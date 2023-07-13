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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Хака
2:2
Конец матча
Крузейдерс
0'
0:1
22' Гол
Форсайт Джордан
30' Желтая карточка
Daniel Larmour
1:1
33' Пенальти
Роджерсон Логан
2:1
36' Гол
Фофана Тиемоко
54' Желтая карточка
Хитли Пол
56' Желтая карточка
Фофана Тиемоко
65' Желтая карточка
Лайне Янне-Пекка
66' Вторая желтая карточка
Лайне Янне-Пекка
2:2
68' Гол
Ross Clarke1
90'+4

Ход матча

22'
0:1
Форсайт Джордан
(Adam Lecky)
30'
 
Daniel Larmour
33'
Роджерсон Логан
1:1
36'
Фофана Тиемоко
(Stavros Zarokostas)
2:1
54'
 
Хитли Пол
56'
Фофана Тиемоко
 
65'
Лайне Янне-Пекка
 
66'
Лайне Янне-Пекка
 
68'
2:2
Ross Clarke1
70'
Херберт Антони
Роджерсон Логан
 
70'
Atte Sihvonen
Фофана Тиемоко
 
80'
 
Винчестер Джуд
Adam Lecky
84'
 
Оуэнс Джордан
Кеннеди Бен

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 6
  • 3 Офсайды 0
  • 19 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 111
Хака 77.5% (86)
X 9.9% (11)
Крузейдерс 12.6% (14)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Хакала
Аату
21
Haymenn
Bah-Traore
3
Фриберг
Никлас
4
Аувинен
Ээро-Матти
18
Магута
Райан
17
Лайне
Янне-Пекка
8
Сийра
Тууре
15
Пурме
Тино
11
Роджерсон
Логан
13
Фофана
Тиемоко
10
Stavros
Zarokostas
33
Таффей
Джонатан
20
Daniel
Larmour
2
Бернс
Билли
23
МакКиоун
Рори
15
Jarlath
O'Rourke
8
Кеннеди
Бен
9
Adam
Lecky
22
Хитли
Пол
14
Форсайт
Джордан
7
Лоури
Филип
25
Ross
Clarke1
Хака
4-3-3
Крузейдерс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фофана Тиемоко 1 1
Роджерсон Логан 1 (1) 1
Stavros Zarokostas 0 0
Крузейдерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форсайт Джордан 1 1
Ross Clarke1 1 1
Adam Lecky 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лайне Янне-Пекка 1 1
Фофана Тиемоко 1 0
Крузейдерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хитли Пол 1 0
Daniel Larmour 1 0

Результаты матчей

Хака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Крузейдерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Хака
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Крузейдерс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Хака - Интер Турку 2:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:0
Хака - Ильвес 1:1 КуПС - Хака 3:0 Оулу - Хака 1:1 Интер Турку - Хака 3:0 Хака - ВПС 2:2 Мариехамн - Хака 2:1 Хонка - Хака 0:2 Хака - КТП 4:2 ХИК - Хака 2:0 Хака - Хонка 1:1 Хака - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:1 Хака - Лахти 0:0 Эканс - Хака 2:4 КТП - Хака 1:0 Интер Турку - Хака 1:1
Крузейдерс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Крузейдерс - Дандела 2:0 Крузейдерс - ТНС 1:4 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:4 Крузейдерс - Гленторан 1:2
Клифтонвилл - Крузейдерс 3:3 Крузейдерс - Ларн 0:2 Крузейдерс - Колрейн 3:1 Линфилд - Крузейдерс 0:0 Данганнон Свифт - Крузейдерс 0:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 3:0 Портадаун - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Клифтонвилл 2:2 Крузейдерс - Гленторан 1:0 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 0:0 Крузейдерс - Колрейн 2:0 Гленавон - Крузейдерс 2:2 Крузейдерс - Данганнон Свифт 3:0 Бангор - Крузейдерс 1:2 Гленторан - Крузейдерс 2:0 Крузейдерс - Линфилд 2:0

Результаты матчей

Хака
Крузейдерс

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хака
Крузейдерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Тобол Вукадинович Милян 2
Линфилд МакКи Крис 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Гиляни Arbnor Ramadani 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Марибор Судани Эль-Арби 1
Весь список
  • 65'
    Лайне Янне-Пекка получил желтую карточку от судьи
  • 56'
    Фофана Тиемоко получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    Хитли Пол получил желтую карточку от судьи
  • 50'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Stavros Zarokostas сделал результативную передачу.
  • 36'
    Г О О О О Л - Фофана Тиемоко бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Г О О О О Л - Роджерсон Логан из команды Хака забивает с точки!
    • 30'
      Daniel Larmour получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Adam Lecky сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Форсайт Джордан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tehtaan kentta. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Хака 77.5% (86)
    X 9.9% (11)
    Крузейдерс 12.6% (14)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Хака 2:2 Крузейдерс онлайн

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    Прогнозы на матч Хака 2:2 Крузейдерс

    Исход игры
    Хака
    77.5% (86)
    Ничья
    9.9% (11)
    Крузейдерс
    12.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.89% (55)
    Меньше
    48.11% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    57.55% (61)
    Нет
    42.45% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Хака
    33.3% (37)
    1:0 Хака
    20.7% (23)
    2:0 Хака
    15.3% (17)
    1:2 Крузейдерс
    8.1% (9)
    1:1 Ничья
    6.3% (7)
    0:1 Крузейдерс
    3.6% (4)
    3:1 Хака
    2.7% (3)
    3:2 Хака
    1.8% (2)
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