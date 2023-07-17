Тур: 1. Стадион: Бакинский олимпийский стадион.
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История личных встреч
Динамо Минск
Железничар
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морозов Владислав
|1
|1
|Бахар Иван
|1
|1
Железничар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харачич Дженан
|2
|2
|Крпич Сулейман
|0
|0
Карточки
Динамо Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Быков Артём Геннадьевич
|1
|0
|Швецов Максим
|1
|0
Железничар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амоа Джозеф
|1
|0
|Дрина Амар
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Минск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Железничар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Динамо Минск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Железничар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Минск
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Железничар - Динамо Минск 2:2 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Белшина Бобруйск 7:2 Жодино-Южное - Динамо Минск 0:2
Сморгонь - Динамо Минск 3:1 Динамо Минск - Минск 2:1 Динамо Минск - Динамо-Брест 4:1 Минск - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Энергетик-БГУ 2:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:4 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Неман Гродно - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Нафтан 3:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 3:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:0 Динамо Минск - Волна 7:0 Динамо Минск - Нафтан 2:0 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 3:3
Железничар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Железничар - Динамо Минск 2:2 Железничар - Капфенберг 2:0 Железничар - Тузла Сити 1:1 Железничар - Арсенал Тиват 2:0
Слобода Тузла - Железничар 1:2 Железничар - Посушье 3:0 Сараево - Железничар 2:2 Железничар - Вележ 2:1 Железничар - Игман Коньич 1:1 Борац Баня-Лука - Железничар 2:0 Железничар - Широки Бриег 1:0 Железничар - Вележ 1:2 Зриньски - Железничар 2:0 Железничар - Тузла Сити 0:1 Леотар - Железничар 1:0 Железничар - Слога Добой 4:1 Слога Добой - Железничар 0:1 Сараево - Железничар 0:0 Железничар - Слобода Тузла 1:0 Игман Коньич - Железничар 3:1
Результаты матчей
Динамо Минск
Железничар
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Динамо Минск
Железничар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Железничар
|Харачич Дженан
|2
|Милсами
|Гынсарь Раду
|2
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|Домжале
|Хусмани Зени
|1
|Дерри Сити
|Конноли Марк
|1
Прогнозы на матч Динамо Минск - Железничар
Исход игры
Динамо Минск
84.6% (44)
Ничья
11.5% (6)
Железничар
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.19% (25)
Меньше
46.81% (22)
Обе команды забьют
Да
61.7% (29)
Нет
38.3% (18)
Популярный счёт
2:1 Динамо Минск
44.2% (23)
1:0 Динамо Минск
15.4% (8)
2:0 Динамо Минск
15.4% (8)
1:1 Ничья
9.6% (5)
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