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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Марибор
0:1
Второй тайм: 54'
Биркиркара
0'
21' Желтая карточка
Пепе Энрико
21' Желтая карточка
Судани Эль-Арби
0:1
31' Гол
Мбонг Пол

Ход матча

21'
 
Пепе Энрико
21'
Судани Эль-Арби
 
31'
0:1
Мбонг Пол
41'
 
Цаммит Курт
Denis Ribeiro
44'
Колар Марко
Судани Эль-Арби
 
46'
Лорбер Марсель
Антолин Аляж
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 74 Владение мячом, % 26
Прогнозы 118
Марибор 95.8% (113)
X 1.7% (2)
Биркиркара 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марибор
Ничья
Биркиркара
3.20
7.09
9.60
Все Коэффициенты
1
Юг
Ажбей
22
Милец
Мартин
20
Ватсон
Макс
23
Ускокович
Лука
14
Урата
Ицуки
16
Антолин
Аляж
2
Судани
Эль-Арби
15
Репас
Ян
30
Лаушич
Марин
7
Брнич
Иван
17
Якупович
Арнел
1
Запытовски
Марцель
4
Jovan
Pajovic
5
Пепе
Энрико
27
Коппола
Алессандро
77
Denis
Ribeiro
24
Пенья
Энми
42
Simon
Zibo
8
Янкам
Янник
25
Микаллеф
Нил
10
Мбонг
Пол
99
Чолаку
Андрей
Марибор
4-1-4-1
Биркиркара
4-4-1-1

История личных встреч

Марибор
Биркиркара

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Биркиркара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбонг Пол 1 1

Карточки

Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Судани Эль-Арби 1 0
Биркиркара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепе Энрико 1 0

Результаты последних матчей

Марибор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Марибор - Вараждин 6:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Марибор - ЦСКА-1948 1:1 Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3
Марибор - Браво 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Марибор - Мура 3:1 Целе - Марибор 3:1 НК Бистрица - Марибор 1:3 Марибор - Домжале 1:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Марибор - Копер 3:1 Марибор - Приморье 3:1 Горица - Марибор 0:3 Марибор - Локомотив Загреб 5:2 Радомлье - Марибор 1:1 Браво - Марибор 2:3 Марибор - Табор Сежана 1:1 Рудар Веленье - Марибор 0:4
Биркиркара
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 4:0 Биркиркара - Марсашлокк 2:0 Бальцан - Биркиркара 2:1
Биркиркара - Пьета Хотспурс 3:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:3 Биркиркара - Хибернианс 5:0 Моста - Биркиркара 1:1 Биркиркара - Марсашлокк 1:1 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Биркиркара - Гудья Юнайтед 3:1 Валлетта - Биркиркара 1:1 Биркиркара - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Флориана - Биркиркара 1:2 Биркиркара - Зеббудж Рейнджерс 5:0 Сиренс - Биркиркара 1:0 Биркиркара - Бальцан 2:1 Пьета Хотспурс - Биркиркара 1:5 Биркиркара - Гзира Юнайтед 1:1 Хибернианс - Биркиркара 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Тобол Вукадинович Милян 2
Линфилд МакКи Крис 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Гиляни Arbnor Ramadani 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Марибор Судани Эль-Арби 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Антолин Аляж уходит с поля. Лорбер Марсель выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 21'
    Пепе Энрико получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ljudski vrt Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 118
Марибор 95.8% (113)
X 1.7% (2)
Биркиркара 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марибор
Ничья
Биркиркара
3.20
7.09
9.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Марибор 0:1 Биркиркара онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Марибор 0:1 Биркиркара

Исход игры
Марибор
95.8% (113)
Ничья
1.7% (2)
Биркиркара
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (49)
Меньше
55.86% (62)
Обе команды забьют
Да
28.83% (32)
Нет
71.17% (79)
Популярный счёт
2:0 Марибор
40.7% (48)
2:1 Марибор
18.6% (22)
3:0 Марибор
12.7% (15)
1:0 Марибор
10.2% (12)
3:1 Марибор
4.2% (5)
4:0 Марибор
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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