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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Железничар
 
Позже
Динамо Минск
Прогнозы 47
Железничар 46.8% (22)
X 23.4% (11)
Динамо Минск 29.8% (14)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Железничар
Ничья
Динамо Минск
2.80
3.40
3.20
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Железничар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Железничар - Капфенберг 2:0 Железничар - Тузла Сити 1:1 Железничар - Арсенал Тиват 2:0 Слобода Тузла - Железничар 1:2
Железничар - Посушье 3:0 Сараево - Железничар 2:2 Железничар - Вележ 2:1 Железничар - Игман Коньич 1:1 Борац Баня-Лука - Железничар 2:0 Железничар - Широки Бриег 1:0 Железничар - Вележ 1:2 Зриньски - Железничар 2:0 Железничар - Тузла Сити 0:1 Леотар - Железничар 1:0 Железничар - Слога Добой 4:1 Слога Добой - Железничар 0:1 Сараево - Железничар 0:0 Железничар - Слобода Тузла 1:0 Игман Коньич - Железничар 3:1 Железничар - Братство Грачаница 0:0
Динамо Минск
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Белшина Бобруйск 7:2 Жодино-Южное - Динамо Минск 0:2 Сморгонь - Динамо Минск 3:1
Динамо Минск - Минск 2:1 Динамо Минск - Динамо-Брест 4:1 Минск - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Энергетик-БГУ 2:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:4 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Неман Гродно - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Нафтан 3:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 3:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:0 Динамо Минск - Волна 7:0 Динамо Минск - Нафтан 2:0 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 3:3 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Текстовая онлайн трансляция матча Железничар - Динамо Минск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 июля 2023, осталось 2 дня 13 часов 5 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 29.8% пользователей.
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    • Прогнозы 47
    Железничар 46.8% (22)
    X 23.4% (11)
    Динамо Минск 29.8% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Железничар
    Ничья
    Динамо Минск
    2.80
    3.40
    3.20
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Железничар - Динамо Минск

    Исход игры
    Железничар
    46.8% (22)
    Ничья
    23.4% (11)
    Динамо Минск
    29.8% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (33)
    Нет
    26.67% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Железничар
    29.8% (14)
    1:1 Ничья
    19.1% (9)
    1:2 Динамо Минск
    19.1% (9)
    1:0 Железничар
    8.5% (4)
    0:1 Динамо Минск
    8.5% (4)
    2:0 Железничар
    6.4% (3)
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    Железничар
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