milos
Stojanovic
II
4
Marko
Juric
29
Чешмеджиев
Константин
23
Хакай
Эрсин
20
Эсат
Мала
77
Rejan
Alivoda
17
Бошняку
Лорик
11
Mehdi
Coba
9
Балай
Беким
Линфилд
4-3-3
Влазния Шкодер
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Линфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
МакКи Крис 2 2
Скотт Джек 1 1
Купер Джэл 0 0
Влазния Шкодер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marko Juric 1 1
Балай Беким 0 0

Карточки

Линфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Финлейсон Дэниэл 1 1
Купер Джэл 1 0
Ньюберри Михаэль 1 0
Matthew Fitzpatrick 1 0
Влазния Шкодер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чешмеджиев Константин 1 0
Бошняку Лорик 1 0

Результаты матчей

Линфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Влазния Шкодер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Линфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Влазния Шкодер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Линфилд
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Линфилд - Килмарнок 1:0 Линфилд - Сент-Миррен 0:1 Клифтонвилл - Линфилд 0:2 Ларн - Линфилд 1:1
Колрейн - Линфилд 0:1 Линфилд - Гленторан 1:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Линфилд 0:5 Линфилд - АФК Ньюри Сити 7:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Ларн - Линфилд 0:0 Линфилд - Колрейн 2:0 Линфилд - Каррик Рейнджерс 2:0 Гленторан - Линфилд 3:0 Линфилд - Клифтонвилл 1:0 Ларн - Линфилд 1:1 Портадаун - Линфилд 1:6 Крузейдерс - Линфилд 2:0 Линфилд - Баллимена Юнайтед 3:0 Гленавон - Линфилд 1:6
Влазния Шкодер
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Игман Коньич - Влазния Шкодер 0:0 Бюлис - Влазния Шкодер 1:2 Влазния Шкодер - Лачи 1:1 Партизани - Влазния Шкодер 2:1
Влазния Шкодер - Теута 1:0 Эгнатия - Влазния Шкодер 1:0 Кастриоти - Влазния Шкодер 2:2 Влазния Шкодер - Эгнатия 0:4 Влазния Шкодер - Эгнатия 1:1 Влазния Шкодер - Тирана 0:1 Кукес - Влазния Шкодер 0:0 Влазния Шкодер - Эрзени 3:1 Влазния Шкодер - Бюлис 0:0 Лачи - Влазния Шкодер 2:0 Влазния Шкодер - Партизани 1:1 Теута - Влазния Шкодер 1:1 Влазния Шкодер - Кастриоти 0:1 Эгнатия - Влазния Шкодер 0:0 Тирана - Влазния Шкодер 0:1 Влазния Шкодер - Кукес 2:0

Результаты матчей

Линфилд
Влазния Шкодер

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Линфилд
Влазния Шкодер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Железничар Хараджич Дзенан 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 71'
      Redon Dragoshi уходит с поля. Geralb Smajli выходит вместо него
    • 69'
      Lorik Boshnjaku уходит с поля. Саля Эслит выходит вместо него
    • 69'
      Эсат Мала уходит с поля. Darko Dodev выходит вместо него
    • 68'
      Купер Джэл сделал результативную передачу.
    • 68'
      Г О О О О Л - МакКи Крис бьет в цель!
    • 57'
      Г О О О О Л - МакКи Крис бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Lorik Boshnjaku получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Финлейсон Дэниэл получил желтую карточку от судьи
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Windsor Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Линфилд 83.9% (94)
    X 12.5% (14)
    Влазния Шкодер 3.6% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Линфилд 3:1 Влазния Шкодер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Линфилд 3:1 Влазния Шкодер

    Исход игры
    Линфилд
    83.9% (94)
    Ничья
    12.5% (14)
    Влазния Шкодер
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.03% (36)
    Меньше
    66.97% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    41.28% (45)
    Нет
    58.72% (64)
    Популярный счёт
    1:0 Линфилд
    42% (47)
    2:1 Линфилд
    25% (28)
    2:0 Линфилд
    11.6% (13)
    1:1 Ничья
    8.9% (10)
    3:1 Линфилд
    4.5% (5)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     