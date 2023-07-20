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  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Хаверфордуэст Каунти
1:0
Итог после пенальти
3
2
Шкендия
0'
45' Желтая карточка
Ben Fawcett
58' Желтая карточка
Kai Whitmore
60' Желтая карточка
Эральдо Синари
63' Желтая карточка
Tyrese Owen
71' Желтая карточка
Красники Эндрит
80' Желтая карточка
Daniel Hawkins
1:0
89' Гол
Lee Jenkins
3 2
Daniel Hawkins
1:0
1:1
Красники Эндрит
Ричардс Джаз
2:1
2:1
Эральдо Синари
Jack Wilson
3:1
3:1
Адили Мевлан
Kai Whitmore
4:1
4:2
Кака Камер
Ben Fawcett
4:2
4:2
Рамадани Флорент

Ход матча

45'
Ben Fawcett
 
58'
Kai Whitmore
 
60'
 
Эральдо Синари
63'
Tyrese Owen
 
71'
 
Красники Эндрит
74'
 
Элези Дашмир
Almir Aganspahic
78'
Jack Wilson
Tyrese Owen
 
80'
Daniel Hawkins
 
80'
 
Максимов Методи
Шала Аденис
83'
Iori Humphreys
Тейлор-Кроссдейл Мартелл
 
89'
Lee Jenkins
1:0
105'
 
Рамадани Флорент
Тотре Эннур
106'
Harri John
Борг Оскар
 
116'
Lucas Davies
Ricky Watts
 
121'
Daniel Hawkins
1:0
121'
1:1
Красники Эндрит
121'
Ричардс Джаз
2:1
121'
2:1
Эральдо Синари
121'
Jack Wilson
3:1
121'
3:1
Адили Мевлан
121'
Kai Whitmore
4:1
121'
4:2
Кака Камер
121'
Ben Fawcett
4:2
121'
4:2
Рамадани Флорент
Пен
3:2

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 11
  • 0 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогнозы 114
Хаверфордуэст Каунти 16.7% (19)
X 28.9% (33)
Шкендия 54.4% (62)
Все прогнозы
1
Zac
Jones2
7
Ricky
Watts
15
Lee
Jenkins
20
Борг
Оскар
2
Ричардс
Джаз
8
Kai
Whitmore
18
Tyrese
Owen
3
Rhys
Abbruzzese
9
Ben
Fawcett
11
Тейлор-Кроссдейл
Мартелл
10
Daniel
Hawkins
95
Талески
Давор
6
Лимани
Ардиан
85
Адили
Мевлан
5
Цаке
Клисман
23
Велия
Башким
28
Кака
Камер
8
Тотре
Эннур
7
Эральдо
Синари
10
Красники
Эндрит
17
Шала
Аденис
18
Almir
Aganspahic
Хаверфордуэст Каунти
3-4-3
Шкендия
4-2-3-1

История личных встреч

Хаверфордуэст Каунти
Шкендия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Хаверфордуэст Каунти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lee Jenkins 1 0.5
Шкендия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шала Аденис 1 0.5
Лимани Ардиан 0 0

Карточки

Хаверфордуэст Каунти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Hawkins 1 0
Ben Fawcett 1 0
Kai Whitmore 1 0
Tyrese Owen 1 0
Шкендия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кака Камер 1 0
Адили Мевлан 1 0
Красники Эндрит 1 0
Эральдо Синари 1 0
Almir Rexhepi 1 0

Результаты матчей

Хаверфордуэст Каунти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шкендия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Хаверфордуэст Каунти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шкендия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Хаверфордуэст Каунти
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шкендия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Хаверфордуэст Каунти
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шкендия - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Пенибонт - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Ларн - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Кармартен Таун - Хаверфордуэст Каунти 2:3
Ньютаун - Хаверфордуэст Каунти 1:1 Кардифф МЮ - Хаверфордуэст Каунти 0:0 Эйрбас - Хаверфордуэст Каунти 1:4 Хаверфордуэст Каунти - Аберистуит 1:1 Хаверфордуэст Каунти - Понтипридд таун 2:0 Флинт Таун Юнайтед - Хаверфордуэст Каунти 0:2 Хаверфордуэст Каунти - Каернарфон Таун 2:2 Хаверфордуэст Каунти - Эйрбас 4:0 Аберистуит - Хаверфордуэст Каунти 0:1 Понтипридд таун - Хаверфордуэст Каунти 2:1 Хаверфордуэст Каунти - Флинт Таун Юнайтед 3:1 Каернарфон Таун - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Хаверфордуэст Каунти - Коннас Куэй 2:1 ТНС - Хаверфордуэст Каунти 3:1 Хаверфордуэст Каунти - Понтипридд таун 1:1 Понтипридд таун - Хаверфордуэст Каунти 3:2
Шкендия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шкендия - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Шкендия - Горица 2:0 Сараево - Шкендия 2:0 Рогашка - Шкендия 0:1
Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Работнички - Шкендия 1:2 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Шкупи - Шкендия 2:1 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Шкендия - Силекс 0:0 Брегалница - Шкендия 0:1 Шкендия - Тиквеш 4:1 Шкендия - Победа Прилеп 2:0 Скопье - Шкендия 0:2 Шкендия - Академия Пандев 2:1 Шкендия - Работнички 3:1 Брегалница - Шкендия 0:0 Шкендия - Победа Прилеп 1:0 Шкупи - Шкендия 2:0 Шкендия - ФК Валмиера 2:2

Результаты матчей

Хаверфордуэст Каунти
Шкендия

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
2 раза 100%
1:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Хаверфордуэст Каунти
Шкендия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Дополнительное время
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Рамадани Флорент не забивает в серии пенальти
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Ben Fawcett не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Кака Камер реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Kai Whitmore реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Адили Мевлан не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Jack Wilson реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Эральдо Синари не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Г О О О О Л - Ричардс Джаз реализовал пенальти!
  • 121'
    Г О О О О Л - Endrit Krasniqi реализовал пенальти!
  • 121'
    ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Daniel Hawkins не забивает в серии пенальти
  • 121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 116'
    Ricky Watts уходит с поля. Lucas Davies выходит вместо него
  • 107'
    Первая половина дополнительного времени закончена.
  • 106'
    Борг Оскар уходит с поля. Harri John выходит вместо него
  • 106'
    Второй тайм дополнительного времени начался
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 105'
      Тотре Эннур уходит с поля. Рамадани Флорент выходит вместо него
    • 91'
      Начался первый тайм дополнительного времени
    • 91'
      Мы ожидаем дополнительного времени
    • 63'
      Tyrese Owen получил желтую карточку от судьи
    • 60'
      Эральдо Синари получил желтую карточку от судьи
    • 58'
      Kai Whitmore получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Ben Fawcett получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Хаверфордуэст Каунти 16.7% (19)
    X 28.9% (33)
    Шкендия 54.4% (62)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Хаверфордуэст Каунти 1:0 Шкендия онлайн

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    Прогнозы на матч Хаверфордуэст Каунти 1:0 Шкендия

    Исход игры
    Хаверфордуэст Каунти
    16.7% (19)
    Ничья
    28.9% (33)
    Шкендия
    54.4% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.97% (35)
    Меньше
    69.03% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    54.87% (62)
    Нет
    45.13% (51)
    Популярный счёт
    0:1 Шкендия
    28.1% (32)
    1:1 Ничья
    24.6% (28)
    1:2 Шкендия
    16.7% (19)
    1:0 Хаверфордуэст Каунти
    7.9% (9)
    2:1 Хаверфордуэст Каунти
    5.3% (6)
    0:2 Шкендия
    4.4% (5)
    1:3 Шкендия
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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