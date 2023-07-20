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Лига конференций
2023-2024

Тур: 1. Стадион: .
Биркиркара
1:0
Первый тайм: 39'
Марибор
0'
11' Желтая карточка
Лорбер Марсель
1:0
19' Пенальти
Янкам Янник
36' Желтая карточка
Пепе Энрико

Ход матча

11'
 
Лорбер Марсель
19'
Янкам Янник
1:0
36'
Пепе Энрико
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 117
Биркиркара 4.3% (5)
X 12.8% (15)
Марибор 82.9% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Биркиркара
Ничья
Марибор
6.00
4.06
3.80
Все Коэффициенты
1
Запытовски
Марцель
4
Jovan
Pajovic
27
Коппола
Алессандро
5
Пепе
Энрико
77
Denis
Ribeiro
24
Пенья
Энми
8
Янкам
Янник
42
Simon
Zibo
25
Микаллеф
Нил
10
Мбонг
Пол
99
Чолаку
Андрей
1
Юг
Ажбей
22
Милец
Мартин
20
Ватсон
Макс
23
Ускокович
Лука
14
Урата
Ицуки
31
Rafiu
Kayode
Isahq
15
Репас
Ян
55
Лорбер
Марсель
8
Бозик
Марко
24
Колар
Марко
7
Брнич
Иван
Биркиркара
4-4-1-1
Марибор
4-4-2

История личных встреч

Биркиркара
Марибор

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛК
1:1
ЛЧ
2:0
ЛЧ
0:0

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
270

Бомбардиры внутри турнира

Биркиркара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбонг Пол 1 0.5
Янкам Янник 1 (1) 0.5
Марибор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брнич Иван 1 (1) 0.5

Карточки

Биркиркара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пепе Энрико 2 0
Цаммит Курт 1 0
Пенья Энми 1 0
Микаллеф Нил 1 0
Italinho 1 0
Коппола Алессандро 1 0
Denis Ribeiro 1 0
Марибор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Судани Эль-Арби 1 0
Якупович Арнел 1 0
Лаушич Марин 1 0
Скука Хулиано 1 0
Лорбер Марсель 1 0

Результаты матчей

Биркиркара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марибор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1
Биркиркара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Марибор
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Биркиркара
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Марибор - Биркиркара 1:1 Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 4:0 Биркиркара - Марсашлокк 2:0
Бальцан - Биркиркара 2:1 Биркиркара - Пьета Хотспурс 3:2 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:3 Биркиркара - Хибернианс 5:0 Моста - Биркиркара 1:1 Биркиркара - Марсашлокк 1:1 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Биркиркара - Гудья Юнайтед 3:1 Валлетта - Биркиркара 1:1 Биркиркара - Санта-Лючия Ф.К. 2:0 Флориана - Биркиркара 1:2 Биркиркара - Зеббудж Рейнджерс 5:0 Сиренс - Биркиркара 1:0 Биркиркара - Бальцан 2:1 Пьета Хотспурс - Биркиркара 1:5 Биркиркара - Гзира Юнайтед 1:1
Марибор
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Марибор - Биркиркара 1:1 Марибор - Вараждин 6:2 Оцелул Галац - Марибор 0:0 Марибор - ЦСКА-1948 1:1
Македония Джёрче Петров - Марибор 1:3 Марибор - Браво 1:1 Табор Сежана - Марибор 1:1 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Марибор - Мура 3:1 Целе - Марибор 3:1 НК Бистрица - Марибор 1:3 Марибор - Домжале 1:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:0 Марибор - Копер 3:1 Марибор - Приморье 3:1 Горица - Марибор 0:3 Марибор - Локомотив Загреб 5:2 Радомлье - Марибор 1:1 Браво - Марибор 2:3 Марибор - Табор Сежана 1:1

Результаты матчей

Биркиркара
Марибор

Точный счет

1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Биркиркара
Марибор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Шкупи Сепас Реналдо 4
Линфилд МакКи Крис 2 (1)
Тобол Вукадинович Милян 2
Железничар Харачич Дженан 2
Милсами Гынсарь Раду 2
Весь список

Топ нарушителей
Бальцан Andre I 1 1
Дукаджини Даллку Ардин 1 1
Линфилд Финлейсон Дэниэл 1 1
Хака Лайне Янне-Пекка 1 1
Биркиркара Пепе Энрико 2
Весь список
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Прогнозы 117
Биркиркара 4.3% (5)
X 12.8% (15)
Марибор 82.9% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Биркиркара
Ничья
Марибор
6.00
4.06
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Биркиркара 1:0 Марибор онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Биркиркара 1:0 Марибор

Исход игры
Биркиркара
4.3% (5)
Ничья
12.8% (15)
Марибор
82.9% (97)
Тотал 2.5
Больше
46.79% (51)
Меньше
53.21% (58)
Обе команды забьют
Да
57.8% (63)
Нет
42.2% (46)
Популярный счёт
1:2 Марибор
38.5% (45)
0:1 Марибор
28.2% (33)
1:1 Ничья
10.3% (12)
0:2 Марибор
9.4% (11)
2:1 Биркиркара
2.6% (3)
1:3 Марибор
1.7% (2)
1:0 Биркиркара
1.7% (2)
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