Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
2:2
Конец матча
0'
0:1
22' ГолФорсайт Джордан
30' Желтая карточкаDaniel Larmour
1:1
33' ПенальтиРоджерсон Логан
2:1
36' ГолФофана Тиемоко
54' Желтая карточкаХитли Пол
56' Желтая карточкаФофана Тиемоко
65' Желтая карточкаЛайне Янне-Пекка
66' Вторая желтая карточкаЛайне Янне-Пекка
2:2
68' ГолRoss Clarke1
90'+4
Ход матча
22'
0:1
30'
33'
1:1
36'
54'
56'
65'
66'
68'
2:2
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 6
-
3 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
12
Хакала
Аату
18
Магута
Райан
15
Пурме
Тино
22
Хитли
Пол
25
Ross
Clarke1
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хитли ПолПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ross Clarke1Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Смит МалакиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 James Teelan
-
28 Jay Boyd
-
-
-
41 Ryan Kerr
-
Главный тренер: Stephen Baxter
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фофана Тиемоко
|1
|1
|Роджерсон Логан
|1 (1)
|1
|Stavros Zarokostas
|0
|0
Крузейдерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форсайт Джордан
|1
|1
|Ross Clarke1
|1
|1
|Adam Lecky
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лайне Янне-Пекка
|1
|1
|Фофана Тиемоко
|1
|0
Крузейдерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хитли Пол
|1
|0
|Daniel Larmour
|1
|0
Результаты матчей
Хака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Крузейдерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Хака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Крузейдерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0
Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1
Крузейдерс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крузейдерс - Дандела 2:0 Крузейдерс - ТНС 1:4 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:4 Крузейдерс - Гленторан 1:2
Клифтонвилл - Крузейдерс 3:3 Крузейдерс - Ларн 0:2 Крузейдерс - Колрейн 3:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Крузейдерс 0:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 3:0 Портадаун - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Клифтонвилл 2:2 Крузейдерс - Гленторан 1:0 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:0 Крузейдерс - Колрейн 2:0 Гленавон - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Данганнон Свифт 3:0 Бангор - Крузейдерс 1:2 Гленторан - Крузейдерс 2:0 Крузейдерс - Линфилд 2:0
Результаты матчей
Хака
Крузейдерс
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Хака
Крузейдерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Линфилд
|МакКи Крис
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Гиляни
|Arbnor Ramadani
|2
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Домжале
|Хусмани Зени
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Марибор
|Судани Эль-Арби
|1
Прогнозы на матч Хака 2:2 Крузейдерс
Исход игры
Хака
77.5% (86)
Ничья
9.9% (11)
Крузейдерс
12.6% (14)
Тотал 2.5
Больше
51.89% (55)
Меньше
48.11% (51)
Обе команды забьют
Да
57.55% (61)
Нет
42.45% (45)
Популярный счёт
2:1 Хака
33.3% (37)
1:0 Хака
20.7% (23)
2:0 Хака
15.3% (17)
1:2 Крузейдерс
8.1% (9)
1:1 Ничья
6.3% (7)
0:1 Крузейдерс
3.6% (4)
3:1 Хака
2.7% (3)
3:2 Хака
1.8% (2)
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