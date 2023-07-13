  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Марибор
1:1
Конец матча
Биркиркара
0'
21' Желтая карточка
Denis Ribeiro
21' Желтая карточка
Судани Эль-Арби
0:1
31' Гол
Мбонг Пол
65' Желтая карточка
Микаллеф Нил
1:1
67' Пенальти
Брнич Иван
68' Желтая карточка
Якупович Арнел
68' Желтая карточка
Цаммит Курт
70' Желтая карточка
Italinho
74' Желтая карточка
Пепе Энрико
84' Желтая карточка
Лаушич Марин
84' Желтая карточка
Пенья Энми
90' Желтая карточка
Скука Хулиано
90' Желтая карточка
Коппола Алессандро
90'+10

Ход матча

21'
 
Denis Ribeiro
21'
Судани Эль-Арби
 
31'
0:1
Мбонг Пол
41'
 
Цаммит Курт
Denis Ribeiro
44'
Колар Марко
Судани Эль-Арби
 
46'
Лорбер Марсель
Антолин Аляж
 
65'
 
Микаллеф Нил
67'
Брнич Иван
1:1
68'
Якупович Арнел
 
68'
 
Цаммит Курт
69'
 
Babacar Tounkara
Микаллеф Нил
69'
 
Italinho
Чолаку Андрей
70'
 
Italinho
71'
Бозик Марко
Якупович Арнел
 
74'
 
Пепе Энрико
84'
Лаушич Марин
 
84'
 
Пенья Энми
87'
 
Weverton II
Мбонг Пол
90'
Скука Хулиано
Репас Ян
 
90'
Скука Хулиано
 
90'
 
Коппола Алессандро

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 76 Владение мячом, % 24
Прогнозы 118
Марибор 95.8% (113)
X 1.7% (2)
Биркиркара 2.5% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Юг
Ажбей
22
Милец
Мартин
20
Ватсон
Макс
23
Ускокович
Лука
14
Урата
Ицуки
16
Антолин
Аляж
2
Судани
Эль-Арби
15
Репас
Ян
30
Лаушич
Марин
7
Брнич
Иван
17
Якупович
Арнел
1
Запытовски
Марцель
4
Jovan
Pajovic
5
Пепе
Энрико
27
Коппола
Алессандро
77
Denis
Ribeiro
24
Пенья
Энми
42
Simon
Zibo
8
Янкам
Янник
25
Микаллеф
Нил
10
Мбонг
Пол
99
Чолаку
Андрей
Марибор
4-1-4-1
Биркиркара
4-4-1-1

История личных встреч

Марибор
Биркиркара

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брнич Иван 1 (1) 1
Биркиркара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбонг Пол 1 1

Карточки

Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Судани Эль-Арби 1 0
Якупович Арнел 1 0
Лаушич Марин 1 0
Скука Хулиано 1 0
Биркиркара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепе Энрико 1 0
Цаммит Курт 1 0
Пенья Энми 1 0
Микаллеф Нил 1 0
Italinho 1 0
Коппола Алессандро 1 0
Denis Ribeiro 1 0

Результаты матчей

Марибор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Биркиркара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Марибор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Биркиркара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Марибор
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Марибор - Вараждин 6:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Марибор - ЦСКА-1948 1:1 Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3
Марибор - Браво 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Марибор - Мура 3:1 Целе - Марибор 3:1 НК Бистрица - Марибор 1:3 Марибор - Домжале 1:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Марибор - Копер 3:1 Марибор - Приморье 3:1 Горица - Марибор 0:3 Марибор - Локомотив Загреб 5:2 Радомлье - Марибор 1:1 Браво - Марибор 2:3 Марибор - Табор Сежана 1:1 Рудар Веленье - Марибор 0:4
Биркиркара
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 4:0 Биркиркара - Марсашлокк 2:0 Бальцан - Биркиркара 2:1
Биркиркара - Пьета Хотспурс 3:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:3 Биркиркара - Хибернианс 5:0 Моста - Биркиркара 1:1 Биркиркара - Марсашлокк 1:1 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Биркиркара - Гудья Юнайтед 3:1 Валлетта - Биркиркара 1:1 Биркиркара - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Флориана - Биркиркара 1:2 Биркиркара - Зеббудж Рейнджерс 5:0 Сиренс - Биркиркара 1:0 Биркиркара - Бальцан 2:1 Пьета Хотспурс - Биркиркара 1:5 Биркиркара - Гзира Юнайтед 1:1 Хибернианс - Биркиркара 1:1

Результаты матчей

Марибор
Биркиркара

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Марибор
Биркиркара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Железничар Хараджич Дзенан 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Alessandro Coppola получил желтую карточку от судьи
  • 99'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 99'
    Скука Хулиано получил желтую карточку от судьи
  • 90'
    Репас Ян уходит с поля. Скука Хулиано выходит вместо него
  • 88'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Мбонг Пол уходит с поля. Weverton выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 21'
      Denis Ribeiro получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ljudski vrt Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Марибор 95.8% (113)
    X 1.7% (2)
    Биркиркара 2.5% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Марибор 1:1 Биркиркара онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Марибор 1:1 Биркиркара

    Исход игры
    Марибор
    95.8% (113)
    Ничья
    1.7% (2)
    Биркиркара
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.14% (49)
    Меньше
    55.86% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    28.83% (32)
    Нет
    71.17% (79)
    Популярный счёт
    2:0 Марибор
    40.7% (48)
    2:1 Марибор
    18.6% (22)
    3:0 Марибор
    12.7% (15)
    1:0 Марибор
    10.2% (12)
    3:1 Марибор
    4.2% (5)
    4:0 Марибор
    2.5% (3)
    1:1 Ничья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     