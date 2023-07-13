Тур: 1. Стадион: Framvollur.
2:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаNoah Edwards
1:0
60' ГолСтейнгримссон Хадльгримюр-Мар
2:0
83' ГолХафстейнссон Даниэль
86' Желтая карточкаУайлд Майкл
88' Желтая карточкаПул Деклан
90' Желтая карточкаМоррис Каллум
90'+5
Ход матча
17'
60'
83'
86'
88'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 3
-
11 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
13
Фирт
Эндрю
31
Эдвардс
Кай
22
Пул
Деклан
28
Уильямс
Джош
14
Noah
Edwards
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Халлгримур Йонассон
- Основной состав
-
13 Фирт ЭндрюВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Эдвардс КайЗащитник
-
22 Пул ДекланЗащитник
- Защитник
-
28 Уильямс ДжошПолузащитник
-
14 Noah EdwardsПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
21 Уильямс АронПолузащитник
- Нападающий
-
18 Jack Kenny
-
-
-
Главный тренер: Neil Gibson
Бомбардиры внутри турнира
Акюрейри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейнгримссон Хадльгримюр-Мар
|1
|1
|Хафстейнссон Даниэль
|1
|1
Коннас Куэй
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Акюрейри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Коннас Куэй
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уайлд Майкл
|1
|0
|Моррис Каллум II
|1
|0
|Пул Деклан
|1
|0
|Noah Edwards
|1
|0
Результаты матчей
Акюрейри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коннас Куэй
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Акюрейри
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Коннас Куэй
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Акюрейри
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Акюрейри - Брейдаблик 3:3 Вестманнаэйяр - Акюрейри 2:0 КР Рейкьявик - Акюрейри 2:0 Акюрейри - Филкир Рейкьявик 2:1
Акюрейри - Гриндавик 2:1 Стьярнан - Акюрейри 4:0 Акюрейри - Фрам 4:2 Акюрейри - Викингур Рейкьявик 0:4 Брейдаблик - Акюрейри 2:0 Копавогур ХК - Акюрейри 1:3 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 0:4 Копавогур ХК - Акюрейри 1:2 Акюрейри - Хабнарфьордюр 4:2 Викингур Рейкьявик - Акюрейри 1:0 Акюрейри - Кеблавик 0:0 Акюрейри - Уппсвейтир 5:0 Акюрейри - Вестманнаэйяр 3:0 Акюрейри - КР Рейкьявик 1:1 Акюрейри - Валюр Рейкьявик 2:0 Стьярнан - Акюрейри 0:3
Коннас Куэй
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Странрар - Коннас Куэй 1:1 Коннас Куэй - Гилсфилд 2:1 ТНС - Коннас Куэй 4:1 Коннас Куэй - Пенибонт 0:0
Кардифф МЮ - Коннас Куэй 0:2 Бала Таун - Коннас Куэй 1:2 Коннас Куэй - Ньютаун 2:0 Коннас Куэй - ТНС 0:0 Пенибонт - Коннас Куэй 1:1 Бала Таун - Коннас Куэй 3:2 Коннас Куэй - Кардифф МЮ 2:1 Коннас Куэй - Бала Таун 1:1 Ньютаун - Коннас Куэй 1:1 Хаверфордуэст Каунти - Коннас Куэй 2:1 Бала Таун - Коннас Куэй 0:0 Ньютаун - Коннас Куэй 0:0 Флинт Таун Юнайтед - Коннас Куэй 0:0 Коннас Куэй - Флинт Таун Юнайтед 2:0 Коннас Куэй - ТНС 1:1 Коннас Куэй - Аберистуит 3:0
Результаты матчей
Акюрейри
Коннас Куэй
Точный счет
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Акюрейри
Коннас Куэй
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Линфилд
|МакКи Крис
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Гиляни
|Arbnor Ramadani
|2
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Домжале
|Хусмани Зени
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
|Марибор
|Судани Эль-Арби
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Акюрейри 2:0 Коннас Куэй
Исход игры
Акюрейри
71% (76)
Ничья
19.6% (21)
Коннас Куэй
9.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (48)
Меньше
53.85% (56)
Обе команды забьют
Да
59.62% (62)
Нет
40.38% (42)
Популярный счёт
2:1 Акюрейри
32.7% (35)
1:0 Акюрейри
27.1% (29)
1:1 Ничья
15.9% (17)
1:2 Коннас Куэй
4.7% (5)
2:0 Акюрейри
4.7% (5)
0:1 Коннас Куэй
2.8% (3)
3:0 Акюрейри
2.8% (3)
3:1 Акюрейри
1.9% (2)
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