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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Хаверфордуэст Каунти
0:0
Первый тайм: 32'
Шкендия
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 110
Хаверфордуэст Каунти 17.3% (19)
X 28.2% (31)
Шкендия 54.5% (60)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хаверфордуэст Каунти
Ничья
Шкендия
8.80
4.80
1.55
Все Коэффициенты
1
Zac
Jones2
7
Ricky
Watts
15
Lee
Jenkins
20
Борг
Оскар
2
Ричардс
Джаз
8
Kai
Whitmore
18
Tyrese
Owen
3
Rhys
Abbruzzese
9
Ben
Fawcett
11
Тейлор-Кроссдейл
Мартелл
10
Daniel
Hawkins
95
Талески
Давор
6
Лимани
Ардиан
85
Адили
Мевлан
5
Цаке
Клисман
23
Велия
Башким
28
Кака
Камер
8
Тотре
Эннур
7
Эральдо
Синари
10
Красники
Эндрит
17
Шала
Аденис
18
Almir
Aganspahic
Хаверфордуэст Каунти
3-4-3
Шкендия
4-2-3-1

История личных встреч

Хаверфордуэст Каунти
Шкендия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Хаверфордуэст Каунти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкендия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шала Аденис 1 0.5
Лимани Ардиан 0 0

Карточки

Хаверфордуэст Каунти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шкендия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кака Камер 1 0
Адили Мевлан 1 0
Almir Rexhepi 1 0

Результаты матчей

Хаверфордуэст Каунти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шкендия
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Хаверфордуэст Каунти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шкендия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хаверфордуэст Каунти
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шкендия - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Пенибонт - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Ларн - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Кармартен Таун - Хаверфордуэст Каунти 2:3
Ньютаун - Хаверфордуэст Каунти 1:1 Кардифф МЮ - Хаверфордуэст Каунти 0:0 Эйрбас - Хаверфордуэст Каунти 1:4 Хаверфордуэст Каунти - Аберистуит 1:1 Хаверфордуэст Каунти - Понтипридд таун 2:0 Флинт Таун Юнайтед - Хаверфордуэст Каунти 0:2 Хаверфордуэст Каунти - Каернарфон Таун 2:2 Хаверфордуэст Каунти - Эйрбас 4:0 Аберистуит - Хаверфордуэст Каунти 0:1 Понтипридд таун - Хаверфордуэст Каунти 2:1 Хаверфордуэст Каунти - Флинт Таун Юнайтед 3:1 Каернарфон Таун - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Хаверфордуэст Каунти - Коннас Куэй 2:1 ТНС - Хаверфордуэст Каунти 3:1 Хаверфордуэст Каунти - Понтипридд таун 1:1 Понтипридд таун - Хаверфордуэст Каунти 3:2
Шкендия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шкендия - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Шкендия - Горица 2:0 Сараево - Шкендия 2:0 Рогашка - Шкендия 0:1
Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Работнички - Шкендия 1:2 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Шкупи - Шкендия 2:1 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Шкендия - Силекс 0:0 Брегалница - Шкендия 0:1 Шкендия - Тиквеш 4:1 Шкендия - Победа Прилеп 2:0 Скопье - Шкендия 0:2 Шкендия - Академия Пандев 2:1 Шкендия - Работнички 3:1 Брегалница - Шкендия 0:0 Шкендия - Победа Прилеп 1:0 Шкупи - Шкендия 2:0 Шкендия - ФК Валмиера 2:2

Результаты матчей

Хаверфордуэст Каунти
Шкендия

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Хаверфордуэст Каунти
Шкендия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
РФШ Рига Илич Андрей 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
  • До матча
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Прогнозы 110
Хаверфордуэст Каунти 17.3% (19)
X 28.2% (31)
Шкендия 54.5% (60)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хаверфордуэст Каунти
Ничья
Шкендия
8.80
4.80
1.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хаверфордуэст Каунти 0:0 Шкендия онлайн

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Прогнозы на матч Хаверфордуэст Каунти 0:0 Шкендия

Исход игры
Хаверфордуэст Каунти
16.7% (19)
Ничья
28.9% (33)
Шкендия
54.4% (62)
Тотал 2.5
Больше
30.97% (35)
Меньше
69.03% (78)
Обе команды забьют
Да
54.87% (62)
Нет
45.13% (51)
Популярный счёт
0:1 Шкендия
28.1% (32)
1:1 Ничья
24.6% (28)
1:2 Шкендия
16.7% (19)
1:0 Хаверфордуэст Каунти
7.9% (9)
2:1 Хаверфордуэст Каунти
5.3% (6)
0:2 Шкендия
4.4% (5)
1:3 Шкендия
3.5% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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Хаверфордуэст Каунти
Шкендия
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