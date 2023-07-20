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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Дерри Сити
1:0
Конец матча
Торсхавн
0'
1:0
23' Гол
Sadou Diallo
57' Желтая карточка
Самуэльсен Аки
60' Желтая карточка
Берг И Сойлу Дан
68' Желтая карточка
Юстинуссен Адриан
90' Желтая карточка
Йонссон Видар
90'+4

Ход матча

23'
Sadou Diallo
(Даффи Майкл)
1:0
57'
 
Самуэльсен Аки
60'
 
Берг И Сойлу Дан
66'
Макэлени Патрик
Петчинг Уильям
 
68'
 
Юстинуссен Адриан
71'
 
Хансен Хедин
Emil Berger
71'
 
Мохр Хери
Самуэльсен Аки
77'
Daniel Mullen II
Jamie McGonigle
 
83'
Brandon Kavanagh
Paul McMullan II
 
83'
 
Matthias Praest
Берг И Сойлу Дан
89'
 
Даль Миккель
Серенсен Ханус
89'
 
Томсен Якуп
Аскхам Хердур
90'
 
Йонссон Видар

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 114
Дерри Сити 86% (98)
X 9.6% (11)
Торсхавн 4.4% (5)
Все прогнозы
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Brian
Maher
2
Бойс
Ронан
6
Конноли
Марк
17
Cameron
McJannett
14
Доэрти
Бен
23
Даммигэн
Кэмерон
15
Sadou
Diallo
8
Петчинг
Уильям
12
Paul
McMullan
II
9
Jamie
McGonigle
7
Даффи
Майкл
25
Морк
Бьярти
6
Серенсен
Ханус
17
Вардум
Барталь
5
Аскхам
Хердур
3
Давидсен
Вильормур
7
Юстинуссен
Адриан
18
Emil
Berger
8
Берг
И
Сойлу
Дан
10
Самуэльсен
Аки
22
Йонссон
Видар
11
Mads
Borchers
Дерри Сити
4-3-3
Торсхавн
4-3-2-1

История личных встреч

Дерри Сити
Торсхавн

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Дерри Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sadou Diallo 1 0.5
Даффи Майкл 0 0
Торсхавн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Дерри Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Конноли Марк 1 0
Торсхавн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йонссон Видар 1 0
Аскхам Хердур 1 0
Юстинуссен Адриан 1 0
Matthias Praest 1 0
Берг И Сойлу Дан 1 0
Самуэльсен Аки 1 0

Результаты матчей

Дерри Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Торсхавн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0
Дерри Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Торсхавн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Дерри Сити
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Торсхавн - Дерри Сити 0:0 Дерри Сити - Слайго Роверс 2:1 Шелбурн - Дерри Сити 1:1 Шемрок Роверс - Дерри Сити 1:0
Дерри Сити - Корк Сити 2:0 Дерри Сити - Богемианс Дублин 0:0 Сент-Патрикс - Дерри Сити 4:1 Дерри Сити - Шелбурн 0:0 Слайго Роверс - Дерри Сити 1:0 Дерри Сити - ЮК Дублин 4:1 Дерри Сити - Дандолк 3:0 Богемианс Дублин - Дерри Сити 0:1 Дроэда Юнайтед - Дерри Сити 0:1 Дерри Сити - Шемрок Роверс 0:2 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:0 Корк Сити - Дерри Сити 1:3 Дандолк - Дерри Сити 2:2 Дерри Сити - Богемианс Дублин 0:1 Дерри Сити - Дроэда Юнайтед 0:1 Шелбурн - Дерри Сити 0:1
Торсхавн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Торсхавн - Дерри Сити 0:0 Клаксвик - Торсхавн 2:0 Вестур - Торсхавн 2:1 Торсхавн - Б-36 1:0
Б-68 - Торсхавн 0:2 Торсхавн - Стреймур 6:1 Викингур - Торсхавн 0:2 Торсхавн - Творойри 4:0 Торсхавн - Клаксвик 0:1 Стреймур - Торсхавн 0:3 Вестур - Торсхавн 1:3 Торсхавн - Викингур 1:1 Торсхавн - Фуглафйордур 4:1 Творойри - Торсхавн 0:0 Торсхавн - Аргир 4:0 Б-36 - Торсхавн 0:2 Торсхавн - Б-68 4:1 Торсхавн - Рунавик 3:1 Б-36 - Торсхавн 0:3 Клаксвик - Торсхавн 1:0

Результаты матчей

Дерри Сити
Торсхавн

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Дерри Сити
Торсхавн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Дюделанж Oege-Sietse van Lingen 4
Алашкерт Агдон 3
Эгнатия Двамена Рафаэль 3
Дукаджини Зульфийи Ильяса 3
Весь список

Топ нарушителей
Дюделанж Сидибе Исмаэль 1 2
Пенибонт Крис Венаблес 1 1
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 23'
      Даффи Майкл сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Sadou Diallo бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ryan McBride Brandywell Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Дерри Сити 86% (98)
    X 9.6% (11)
    Торсхавн 4.4% (5)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Дерри Сити 1:0 Торсхавн онлайн

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    Прогнозы на матч Дерри Сити 1:0 Торсхавн

    Исход игры
    Дерри Сити
    86% (98)
    Ничья
    9.6% (11)
    Торсхавн
    4.4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.68% (31)
    Меньше
    72.32% (81)
    Обе команды забьют
    Да
    33.04% (37)
    Нет
    66.96% (75)
    Популярный счёт
    1:0 Дерри Сити
    34.2% (39)
    2:0 Дерри Сити
    25.4% (29)
    2:1 Дерри Сити
    22.8% (26)
    1:1 Ничья
    6.1% (7)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
    1:2 Торсхавн
    1.8% (2)
    0:1 Торсхавн
    1.8% (2)
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