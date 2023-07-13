Тур: 1. Стадион: Мунисипаль де Дифферданж.
0'
6' Желтая карточкаAtdhe Rashiti
1:0
11' ГолДе Алмейда Майрон
19' Желтая карточкаBrian Amofa
42' Желтая карточкаOltion Bilalli
42' Желтая карточкаArbnor Ramadani
48' Желтая карточкаКарамоко Амаду
1:1
48' ПенальтиArbnor Ramadani
2:1
62' ГолНатами Омар
2:2
66' ПенальтиArbnor Ramadani
73' Желтая карточкаНатами Омар
90' Желтая карточкаКчику Эдисон
90'+7
Ход матча
11'
1:0
19'
42'
42'
48'
48'
1:1
62'
2:1
66'
2:2
73'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 4
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
16
Латич
Элдин
27
Пенье
Венсан
12
Brian
Amofa
24
Emir
Bijelic
20
Натами
Омар
25
Kenny
Mixtur
19
Синани
Эгзон
99
Yll
Hoxha
23
Мусоли
Бесар
- Основной состав
-
16 Латич ЭлдинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Пенье ВенсанЗащитник
- Защитник
-
12 Brian AmofaПолузащитник
-
24 Emir BijelicПолузащитник
-
20 Натами ОмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Kenny MixturНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мерш ЖерарЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
28 Jader Soares
-
Главный тренер: Страссер Джефф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Синани ЭгзонЗащитник
- Защитник
-
99 Yll HoxhaЗащитник
- Полузащитник
-
23 Мусоли БесарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Кчику ЭдисонЗащитник
-
11 Кале ЭлтонПолузащитник
-
21 Erzen Hyseni
-
-
-
20 Arens Mateli
-
-
Главный тренер: Klodian Duro
Бомбардиры внутри турнира
Прогрес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Алмейда Майрон
|1
|1
|Натами Омар
|1
|1
Гиляни
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Arbnor Ramadani
|2 (2)
|2
Карточки
Прогрес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brian Amofa
|1
|0
|Карамоко Амаду
|1
|0
|Натами Омар
|1
|0
Гиляни
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кчику Эдисон
|1
|0
|Arbnor Ramadani
|1
|0
|Atdhe Rashiti
|1
|0
|Oltion Bilalli
|1
|0
Результаты матчей
Прогрес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гиляни
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Прогрес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гиляни
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Прогрес
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Прогрес - Сераинг 3:2 Прогрес - Свифт Эсперанж 2:2 Мондор-ле-Бэн - Прогрес 0:1 Прогрес - Дифферданж 2:0
Фола - Прогрес 0:4 Прогрес - Этцелла 3:1 Унион Титус - Прогрес 0:2 Прогрес - Страссен 2:1 Расинг Юнион - Прогрес 1:2 Прогрес - Хостерт 6:0 Мондерканге - Прогрес 3:3 Жюнесс Эш - Прогрес 0:1 Прогрес - Вильц 3:0 Виктория Роспорт - Прогрес 2:3 Прогрес - Кэрьенг 1:0 Дюделанж - Прогрес 1:4 Прогрес - Айнтрахт Трир 2:0 Прогрес - Мондор-ле-Бэн 4:2 Дифферданж - Прогрес 2:3 Прогрес - Фола 3:2
Гиляни
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Гиляни - Приштина 0:2 Гиляни - ФК Балкани 0:0 КФ Лапи - Гиляни 2:2 Гиляни - Дрита 1:1
Приштина - Гиляни 0:0 Гиляни - Дукаджини 2:0 Трепча - Гиляни 0:0 Гиляни - Дреница 1:0 Малишева - Гиляни 0:2 Феризай Урошевац - Гиляни 2:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Гиляни - КФ Лапи 2:2 Дрита - Гиляни 1:0 Гиляни - Приштина 0:0 Дукаджини - Гиляни 0:1 Гиляни - Трепча 1:0 Дреница - Гиляни 1:2 Гиляни - Малишева 2:2 Гиляни - Феризай Урошевац 0:0 Гиляни - ФК Балкани 0:3
Результаты матчей
Прогрес
Гиляни
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Прогрес
Гиляни
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Линфилд
|МакКи Крис
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Гиляни
|Arbnor Ramadani
|2
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Домжале
|Хусмани Зени
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Марибор
|Судани Эль-Арби
|1
Прогнозы на матч Прогрес 2:2 Гиляни
Исход игры
Прогрес
76.1% (83)
Ничья
16.5% (18)
Гиляни
7.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
25.47% (27)
Меньше
74.53% (79)
Обе команды забьют
Да
41.51% (44)
Нет
58.49% (62)
Популярный счёт
1:0 Прогрес
39.4% (43)
2:1 Прогрес
19.3% (21)
1:1 Ничья
15.6% (17)
2:0 Прогрес
13.8% (15)
1:2 Гиляни
3.7% (4)
0:1 Гиляни
2.8% (3)
3:1 Прогрес
1.8% (2)
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