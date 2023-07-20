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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Неман Гродно
 
Позже
Вадуц
Прогнозы 123
Неман Гродно 69.1% (85)
X 18.7% (23)
Вадуц 12.2% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Неман Гродно
Ничья
Вадуц
2.58
3.45
3.00
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Руденок
Константин
33
Карпович
Сергей
20
Садовничий
Иван
5
Пархоменко
Егор
8
Пантя
Юрий
22
Шукуров
Алимардон
47
Козлов
Михаил
Михайлович
15
Евдокимов
Олег
88
Савицкий
Павел
7
Папарига
Роман
17
Зубович
Егор
1
Бюхель
Бенджамин
29
Исик
Габриэль
5
Бериша
Лиридон
28
Трабер
Ларс
17
Кройхи
Алессандро
47
Фер
Фабио
80
Фоссо
Райан
8
Визер
Сандро
10
Чичек
Тунахан
19
Джокич
Деян
23
Кавегн
Фабрицио
Неман Гродно
4-2-3-1
Вадуц
3-4-1-2

История личных встреч

Неман Гродно
Вадуц

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Неман Гродно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зубович Егор 1 1
Шукуров Алимардон 1 1
Вадуц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавегн Фабрицио 1 1
Кройхи Алессандро 0 0

Карточки

Неман Гродно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садовничий Иван 1 0
Пантя Юрий 1 0
Евдокимов Олег 1 0
Вадуц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исик Габриэль 1 0

Результаты матчей

Неман Гродно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вадуц
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0
Неман Гродно
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вадуц
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Неман Гродно
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Вадуц - Неман Гродно 1:2 Нафтан - Неман Гродно 0:3 Неман Гродно - БАТЭ 0:1 Барановичи - Неман Гродно 0:2
Слуцк - Неман Гродно 0:2 Сморгонь - Неман Гродно 3:3 Неман Гродно - Славия Мозырь 1:0 Ислочь Минск - Неман Гродно 0:3 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 0:0 Белшина Бобруйск - Неман Гродно 0:2 Неман Гродно - Сморгонь 3:1 Динамо-Брест - Неман Гродно 1:3 Неман Гродно - Динамо Минск 1:0 Минск - Неман Гродно 0:1 Неман Гродно - БАТЭ 1:1 Неман Гродно - Энергетик-БГУ 2:0 ФК Гомель - Неман Гродно 3:3 Неман Гродно - Шахтёр Солигорск 0:1 Неман Гродно - Слуцк 2:0 Неман Гродно - Торпедо-БелАЗ 0:0
Вадуц
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Вадуц - Неман Гродно 1:2 Вадуц - Базель 1:2 Вадуц - Санкт-Галлен-2 4:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3
Нёвшатель Ксамакс - Вадуц 1:6 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Виль - Вадуц 2:0 ФК Бальцерс - Вадуц 0:4 Вадуц - Арау 0:1 Тун - Вадуц 3:3 Вадуц - Ивердон 0:0 Вадуц - Лозанна-Спорт 1:1 Беллинцона - Вадуц 1:6 Вадуц - Шаффхаузен 1:4 Арау - Вадуц 0:2 Аустрия Лустенау - Вадуц 2:1 Стад Лозанна-Уши - Вадуц 0:0 Вадуц - Беллинцона 2:1 Лозанна-Спорт - Вадуц 0:0 Вадуц - Нёвшатель Ксамакс 1:2

Результаты матчей

Неман Гродно
Вадуц

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Неман Гродно
Вадуц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Весь список

Топ нарушителей
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
ФК Европа Manu Heredia 1 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Неман Гродно - Вадуц от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 июля 2023, осталось 28 минут.



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    • Прогнозы 123
    Неман Гродно 69.1% (85)
    X 18.7% (23)
    Вадуц 12.2% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Неман Гродно
    Ничья
    Вадуц
    2.58
    3.45
    3.00
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Неман Гродно - Вадуц онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Неман Гродно - Вадуц

    Исход игры
    Неман Гродно
    69.5% (89)
    Ничья
    18.8% (24)
    Вадуц
    11.7% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.84% (42)
    Меньше
    62.16% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    54.05% (60)
    Нет
    45.95% (51)
    Популярный счёт
    2:1 Неман Гродно
    21.1% (27)
    1:0 Неман Гродно
    18% (23)
    1:1 Ничья
    16.4% (21)
    2:0 Неман Гродно
    14.8% (19)
    1:2 Вадуц
    6.3% (8)
    3:1 Неман Гродно
    2.3% (3)
    0:2 Вадуц
    2.3% (3)
    3:0 Неман Гродно
    2.3% (3)
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    Вадуц
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