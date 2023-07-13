Тур: 1. Стадион: имени Рамаза Шенгелия.
2:2
Конец матча
0'
1:0
44' ГолСандохадзе Ника
1:1
47' ГолРенан Соарес
2:1
48' ГолБугридзе Ираклий
2:2
52' ГолВарешанович Дал
65' Желтая карточкаТрако Мухарем
73' Желтая карточкаБеганович Амар
86' Желтая карточкаМустафич Мирза
90'+7
Ход матча
44'
47'
1:1
48'
52'
65'
73'
86'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
10 Удары в створ 8
-
5 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
31
Кляич
Филип
39
Рогич
Ловре
24
Солдо
Винко
- Основной состав
-
31 Кляич ФилипВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
38 Kayke David
-
-
Главный тренер: Кин Стив
- Основной состав
-
39 Рогич ЛовреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Солдо ВинкоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Аничич МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Ivan Ikic
-
-
-
-
Главный тренер: Mirza Varesanovic
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Кутаиси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сандохадзе Ника
|1
|1
|Бугридзе Ираклий
|1
|1
|Гигаури Мераб
|0
|0
|Арабидзе Георгий
|0
|0
Сараево
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ренан Соарес
|1
|1
|Варешанович Дал
|1
|1
|Зилькич Алмедин
|0
|0
Карточки
Торпедо Кутаиси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Сараево
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мустафич Мирза
|1
|0
|Беганович Амар
|1
|0
|Трако Мухарем
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сараево
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Торпедо Кутаиси
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сараево
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Кутаиси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Торпедо Кутаиси - Дила 1:0 Динамо Батуми - Торпедо Кутаиси 1:1 Торпедо Кутаиси - Шукура 1:2 Торпедо Кутаиси - Динамо Тбилиси 2:3
Телави - Торпедо Кутаиси 1:0 Торпедо Кутаиси - Самгурали Цхалтубо 1:3 Гагра - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Самтредия 1:0 Дила - Торпедо Кутаиси 5:0 Торпедо Кутаиси - Сабуртало 0:3 Торпедо Кутаиси - Динамо Батуми 0:0 Шукура - Торпедо Кутаиси 0:2 Динамо Тбилиси - Торпедо Кутаиси 2:1 Торпедо Кутаиси - Телави 2:1 Самгурали Цхалтубо - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Гагра 3:1 Самтредия - Торпедо Кутаиси 0:2 Торпедо Кутаиси - Дила 0:0 Сабуртало - Торпедо Кутаиси 0:0 Торпедо Кутаиси - Силекс 2:1
Сараево
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Сараево - Домжале 3:1 Сараево - Нафта 1:0 Сараево - Шкендия 2:0 Петролул Плоешти - Сараево 0:5
Сараево - Игман Коньич 2:4 Вележ - Сараево 3:5 Сараево - Железничар 2:2 Борац Баня-Лука - Сараево 1:0 Сараево - Широки Бриег 2:1 Зриньски - Сараево 2:3 Сараево - Тузла Сити 1:0 Леотар - Сараево 0:3 Сараево - Слога Добой 1:1 Слобода Тузла - Сараево 2:3 Сараево - Посушье 3:1 Сараево - Вележ 0:1 Сараево - Железничар 0:0 Широки Бриег - Сараево 1:3 Сараево - Зриньски 0:2 Рига - Сараево 2:1
Результаты матчей
Торпедо Кутаиси
Сараево
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Торпедо Кутаиси
Сараево
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Линфилд
|МакКи Крис
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Гиляни
|Arbnor Ramadani
|2
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Домжале
|Хусмани Зени
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Марибор
|Судани Эль-Арби
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торпедо Кутаиси 2:2 Сараево
Исход игры
Торпедо Кутаиси
20.4% (23)
Ничья
47.8% (54)
Сараево
31.9% (36)
Тотал 2.5
Больше
31.19% (34)
Меньше
68.81% (75)
Обе команды забьют
Да
73.39% (80)
Нет
26.61% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.7% (46)
0:1 Сараево
15.9% (18)
2:1 Торпедо Кутаиси
14.2% (16)
1:2 Сараево
8% (9)
1:0 Торпедо Кутаиси
5.3% (6)
2:2 Ничья
4.4% (5)
0:2 Сараево
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!