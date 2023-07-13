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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Хака
2:1
Второй тайм: 60'
Крузейдерс
0'
0:1
22' Гол
Форсайт Джордан
30' Желтая карточка
Daniel Larmour
1:1
33' Пенальти
Роджерсон Логан
2:1
36' Гол
Фофана Тиемоко
54' Желтая карточка
Хитли Пол
56' Желтая карточка
Фофана Тиемоко

Ход матча

22'
0:1
Форсайт Джордан
(Adam Lecky)
30'
 
Daniel Larmour
33'
Роджерсон Логан
1:1
36'
Фофана Тиемоко
(Stavros Zarokostas)
2:1
54'
 
Хитли Пол
56'
Фофана Тиемоко
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 111
Хака 77.5% (86)
X 9.9% (11)
Крузейдерс 12.6% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
Крузейдерс
2.02
4.70
4.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Хакала
Аату
21
Haymenn
Bah-Traore
3
Фриберг
Никлас
4
Аувинен
Ээро-Матти
18
Магута
Райан
17
Лайне
Янне-Пекка
8
Сийра
Тууре
15
Пурме
Тино
11
Роджерсон
Логан
13
Фофана
Тиемоко
10
Stavros
Zarokostas
33
Таффей
Джонатан
20
Daniel
Larmour
2
Бернс
Билли
23
МакКиоун
Рори
15
Jarlath
O'Rourke
8
Кеннеди
Бен
9
Adam
Lecky
22
Хитли
Пол
14
Форсайт
Джордан
7
Лоури
Филип
25
Ross
Clarke1
Хака
4-3-3
Крузейдерс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Тиемоко 1 1
Роджерсон Логан 1 (1) 1
Stavros Zarokostas 0 0
Крузейдерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форсайт Джордан 1 1
Adam Lecky 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крузейдерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Larmour 1 0

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0
Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1
Крузейдерс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крузейдерс - Дандела 2:0 Крузейдерс - ТНС 1:4 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:4 Крузейдерс - Гленторан 1:2
Клифтонвилл - Крузейдерс 3:3 Крузейдерс - Ларн 0:2 Крузейдерс - Колрейн 3:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Крузейдерс 0:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 3:0 Портадаун - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Клифтонвилл 2:2 Крузейдерс - Гленторан 1:0 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:0 Крузейдерс - Колрейн 2:0 Гленавон - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Данганнон Свифт 3:0 Бангор - Крузейдерс 1:2 Гленторан - Крузейдерс 2:0 Крузейдерс - Линфилд 2:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Тобол Вукадинович Милян 2
Интер Эскальдес Ander El Haddadi 1 (1)
Пюник Джеймс 1
Гленторан Junior Ogedi-Uzokwe 1
Паневежис Смит Ариагнер 1
Весь список

Топ нарушителей
Гзира Юнайтед Тиагиньо 1
Милсами Болохан Вадим 1
Паневежис Сарпонг Джеффри 1
Викингур Грегерсен Атли 1
Македония Джёрче Петров Мисевски Филип 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Фофана Тиемоко получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    Хитли Пол получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Stavros Zarokostas сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Фофана Тиемоко бьет в цель!
  • 33'
    Г О О О О Л - Роджерсон Логан из команды Хака забивает с точки!
  • 30'
    Daniel Larmour получил желтую карточку от судьи
  • 22'
    Adam Lecky сделал результативную передачу.
  • 22'
    Г О О О О Л - Форсайт Джордан бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tehtaan kentta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 111
Хака 77.5% (86)
X 9.9% (11)
Крузейдерс 12.6% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хака
Ничья
Крузейдерс
2.02
4.70
4.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Хака 2:1 Крузейдерс онлайн

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Прогнозы на матч Хака 2:1 Крузейдерс

Исход игры
Хака
77.5% (86)
Ничья
9.9% (11)
Крузейдерс
12.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
51.89% (55)
Меньше
48.11% (51)
Обе команды забьют
Да
57.55% (61)
Нет
42.45% (45)
Популярный счёт
2:1 Хака
33.3% (37)
1:0 Хака
20.7% (23)
2:0 Хака
15.3% (17)
1:2 Крузейдерс
8.1% (9)
1:1 Ничья
6.3% (7)
0:1 Крузейдерс
3.6% (4)
3:1 Хака
2.7% (3)
3:2 Хака
1.8% (2)
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