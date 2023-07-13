Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
2:1
Второй тайм: 60'
0'
0:1
22' ГолФорсайт Джордан
30' Желтая карточкаDaniel Larmour
1:1
33' ПенальтиРоджерсон Логан
2:1
36' ГолФофана Тиемоко
54' Желтая карточкаХитли Пол
56' Желтая карточкаФофана Тиемоко
Ход матча
22'
0:1
30'
33'
1:1
36'
54'
56'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
12
Хакала
Аату
18
Магута
Райан
15
Пурме
Тино
22
Хитли
Пол
25
Ross
Clarke1
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хитли ПолПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ross Clarke1Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Смит МалакиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 James Teelan
-
28 Jay Boyd
-
-
-
41 Ryan Kerr
-
Главный тренер: Stephen Baxter
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Тиемоко
|1
|1
|Роджерсон Логан
|1 (1)
|1
|Stavros Zarokostas
|0
|0
Крузейдерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форсайт Джордан
|1
|1
|Adam Lecky
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Крузейдерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Larmour
|1
|0
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0
Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1
Крузейдерс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крузейдерс - Дандела 2:0 Крузейдерс - ТНС 1:4 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:4 Крузейдерс - Гленторан 1:2
Клифтонвилл - Крузейдерс 3:3 Крузейдерс - Ларн 0:2 Крузейдерс - Колрейн 3:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Крузейдерс 0:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 3:0 Портадаун - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Клифтонвилл 2:2 Крузейдерс - Гленторан 1:0 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:0 Крузейдерс - Колрейн 2:0 Гленавон - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Данганнон Свифт 3:0 Бангор - Крузейдерс 1:2 Гленторан - Крузейдерс 2:0 Крузейдерс - Линфилд 2:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Интер Эскальдес
|Ander El Haddadi
|1 (1)
|Пюник
|Джеймс
|1
|Гленторан
|Junior Ogedi-Uzokwe
|1
|Паневежис
|Смит Ариагнер
|1
|Гзира Юнайтед
|Тиагиньо
|1
|Милсами
|Болохан Вадим
|1
|Паневежис
|Сарпонг Джеффри
|1
|Викингур
|Грегерсен Атли
|1
|Македония Джёрче Петров
|Мисевски Филип
|1
Прогнозы на матч Хака 2:1 Крузейдерс
Исход игры
Хака
77.5% (86)
Ничья
9.9% (11)
Крузейдерс
12.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
51.89% (55)
Меньше
48.11% (51)
Обе команды забьют
Да
57.55% (61)
Нет
42.45% (45)
Популярный счёт
2:1 Хака
33.3% (37)
1:0 Хака
20.7% (23)
2:0 Хака
15.3% (17)
1:2 Крузейдерс
8.1% (9)
1:1 Ничья
6.3% (7)
0:1 Крузейдерс
3.6% (4)
3:1 Хака
2.7% (3)
3:2 Хака
1.8% (2)
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