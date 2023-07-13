Тур: 1. Стадион: Людски ВРТ.
1:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаDenis Ribeiro
21' Желтая карточкаСудани Эль-Арби
0:1
31' ГолМбонг Пол
65' Желтая карточкаМикаллеф Нил
1:1
67' ПенальтиБрнич Иван
68' Желтая карточкаЯкупович Арнел
68' Желтая карточкаЦаммит Курт
70' Желтая карточкаItalinho
74' Желтая карточкаПепе Энрико
84' Желтая карточкаЛаушич Марин
84' Желтая карточкаПенья Энми
90' Желтая карточкаСкука Хулиано
90' Желтая карточкаКоппола Алессандро
90'+10
Ход матча
21'
21'
31'
0:1
65'
67'
1:1
68'
68'
70'
74'
84'
84'
87'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
10 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 7
-
0 Красные карточки 0
-
76 Владение мячом, % 24
Прогноз на матч от Liveresult
1
Юг
Ажбей
22
Милец
Мартин
20
Ватсон
Макс
14
Урата
Ицуки
16
Антолин
Аляж
15
Репас
Ян
30
Лаушич
Марин
24
Пенья
Энми
42
Simon
Zibo
25
Микаллеф
Нил
10
Мбонг
Пол
- Основной состав
-
1 Юг АжбейВратарь
-
22 Милец МартинЗащитник
-
20 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
-
14 Урата ИцукиЗащитник
-
16 Антолин АляжПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Репас ЯнПолузащитник
-
30 Лаушич МаринПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
29 Жинич АндражЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Колар МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Damir Krznar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Пенья ЭнмиПолузащитник
-
42 Simon ZiboПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Микаллеф НилПолузащитник
-
10 Мбонг ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Цаммит КуртЗащитник
- Нападающий
-
70 Omar Elouni
-
7 Italinho
-
16 Amary Sylla
-
-
20 Weverton II
-
12 Karl Sargent
-
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Tedesco
История личных встреч
Марибор
Биркиркара
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Марибор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брнич Иван
|1 (1)
|1
Биркиркара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбонг Пол
|1
|1
Карточки
Марибор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Судани Эль-Арби
|1
|0
|Якупович Арнел
|1
|0
|Лаушич Марин
|1
|0
|Скука Хулиано
|1
|0
Биркиркара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пепе Энрико
|1
|0
|Цаммит Курт
|1
|0
|Пенья Энми
|1
|0
|Микаллеф Нил
|1
|0
|Italinho
|1
|0
|Коппола Алессандро
|1
|0
|Denis Ribeiro
|1
|0
Результаты матчей
Марибор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Биркиркара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Марибор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Биркиркара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Марибор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Марибор - Вараждин 6:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Марибор - ЦСКА-1948 1:1 Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3
Марибор - Браво 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Марибор - Мура 3:1 Целе - Марибор 3:1 НК Бистрица - Марибор 1:3 Марибор - Домжале 1:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Марибор - Копер 3:1 Марибор - Приморье 3:1 Горица - Марибор 0:3 Марибор - Локомотив Загреб 5:2 Радомлье - Марибор 1:1 Браво - Марибор 2:3 Марибор - Табор Сежана 1:1 Рудар Веленье - Марибор 0:4
Биркиркара
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 4:0 Биркиркара - Марсашлокк 2:0 Бальцан - Биркиркара 2:1
Биркиркара - Пьета Хотспурс 3:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:3 Биркиркара - Хибернианс 5:0 Моста - Биркиркара 1:1 Биркиркара - Марсашлокк 1:1 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Биркиркара - Гудья Юнайтед 3:1 Валлетта - Биркиркара 1:1 Биркиркара - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Флориана - Биркиркара 1:2 Биркиркара - Зеббудж Рейнджерс 5:0 Сиренс - Биркиркара 1:0 Биркиркара - Бальцан 2:1 Пьета Хотспурс - Биркиркара 1:5 Биркиркара - Гзира Юнайтед 1:1 Хибернианс - Биркиркара 1:1
Результаты матчей
Марибор
Биркиркара
Точный счет
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Марибор
Биркиркара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Железничар
|Хараджич Дзенан
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Домжале
|Хусмани Зени
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Марибор 1:1 Биркиркара
Исход игры
Марибор
95.8% (113)
Ничья
1.7% (2)
Биркиркара
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (49)
Меньше
55.86% (62)
Обе команды забьют
Да
28.83% (32)
Нет
71.17% (79)
Популярный счёт
2:0 Марибор
40.7% (48)
2:1 Марибор
18.6% (22)
3:0 Марибор
12.7% (15)
1:0 Марибор
10.2% (12)
3:1 Марибор
4.2% (5)
4:0 Марибор
2.5% (3)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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