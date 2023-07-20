Тур: 1. Стадион: Ryan McBride Brandywell Stadium.
1:0
Конец матча
0'
1:0
23' ГолSadou Diallo
57' Желтая карточкаСамуэльсен Аки
60' Желтая карточкаБерг И Сойлу Дан
68' Желтая карточкаЮстинуссен Адриан
90' Желтая карточкаЙонссон Видар
90'+4
Ход матча
23'
1:0
57'
60'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
14
Доэрти
Бен
15
Sadou
Diallo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Доэрти БенЗащитник
- Полузащитник
-
15 Sadou DialloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
26 Tadhg Ryan
-
Главный тренер: Ruaidhri Higgins
- Основной состав
-
25 Морк БьяртиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Emil BergerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Мохр ХериЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Томсен ЯкупНападающий
-
19 Даль МиккельНападающий
-
-
-
Главный тренер: Якуб Мартин Йонсен
История личных встреч
Дерри Сити
Торсхавн
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Дерри Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sadou Diallo
|1
|0.5
|Даффи Майкл
|0
|0
Торсхавн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Дерри Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конноли Марк
|1
|0
Торсхавн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йонссон Видар
|1
|0
|Аскхам Хердур
|1
|0
|Юстинуссен Адриан
|1
|0
|Matthias Praest
|1
|0
|Берг И Сойлу Дан
|1
|0
|Самуэльсен Аки
|1
|0
Результаты матчей
Дерри Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Торсхавн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Дерри Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Торсхавн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Дерри Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Торсхавн - Дерри Сити 0:0 Дерри Сити - Слайго Роверс 2:1 Шелбурн - Дерри Сити 1:1 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0
Дерри Сити - Корк Сити 2:0 Дерри Сити - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Дерри Сити 4:1 Дерри Сити - Шелбурн 0:0 Слайго Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - ЮК Дублин 4:1 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Богемианс Дублин - Дерри Сити 0:1 Дроэда Юнайтед - Дерри Сити 0:1 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:0 Корк Сити - Дерри Сити 1:3 Дандолк - Дерри Сити 2:2 Дерри Сити - Богемианс Дублин 0:1 Дерри Сити - Дроэда Юнайтед 0:1 Шелбурн - Дерри Сити 0:1
Торсхавн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Торсхавн - Дерри Сити 0:0 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Вестур - Торсхавн 2:1 Торсхавн - Б-36 1:0
Б-68 - Торсхавн 0:2 Торсхавн - Стреймур 6:1 Викингур - Торсхавн 0:2 Торсхавн - Творойри 4:0 Торсхавн - Клаксвик 0:1 Стреймур - Торсхавн 0:3 Вестур - Торсхавн 1:3 Торсхавн - Викингур 1:1 Торсхавн - Фуглафйордур 4:1 Творойри - Торсхавн 0:0 Торсхавн - Аргир 4:0 Б-36 - Торсхавн 0:2 Торсхавн - Б-68 4:1 Торсхавн - Рунавик 3:1 Б-36 - Торсхавн 0:3 Клаксвик - Торсхавн 1:0
Результаты матчей
Дерри Сити
Торсхавн
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Дерри Сити
Торсхавн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Шкупи
|Сепас Реналдо
|4
|Дюделанж
|Oege-Sietse van Lingen
|4
|Алашкерт
|Агдон
|3
|Эгнатия
|Двамена Рафаэль
|3
|Дукаджини
|Зульфийи Ильяса
|3
|Дюделанж
|Сидибе Исмаэль
|1 2
|Пенибонт
|Крис Венаблес
|1 1
|Бальцан
|Andre I
|1 1
|Дукаджини
|Даллку Ардин
|1 1
|Линфилд
|Финлейсон Дэниэл
|1 1
Прогнозы на матч Дерри Сити 1:0 Торсхавн
Исход игры
Дерри Сити
86% (98)
Ничья
9.6% (11)
Торсхавн
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
27.68% (31)
Меньше
72.32% (81)
Обе команды забьют
Да
33.04% (37)
Нет
66.96% (75)
Популярный счёт
1:0 Дерри Сити
34.2% (39)
2:0 Дерри Сити
25.4% (29)
2:1 Дерри Сити
22.8% (26)
1:1 Ничья
6.1% (7)
0:0 Ничья
2.6% (3)
1:2 Торсхавн
1.8% (2)
0:1 Торсхавн
1.8% (2)
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