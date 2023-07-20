  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024

Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Космос
1:1
Конец матча
Сутьеска Никшич
0'
12' Желтая карточка
Джинович Огнен
23' Желтая карточка
Гривич Драган
36' Желтая карточка
Лойодиче Симеоне
39' Желтая карточка
Матанович Марко
1:0
41' Гол
Lorenzo Nisi
1:1
73' Гол
Стрикович Вук
82' Желтая карточка
Lorenzo Pastorelli
83' Желтая карточка
Lorenzo Nisi
87' Желтая карточка
Вукович Душан
90'+8

Ход матча

12'
 
Джинович Огнен
23'
 
Гривич Драган
36'
Лойодиче Симеоне
 
39'
 
Матанович Марко
41'
Lorenzo Nisi
1:0
45'
 
Павлович Войин
Маркович Божо
46'
 
Шалетич Джордже
Джинович Огнен
46'
 
Пайович Борис
Гривич Драган
61'
Муларони Марчелло
Эррико Симоне
 
61'
Lorenzo Pastorelli
Дзулли Риккардо
 
73'
1:1
Стрикович Вук
75'
Mohamed Ben Kacem
Пранделли Маттео
 
80'
 
Lazar Zizic
Dusan Zivkovic
82'
Lorenzo Pastorelli
 
83'
Lorenzo Nisi
 
87'
 
Вукович Душан
90'
 
Мохамед Фахад
Вукович Душан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 12
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 40 Владение мячом, % 60
Прогнозы 113
Космос 25.7% (29)
X 24.8% (28)
Сутьеска Никшич 49.6% (56)
Все прогнозы
1
Симончини
Алдо
2
Д'Аддарио
Алессандро
5
Ди
Майо
Роберто
6
Manuel
Maggioli
17
Adam
Adami
Martins
11
Лойодиче
Симеоне
10
Эррико
Симоне
13
Боччолетти
Беньямин
22
Lorenzo
Nisi
9
Пранделли
Маттео
21
Дзулли
Риккардо
31
Личина
Суад
3
Гривич
Драган
34
Николич
Йован
55
Симич
Марко
16
Джинович
Огнен
6
Крстович
Срджан
8
Матанович
Марко
26
Вукович
Душан
28
Dusan
Zivkovic
9
Стрикович
Вук
25
Маркович
Божо
Космос
4-3-3
Сутьеска Никшич
4-2-3-1

История личных встреч

Космос
Сутьеска Никшич

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Космос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lorenzo Nisi 1 0.5
Сутьеска Никшич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркович Божо 1 0.5
Стрикович Вук 1 0.5

Карточки

Космос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lorenzo Nisi 2 0
Лойодиче Симеоне 1 0
Lorenzo Pastorelli 1 0
Сутьеска Никшич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гривич Драган 1 0
Крстович Срджан 1 0
Джинович Огнен 1 0
Матанович Марко 1 0
Вукович Душан 1 0
Мохамед Фахад 1 0

Результаты матчей

Космос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сутьеска Никшич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Космос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сутьеска Никшич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
1
Космос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сутьеска Никшич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Космос
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Сутьеска Никшич - Космос 1:0 Ла-Фиорита - Космос 1:2 СП Либертас1 - Космос 0:1 Космос - СП Либертас1 2:0
Фаэтано - Космос 0:3 Космос - Фаэтано 4:1 Тре Фьори - Космос 0:2 Космос - Фольгоре Фальчано 5:0 Космос - Кайлунго 5:1 Тре Пенне - Космос 2:2 Космос - Виртус 1:1 ФК Фьорентино - Космос 0:1 Космос - СП Либертас1 1:0 Космос - Доманьяно 2:0 Космос - Ювенес-Догана 4:0 Пеннаросса - Космос 0:4 Космос - Ла-Фиорита 1:1 Фаэтано - Космос 0:2 Космос - Сан-Джованни 4:0 Мурата - Космос 2:3
Сутьеска Никшич
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сутьеска Никшич - Космос 1:0 Раднички 1923 - Сутьеска Никшич 1:1 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 1:1 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 0:1
Сутьеска Никшич - Петровац 2:1 Сутьеска Никшич - Рудар Плевля 2:1 Дечич - Сутьеска Никшич 0:3 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Искра Даниловград - Сутьеска Никшич 0:2 Сутьеска Никшич - Морнар 4:1 Езеро Плав - Сутьеска Никшич 0:0 Сутьеска Никшич - Единство Биело-Поле 3:4 Сутьеска Никшич - Арсенал Тиват 2:2 Петровац - Сутьеска Никшич 1:1 Рудар Плевля - Сутьеска Никшич 1:4 Сутьеска Никшич - Дечич 1:1 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 1:1 Сутьеска Никшич - Искра Даниловград 2:1 Морнар - Сутьеска Никшич 3:2 Сутьеска Никшич - Езеро Плав 4:2

Результаты матчей

Космос
Сутьеска Никшич

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Космос
Сутьеска Никшич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico San Marino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Космос 25.7% (29)
    X 24.8% (28)
    Сутьеска Никшич 49.6% (56)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Космос 1:1 Сутьеска Никшич онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Прогнозы на матч Космос 1:1 Сутьеска Никшич

    Исход игры
    Космос
    25.7% (29)
    Ничья
    24.8% (28)
    Сутьеска Никшич
    49.6% (56)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.68% (31)
    Меньше
    72.32% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    46.43% (52)
    Нет
    53.57% (60)
    Популярный счёт
    0:1 Сутьеска Никшич
    23% (26)
    1:1 Ничья
    19.5% (22)
    1:2 Сутьеска Никшич
    15.9% (18)
    1:0 Космос
    11.5% (13)
    2:1 Космос
    9.7% (11)
    0:2 Сутьеска Никшич
    9.7% (11)
    0:0 Ничья
    4.4% (5)
    2:0 Космос
    3.5% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     