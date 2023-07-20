В составе "Железничара" произошла замена. Вместо Эдина Цоцалича на поле вышел Дразен Дубачкич.

Быков в центре поля нарушил правила против Рустемовича. На этот раз игроки "Железничара" быстро разыграли стандарт.

Могла у "Динамо" пройти относительно неплохая контратака два в три, но передача из глубины поля на правый фланг оказалась совсем неудачной, мяч ушёл в аут.

Селява в центре поля откровенно руками уже придерживал Крпича, в итоге Александр нарушил правила.

"Железничар" в Баку пока что смотрится очень достойно, хоть боснийский клуб также в атаке не создаёт ничего интересного.

Эдилсон в центре поля у боковой линии налетел на соперника и получил небольшое повреждение, но фланговый защитник "Динамо" быстро показал, что он готов играть дальше.

Очень много мелких фолов стало в матче. На этот раз правила в центре поля против Быкова нарушил Крпич.

Бахар на правом фланге на своей половине поля отмахнулся в борьбе за мяч как раз от Галича, а затем уже Крпич огрел по ногам игрока минского клуба, Михал Оченас в итоге дал свисток в пользу "Динамо".

Рустемович на правой половине поля нарушил правила против Морозова. Игроки "Динамо" тщательно готовятся к стандарту.

Полузащитник "Железничара" Эдин Рустемович также получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Эдилсон со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Удалось "Динамо" провести атаку по левому флангу, далее последовала подача на правый угол штрафной площади и скидка ближе к центру штрафной, после отскока из радиуса штрафной площади Быков пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

Сачивко в центре поля нарушил правила против Амоа. Игроки "Железничара" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Цоцалич получил повреждение в борьбе за мяч в своей штрафной площади, вышли на поле врачи боснийского клуба, ещё одна пауза в игре.

Дёрнул мышцу Цоцалич, для "Железничара" это конечно же будет потерей, но с таким повреждением играть в центре обороты тоже нельзя.

15' Рустемович с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Галич в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Бахара.

14' Галич с правого фланга выполнил подачу к ближнему углу вратарской, защитники "Динамо" сыграли без ошибок и отправили мяч на угловой.

13' Сачивко в центре поля нарушил правила против Крпича. Игроки "Железничара" быстро разыграли стандарт.

12' Морозов на половине поля соперника нарушил правила против Мекича. С контролем мяча на половине поля соперника у "Динамо" остаётся немало проблем.

11' "Железничар" временами пробует также атаковать и за счёт длинных забросов вперёд, но пока что все попытки тщетны.

10' Активный Рустемович вновь попытался разогнать атаку по правому флангу, но всё же он был накрыт защитниками "Динамо".

9' Свирепа перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника и нарушил правила.

8' Всё же начинают игроки "Динамо" постепенно поддавливать соперника, но ударов по воротам пока что нет.

7' Эдилсон отыгрался с Бахаром при проходе вперёд по левому флангу, а затем уже последовала подача в центр штрафной площади, защитники "Железничара" сыграли внимательно и перехватили мяч.