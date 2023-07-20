Тур: 1. Стадион: Кардифф Сити Стэдиум.
1:0
Итог после пенальти
3
2
0'
45' Желтая карточкаBen Fawcett
58' Желтая карточкаKai Whitmore
60' Желтая карточкаЭральдо Синари
63' Желтая карточкаTyrese Owen
71' Желтая карточкаКрасники Эндрит
80' Желтая карточкаDaniel Hawkins
1:0
89' ГолLee Jenkins
3 2
1:0
1:1
2:1
2:1
3:1
3:1
4:1
4:2
4:2
4:2
Ход матча
45'
58'
60'
63'
71'
80'
89'
1:0
106'
116'
121'
1:0
121'
1:1
121'
2:1
121'
2:1
121'
3:1
121'
3:1
121'
4:1
121'
4:2
121'
4:2
121'
4:2
Пен
3:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 11
-
0 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
36 Владение мячом, % 64
15
Lee
Jenkins
20
Борг
Оскар
18
Tyrese
Owen
85
Адили
Мевлан
23
Велия
Башким
28
Кака
Камер
17
Шала
Аденис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Lee JenkinsЗащитник
-
20 Борг ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Tyrese OwenПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Jack WilsonПолузащитник
-
46 Callum Shirt
-
-
21 Lucas Davies
-
14 Harri John
-
-
12 Ifan Knott
-
Главный тренер: Tony Pennock
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
85 Адили МевланЗащитник
- Защитник
-
23 Велия БашкимЗащитник
-
28 Кака КамерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шала АденисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Рамани ФератВратарь
- Полузащитник
-
22 Дита БруноПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Amir Nuhija
-
27 Lorik Kaba
-
-
-
Главный тренер: Ardijan Nuhiji
История личных встреч
Хаверфордуэст Каунти
Шкендия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Хаверфордуэст Каунти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lee Jenkins
|1
|0.5
Шкендия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шала Аденис
|1
|0.5
|Лимани Ардиан
|0
|0
Карточки
Хаверфордуэст Каунти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Hawkins
|1
|0
|Ben Fawcett
|1
|0
|Kai Whitmore
|1
|0
|Tyrese Owen
|1
|0
Шкендия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кака Камер
|1
|0
|Адили Мевлан
|1
|0
|Красники Эндрит
|1
|0
|Эральдо Синари
|1
|0
|Almir Rexhepi
|1
|0
Результаты матчей
Хаверфордуэст Каунти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шкендия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Хаверфордуэст Каунти
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шкендия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Хаверфордуэст Каунти
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Шкендия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Хаверфордуэст Каунти
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Шкендия - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Пенибонт - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Ларн - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Кармартен Таун - Хаверфордуэст Каунти 2:3
Ньютаун - Хаверфордуэст Каунти 1:1 Кардифф МЮ - Хаверфордуэст Каунти 0:0 Эйрбас - Хаверфордуэст Каунти 1:4 Хаверфордуэст Каунти - Аберистуит 1:1 Хаверфордуэст Каунти - Понтипридд таун 2:0 Флинт Таун Юнайтед - Хаверфордуэст Каунти 0:2 Хаверфордуэст Каунти - Каернарфон Таун 2:2 Хаверфордуэст Каунти - Эйрбас 4:0 Аберистуит - Хаверфордуэст Каунти 0:1 Понтипридд таун - Хаверфордуэст Каунти 2:1 Хаверфордуэст Каунти - Флинт Таун Юнайтед 3:1 Каернарфон Таун - Хаверфордуэст Каунти 2:0 Хаверфордуэст Каунти - Коннас Куэй 2:1 ТНС - Хаверфордуэст Каунти 3:1 Хаверфордуэст Каунти - Понтипридд таун 1:1 Понтипридд таун - Хаверфордуэст Каунти 3:2
Шкендия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шкендия - Хаверфордуэст Каунти 1:0 Шкендия - Горица 2:0 Сараево - Шкендия 2:0 Рогашка - Шкендия 0:1
Петролул Плоешти - Шкендия 2:3 Работнички - Шкендия 1:2 Шкендия - Струга Трим-Лум 1:2 Шкупи - Шкендия 2:1 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Шкендия - Силекс 0:0 Брегалница - Шкендия 0:1 Шкендия - Тиквеш 4:1 Шкендия - Победа Прилеп 2:0 Скопье - Шкендия 0:2 Шкендия - Академия Пандев 2:1 Шкендия - Работнички 3:1 Брегалница - Шкендия 0:0 Шкендия - Победа Прилеп 1:0 Шкупи - Шкендия 2:0 Шкендия - ФК Валмиера 2:2
Результаты матчей
Хаверфордуэст Каунти
Шкендия
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
2 раза 100%
1:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Хаверфордуэст Каунти
Шкендия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогнозы на матч Хаверфордуэст Каунти 1:0 Шкендия
Исход игры
Хаверфордуэст Каунти
16.7% (19)
Ничья
28.9% (33)
Шкендия
54.4% (62)
Тотал 2.5
Больше
30.97% (35)
Меньше
69.03% (78)
Обе команды забьют
Да
54.87% (62)
Нет
45.13% (51)
Популярный счёт
0:1 Шкендия
28.1% (32)
1:1 Ничья
24.6% (28)
1:2 Шкендия
16.7% (19)
1:0 Хаверфордуэст Каунти
7.9% (9)
2:1 Хаверфордуэст Каунти
5.3% (6)
0:2 Шкендия
4.4% (5)
1:3 Шкендия
3.5% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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