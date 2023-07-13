  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Сутьеска Никшич
1:0
Конец матча
Космос
0'
64' Желтая карточка
Крстович Срджан
1:0
79' Гол
Маркович Божо
81' Желтая карточка
Lorenzo Nisi
90' Желтая карточка
Мохамед Фахад
90'+8

Ход матча

39'
 
Боччолетти Беньямин
Палацци Мирко
46'
Шалетич Джордже
Джинович Огнен
 
58'
Личина Суад
Гильен Владан
 
58'
Маркович Божо
Павлович Войин
 
64'
Крстович Срджан
 
65'
 
Mohamed Ben Kacem
Дзулли Риккардо
79'
Маркович Божо
1:0
80'
Мохамед Фахад
Вукович Душан
 
80'
Petar Anicic
Dusan Zivkovic
 
81'
 
Lorenzo Nisi
82'
 
Adam Adami Martins
Эррико Симоне
82'
 
Пранделли Маттео
Lorenzo Pastorelli
90'
Мохамед Фахад
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 20
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогнозы 108
Сутьеска Никшич 77.8% (84)
X 10.2% (11)
Космос 12% (13)
Все прогнозы
1
Гильен
Владан
3
Гривич
Драган
34
Николич
Йован
55
Симич
Марко
16
Джинович
Огнен
6
Крстович
Срджан
8
Матанович
Марко
28
Dusan
Zivkovic
18
Павлович
Войин
26
Вукович
Душан
9
Стрикович
Вук
1
Симончини
Алдо
2
Д'Аддарио
Алессандро
5
Ди
Майо
Роберто
6
Manuel
Maggioli
43
Иодис
Кевин
11
Лойодиче
Симеоне
10
Эррико
Симоне
24
Палацци
Мирко
7
Lorenzo
Pastorelli
22
Lorenzo
Nisi
21
Дзулли
Риккардо
Сутьеска Никшич
4-2-3-1
Космос
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сутьеска Никшич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Божо 1 1
Космос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сутьеска Никшич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крстович Срджан 1 0
Мохамед Фахад 1 0
Космос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lorenzo Nisi 1 0

Результаты матчей

Сутьеска Никшич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Космос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Сутьеска Никшич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Космос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Сутьеска Никшич
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Раднички 1923 - Сутьеска Никшич 1:1 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 1:1 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 0:1 Сутьеска Никшич - Петровац 2:1
Сутьеска Никшич - Рудар Плевля 2:1 Дечич - Сутьеска Никшич 0:3 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Искра Даниловград - Сутьеска Никшич 0:2 Сутьеска Никшич - Морнар 4:1 Езеро Плав - Сутьеска Никшич 0:0 Сутьеска Никшич - Единство Биело-Поле 3:4 Сутьеска Никшич - Арсенал Тиват 2:2 Петровац - Сутьеска Никшич 1:1 Рудар Плевля - Сутьеска Никшич 1:4 Сутьеска Никшич - Дечич 1:1 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 1:1 Сутьеска Никшич - Искра Даниловград 2:1 Морнар - Сутьеска Никшич 3:2 Сутьеска Никшич - Езеро Плав 4:2 Сутьеска Никшич - Силекс 2:2
Космос
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Ла-Фиорита - Космос 1:2 СП Либертас1 - Космос 0:1 Космос - СП Либертас1 2:0 Фаэтано - Космос 0:3
Космос - Фаэтано 4:1 Тре Фьори - Космос 0:2 Космос - Фольгоре Фальчано 5:0 Космос - Кайлунго 5:1 Тре Пенне - Космос 2:2 Космос - Виртус 1:1 ФК Фьорентино - Космос 0:1 Космос - СП Либертас1 1:0 Космос - Доманьяно 2:0 Космос - Ювенес-Догана 4:0 Пеннаросса - Космос 0:4 Космос - Ла-Фиорита 1:1 Фаэтано - Космос 0:2 Космос - Сан-Джованни 4:0 Мурата - Космос 2:3 Космос - Тре Фьори 1:1

Результаты матчей

Сутьеска Никшич
Космос

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Сутьеска Никшич
Космос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Железничар Хараджич Дзенан 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DG Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Сутьеска Никшич 77.8% (84)
    X 10.2% (11)
    Космос 12% (13)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Сутьеска Никшич 1:0 Космос онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Сутьеска Никшич 1:0 Космос

    Исход игры
    Сутьеска Никшич
    77.8% (84)
    Ничья
    10.2% (11)
    Космос
    12% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.58% (37)
    Меньше
    64.42% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    32.69% (34)
    Нет
    67.31% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Сутьеска Никшич
    30.6% (33)
    1:0 Сутьеска Никшич
    17.6% (19)
    2:1 Сутьеска Никшич
    13% (14)
    1:1 Ничья
    9.3% (10)
    3:0 Сутьеска Никшич
    9.3% (10)
    1:2 Космос
    6.5% (7)
    0:1 Космос
    3.7% (4)
    4:0 Сутьеска Никшич
    1.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     