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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Торпедо Кутаиси
2:2
Конец матча
Сараево
0'
1:0
44' Гол
Сандохадзе Ника
1:1
47' Гол
Ренан Соарес
2:1
48' Гол
Бугридзе Ираклий
2:2
52' Гол
Варешанович Дал
65' Желтая карточка
Трако Мухарем
73' Желтая карточка
Беганович Амар
86' Желтая карточка
Мустафич Мирза
90'+7

Ход матча

44'
Сандохадзе Ника
(Арабидзе Георгий)
1:0
47'
1:1
Ренан Соарес
48'
Бугридзе Ираклий
(Гигаури Мераб)
2:1
52'
2:2
Варешанович Дал
(Зилькич Алмедин)
65'
 
Трако Мухарем
71'
Манджгаладзе Гиули
Бугридзе Ираклий
 
73'
 
Беганович Амар
77'
 
Гулиашвили Георгий
Кьеремех Франсис
78'
Кабальеро Мауро
Панцулая Георгий
 
82'
 
Мустафич Мирза
Варешанович Дал
82'
 
Kevin Viveros
Зилькич Алмедин
82'
 
Радович Славиша
Elvir Durakovic
86'
 
Мустафич Мирза
89'
Чичинадзе Анри
Кобуладзе Гиорги
 
90'
 
Елич Иван
Вранчич Марио

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 9
  • 10 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 113
Торпедо Кутаиси 20.4% (23)
X 47.8% (54)
Сараево 31.9% (36)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Кляич
Филип
15
Кобуладзе
Гиорги
3
Монтейру
Педру
16
Сандохадзе
Ника
5
Надарая
Цотне
7
Гигаури
Мераб
6
Акбари
Рамат
27
Шергелашвили
Лаша
14
Панцулая
Георгий
8
Арабидзе
Георгий
20
Бугридзе
Ираклий
39
Рогич
Ловре
22
Беганович
Амар
4
Трако
Мухарем
24
Солдо
Винко
3
Elvir
Durakovic
6
Зелькович
Самир
8
Вранчич
Марио
11
Кьеремех
Франсис
10
Варешанович
Дал
77
Зилькич
Алмедин
9
Ренан
Соарес
Торпедо Кутаиси
4-3-1-2
Сараево
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Кутаиси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сандохадзе Ника 1 1
Бугридзе Ираклий 1 1
Гигаури Мераб 0 0
Арабидзе Георгий 0 0
Сараево
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ренан Соарес 1 1
Варешанович Дал 1 1
Зилькич Алмедин 0 0

Карточки

Торпедо Кутаиси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сараево
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мустафич Мирза 1 0
Беганович Амар 1 0
Трако Мухарем 1 0

Результаты матчей

Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сараево
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сараево
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Кутаиси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Шукура 1:2 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 2:3
Телави - Торпедо Кутаиси 1:0 Торпедо Кутаиси - Самгурали Цхалтубо 1:3 Гагра - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Самтредия 1:0 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Торпедо Кутаиси - Сабуртало 0:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:0 Шукура - Торпедо Кутаиси 0:2 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 2:1 Торпедо Кутаиси - Телави 2:1 Самгурали Цхалтубо - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Гагра 3:1 Самтредия - Торпедо Кутаиси 0:2 Торпедо Кутаиси - Дила 0:0 Сабуртало - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Силекс 2:1
Сараево
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сараево - Домжале 3:1 Сараево - Нафта 1:0 Сараево - Шкендия 2:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5
Сараево - Игман Коньич 2:4 Вележ - Сараево 3:5 Сараево - Железничар 2:2 Борац Баня-Лука - Сараево 1:0 Сараево - Широки Бриег 2:1 Зриньски - Сараево 2:3 Сараево - Тузла Сити 1:0 Леотар - Сараево 0:3 Сараево - Слога Добой 1:1 Слобода Тузла - Сараево 2:3 Сараево - Посушье 3:1 Сараево - Вележ 0:1 Сараево - Железничар 0:0 Широки Бриег - Сараево 1:3 Сараево - Зриньски 0:2 Рига - Сараево 2:1

Результаты матчей

Торпедо Кутаиси
Сараево

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Торпедо Кутаиси
Сараево

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Тобол Вукадинович Милян 2
Линфилд МакКи Крис 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Гиляни Arbnor Ramadani 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Марибор Судани Эль-Арби 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Г О О О О Л - Бугридзе Ираклий бьет в цель!
    • 47'
      Г О О О О Л - Renan бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Арабидзе Георгий сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Сандохадзе Ника бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ramaz Shengelia Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Торпедо Кутаиси 20.4% (23)
    X 47.8% (54)
    Сараево 31.9% (36)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Кутаиси 2:2 Сараево

    Исход игры
    Торпедо Кутаиси
    20.4% (23)
    Ничья
    47.8% (54)
    Сараево
    31.9% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.19% (34)
    Меньше
    68.81% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    73.39% (80)
    Нет
    26.61% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.7% (46)
    0:1 Сараево
    15.9% (18)
    2:1 Торпедо Кутаиси
    14.2% (16)
    1:2 Сараево
    8% (9)
    1:0 Торпедо Кутаиси
    5.3% (6)
    2:2 Ничья
    4.4% (5)
    0:2 Сараево
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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