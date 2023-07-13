Тур: 1. Стадион: Грбавица.
0:2
Второй тайм: 84'
0'
34' Желтая карточкаАмоа Джозеф
39' Желтая карточкаШвецов Максим
0:1
41' ГолБахар Иван
50' Желтая карточкаБыков Артём
0:2
50' ГолМорозов Владислав
83' Желтая карточкаДрина Амар
Ход матча
34'
39'
41'
0:1
50'
50'
83'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
24
Галич
Марин
14
Штилич
Семир
26
Амоа
Джозеф
17
Дрльо
Андрия
30
Эдилсон
77
Рылач
Андрей
13
Бахар
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Галич МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Штилич СемирПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Амоа ДжозефНападающий
- Нападающий
-
17 Дрльо АндрияНападающий
- Запасные игроки
-
13 Муфтик ВедадВратарь
- Защитник
-
19 Дрина АмарЗащитник
- Защитник
-
77 Овчина ХарисЗащитник
-
11 Гасал ХамзаПолузащитник
-
18 Бибер ЭдинПолузащитник
-
23 Бека ОмарПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Башич Нермин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 ЭдилсонЗащитник
-
77 Рылач АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Бахар ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Седько ПавелПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Скрипченко Вадим
Бомбардиры внутри турнира
Железничар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морозов Владислав
|1
|1
|Бахар Иван
|1
|1
Карточки
Железничар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амоа Джозеф
|1
|0
Динамо Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Быков Артём Геннадьевич
|1
|0
|Швецов Максим
|1
|0
Результаты последних матчей
Железничар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Железничар - Капфенберг 2:0 Железничар - Тузла Сити 1:1 Железничар - Арсенал Тиват 2:0 Слобода Тузла - Железничар 1:2
Железничар - Посушье 3:0 Сараево - Железничар 2:2 Железничар - Вележ 2:1 Железничар - Игман Коньич 1:1 Борац Баня-Лука - Железничар 2:0 Железничар - Широки Бриег 1:0 Железничар - Вележ 1:2 Зриньски - Железничар 2:0 Железничар - Тузла Сити 0:1 Леотар - Железничар 1:0 Железничар - Слога Добой 4:1 Слога Добой - Железничар 0:1 Сараево - Железничар 0:0 Железничар - Слобода Тузла 1:0 Игман Коньич - Железничар 3:1 Железничар - Братство Грачаница 0:0
Динамо Минск
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Белшина Бобруйск 7:2 Жодино-Южное - Динамо Минск 0:2 Сморгонь - Динамо Минск 3:1
Динамо Минск - Минск 2:1 Динамо Минск - Динамо-Брест 4:1 Минск - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Энергетик-БГУ 2:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:4 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Неман Гродно - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Нафтан 3:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 3:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:0 Динамо Минск - Волна 7:0 Динамо Минск - Нафтан 2:0 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 3:3 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:3
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Линфилд
|МакКи Крис
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Гиляни
|Arbnor Ramadani
|2
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Домжале
|Хусмани Зени
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Марибор
|Судани Эль-Арби
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Железничар 0:2 Динамо Минск
Исход игры
Железничар
47.1% (56)
Ничья
29.4% (35)
Динамо Минск
23.5% (28)
Тотал 2.5
Больше
50.91% (56)
Меньше
49.09% (54)
Обе команды забьют
Да
79.09% (87)
Нет
20.91% (23)
Популярный счёт
2:1 Железничар
28.6% (34)
1:1 Ничья
26.1% (31)
1:2 Динамо Минск
16% (19)
1:0 Железничар
10.9% (13)
2:0 Железничар
3.4% (4)
0:1 Динамо Минск
3.4% (4)
0:2 Динамо Минск
1.7% (2)
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