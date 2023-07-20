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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Космос
0:0
Первый тайм: 32'
Сутьеска Никшич
0'
12' Желтая карточка
Джинович Огнен
23' Желтая карточка
Гривич Драган

Ход матча

12'
 
Джинович Огнен
23'
 
Гривич Драган

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 35 Владение мячом, % 65
Прогнозы 107
Космос 27.1% (29)
X 25.2% (27)
Сутьеска Никшич 47.7% (51)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Космос
Ничья
Сутьеска Никшич
8.10
4.90
1.65
Все Коэффициенты
1
Симончини
Алдо
2
Д'Аддарио
Алессандро
5
Ди
Майо
Роберто
6
Manuel
Maggioli
17
Adam
Adami
Martins
11
Лойодиче
Симеоне
10
Эррико
Симоне
13
Боччолетти
Беньямин
22
Lorenzo
Nisi
9
Пранделли
Маттео
21
Дзулли
Риккардо
31
Личина
Суад
3
Гривич
Драган
34
Николич
Йован
55
Симич
Марко
16
Джинович
Огнен
6
Крстович
Срджан
8
Матанович
Марко
26
Вукович
Душан
28
Dusan
Zivkovic
9
Стрикович
Вук
25
Маркович
Божо
Космос
4-3-3
Сутьеска Никшич
4-2-3-1

История личных встреч

Космос
Сутьеска Никшич

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Космос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сутьеска Никшич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Божо 1 0.5

Карточки

Космос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lorenzo Nisi 1 0
Сутьеска Никшич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гривич Драган 1 0
Крстович Срджан 1 0
Джинович Огнен 1 0
Мохамед Фахад 1 0

Результаты матчей

Космос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сутьеска Никшич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Космос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сутьеска Никшич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Космос
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Сутьеска Никшич - Космос 1:0 Ла-Фиорита - Космос 1:2 СП Либертас1 - Космос 0:1 Космос - СП Либертас1 2:0
Фаэтано - Космос 0:3 Космос - Фаэтано 4:1 Тре Фьори - Космос 0:2 Космос - Фольгоре Фальчано 5:0 Космос - Кайлунго 5:1 Тре Пенне - Космос 2:2 Космос - Виртус 1:1 ФК Фьорентино - Космос 0:1 Космос - СП Либертас1 1:0 Космос - Доманьяно 2:0 Космос - Ювенес-Догана 4:0 Пеннаросса - Космос 0:4 Космос - Ла-Фиорита 1:1 Фаэтано - Космос 0:2 Космос - Сан-Джованни 4:0 Мурата - Космос 2:3
Сутьеска Никшич
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сутьеска Никшич - Космос 1:0 Раднички 1923 - Сутьеска Никшич 1:1 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 1:1 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 0:1
Сутьеска Никшич - Петровац 2:1 Сутьеска Никшич - Рудар Плевля 2:1 Дечич - Сутьеска Никшич 0:3 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Искра Даниловград - Сутьеска Никшич 0:2 Сутьеска Никшич - Морнар 4:1 Езеро Плав - Сутьеска Никшич 0:0 Сутьеска Никшич - Единство Биело-Поле 3:4 Сутьеска Никшич - Арсенал Тиват 2:2 Петровац - Сутьеска Никшич 1:1 Рудар Плевля - Сутьеска Никшич 1:4 Сутьеска Никшич - Дечич 1:1 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 1:1 Сутьеска Никшич - Искра Даниловград 2:1 Морнар - Сутьеска Никшич 3:2 Сутьеска Никшич - Езеро Плав 4:2

Результаты матчей

Космос
Сутьеска Никшич

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Космос
Сутьеска Никшич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
РФШ Рига Куадьо Седрик 2 (1)
РФШ Рига Илич Андрей 2 (1)
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Весь список
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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 0:1 – на это поставили 23% пользователей.
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Прогнозы 107
Космос 27.1% (29)
X 25.2% (27)
Сутьеска Никшич 47.7% (51)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Космос
Ничья
Сутьеска Никшич
8.10
4.90
1.65
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Космос 0:0 Сутьеска Никшич онлайн

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Прогнозы на матч Космос 0:0 Сутьеска Никшич

Исход игры
Космос
25.7% (29)
Ничья
24.8% (28)
Сутьеска Никшич
49.6% (56)
Тотал 2.5
Больше
27.68% (31)
Меньше
72.32% (81)
Обе команды забьют
Да
46.43% (52)
Нет
53.57% (60)
Популярный счёт
0:1 Сутьеска Никшич
23% (26)
1:1 Ничья
19.5% (22)
1:2 Сутьеска Никшич
15.9% (18)
1:0 Космос
11.5% (13)
2:1 Космос
9.7% (11)
0:2 Сутьеска Никшич
9.7% (11)
0:0 Ничья
4.4% (5)
2:0 Космос
3.5% (4)
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Космос
Сутьеска Никшич
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