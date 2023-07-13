Тур: 1. Стадион: DG Arena.
1:0
Конец матча
0'
64' Желтая карточкаКрстович Срджан
1:0
79' ГолМаркович Божо
81' Желтая карточкаLorenzo Nisi
90' Желтая карточкаМохамед Фахад
90'+8
Ход матча
64'
79'
1:0
81'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
70 Владение мячом, % 30
55
Симич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Симич МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Личина СуадВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
88 Petar Anicic
-
-
-
Главный тренер: Nenad Brnovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Иодис КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Lorenzo NisiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Берарди Никола
Бомбардиры внутри турнира
Сутьеска Никшич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Божо
|1
|1
Космос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Сутьеска Никшич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крстович Срджан
|1
|0
|Мохамед Фахад
|1
|0
Космос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lorenzo Nisi
|1
|0
Результаты матчей
Сутьеска Никшич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Космос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Сутьеска Никшич
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Космос
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Сутьеска Никшич
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Раднички 1923 - Сутьеска Никшич 1:1 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 1:1 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 0:1 Сутьеска Никшич - Петровац 2:1
Сутьеска Никшич - Рудар Плевля 2:1 Дечич - Сутьеска Никшич 0:3 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Искра Даниловград - Сутьеска Никшич 0:2 Сутьеска Никшич - Морнар 4:1 Езеро Плав - Сутьеска Никшич 0:0 Сутьеска Никшич - Единство Биело-Поле 3:4 Сутьеска Никшич - Арсенал Тиват 2:2 Петровац - Сутьеска Никшич 1:1 Рудар Плевля - Сутьеска Никшич 1:4 Сутьеска Никшич - Дечич 1:1 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 1:1 Сутьеска Никшич - Искра Даниловград 2:1 Морнар - Сутьеска Никшич 3:2 Сутьеска Никшич - Езеро Плав 4:2 Сутьеска Никшич - Силекс 2:2
Космос
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 поражений
Ла-Фиорита - Космос 1:2 СП Либертас1 - Космос 0:1 Космос - СП Либертас1 2:0 Фаэтано - Космос 0:3
Космос - Фаэтано 4:1 Тре Фьори - Космос 0:2 Космос - Фольгоре Фальчано 5:0 Космос - Кайлунго 5:1 Тре Пенне - Космос 2:2 Космос - Виртус 1:1 ФК Фьорентино - Космос 0:1 Космос - СП Либертас1 1:0 Космос - Доманьяно 2:0 Космос - Ювенес-Догана 4:0 Пеннаросса - Космос 0:4 Космос - Ла-Фиорита 1:1 Фаэтано - Космос 0:2 Космос - Сан-Джованни 4:0 Мурата - Космос 2:3 Космос - Тре Фьори 1:1
Результаты матчей
Сутьеска Никшич
Космос
Точный счет
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Сутьеска Никшич
Космос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Железничар
|Хараджич Дзенан
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Домжале
|Хусмани Зени
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
Прогнозы на матч Сутьеска Никшич 1:0 Космос
Исход игры
Сутьеска Никшич
77.8% (84)
Ничья
10.2% (11)
Космос
12% (13)
Тотал 2.5
Больше
35.58% (37)
Меньше
64.42% (67)
Обе команды забьют
Да
32.69% (34)
Нет
67.31% (70)
Популярный счёт
2:0 Сутьеска Никшич
30.6% (33)
1:0 Сутьеска Никшич
17.6% (19)
2:1 Сутьеска Никшич
13% (14)
1:1 Ничья
9.3% (10)
3:0 Сутьеска Никшич
9.3% (10)
1:2 Космос
6.5% (7)
0:1 Космос
3.7% (4)
4:0 Сутьеска Никшич
1.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!