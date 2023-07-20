Тур: 1. Стадион: Gyirmoti Stadion.
Позже
17
Зубович
Егор
28
Трабер
Ларс
47
Фер
Фабио
80
Фоссо
Райан
19
Джокич
Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Зубович ЕгорНападающий
- Запасные игроки
-
12 Белов МаксимВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Сучков АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковалевич Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Трабер ЛарсЗащитник
- Защитник
-
47 Фер ФабиоЗащитник
-
80 Фоссо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джокич ДеянНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Гроб МаттиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Голлиард ТеоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Гаич МиланПолузащитник
-
11 Вяйринен ТимНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Штоклаза Мартин
История личных встреч
Неман Гродно
Вадуц
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Неман Гродно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зубович Егор
|1
|1
|Шукуров Алимардон
|1
|1
Вадуц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавегн Фабрицио
|1
|1
|Кройхи Алессандро
|0
|0
Карточки
Неман Гродно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садовничий Иван
|1
|0
|Пантя Юрий
|1
|0
|Евдокимов Олег
|1
|0
Вадуц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Исик Габриэль
|1
|0
Результаты матчей
Неман Гродно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вадуц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Неман Гродно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вадуц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
2
0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Неман Гродно
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Вадуц - Неман Гродно 1:2 Нафтан - Неман Гродно 0:3 Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Барановичи - Неман Гродно 0:2
Слуцк - Неман Гродно 0:2 Сморгонь - Неман Гродно 3:3 Неман Гродно - Славия Мозырь 1:0 Ислочь Минск - Неман Гродно 0:3 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 0:0 Белшина Бобруйск - Неман Гродно 0:2 Неман Гродно - Сморгонь 3:1 Динамо-Брест - Неман Гродно 1:3 Неман Гродно - Динамо Минск 1:0 Минск - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 Неман Гродно - Энергетик-БГУ 2:0 ФК Гомель - Неман Гродно 3:3 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 0:1 Неман Гродно - Слуцк 2:0 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 0:0
Вадуц
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вадуц - Неман Гродно 1:2 Вадуц - Базель 1:2 Вадуц - Санкт-Галлен-2 4:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3
Нёвшатель Ксамакс - Вадуц 1:6 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Виль - Вадуц 2:0 ФК Бальцерс - Вадуц 0:4 Вадуц - Арау 0:1 Тун - Вадуц 3:3 Вадуц - Ивердон 0:0 Вадуц - Лозанна-Спорт 1:1 Беллинцона - Вадуц 1:6 Вадуц - Шаффхаузен 1:4 Арау - Вадуц 0:2 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0 Вадуц - Беллинцона 2:1 Лозанна-Спорт - Вадуц 0:0 Вадуц - Нёвшатель Ксамакс 1:2
Результаты матчей
Неман Гродно
Вадуц
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Неман Гродно
Вадуц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|РФШ Рига
|Куадьо Седрик
|2 (1)
|Линфилд
|МакКи Крис
|2 (1)
|Тобол
|Вукадинович Милян
|2
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
|Хака
|Лайне Янне-Пекка
|1 1
|ФК Европа
|Manu Heredia
|1 1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Неман Гродно - Вадуц
Исход игры
Неман Гродно
69.5% (89)
Ничья
18.8% (24)
Вадуц
11.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (42)
Меньше
62.16% (69)
Обе команды забьют
Да
54.05% (60)
Нет
45.95% (51)
Популярный счёт
2:1 Неман Гродно
21.1% (27)
1:0 Неман Гродно
18% (23)
1:1 Ничья
16.4% (21)
2:0 Неман Гродно
14.8% (19)
1:2 Вадуц
6.3% (8)
3:1 Неман Гродно
2.3% (3)
0:2 Вадуц
2.3% (3)
3:0 Неман Гродно
2.3% (3)
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