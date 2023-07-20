Тур: 1. Стадион: Олимпийский (Серравалле).
1:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаДжинович Огнен
23' Желтая карточкаГривич Драган
36' Желтая карточкаЛойодиче Симеоне
39' Желтая карточкаМатанович Марко
1:0
41' ГолLorenzo Nisi
1:1
73' ГолСтрикович Вук
82' Желтая карточкаLorenzo Pastorelli
83' Желтая карточкаLorenzo Nisi
87' Желтая карточкаВукович Душан
90'+8
Ход матча
12'
23'
36'
39'
41'
1:0
73'
1:1
83'
87'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 12
-
3 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
22
Lorenzo
Nisi
31
Личина
Суад
55
Симич
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Lorenzo NisiНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Берарди Никола
- Основной состав
-
31 Личина СуадВратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Симич МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
72 Бабич АнтоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
88 Petar Anicic
-
Главный тренер: Nenad Brnovic
История личных встреч
Космос
Сутьеска Никшич
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Космос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lorenzo Nisi
|1
|0.5
Сутьеска Никшич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркович Божо
|1
|0.5
|Стрикович Вук
|1
|0.5
Карточки
Космос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lorenzo Nisi
|2
|0
|Лойодиче Симеоне
|1
|0
|Lorenzo Pastorelli
|1
|0
Сутьеска Никшич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гривич Драган
|1
|0
|Крстович Срджан
|1
|0
|Джинович Огнен
|1
|0
|Матанович Марко
|1
|0
|Вукович Душан
|1
|0
|Мохамед Фахад
|1
|0
Результаты матчей
Космос
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сутьеска Никшич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
1
Космос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сутьеска Никшич
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
1
Космос
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сутьеска Никшич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
2
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Космос
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Сутьеска Никшич - Космос 1:0 Ла-Фиорита - Космос 1:2 СП Либертас1 - Космос 0:1 Космос - СП Либертас1 2:0
Фаэтано - Космос 0:3 Космос - Фаэтано 4:1 Тре Фьори - Космос 0:2 Космос - Фольгоре Фальчано 5:0 Космос - Кайлунго 5:1 Тре Пенне - Космос 2:2 Космос - Виртус 1:1 ФК Фьорентино - Космос 0:1 Космос - СП Либертас1 1:0 Космос - Доманьяно 2:0 Космос - Ювенес-Догана 4:0 Пеннаросса - Космос 0:4 Космос - Ла-Фиорита 1:1 Фаэтано - Космос 0:2 Космос - Сан-Джованни 4:0 Мурата - Космос 2:3
Сутьеска Никшич
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Сутьеска Никшич - Космос 1:0 Раднички 1923 - Сутьеска Никшич 1:1 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 1:1 Арсенал Тиват - Сутьеска Никшич 0:1
Сутьеска Никшич - Петровац 2:1 Сутьеска Никшич - Рудар Плевля 2:1 Дечич - Сутьеска Никшич 0:3 Сутьеска Никшич - Будучность Подгорица 2:2 Искра Даниловград - Сутьеска Никшич 0:2 Сутьеска Никшич - Морнар 4:1 Езеро Плав - Сутьеска Никшич 0:0 Сутьеска Никшич - Единство Биело-Поле 3:4 Сутьеска Никшич - Арсенал Тиват 2:2 Петровац - Сутьеска Никшич 1:1 Рудар Плевля - Сутьеска Никшич 1:4 Сутьеска Никшич - Дечич 1:1 Будучность Подгорица - Сутьеска Никшич 1:1 Сутьеска Никшич - Искра Даниловград 2:1 Морнар - Сутьеска Никшич 3:2 Сутьеска Никшич - Езеро Плав 4:2
Результаты матчей
Космос
Сутьеска Никшич
Точный счет
1:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Космос
Сутьеска Никшич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогнозы на матч Космос 1:1 Сутьеска Никшич
Исход игры
Космос
25.7% (29)
Ничья
24.8% (28)
Сутьеска Никшич
49.6% (56)
Тотал 2.5
Больше
27.68% (31)
Меньше
72.32% (81)
Обе команды забьют
Да
46.43% (52)
Нет
53.57% (60)
Популярный счёт
0:1 Сутьеска Никшич
23% (26)
1:1 Ничья
19.5% (22)
1:2 Сутьеска Никшич
15.9% (18)
1:0 Космос
11.5% (13)
2:1 Космос
9.7% (11)
0:2 Сутьеска Никшич
9.7% (11)
0:0 Ничья
4.4% (5)
2:0 Космос
3.5% (4)
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