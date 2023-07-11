Тур: 1. Стадион: Грбавица.
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Результаты последних матчей
Железничар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Железничар - Капфенберг 2:0 Железничар - Тузла Сити 1:1 Железничар - Арсенал Тиват 2:0 Слобода Тузла - Железничар 1:2
Железничар - Посушье 3:0 Сараево - Железничар 2:2 Железничар - Вележ 2:1 Железничар - Игман Коньич 1:1 Борац Баня-Лука - Железничар 2:0 Железничар - Широки Бриег 1:0 Железничар - Вележ 1:2 Зриньски - Железничар 2:0 Железничар - Тузла Сити 0:1 Леотар - Железничар 1:0 Железничар - Слога Добой 4:1 Слога Добой - Железничар 0:1 Сараево - Железничар 0:0 Железничар - Слобода Тузла 1:0 Игман Коньич - Железничар 3:1 Железничар - Братство Грачаница 0:0
Динамо Минск
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Белшина Бобруйск 7:2 Жодино-Южное - Динамо Минск 0:2 Сморгонь - Динамо Минск 3:1
Динамо Минск - Минск 2:1 Динамо Минск - Динамо-Брест 4:1 Минск - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Энергетик-БГУ 2:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:4 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Неман Гродно - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Нафтан 3:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 3:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:0 Динамо Минск - Волна 7:0 Динамо Минск - Нафтан 2:0 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 3:3 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:3
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Железничар - Динамо Минск
Исход игры
Железничар
46.8% (22)
Ничья
23.4% (11)
Динамо Минск
29.8% (14)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (24)
Меньше
46.67% (21)
Обе команды забьют
Да
73.33% (33)
Нет
26.67% (12)
Популярный счёт
2:1 Железничар
29.8% (14)
1:1 Ничья
19.1% (9)
1:2 Динамо Минск
19.1% (9)
1:0 Железничар
8.5% (4)
0:1 Динамо Минск
8.5% (4)
2:0 Железничар
6.4% (3)
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