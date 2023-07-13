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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Акюрейри
2:0
Конец матча
Коннас Куэй
0'
17' Желтая карточка
Noah Edwards
1:0
60' Гол
Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар
2:0
83' Гол
Хафстейнссон Даниэль
86' Желтая карточка
Уайлд Майкл
88' Желтая карточка
Пул Деклан
90' Желтая карточка
Моррис Каллум
90'+5

Ход матча

17'
 
Noah Edwards
59'
Петерсен Петур
Jakob Snaer Arnason
 
59'
Birgir Baldvinsson
Hrannar Steingrimsson
 
60'
Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар
1:0
71'
Bjarni Adalsteinsson
Стефанссон Андри-Фаннар
 
71'
Elfar Arni Adalsteinsson
Asgeir Sigurgeirsson
 
72'
 
Уайлд Майкл
Harry Franklin
72'
 
Моррис Каллум
Noah Edwards
72'
 
Уильямс Арон
Уильямс Джош
83'
Хафстейнссон Даниэль
2:0
86'
 
Уайлд Майкл
88'
 
Пул Деклан
90'
 
Моррис Каллум
90'
Harley Willard
Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 3
  • 11 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 107
Акюрейри 71% (76)
X 19.6% (21)
Коннас Куэй 9.3% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Kristijan
Jajalo
22
Hrannar
Steingrimsson
4
Rodrigo
Rios
IV
5
Ivar
Oern
Arnason
27
Thorri
Thorisson
7
Хафстейнссон
Даниэль
14
Стефанссон
Андри-Фаннар
30
Sveinn
Hauksson
29
Jakob
Snaer
Arnason
11
Asgeir
Sigurgeirsson
10
Стейнгримссон
Хадльгримюр-Мар
13
Фирт
Эндрю
2
Дисней
Джон
16
Нэш
Бенджамин
31
Эдвардс
Кай
22
Пул
Деклан
4
Харрингтон
Райан
28
Уильямс
Джош
14
Noah
Edwards
11
Callum
Bratley
12
Harry
Franklin
10
Дэйвис
Джордан
Акюрейри
4-3-3
Коннас Куэй
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Акюрейри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар 1 1
Хафстейнссон Даниэль 1 1
Коннас Куэй
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Акюрейри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коннас Куэй
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уайлд Майкл 1 0
Моррис Каллум II 1 0
Пул Деклан 1 0
Noah Edwards 1 0

Результаты матчей

Акюрейри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коннас Куэй
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Акюрейри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коннас Куэй
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Акюрейри
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Вестманнаэйяр - Акюрейри 2:0 КР Рейкьявик - Акюрейри 2:0 Акюрейри - Филкир Рейкьявик 2:1
Акюрейри - Гриндавик 2:1 Стьярнан - Акюрейри 4:0 Акюрейри - Фрам 4:2 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 0:4 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Копавогур ХК - Акюрейри 1:3 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Акюрейри 1:2 Акюрейри - Хабнарфьордюр 4:2 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 1:0 Акюрейри - Кеблавик 0:0 Акюрейри - Уппсвейтир 5:0 Акюрейри - Вестманнаэйяр 3:0 Акюрейри - КР Рейкьявик 1:1 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 2:0 Стьярнан - Акюрейри 0:3
Коннас Куэй
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Странрар - Коннас Куэй 1:1 Коннас Куэй - Гилсфилд 2:1 ТНС - Коннас Куэй 4:1 Коннас Куэй - Пенибонт 0:0
Кардифф МЮ - Коннас Куэй 0:2 Бала Таун - Коннас Куэй 1:2 Коннас Куэй - Ньютаун 2:0 Коннас Куэй - ТНС 0:0 Пенибонт - Коннас Куэй 1:1 Бала Таун - Коннас Куэй 3:2 Коннас Куэй - Кардифф МЮ 2:1 Коннас Куэй - Бала Таун 1:1 Ньютаун - Коннас Куэй 1:1 Хаверфордуэст Каунти - Коннас Куэй 2:1 Бала Таун - Коннас Куэй 0:0 Ньютаун - Коннас Куэй 0:0 Флинт Таун Юнайтед - Коннас Куэй 0:0 Коннас Куэй - Флинт Таун Юнайтед 2:0 Коннас Куэй - ТНС 1:1 Коннас Куэй - Аберистуит 3:0

Результаты матчей

Акюрейри
Коннас Куэй

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Акюрейри
Коннас Куэй

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Тобол Вукадинович Милян 2
Линфилд МакКи Крис 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Гиляни Arbnor Ramadani 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Марибор Судани Эль-Арби 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 17'
      Noah Edwards получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Framvollur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 107
    Акюрейри 71% (76)
    X 19.6% (21)
    Коннас Куэй 9.3% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акюрейри 2:0 Коннас Куэй

    Исход игры
    Акюрейри
    71% (76)
    Ничья
    19.6% (21)
    Коннас Куэй
    9.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (48)
    Меньше
    53.85% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    59.62% (62)
    Нет
    40.38% (42)
    Популярный счёт
    2:1 Акюрейри
    32.7% (35)
    1:0 Акюрейри
    27.1% (29)
    1:1 Ничья
    15.9% (17)
    1:2 Коннас Куэй
    4.7% (5)
    2:0 Акюрейри
    4.7% (5)
    0:1 Коннас Куэй
    2.8% (3)
    3:0 Акюрейри
    2.8% (3)
    3:1 Акюрейри
    1.9% (2)
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