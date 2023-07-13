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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Прогрес
2:2
Конец матча
Гиляни
0'
6' Желтая карточка
Atdhe Rashiti
1:0
11' Гол
Де Алмейда Майрон
19' Желтая карточка
Brian Amofa
42' Желтая карточка
Oltion Bilalli
42' Желтая карточка
Arbnor Ramadani
48' Желтая карточка
Карамоко Амаду
1:1
48' Пенальти
Arbnor Ramadani
2:1
62' Гол
Натами Омар
2:2
66' Пенальти
Arbnor Ramadani
73' Желтая карточка
Натами Омар
90' Желтая карточка
Кчику Эдисон
90'+7

Ход матча

6'
 
Atdhe Rashiti
11'
Де Алмейда Майрон
(Натами Омар)
1:0
19'
Brian Amofa
 
42'
 
Oltion Bilalli
42'
 
Arbnor Ramadani
48'
Карамоко Амаду
 
48'
1:1
Arbnor Ramadani
62'
Натами Омар
(Де Алмейда Майрон)
2:1
66'
 
Кчику Эдисон
Redon Ismaili
66'
2:2
Arbnor Ramadani
73'
Натами Омар
 
73'
Chris Lybohy
Натами Омар
 
75'
 
Халили Арменд
Atdhe Rashiti
81'
 
Кале Элтон
Oltion Bilalli
85'
Soiyir Sanali
Antoine Mazure-Hanus
 
85'
Ярмуни Валид
Kenny Mixtur
 
90'
 
Кчику Эдисон

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 109
Прогрес 76.1% (83)
X 16.5% (18)
Гиляни 7.3% (8)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Латич
Элдин
18
Alex
Guett
Guett
4
Карамоко
Амаду
27
Пенье
Венсан
38
Карайер
Метин
12
Brian
Amofa
24
Emir
Bijelic
20
Натами
Омар
19
Antoine
Mazure-Hanus
17
Де
Алмейда
Майрон
25
Kenny
Mixtur
1
Тафас
Ангело
22
Ислами
Перпарим
19
Синани
Эгзон
4
Granit
Jashari
99
Yll
Hoxha
10
Arbnor
Ramadani
23
Мусоли
Бесар
8
Redon
Ismaili
77
Baton
Zabergja
24
Atdhe
Rashiti
7
Oltion
Bilalli
Прогрес
4-2-3-1
Гиляни
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Прогрес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Алмейда Майрон 1 1
Натами Омар 1 1
Гиляни
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Arbnor Ramadani 2 (2) 2

Карточки

Прогрес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brian Amofa 1 0
Карамоко Амаду 1 0
Натами Омар 1 0
Гиляни
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кчику Эдисон 1 0
Arbnor Ramadani 1 0
Atdhe Rashiti 1 0
Oltion Bilalli 1 0

Результаты матчей

Прогрес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гиляни
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Прогрес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Гиляни
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Прогрес
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 поражений
Прогрес - Сераинг 3:2 Прогрес - Свифт Эсперанж 2:2 Мондор-ле-Бэн - Прогрес 0:1 Прогрес - Дифферданж 2:0
Фола - Прогрес 0:4 Прогрес - Этцелла 3:1 Унион Титус - Прогрес 0:2 Прогрес - Страссен 2:1 Расинг Юнион - Прогрес 1:2 Прогрес - Хостерт 6:0 Мондерканге - Прогрес 3:3 Жюнесс Эш - Прогрес 0:1 Прогрес - Вильц 3:0 Виктория Роспорт - Прогрес 2:3 Прогрес - Кэрьенг 1:0 Дюделанж - Прогрес 1:4 Прогрес - Айнтрахт Трир 2:0 Прогрес - Мондор-ле-Бэн 4:2 Дифферданж - Прогрес 2:3 Прогрес - Фола 3:2
Гиляни
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Гиляни - Приштина 0:2 Гиляни - ФК Балкани 0:0 КФ Лапи - Гиляни 2:2 Гиляни - Дрита 1:1
Приштина - Гиляни 0:0 Гиляни - Дукаджини 2:0 Трепча - Гиляни 0:0 Гиляни - Дреница 1:0 Малишева - Гиляни 0:2 Феризай Урошевац - Гиляни 2:0 ФК Балкани - Гиляни 2:0 Гиляни - КФ Лапи 2:2 Дрита - Гиляни 1:0 Гиляни - Приштина 0:0 Дукаджини - Гиляни 0:1 Гиляни - Трепча 1:0 Дреница - Гиляни 1:2 Гиляни - Малишева 2:2 Гиляни - Феризай Урошевац 0:0 Гиляни - ФК Балкани 0:3

Результаты матчей

Прогрес
Гиляни

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Прогрес
Гиляни

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Тобол Вукадинович Милян 2
Линфилд МакКи Крис 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Гиляни Arbnor Ramadani 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Марибор Судани Эль-Арби 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Arbnor Ramadani получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Oltion Bilalli получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Brian Amofa получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Натами Омар сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Де Алмейда Майрон бьет в цель!
    • 6'
      Atdhe Rashiti получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Municipal de Differdange. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Прогрес 76.1% (83)
    X 16.5% (18)
    Гиляни 7.3% (8)
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    Где смотреть матч Прогрес 2:2 Гиляни онлайн

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    Прогнозы на матч Прогрес 2:2 Гиляни

    Исход игры
    Прогрес
    76.1% (83)
    Ничья
    16.5% (18)
    Гиляни
    7.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.47% (27)
    Меньше
    74.53% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    41.51% (44)
    Нет
    58.49% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Прогрес
    39.4% (43)
    2:1 Прогрес
    19.3% (21)
    1:1 Ничья
    15.6% (17)
    2:0 Прогрес
    13.8% (15)
    1:2 Гиляни
    3.7% (4)
    0:1 Гиляни
    2.8% (3)
    3:1 Прогрес
    1.8% (2)
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