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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Железничар
0:2
Второй тайм: 84'
Динамо Минск
0'
34' Желтая карточка
Амоа Джозеф
39' Желтая карточка
Швецов Максим
0:1
41' Гол
Бахар Иван
50' Желтая карточка
Быков Артём
0:2
50' Гол
Морозов Владислав
83' Желтая карточка
Дрина Амар

Ход матча

34'
Амоа Джозеф
 
39'
 
Швецов Максим
41'
0:1
Бахар Иван
(Морозов Владислав)
50'
 
Быков Артём
50'
0:2
Морозов Владислав
55'
 
Хващинский Владимир
Морозов Владислав
62'
Гасал Хамза
Дрльо Андрия
 
66'
 
Никифоренко Олег
Бахар Иван
66'
 
Седько Павел
Рылач Андрей
74'
Хараджич Дзенан
Штилич Семир
 
74'
Бибер Эдин
Рустемович Эдин
 
80'
Овчина Харис
Галич Марин
 
80'
Дрина Амар
Косорич Александар
 
83'
Дрина Амар
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 119
Железничар 47.1% (56)
X 29.4% (35)
Динамо Минск 23.5% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Железничар
Ничья
Динамо Минск
37.00
3.18
3.02
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
1
Мулалич
Айдин
24
Галич
Марин
5
Косорич
Александар
6
Цоцалич
Эдин
25
Яшаревич
Ирфан
8
Мекич
Недим
14
Штилич
Семир
44
Рустемович
Эдин
26
Амоа
Джозеф
7
Крпич
Сулейман
17
Дрльо
Андрия
21
Лапоухов
Фёдор
67
Бегунов
Роман
3
Швецов
Максим
20
Сачивко
Александр
30
Эдилсон
77
Рылач
Андрей
44
Селява
Александр
7
Быков
Артём
Геннадьевич
18
Морозов
Владислав
9
Бакич
Душан
13
Бахар
Иван
Железничар
4-3-3
Динамо Минск
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Железничар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морозов Владислав 1 1
Бахар Иван 1 1

Карточки

Железничар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амоа Джозеф 1 0
Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Быков Артём Геннадьевич 1 0
Швецов Максим 1 0

Результаты последних матчей

Железничар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Железничар - Капфенберг 2:0 Железничар - Тузла Сити 1:1 Железничар - Арсенал Тиват 2:0 Слобода Тузла - Железничар 1:2
Железничар - Посушье 3:0 Сараево - Железничар 2:2 Железничар - Вележ 2:1 Железничар - Игман Коньич 1:1 Борац Баня-Лука - Железничар 2:0 Железничар - Широки Бриег 1:0 Железничар - Вележ 1:2 Зриньски - Железничар 2:0 Железничар - Тузла Сити 0:1 Леотар - Железничар 1:0 Железничар - Слога Добой 4:1 Слога Добой - Железничар 0:1 Сараево - Железничар 0:0 Железничар - Слобода Тузла 1:0 Игман Коньич - Железничар 3:1 Железничар - Братство Грачаница 0:0
Динамо Минск
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Белшина Бобруйск 7:2 Жодино-Южное - Динамо Минск 0:2 Сморгонь - Динамо Минск 3:1
Динамо Минск - Минск 2:1 Динамо Минск - Динамо-Брест 4:1 Минск - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Энергетик-БГУ 2:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:4 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Неман Гродно - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Нафтан 3:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 3:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:0 Динамо Минск - Волна 7:0 Динамо Минск - Нафтан 2:0 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 3:3 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Тобол Вукадинович Милян 2
Линфилд МакКи Крис 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Гиляни Arbnor Ramadani 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Марибор Судани Эль-Арби 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 83'
    Минчане уже начали не стеснятся затягивать время, на что в разумных пределах, безусловно, имеют право. Хотя боснийским болельщикам это очень не нравится.
  • Замена
    81'
    Последние замены в составе "Железничара": вместо Александара Косорича и Марина Галича на поле вышли Амар Дрина и Харис Овчина.
  • 80'
    Проникающий пас по центральной оси следовал в штрафную площадь гостей, но Лапоухов вовремя ринулся на выход и первым поспел к мячу.
  • Опасный момент
    79'
    ОПАСНО! С дальней дистанции в контратаке едва не забил Быков, но мяч просвистел рядом с правой "девяткой". Мулалич здесь явно ситуацию не контролировал.
  • 78'
    4:3 - такова статистика ударов в створ ворот в этой встрече. Динамовцы показали сегодня прекрасную эффективность контригры, но надо ещё доработать и успешно завершить этот матч.
  • Опасный момент
    77'
    ОПАСНО! Прошёл пас на левый край штрафной площади на Гасала, который в итоге пробивал практически в упор, но Лапоухов спас команде, а после добивания Амоа мяч в ворота практически в шпагате не пустил Сачивко. Выдающееся спасение!
  • 76'
    Заброс с правого фланга прошёл на дальний край штрафной площади, откуда Гасал попытался пробить с лёта, но толком не поймал мяч на бутсу.
  • Замена
    75'
    Двойная замена в составе "Железничара": вместо Семира Штилича и Эдина Рустемовича на поле вышли Эдин Бибер и Жзенан Хараджич.
  • 74'
    Откровенно идти ва-банк "Железничару" также нельзя, тем более будет ответная встреча через неделю, да ещё и на нейтральном поле, а не в Минске.
  • 73'
    Боснийцы уже начали просто пасоваться поперёк поля, так как они не могут выдать интенсивный отрезок матча хотя бы на 5-10 минут, так что регулярно приходится брать паузы чуть ли не после каждой атаки.
  • Фол, нарушение
    71'
    Штрафной удар хозяева заработали на месте правого вингера, но на этот раз подача в штрафную площадку получилась слишком низкой, так что ближайший защитник головой отбил мяч в поле.
  • 70'
    Да и по игре можно сказать, что минчане держат ситуацию под контролем, несмотря на то им приходится практически только защищаться после второго забитого гола.
  • 69'
    Вадим Скрипченко от кромки поля подбадривает своих подопечных. Несомненно, в данный момент тренер "Динамо" удовлетворён тем счётом, который горит на табло.
  • 68'
    С левого фланга подача в центр пошла подача от боснийцев, но по слишком высокой траектории, так что мяч удалось достать только на противоположной бровке.
  • 67'
    Катают сейчас минчане мяч на своей половине поля, фактически не встречая никакого прессинга со стороны соперников. Очевидно, что физическое состояние боснийцев на этот день далеко от идеала.
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    • Замена
      66'
      Двойная замена в составе "Динамо": вместо Андрея Рылача и Ивана Бахара на поле вышли Павел Седько и Олег Никифоренко.
    • 65'
      Посвистывают некоторые болельщики "Железничара" на трибунах. Другие же продолжают активно поддерживать свою команду, надеясь на лучшее.
    • Замена
      63'
      Первая замена в составе "Железничара": вместо Андрии Дрле на поле вышел Хамза Гасал.
    • 62'
      Минчане сейчас сконцентрировались на надёжной игре на своей половине поля, но при этом всё-таки ищут какие-то возможности для редких контратак.
    • 61'
      Часто сараевцы пытаются выказывать какие-то претензии к судье, что также мешает нормально сосредоточиться на своей игре и идёт только во вред креативным действиям.
    • Угловой
      60'
      Угловой на левом фланге заработали боснийцы. Подача последовала на ближнюю штангу, где на опережении играл один из "синих", но удар головой получился весьма неточным.
    • Судья
      59'
      После прострела с левого фланга боснийцам снова показалось, что мяч попал в руку защитника "Динамо", но свисток судьи молчит, а система VAR на этой стадии недоступна.
    • Опасный момент
      58'
      Штрафной удар минчане заработали в глубине поля. Эдилсон выполнил навес в штрафную площадку, где головой пробил Бегунов, но мяч пошёл немного правее створа ворот.
    • Травма, повреждение
      57'
      Хващинский по правому флангу протащил мяч, но соперник не позволил ему нормально прострелить в штрафную площадку. Владимир ещё и вылетел за поле, где упал на резину, повредив себе запястье.
    • 56'
      У "Железничара" во втором тайме практически ничего не получается в конструктивном плане. Очевидно, что команда излишне нервничает, что не позволяет играть качественно.
    • Замена
      55'
      Первая замена в составе "Динамо": вместо Владислава Морозова на поле вышел Владимир Хващинский.
    • Опасный момент
      54'
      Амоа ворвался на правый край штрафной площади и пробил по воротам низом, но Лапоухов, в отличие от своего визави, успел упасть и парировал мяч в поле, после чего уже сработали его защитники.
    • Травма, повреждение
      53'
      Морозову досталось по голове в одном из единоборств, так что он присел на газон и попросил вызвать ему на помощь медиков. Будем надеяться, что ничего серьёзного.
    • 52'
      Серьёзную заявку минчане уже сделали на выход в следующий раунд, но расслабляться никак нельзя, так как ещё много времени в этом матче, а будет ещё и ответный поединок.
    • Описание гола
      51'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Владислав Морозов!!!
      Ещё одна быстрая контратака принесла "Динамо" успех. Морозов ворвался на левый край штрафной площади и пробил с острого угла по воротам низом, а Мулалич банально не сумел сложиться, пропустив мяч под собой.
    • Желтая карточка
      50'
      Быков получил жёлтую карточку за грубую игру в середине поля.
    • 49'
      Нермин Башич явно раздосадованным выглядит, сидя в своём кресле. Общается он с одним из своих помощников. Вероятно, речь идёт о возможных предстоящих в скором времени заменам.
    • Травма, повреждение
      48'
      Левым флангом свою контратаку провёл "Железничар", в ходе которой Дрле получил повреждение, так что теперь нуждается в медицинской помощи.
    • 47'
      Никаких замен в перерыве матча не произошло. С первых секунд второго тайма, на удивление, активней старается играть выигрывающее "Динамо".
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Первый тайм окончен! Минское "Динамо" пока что ведёт с минимальным счётом. Отдыхаем...
    • Угловой
      45'
      В контратаке белорусы заработали угловой на правом фланге. Разыграли они стандарт накоротке, но ничего хорошего из этого не вышло. Благо, что на быструю контратаку не нарвались минчане.
    • Фол, нарушение
      45'
      Яшаревич и Рылач столкнулись на левом фланге атаки "Железничара". Арбитр дал свисток, зафиксировав фол со стороны Ирфана, что, разумеется, болельщики на трибунах встретили свистом.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты компенсировано.
    • Опасный момент
      44'
      ОПАСНО! После диагонального навеса с правого фланга сильно головой в дальний угол пробил Крпич, но мяч прошёл в сантиметрах от створа ворот.
    • 43'
      "Динамо" перестроилось на оборонительную игру в концовке первого тайма, но при этом гости не жмутся к своим владениям, стараясь держать защиту высоким блоком.
    • 42'
      Ещё один белорусский клуб "Неман" в это время играет в гостях с "Вадуцем". Там уже второй тайм и пока что сохраняется ничья 1:1 на табло.
    • Описание гола
      41'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Иван Бахар!!!
      Быструю контратаку втроём разогнали минчане, Морозов сыграл по левому краю на Бахара, который вошёл на край штрафной площади и точно пробил в дальний нижний угол - мяч от штанги оказался в сетке ворот.
    • Желтая карточка
      40'
      В перспективную контратаку имели возможность выбежать сараевцы, но её успел ценой жёлтой карточки сорвать Швецов.
    • 39'
      Бакич в ответной атаке пытался за счёт дриблинга с левого фланга сместиться в штрафную площадку, но ничего не получилось - мяч был чисто выбит у него из-под ног соперников.
    • 38'
      Штилич с правого фланга выполнял навесную подачу на дальнюю штангу по диагонали, но по слишком высокой траектории мяч летел, так что до него никто не мог добраться.
    • 37'
      Атака гостей вторым темпом закончилась дальним ударом от Рылача, но мяч не лёг нормально на ногу, из-за чего ушёл существенно левее створа ворот.
    • Опасный момент
      36'
      В контратаке минчане заработали угловой на левом фланге, после подачи которого Сачивко пробил головой с отклонением, но Мулаличу удалось парировать мяч кулаком в сторону.
    • Желтая карточка
      35'
      Амоа получил жёлтую карточку. Показалось ему, что кто-то из динамовцев сыграл в своей штрафной площади рукой, но судья не оценил его доводы, наказав за разговоры.
    • 34'
      После ещё одной подачи с левого фланга возник пожар у ворот "Динамо", но защитники гостей всё же сумели разрядить ситуацию выносом мяча подальше.
    • 33'
      Показалось, что Лапоухов контролировал в броске ситуацию в предыдущем эпизоде, но всё равно выглядело это весьма опасно. Публика на трибунах завелась, требуя от своих любимцев, чтобы те продолжали идти вперёд.
    • Опасный момент
      32'
      После навеса с левого фланга с 11-метровой отметки с лёту пробивал Мекич, метя в левый нижний угол ворот, но мяч прошёл рядом с целью.
    • 31'
      Попытались сейчас хозяева запрессинговать Лапоухова у чужих ворот. Вратарь немного занервничал, из-за чего просто выбил мяч за боковую линию.
    • 30'
      Рустемович с левого фланга пытался выполнить подачу, но мяч немного срезался с ноги и шёл в ближний угол, но Лапоухов среагировал, переместился и остановил игровой снаряд.
    • 29'
      1:0 - пока что такой счёт по ударам в створ ворот. Но по-настоящему голевых моментов мы в этой встрече ещё не видели.
    • 28'
      Заброс из глубины поля на левый край штрафной площади хозяев прошёл на Бакича, который пробил с лёта правой ногой, но мяч полетел существенно мимо цели.
    • 26'
      Очередная атака "Железничара" левым флангом ни к какой остроте не привела. Динамовцы перехватили мяч, стараясь теперь атаковать в ответ.
    • Травма, повреждение
      25'
      Поднялся на ноги парень после оказания помощи, но очень сильно прихрамывает. Не исключено, что ему всё же потребуется вынужденная замена.
    • Травма, повреждение
      24'
      Галич снова получил повреждение ноги.. Не везёт что-то сегодня этому парню. Надо снова ему оказать помощь.
    • Угловой
      23'
      В ответной атаке динамовцы заработали угловой на правом фланге, но после подачи уверенно в своих владениях разобрались защитники "синих".
    • Опасный момент
      22'
      Яшаревич с левого фланга сместился немного в центр и наносил плотный удар по воротам, но Лапоухов правильно занял позицию в рамке, поэтому достаточно уверенно справился с угрозой.
    • 21'
      45 на 55 - такова статистика первой четверти игры в процентном соотношении. Но такое ощущение, что атак всё-таки больше к этой минуте провёл именно "Железничар".
    • Офсайд
      20'
      Поникающий вертикальный пас прошёл на левый край штрафной площади, но Крпич успел только настигнуть мяч у лицевой линии и отбить его в аут. Ещё и судьи зафиксировали положение "вне игры".
    • 19'
      Несмотря на то, что темп игры остаётся достаточно посредственным, у ворот каждой из команд начали возникать первые угрозы, которые позволяют нам надеяться на то, что голевой засухой этот поединок не закончится.
    • Опасный момент
      18'
      Бакич решил со стандарта пробить сильно мимо "стенки", но это было странное решение. Всё-таки он не Роберто Карлос, чтобы забивать в подобном стиле, да и дистанция до ворот была слишком маленькой, чтобы мяч успел завернуть и нырнуть под штангу.
    • Фол, нарушение
      17'
      Перспективный штрафной удар в 23 метрах от ворот соперника заработал Бахар, немного левее центральной оси. Отличная точка для прямого удара правой ногой.
    • Угловой
      16'
      После ещё одной подачи углового слева Крпич кое-как навесом пробил по воротам, но Лапоухов легко поймал мяч. Опасным этот момент назвать нельзя даже с натяжкой.
    • Угловой
      15'
      После подачи углового справа один из защитников минчан неуверенно отбил мяч вверх, так что он опустился прямо над перекладиной ворот. Но Лапоухов вроде бы ситуацию контролировал.
    • Угловой
      14'
      Первый угловой в матче с левого фланга подали боснийцы. В штрафной площади гостей возник небольшой пожар, но удара по воротам Лапоухова так и не последовало.
    • Офсайд
      13'
      Минчане также пытались левым флангом немного обострить игру, но прозвучал свисток, который зафиксировал очередное положение "вне игры". Невнимательно играют нападающие.
    • Судья
      12'
      Сараевцы провели атаку левым флангом с прострельной передачей в центр, а не добравшийся до мяча Амоа красиво упал, надеясь заработать пенальти, однако трюк не прошёл.
    • 11'
      Пока что команды играют фактически без ворот. Большинство передач на чужой половине поля отдаются назад. Каждая команда боится агрессивничать и отряжать к чужим владениям большие силы.
    • 10'
      Фаворита в этом матче букмекеры перед матчем не видели, отдавая лишь небольшое предпочтение в своих колировках "Динамо". Многие прогнозировали, что эта встреча завершится малорезультативной ничьей.
    • Травма, повреждение
      9'
      Эдилсон получил небольшое повреждение. После борьбы на фланге он выскочил за пределы поля и столкнулся Нермином Башичем, сбив дыхание.
    • 8'
      Хозяева поля в высоком прессинге играть не стремятся, что и неудивительно, ведь они только втягиваются в новый сезон, так что физическая форма сейчас не может быть оптимальной.
    • 7'
      Минчане принялись сейчас перепасовываться поперёк поля в центральной зоне. Публике на трибунах это не нравится, так что она подняла оглушительный свист.
    • Офсайд
      6'
      А теперь уже в атаке хозяев поля был зафиксирован офсайд, причём после диагональной подачи с левого фланга сразу два игрока боснийцев находились за защитной линией белорусов.
    • Офсайд
      5'
      Бакич выиграл силовую борьбу у соперника на левом фланге атаки "Динамо", но прозвучал свисток, который зафиксировал у нападающего положение "вне игры".
    • 4'
      Левым флангом первую акцентированную атаку провёл "Железничар", но попытка прострельной передачи в штрафную площадку была заблокирована, так что даже угловой заработан не был.
    • Травма, повреждение
      3'
      Галич получил повреждение в первом же жёстком стыке, что что арбитру приходится уже сейчас приглашать на поле медицинскую бригаду боснийского клуба.
    • 2'
      16-тысячный стадион "Грбавица" в Сараево переполнен. Очень мощная поддержка сегодня у "Железничара". Не просто минчанам будет играть в таких условиях, но пожелаем им удачи.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
    • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция первого матча первого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором боснийский "Железничар" сыграет дома с белорусским "Динамо". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
      • Прогнозы 119
      Железничар 47.1% (56)
      X 29.4% (35)
      Динамо Минск 23.5% (28)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Железничар
      Ничья
      Динамо Минск
      37.00
      3.18
      3.02
      Все Коэффициенты
      Новости LiveResult
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Морозов Владислав сделал результативную передачу.
    • 41'
      Бакич Душан сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Бахар Иван бьет в цель!
    • 39'
      Швецов Максим получил желтую карточку от судьи
    • 34'
      Амоа Джозеф получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grbavica Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Железничар 0:2 Динамо Минск

    Исход игры
    Железничар
    47.1% (56)
    Ничья
    29.4% (35)
    Динамо Минск
    23.5% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.91% (56)
    Меньше
    49.09% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    79.09% (87)
    Нет
    20.91% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Железничар
    28.6% (34)
    1:1 Ничья
    26.1% (31)
    1:2 Динамо Минск
    16% (19)
    1:0 Железничар
    10.9% (13)
    2:0 Железничар
    3.4% (4)
    0:1 Динамо Минск
    3.4% (4)
    0:2 Динамо Минск
    1.7% (2)
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