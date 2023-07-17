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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Динамо Минск
 
Позже
Железничар
Прогнозы 52
Динамо Минск 84.6% (44)
X 11.5% (6)
Железничар 3.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Минск
Ничья
Железничар
2.40
3.44
3.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Минск
Железничар

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морозов Владислав 1 1
Бахар Иван 1 1
Железничар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харачич Дженан 2 2
Крпич Сулейман 0 0

Карточки

Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Быков Артём Геннадьевич 1 0
Швецов Максим 1 0
Железничар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амоа Джозеф 1 0
Дрина Амар 1 0

Результаты матчей

Динамо Минск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Железничар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2
Динамо Минск
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Железничар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Минск
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Железничар - Динамо Минск 2:2 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Белшина Бобруйск 7:2 Жодино-Южное - Динамо Минск 0:2
Сморгонь - Динамо Минск 3:1 Динамо Минск - Минск 2:1 Динамо Минск - Динамо-Брест 4:1 Минск - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Энергетик-БГУ 2:0 ФК Гомель - Динамо Минск 0:4 Динамо Минск - Шахтёр Солигорск 1:0 Неман Гродно - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Нафтан 3:1 БАТЭ - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 3:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Ислочь Минск 3:0 Динамо Минск - Волна 7:0 Динамо Минск - Нафтан 2:0 Энергетик-БГУ - Динамо Минск 3:3
Железничар
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Железничар - Динамо Минск 2:2 Железничар - Капфенберг 2:0 Железничар - Тузла Сити 1:1 Железничар - Арсенал Тиват 2:0
Слобода Тузла - Железничар 1:2 Железничар - Посушье 3:0 Сараево - Железничар 2:2 Железничар - Вележ 2:1 Железничар - Игман Коньич 1:1 Борац Баня-Лука - Железничар 2:0 Железничар - Широки Бриег 1:0 Железничар - Вележ 1:2 Зриньски - Железничар 2:0 Железничар - Тузла Сити 0:1 Леотар - Железничар 1:0 Железничар - Слога Добой 4:1 Слога Добой - Железничар 0:1 Сараево - Железничар 0:0 Железничар - Слобода Тузла 1:0 Игман Коньич - Железничар 3:1

Результаты матчей

Динамо Минск
Железничар

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Динамо Минск
Железничар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Железничар Харачич Дженан 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Весь список

Топ нарушителей
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Домжале Хусмани Зени 1
Дерри Сити Конноли Марк 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Минск - Железничар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июля 2023, осталось 2 дня 9 часов 57 минут.



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    • Прогнозы 52
    Динамо Минск 84.6% (44)
    X 11.5% (6)
    Железничар 3.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Минск
    Ничья
    Железничар
    2.40
    3.44
    3.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Минск - Железничар онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Минск - Железничар

    Исход игры
    Динамо Минск
    84.6% (44)
    Ничья
    11.5% (6)
    Железничар
    3.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.19% (25)
    Меньше
    46.81% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    61.7% (29)
    Нет
    38.3% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Минск
    44.2% (23)
    1:0 Динамо Минск
    15.4% (8)
    2:0 Динамо Минск
    15.4% (8)
    1:1 Ничья
    9.6% (5)
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    Динамо Минск
    Железничар
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