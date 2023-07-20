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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Динамо Минск
0:0
Первый тайм: 31'
Железничар
0'
18' Желтая карточка
Рустемович Эдин
30' Желтая карточка

Ход матча

18'
 
Рустемович Эдин
23'
 
Дубачкич Дразен
Цоцалич Эдин
30'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 123
Динамо Минск 82.9% (102)
X 14.6% (18)
Железничар 2.4% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Минск
Ничья
Железничар
2.15
3.70
3.80
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Лапоухов
Фёдор
15
Свирепа
Александр
6
Политевич
Сергей
20
Сачивко
Александр
30
Эдилсон
77
Рылач
Андрей
44
Селява
Александр
7
Быков
Артём
Геннадьевич
9
Бакич
Душан
18
Морозов
Владислав
13
Бахар
Иван
1
Мулалич
Айдин
19
Дрина
Амар
5
Косорич
Александар
6
Цоцалич
Эдин
24
Галич
Марин
18
Бибер
Эдин
44
Рустемович
Эдин
8
Мекич
Недим
33
Яшаревич
Ирфан
7
Крпич
Сулейман
26
Амоа
Джозеф
Динамо Минск
4-3-3
Железничар
3-5-2

История личных встреч

Динамо Минск
Железничар

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морозов Владислав 1 0.5
Бахар Иван 1 0.5
Железничар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харачич Дженан 2 1
Крпич Сулейман 0 0

Карточки

Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Быков Артём Геннадьевич 1 0
Швецов Максим 1 0
Железничар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амоа Джозеф 1 0
Дрина Амар 1 0

Результаты матчей

Динамо Минск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Железничар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Динамо Минск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Железничар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Минск
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Железничар - Динамо Минск 2:2 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Белшина Бобруйск 7:2 Жодино-Южное - Динамо Минск 0:2
Сморгонь - Динамо Минск 3:1 Динамо Минск - Минск 2:1 Динамо Минск - Динамо-Брест 4:1 Минск - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Энергетик-БГУ 2:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:4 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Неман Гродно - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Нафтан 3:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 3:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:0 Динамо Минск - Волна 7:0 Динамо Минск - Нафтан 2:0 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 3:3
Железничар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Железничар - Динамо Минск 2:2 Железничар - Капфенберг 2:0 Железничар - Тузла Сити 1:1 Железничар - Арсенал Тиват 2:0
Слобода Тузла - Железничар 1:2 Железничар - Посушье 3:0 Сараево - Железничар 2:2 Железничар - Вележ 2:1 Железничар - Игман Коньич 1:1 Борац Баня-Лука - Железничар 2:0 Железничар - Широки Бриег 1:0 Железничар - Вележ 1:2 Зриньски - Железничар 2:0 Железничар - Тузла Сити 0:1 Леотар - Железничар 1:0 Железничар - Слога Добой 4:1 Слога Добой - Железничар 0:1 Сараево - Железничар 0:0 Железничар - Слобода Тузла 1:0 Игман Коньич - Железничар 3:1

Результаты матчей

Динамо Минск
Железничар

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Минск
Железничар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Весь список

Топ нарушителей
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
ФК Европа Manu Heredia 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    30'
    Очень много мелких фолов стало в матче. На этот раз правила в центре поля против Быкова нарушил Крпич. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Эдилсон в центре поля у боковой линии налетел на соперника и получил небольшое повреждение, но фланговый защитник "Динамо" быстро показал, что он готов играть дальше. 
  • 28'
    "Железничар" в Баку пока что смотрится очень достойно, хоть боснийский клуб также в атаке не создаёт ничего интересного. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Селява в центре поля откровенно руками уже придерживал Крпича, в итоге Александр нарушил правила. 
  • 26'
    Могла у "Динамо" пройти относительно неплохая контратака два в три, но передача из глубины поля на правый фланг оказалась совсем неудачной, мяч ушёл в аут. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Быков в центре поля нарушил правила против Рустемовича. На этот раз игроки "Железничара" быстро разыграли стандарт. 
  • Замена
    24'
    В составе "Железничара" произошла замена. Вместо Эдина Цоцалича на поле вышел Дразен Дубачкич. 
  • 23'
    Дёрнул мышцу Цоцалич, для "Железничара" это конечно же будет потерей, но с таким повреждением играть в центре обороты тоже нельзя. 
  • Травма, повреждение
    22'
    Цоцалич получил повреждение в борьбе за мяч в своей штрафной площади, вышли на поле врачи боснийского клуба, ещё одна пауза в игре. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Сачивко в центре поля нарушил правила против Амоа. Игроки "Железничара" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 20'
    Удалось "Динамо" провести атаку по левому флангу, далее последовала подача на правый угол штрафной площади и скидка ближе к центру штрафной, после отскока из радиуса штрафной площади Быков пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 19'
    Эдилсон со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Желтая карточка
    18'
    Полузащитник "Железничара" Эдин Рустемович также получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Рустемович на правой половине поля нарушил правила против Морозова. Игроки "Динамо" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Бахар на правом фланге на своей половине поля отмахнулся в борьбе за мяч как раз от Галича, а затем уже Крпич огрел по ногам игрока минского клуба, Михал Оченас в итоге дал свисток в пользу "Динамо". 
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    • Угловой
      15'
      Рустемович с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Галич в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Бахара. 
    • 14'
      Галич с правого фланга выполнил подачу к ближнему углу вратарской, защитники "Динамо" сыграли без ошибок и отправили мяч на угловой. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Сачивко в центре поля нарушил правила против Крпича. Игроки "Железничара" быстро разыграли стандарт. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Морозов на половине поля соперника нарушил правила против Мекича. С контролем мяча на половине поля соперника у "Динамо" остаётся немало проблем. 
    • 11'
      "Железничар" временами пробует также атаковать и за счёт длинных забросов вперёд, но пока что все попытки тщетны. 
    • 10'
      Активный Рустемович вновь попытался разогнать атаку по правому флангу, но всё же он был накрыт защитниками "Динамо". 
    • Фол, нарушение
      9'
      Свирепа перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила. 
    • 8'
      Всё же начинают игроки "Динамо" постепенно поддавливать соперника, но ударов по воротам пока что нет. 
    • 7'
      Эдилсон отыгрался с Бахаром при проходе вперёд по левому флангу, а затем уже последовала подача в центр штрафной площади, защитники "Железничара" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 6'
      Постепенно и игроки "Динамо" стараются играть уже в более атакующий футбол, но всё же по первым минутам мяч больше держится у игроков боснийского клуба. 
    • 5'
      Яшаревич совершил рывок вперёд по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади Лапоухов грамотно сыграл на выходе и без особого труда забрал мяч в руки. 
    • Травма, повреждение
      4'
      Бакич поднялся после небольшой паузы, Михал Оченас всё же остановил игру, но в итоге назначил условный спорный мяч, который отдал на левом фланге "Железничару". 
    • Судья
      3'
      Бакич получил повреждение в позиционной борьбе на левом углу своей штрафной площади, но Михал Оченас оставил этот эпизод без внимания. 
    • Угловой
      2'
      "Железничар" активно начал матч и сразу же заработал угловой. Рустемович выполнил подачу на ближний угол вратарской, защитник "Динамо" без особого труда выбил мяч на правый фланг. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт продолжение непредсказуемого противостояния между "Динамо" и "Железничаром". Будем надеяться, что удача будет на стороне команды из Беларуси, но, соперника из Сараево нельзя недооценивать, что он и продемонстрировал в прошлом матче. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Baku Olimpiya Stadionu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 61 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Минск 0:0 Железничар

    Исход игры
    Динамо Минск
    83.5% (106)
    Ничья
    14.2% (18)
    Железничар
    2.4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.46% (61)
    Меньше
    45.54% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    66.07% (74)
    Нет
    33.93% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Минск
    46.5% (59)
    1:0 Динамо Минск
    15.7% (20)
    2:0 Динамо Минск
    11.8% (15)
    1:1 Ничья
    11% (14)
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